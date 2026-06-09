OTS: Drooms GmbH / Analyse von Drooms und PitchBook: Europas M&A-Markt zieht ...

Analyse von Drooms und PitchBook: Europas M&A-Markt zieht wieder an

Frankfurt am Main (ots) -

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- Durchschnittliche M&A-Dealgröße steigt auf mehr als 546 Millionen Euro - fast

doppelt so viel wie über das Gesamtjahr 2025

- Add-on-Transaktionen machen inzwischen mehr als 58 Prozent aller europäischen

PE-Deals aus

- DACH-Unternehmen erzielen europaweit mit die höchsten Bewertungsmultiples

- KI-Boom, Dry Powder und sinkende Zinsen treiben den Markt - gleichzeitig

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steigen regulatorische und operative Anforderungen

- Digitale Souveränität entwickelt sich zum strategischen Faktor im Dealmaking

Europas M&A- und Private-Equity-Markt startet mit deutlich größeren und

selektiveren Transaktionen ins Jahr 2026 und gewinnt wieder an Dynamik. Nach

mehreren Jahren hoher Zinsen, geopolitischer Unsicherheiten und zurückhaltender

Finanzierungsmärkte mehren sich die Anzeichen für eine Belebung. Gleichzeitig

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zeigt sich: Die aktuelle Erholung verläuft deutlich selektiver und komplexer als

frühere Marktzyklen.

Zu diesem Ergebnis kommt der neue gemeinsame Report " Executing in an Era of

Market Complexities: European M&A and PE Trends and the Technology Imperative ".

Drooms, eine führende europäische Plattform für sichere digitale Due Diligence

und virtuelle Datenräume, und PitchBook, ein führender Anbieter von

Finanzmarktdaten sowie Analysen für die Private-Capital- und M&A-Branche, haben

dafür die wichtigsten europäischen M&A- und PE-Märkte der vergangenen zehn Jahre

analysiert.

Demnach erreichte die Zahl europäischer PE-Transaktionen 2025 mit 8.187 Deals

nahezu ein Dekaden-Hoch. Auch die M&A-Aktivität blieb mit 18.485 Transaktionen

auf hohem Niveau. Im laufenden Jahr zeigt der Markt bereits deutlich größere und

selektivere Transaktionen: Die durchschnittliche PE-Dealgröße in Europa liegt

2026 YTD bereits bei 359,7 Millionen Euro - nach 289 Millionen Euro im

Gesamtjahr 2025; die durchschnittliche M&A-Dealgröße liegt aktuell sogar bei

546,3 Millionen Euro gegenüber 289 Millionen Euro in 2025. Treiber sind vor

allem große Technologie-, Infrastruktur- und KI-nahe Transaktionen.

Gleichzeitig wird klar: Während einzelne Großtransaktionen die Schlagzeilen

bestimmen und die durchschnittlichen Dealgrößen steigen, setzen viele

Finanzinvestoren zunehmend auf risikoärmere Add-on-Akquisitionen. Der Anteil

dieser kleineren strategischen Zukäufe stieg zuletzt auf über 58 Prozent aller

europäischen PE-Transaktionen.

"Die Marktstimmung verbessert sich, aber Investoren agieren weiterhin äußerst

diszipliniert", sagt Alexandre Grellier, Co-Gründer und CEO von Drooms. "Wir

sehen aktuell keinen flächendeckenden M&A-Boom, sondern einen Markt, in dem

Kapital sehr gezielt in hochwertige Assets, strategische Technologien und

bestehende Plattformen fließt."

DACH-Region bleibt Premium-Markt für Investoren

Die deutschsprachige Region entwickelt sich laut Report zunehmend zum

Premium-Segment des europäischen Markts. Mit 2.858 M&A-Transaktionen im Jahr

2025 gehörte die Region erneut zu den aktivsten Europas und belegt nun Rang zwei

hinter Großbritannien (4.545 M&A-Deals).

Traditionell ist der Mittelstand das Zugpferd der Region. Doch auch bei

großvolumigen Deals bleibt DACH im Fokus internationaler Investoren. So zählt

etwa die 7-Milliarden-Euro-Übernahme von STADA Arzneimittel durch CapVest

Partners zu den größten europäischen PE-Exit-Transaktionen des Jahres.

Gleichzeitig zahlen Investoren hier besonders hohe Preise: Mit medianen

M&A-Multiples von bis zu 13,5x EBITDA - vor allem in technologiegetriebenen

Branchen, Software, Industrie- und KI-nahen Geschäftsmodellen - verzeichnet DACH

die höchsten Bewertungen aller untersuchten europäischen Regionen.

