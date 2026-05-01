OTS: Drees & Sommer SE / Drees & Sommer verzeichnet 2025 Zuwächse bei Umsatz ...

Drees & Sommer verzeichnet 2025 Zuwächse bei Umsatz und Gewinn (FOTO)

Stuttgart (ots) - Eine hohe Planungsunsicherheit kennzeichnete das Geschäftsjahr

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2025. Geopolitische Spannungen, volatile Märkte und eine spürbare

Investitionszurückhaltung belasteten auch die Bau - und Immobilienwirtschaft.

Dennoch erzielte das auf Bau, Immobilien und Infrastruktur spezialisierte

Beratungsunternehmen Drees & Sommer SE mit Hauptsitz in Stuttgart erstmals einen

Umsatz von über einer Milliarde Euro sowie ein operatives Ergebnis von 117,5

Millionen Euro.

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Gegenüber dem Vorjahr - 964,2 Millionen Euro Umsatz und 114,6 Millionen Euro

operatives Ergebnis - stieg der Umsatz um 5,5 Prozent, das operative Ergebnis um

rund 2,5 Prozent. Diese Entwicklung hat sich über mehrere Jahre aufgebaut: 2023

lag der Umsatz bei 900 Millionen Euro, das operative Ergebnis bei 102,7

Millionen Euro. Viele Kunden begleitet das Unternehmen seit Jahren, manche seit

Jahrzehnten - so entstehen Partnerschaften, die auch in einem schwierigen

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Marktumfeld tragen. "Wir haben früh in Bereiche investiert, die heute stark

nachgefragt sind - Infrastruktur, Industrie und internationale Märkte. Dass wir

in einem Jahr mit spürbarer Investitionszurückhaltung gewachsen sind, bestätigt

diesen Kurs. Gleichzeitig schafft unser Ergebnis die Grundlage, weiterhin

gezielt in innovative Lösungen und Zukunftstechnologien für unsere Kunden zu

investieren", sagt Steffen Szeidl, Sprecher des Vorstands.

Infrastruktur: Umsetzung entscheidet

Der Druck auf die Infrastruktur ist hoch: Jede dritte Brücke gilt als

sanierungsbedürftig, Schulen, Straßen und Schienen warten auf Erneuerung. Das

Sondervermögen von 500 Milliarden Euro setzt ein wichtiges Signal - in der

Praxis bremsen jedoch fehlende Priorisierung, Planungsengpässe und begrenzte

Umsetzungskapazitäten viele Vorhaben. "Häufig mangelt es an Klarheit darüber,

was zuerst angegangen werden muss. Hier schafft unser strategisches

Erhaltungsmanagement nachvollziehbare Prioritäten", sagt Steffen Szeidl.

Angesichts des Sanierungsstaus reichen öffentliche Mittel allein vielerorts aber

nicht aus. Öffentlich-private Partnerschaften gewinnen daher an Bedeutung.

"Richtig und transparent strukturiert können sie privates Kapital mobilisieren,

Planungssicherheit schaffen und Projekte beschleunigen", so Steffen Szeidl.

Wie infrastrukturelle Großprojekte in der Praxis gelingen, zeigt das Terminal 3

am Flughafen Frankfurt. Im April 2026 nahm es planmäßig den Betrieb auf. Drees &

Sommer begleitete das Projekt über fast zwei Jahrzehnte und verantwortete

Projektmanagement, Construction Management sowie die Mieterkoordination aus

einer Hand.

Real Estate: Handlungsfähig trotz Kostendruck

Steigende Material- und Handwerkerkosten, fehlende Fachkräfte und wachsende

Nachhaltigkeitsanforderungen erschweren Investitionsentscheidungen im

Immobilienmarkt. Im Wohnungsbau stehen Projekte still, weil viele Prozesse zu

aufwendig und zu teuer sind. Drees & Sommer setzt hier auf serielles Bauen: als

modulare, skalierbare Antwort, die hohe Qualität auf die Baustelle bringt, ohne

die Kosten weiter zu treiben - insbesondere bei klimagerechten

Bestandsprojekten.

Industrie: Kompetenz, die auf Gebäude übergeht

Erfahrungen aus der Industrie in Automatisierung, Digitalisierung und

Künstlicher Intelligenz überträgt Drees & Sommer gezielt auf Gebäude und

Quartiere. Ein Beispiel ist die strategische Partnerschaft mit Neura Robotics.

