OTS: DREAME INTERNATIONAL (HONGKONG) LIMITED / IFA 2026: Dreame stärkt seine ...

03.09.26 14:32 Uhr

IFA 2026: Dreame stärkt seine Führungsposition in Europa und treibt

den Ausbau seines Ökosystems weiter voran (FOTO)

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Berlin (ots) - Dreame verzeichnet im ersten Halbjahr 2026 ein Umsatzwachstum von

91 Prozent gegenüber dem Vorjahr und bestätigt seine Position als Nr. 1 im

europäischen Markt für Saugroboter. Gleichzeitig erweitert das Unternehmen sein

intelligentes Ökosystem um zwei neue Produktkategorien.

Auf der IFA 2026 erreicht Dreame Technology

(https://de.dreametech.com/pages/ifa) einen weiteren wichtigen Meilenstein

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seiner Wachstumsgeschichte. Nachdem das Unternehmen 2025 zur führenden Marke für

Saugroboter in Europa aufgestiegen war, konnte Dreame diese Position im ersten

Halbjahr 2026 erneut bestätigen. Mit einer Präsenz in mehr als 120 Ländern und

Regionen sowie einem kontinuierlich wachsenden Ökosystem setzt das Unternehmen

konsequent auf seine Innovationsstrategie und entwickelt intelligente Lösungen

für immer mehr Anforderungen des täglichen Lebens.

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Die diesjährige IFA markiert einen weiteren wichtigen Schritt auf diesem Weg:

Dreame präsentiert seine neuesten Innovationen und erschließt zwei neue

Produktkategorien. Damit wächst das Ökosystem des Unternehmens weiter und

begleitet Verbraucher künftig in noch mehr Bereichen ihres Alltags.

"Europa spielt eine zentrale Rolle in der globalen Strategie von Dreame. Die

Erfolge, die wir heute bekannt geben, sind das Ergebnis einer langfristigen

Vision, die von Innovation, dem Vertrauen von Millionen Verbrauchern und starken

Partnerschaften mit führenden Handelspartnern in der Region getragen wird. Auf

dieser Dynamik wollen wir weiter aufbauen, unsere Präsenz in diesem strategisch

wichtigen Markt stärken und Innovationen entwickeln, die den sich wandelnden

Erwartungen europäischer Verbraucher gerecht werden", erklärt Sean Chen,

President Dreame Western Europe.

Starkes Wachstum auf einer soliden europäischen Basis

Seit dem Eintritt in den europäischen Markt hat sich Dreame mit einer Strategie

aus konsequenter Innovation, engem Austausch mit Verbrauchern und langfristigen

Partnerschaften mit führenden Handelspartnern zu einer der am schnellsten

wachsenden Marken der Branche entwickelt.

Heute ist Dreame in mehr als 120 Ländern und Regionen vertreten und verfügt über

ein globales Netzwerk von mehr als 10.000 stationären Verkaufsstellen.

Auch in Europa baut Dreame sein Netz eigener Markenstores kontinuierlich aus.

Bis Ende 2026 wird das Unternehmen 23 Flagship-Stores auf dem Kontinent

betreiben. Nach mehreren erfolgreichen Neueröffnungen werden weitere Standorte

in Barcelona, Rom, Zürich und Oberhausen die Präsenz von Dreame zusätzlich

stärken. Verbraucher erhalten dort die Möglichkeit, die Marke umfassend zu

erleben und direkt auf die neuesten Innovationen des Unternehmens zuzugreifen.

Dieses Wachstum wurde gemeinsam mit langjährigen und vertrauensvollen

Handelspartnern aufgebaut, die Dreame seit dem Eintritt in den europäischen

Markt begleiten und eine entscheidende Rolle beim Ausbau der Markenpräsenz auf

dem Kontinent spielen.