Im Gegensatz zu stärker global verflochtenen Märkten wie Großbritannien oder

Irland bleibt die DACH-Region vergleichsweise deutlicher innerhalb europäischer

Kapitalstrukturen verankert. Das reduziert regulatorische Komplexität bei

grenzüberschreitenden Transaktionen und stärkt die Attraktivität der Region für

langfristig orientierte Investoren zusätzlich.

Die hohen Bewertungen zeigen zugleich, wie selektiv der europäische Markt

inzwischen geworden ist. Kapital konzentriert sich zunehmend auf Unternehmen mit

resilienten Geschäftsmodellen, technologischer Differenzierung und klarer

Wertschöpfungsperspektive. Entsprechend steigen auch die Anforderungen an Käufer

und Berater: Höhere Bewertungen, komplexere regulatorische Vorgaben und der

zunehmende Einsatz künstlicher Intelligenz verändern Due Diligence und Deal

Execution grundlegend.

"Unter der Oberfläche der großen Mega-Deals zeigt sich ein Markt, der zunehmend

von Konsolidierung, Buy-and-Build-Strategien und operativer Komplexität geprägt

ist", sagt Dorothy Chan, Analystin bei PitchBook und Co-Autorin des Reports.

"Viele Investoren verfügen weiterhin über erheblichen Dry Powder, investieren

aber deutlich selektiver als noch während der Niedrigzinsphase."

KI und digitale Souveränität verändern den europäischen Dealmarkt

Ein weiteres zentrales Ergebnis des Reports: Der europäische M&A-Markt wird

zunehmend von Themen wie KI-Infrastruktur, Datensouveränität und regulatorischer

Kontrolle geprägt. Es wächst der Druck, kritische Daten, Cloud-Infrastrukturen

und KI-Anwendungen stärker innerhalb europäischer Rechtsräume und

technologischer Ökosysteme zu kontrollieren. Diese Entwicklung beeinflusst nicht

nur Investitionsentscheidungen, sondern zunehmend auch operative Prozesse im

Dealmaking selbst.

"Digitale Souveränität entwickelt sich von einem regulatorischen Thema zu einem

operativen Faktor im Transaktionsgeschäft", erklärt Grellier. "Gerade bei

sensiblen Due Diligence Prozessen und KI-gestützten Workflows achten

Finanzinvestoren und Strategen stärker darauf, wo Daten verarbeitet werden,

welche Plattformen eingesetzt werden und wie regulatorische Anforderungen

eingehalten werden können."

Laut Report steigen dadurch auch die Anforderungen an digitale

Deal-Infrastrukturen. Moderne Datenraum- und Deal-Plattformen müssten heute

nicht nur effizient und KI-fähig sein, sondern zugleich höchste Anforderungen an

Datensicherheit, Compliance und europäische Datenhoheit erfüllen.

Trotz wachsender Marktaktivität bleibt der europäische Dealmarkt damit von einem

Spannungsfeld geprägt: Einerseits sorgen sinkende Zinsen, hoher

Investitionsdruck und KI-getriebene Wachstumsfantasien für neue Dynamik.

Andererseits bleiben geopolitische Unsicherheiten, Finanzierungskosten und

regulatorische Anforderungen zentrale Herausforderungen für Investoren und

Unternehmen.

Der vollständige Report "Executing in an Era of Market Complexities: European

M&A and PE Trends and the Technology Imperative" steht hier zum Download bereit:

Report (https://drooms.com/whitepapers/english/EN_PitchBook.pdf)

Über Drooms

Drooms ist eine führende europäische Plattform, die die Vorbereitung und

Abwicklung von Transaktionen für Unternehmen aus den Bereichen Immobilien,

Unternehmensfinanzierung, Recht und Energie optimiert. Mit mehr als zwei

Jahrzehnten Erfahrung und eigener KI-Technologie beschleunigt Drooms

Transaktionen, automatisiert Workflows und gewährleistet ein Höchstmaß an

Vertraulichkeit sowie vollständige DSGVO-Konformität. Mit über 40.000 Kunden,

darunter Fortune-100-Unternehmen wie die METRO GROUP, Evonik, JLL, JP Morgan,

CBRE, UBS, Blackstone, KKR, Siemens und Volkswagen, hat sich Drooms als

vertrauenswürdiger Anbieter von geschäftskritischer Transaktionsinfrastruktur

für Real Asset Investments etabliert.

Weitere Informationen finden Sie unter https://drooms.com/

Pressekontakt:

PB3C GmbH

Florian Bergmann

mailto:drooms@pb3c.com

+49 1709323619

Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/75858/6290047

OTS: Drooms GmbH