"Wir bringen unsere Kompetenz in Sensorized Environment und digitalen Zwillingen

ein, Neura Robotics ergänzt diese um kognitive Robotik und

Schnittstellenkompetenz. Wir wollen Immobilien als lernende, interaktive Systeme

gestalten, die in Echtzeit mit Menschen und Robotern zusammenarbeiten. Erste

Pilotprojekte erproben diesen Ansatz bereits im laufenden Gebäudebetrieb",

erklärt Drees & Sommer-Vorstand Dierk Mutschler.

Neue Technologien früh erkennen, testen und skalieren - dafür bündelt Drees &

Sommer seine Aktivitäten in der Einheit The Bau Ventures. The Bau Ventures

verbindet Venture Building und Frühphasen-Investments: Einerseits entwickelt das

Team eigene Geschäftsideen und begleitet Gründungen als Venture Studio,

andererseits investiert es gezielt in junge Unternehmen der Bau- und

Immobilienbranche. Ziel ist es, neue Lösungen gemeinsam mit Partnern früh in die

Praxis zu bringen und skalierbar zu machen - mit messbarem Nutzen für Kosten,

Erlöse oder Nachhaltigkeit.

Wasser und Sicherheit: Zukunftsfelder mit hohem Bedarf

2025 hat Drees & Sommer zwei strategische Unternehmensinitiativen

vorangetrieben. Sie verdeutlichen, wie eng wirtschaftliche Leistungsfähigkeit,

funktionierende Infrastrukturen und gesellschaftliche Stabilität zusammenhängen:

Rekordtrockenheit und Starkregen bringen den Wasserhaushalt ganzer Regionen aus

dem Gleichgewicht und damit einen Produktionsfaktor unter Druck, der zunehmend

zur Standortfrage wird. "Mit unserer Wasserinitiative bündeln wir Expertise in

resilienten Wasserinfrastrukturen, urbanem Regenwassermanagement und

industrieller Wassertechnologie - von der Schwammstadt bis zum geschlossenen

Wasserkreislauf in der Produktion", so Dierk Mutschler. Im Bereich Security and

Defense hat das Unternehmen die zweite Initiative gestartet und berät

öffentliche und private Auftraggeber bei Bauvorhaben, in denen zivile,

wirtschaftliche und sicherheitspolitische Anforderungen zusammenkommen.

International dort präsent, wo Kunden es erwarten

Drees & Sommer ist präsent, wo Kunden Unterstützung brauchen - das ist die Logik

hinter der internationalen Expansion. In den USA erschließt seit Januar 2025 die

Integration von VVA Projects wachstumsstarke Märkte wie Life Sciences,

Halbleiter und Data Center. Im Vereinigten Königreich stärkt seit März 2025 der

Zusammenschluss mit RSP Consulting Engineers die Kompetenz des Unternehmens in

Finanzwirtschaft und Rechenzentren.

Menschen machen den Unterschied

Über 6.500 Mitarbeitende arbeiten bei Drees & Sommer an mehr als 80 Standorten

weltweit in rund 7.000 Projekten. "Umsetzungsstärke entsteht nicht allein durch

Strukturen, sondern durch Menschen, die Verantwortung übernehmen. Ihr Einsatz

ist der Grund, warum wir in einem schwierigen Jahr gewachsen sind - dafür sind

wir aufrichtig dankbar", sagt Marc Schömbs, Mitglied des Vorstands.

Das Umfeld bleibt anspruchsvoll. Geopolitische Spannungen, angespannte

Projektfinanzierungen und Insolvenzen prägen weiterhin den Markt. Drees & Sommer

will seinen stabilen positiven Kurs mit einem breit aufgestellten Portfolio und

gestärkter internationaler Präsenz fortsetzen.

Video-Statements zum Jahresergebnis:

Statement des Aufsichtsratsvorsitzenden Dr. Johannes Fritz

(https://www.youtube.com/watch?v=MFne5AuY9-M)

Statement des CEOs Steffen Szeidl (https://www.youtube.com/watch?v=_vBkfpob328)

Statement des Vorstands Dierk Mutschler

(https://www.youtube.com/watch?v=GwSlbHyvgBE)

Statement des Vorstands Marc Schömbs

(https://www.youtube.com/watch?v=Xwic7diOkio)

Pressekontakt:

mailto:presse@dreso.com

Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/134210/6268820

OTS: Drees & Sommer SE