Heute besitzen mehr als fünf Millionen europäische Haushalte ein Produkt von

Dreame. Im Jahr 2025 verzeichnete das Unternehmen zudem ein Umsatzwachstum von

103 Prozent. Diese Dynamik zeigt sich auch in der anhaltenden Führungsposition

auf dem europäischen Markt für Saugroboter. Nachdem Dreame bereits 2025 die Nr.

1 in Europa war, konnte das Unternehmen seine Position im ersten Halbjahr 2026

weiter ausbauen und erreichte in Westeuropa einen Marktanteil von 39,5 Prozent.

Auch in den wichtigsten europäischen Märkten erzielt Dreame starke Marktanteile:

38,4 Prozent in Deutschland, 33,5 Prozent in Frankreich, 44,2 Prozent in

Italien, 23 Prozent in Spanien, 49 Prozent in der Schweiz, 42,8 Prozent in den

Niederlanden, 68 Prozent in Belgien und 19,3 Prozent im Vereinigten Königreich.

Diese Ergebnisse unterstreichen sowohl das Vertrauen der Verbraucher in die

Marke als auch die Stärke der Partnerschaften mit dem europäischen Handel.

Innovation als Kern der Dreame-Strategie

Seit der Gründung ist Innovation die treibende Kraft hinter dem Wachstum von

Dreame. Auf Basis seiner Expertise in Hochgeschwindigkeits-Digitalmotoren,

künstlicher Intelligenz, intelligenten Algorithmen und Robotik entwickelt das

Unternehmen Technologien, die konkrete Bedürfnisse von Verbrauchern adressieren

und gleichzeitig die Grenzen intelligenten Wohnens immer weiter verschieben.

Dieser Innovationsanspruch spiegelt sich in einem Portfolio von weltweit mehr

als 14.000 Patentanmeldungen wider, darunter über 4.400 bereits erteilte

Patente. Sie zeigen die Fähigkeit von Dreame, hochentwickelte Technologien in

praktische Lösungen zu überführen, die den Alltag der Menschen spürbar

verbessern.

Ein Ökosystem, das kontinuierlich wächst

In den vergangenen Jahren hat Dreame ein umfassendes Ökosystem intelligenter

Lösungen aufgebaut, das Verbraucher in immer mehr Bereichen ihres täglichen

Lebens unterstützt.

Nachdem sich das Unternehmen zunächst eine führende Position im Bereich

Bodenpflege aufgebaut hatte, folgte die schrittweise Expansion in die Bereiche

Gartenpflege und Beauty. Auf der IFA 2025 ging Dreame einen weiteren bedeutenden

Schritt und erweiterte sein Ökosystem um die Kategorien Küche und Entertainment.

Hinter dieser Entwicklung steht ein einfacher Anspruch: Technologie soll dem

Alltag dienen. Indem immer mehr Aufgaben im Haushalt automatisiert werden, gibt

Dreame Verbrauchern das zurück, was im Alltag besonders wertvoll ist: Zeit. Zeit

für Kreativität, für gemeinsame Erlebnisse und für die Dinge, die wirklich

zählen.

Auf der IFA 2026 setzt Dreame diesen Weg mit der Einführung von zwei weiteren

Produktkategorien fort. Zum einen präsentiert das Unternehmen eine neue Reihe

von 3D-Druckern, die Kreativität neue Möglichkeiten eröffnet. Zum anderen zeigt

Dreame eine neue Generation von Action-Kameras, die dafür entwickelt wurde, die

wichtigsten Momente des Lebens festzuhalten.

Mit diesen neuen Innovationen baut Dreame sein Ökosystem weiter aus und

unterstreicht seinen Anspruch, intelligente Technologien zu entwickeln, die

Verbraucher weit über das vernetzte Zuhause hinaus begleiten.

Alle diese Innovationen verbindet eine gemeinsame Vision: Redefining Tomorrow's

Home.

Ein neues Kapitel für die Dreame Group

Auf der IFA 2026 erreicht Dreame einen weiteren Meilenstein und stellt mit der

Dreame Group eine neue Unternehmensidentität vor. Unter dem gemeinsamen

Technologiedach werden künftig Marken wie Dreame, MOVA und NAVEE gebündelt.

Die Dreame Group steht dabei für mehr als eine neue Konzernstruktur. Sie

markiert den nächsten Entwicklungsschritt des Unternehmens und vereint

jahrelange technologische Entwicklung, Engineering-Kompetenz, Forschung und

Entwicklung sowie internationale Erfahrung. So entsteht eine stärkere gemeinsame

Basis für Innovationen im gesamten Ökosystem.

Durch die Bündelung dieser Kompetenzen will die Dreame Group die Zusammenarbeit

zwischen den einzelnen Bereichen intensivieren, die Überführung technologischer

Durchbrüche in konkrete Produktinnovationen beschleunigen und ihre Fähigkeiten

auf internationalen Märkten weiter stärken. Innerhalb dieser Struktur profitiert

MOVA als Teil der Dreame Group von der technologischen Expertise, den

Engineering-Kompetenzen und den globalen Ressourcen der Gruppe. Dadurch sollen

Innovationen schneller vorangetrieben und fortschrittliche Smart-Living-Lösungen

für Verbraucher entwickelt werden.

Hinter dieser Entwicklung steht ein gemeinsamer Anspruch innerhalb der Dreame

Group: hochentwickelte Technologien in intelligentere und intuitivere Lösungen

zu übersetzen, die den Alltag der Menschen spürbar erleichtern.

"Unser Ziel war es schon immer, den Alltag für alle Menschen besser zu machen.

Seit dem ersten Tag treibt uns eine einfache Überzeugung an: Technologie sollte

das Leben der Menschen leichter machen. Indem wir immer mehr alltägliche

Aufgaben automatisieren, geben wir Verbrauchern Zeit zurück. Zeit, kreativ zu

sein, miteinander in Verbindung zu bleiben und die Dinge zu genießen, die

wirklich zählen. Die Innovationen, die wir auf der IFA 2026 präsentieren,

verkörpern genau diese Vision und markieren einen weiteren wichtigen Meilenstein

beim kontinuierlichen Ausbau unseres Ökosystems", so Sean Chen, President Dreame

Western Europe, abschließend.

Über Dreame Technology

Dreame Technology wurde 2017 gegründet und ist ein zukunftsorientiertes

Unternehmen für Konsumgüter, das sich auf intelligente Haushaltsgeräte

spezialisiert hat. Das Ziel des Unternehmens ist es, das tägliche Leben durch

modernste Technologie zu verbessern. Mit über 150 zentralen Patenten hat Dreame

bahnbrechende Innovationen in den Bereichen Hochgeschwindigkeitsmotoren,

monokulare Maschinenvision, SLAM (Simultane Lokalisierung und Kartierung) sowie

Mehrkegel-Zyklontrennung entwickelt.

Heute bietet Dreame eine umfassende Produktpalette an, die unter anderem

Saugroboter, Nass- und Trockensauger, kabellose Stabstaubsauger, Rasenmäher und

Haarpflegeprodukte umfasst - allesamt darauf ausgelegt, leistungsstarke

Ergebnisse zu liefern und mühelose Reinigungserlebnisse zu ermöglichen. Als

führendes Unternehmen im Bereich Haus- und Gartenpflege setzt Dreame weiterhin

Maßstäbe in puncto Komfort und Innovation in allen Produktlinien und sorgt

dafür, dass Nutzer täglich von smarteren und saubereren Wohnräumen profitieren

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besuchen Sie bitte: https://de.dreametech.com/

(https://375944.eu2.cleverreach.com/c/103481019/f01289d1402-st47s1)

Pressekontakt:

mailto:markus.chang@dreame.tech

Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/173033/6345182

OTS: DREAME INTERNATIONAL (HONGKONG) LIMITED