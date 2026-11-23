Deutlicher Sprung bei KI-Erträgen: Jedes dritte deutsche Unternehmen

profitiert / Heimische Wirtschaft mit mehr ROI als im globalen Schnitt

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zeigt Studie von Dun & Bradstreet mit 10.000 Unternehmen

Frankfurt am Main (ots) - Jedes dritte Unternehmen in Deutschland (33 Prozent)

erzielt inzwischen einen breiten Return on Investment (ROI) aus Künstlicher

Intelligenz. Im Sommer war es noch nicht einmal jedes vierte (23 Prozent). Damit

liegt Deutschland über dem globalen Durchschnitt von 28 Prozent. Das zeigt die

aktuelle Erhebung des globalen AI Momentum Index von Dun & Bradstreet. Auch bei

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den geplanten KI-Investitionen setzt sich Deutschland international an die

Spitze: 78 Prozent der Unternehmen wollen ihre Ausgaben in den kommenden zwölf

Monaten moderat oder deutlich erhöhen. Gleichzeitig verbessern sich die

technischen und datenbezogenen Voraussetzungen für den KI-Einsatz. Bei der

Nutzung weitgehend autonomer KI-Agenten bleiben deutsche Unternehmen dagegen

zurück.

Datenbereitschaft: breit aufgestellt, aber selten vollständig

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Erstmals beschreibt eine Mehrheit der deutschen Unternehmen (54 Prozent) ihre

Daten als weitgehend oder vollständig bereit für KI im großen Maßstab. Zu

Jahresbeginn waren es 36 Prozent, global sind es aktuell 41 Prozent. Im

Vergleich der fünf größten Volkswirtschaften Europas liegt Deutschland damit

gemeinsam mit Großbritannien (54 Prozent) vorn, vor Frankreich (42 Prozent),

Spanien (41 Prozent) und Italien (37 Prozent).

Nur 3 Prozent der deutschen Unternehmen bezeichnen ihre Daten jedoch als

vollständig bereit, global sind es 8 Prozent. In der Gruppe der fünf großen

Volkswirtschaften liegt Deutschland damit gemeinsam mit Frankreich (5 Prozent)

am unteren Ende. Italien kommt auf 7, Großbritannien auf 16 und Spanien auf 17

Prozent.

"Immer mehr deutsche Unternehmen erzielen messbare Erträge mit KI, während

dieser Anteil weltweit stagniert. Gleichzeitig hat sich die Datenbasis

hierzulande spürbar verbessert", sagt Stefan Kuhlmann, Senior Director Industry

Sector Sales bei Dun & Bradstreet. "Das deckt sich mit unserer globalen

Auswertung: Unternehmen mit KI-bereiten Daten profitieren deutlich häufiger auf

breiter Front. Ob ein KI-Projekt im Pilotstadium stecken bleibt oder schnell zum

Werttreiber wird, entscheidet sich an der Datengrundlage. Wer von Beginn an auf

geprüfte Unternehmensinformationen zurückgreift, spart sich das mühsame

Zusammentragen und bringt seine KI-Projekte schneller in den Regelbetrieb - mit

deutlich besseren Erfolgsaussichten."

Bilanz seit Jahresbeginn: Deutschland beim Investitionswillen vorne

Über das Jahr hinweg hat sich das Bild in Deutschland deutlich verschoben. Zu

Jahresbeginn plante die Hälfte der Unternehmen (51 Prozent) moderate oder

signifikante KI-Ausgaben für die kommenden zwölf Monate. Dieser Wert stieg über

den Sommer kontinuierlich und liegt aktuell bei 78 Prozent. Damit steht

Deutschland an der Spitze der 32 untersuchten Länder (global: 65 Prozent). Mit

sinkenden KI-Budgets rechnet weniger als 1 Prozent der Unternehmen. Der Anteil

der Unternehmen ohne KI-Projekte ist seit Jahresbeginn von 10 Prozent auf unter

1 Prozent gesunken.

Erwartungen an KI steigen deutlich

Zu Jahresbeginn rechneten noch 43 Prozent damit, durch KI im kommenden Quartal

neue Produkte, Geschäftsmodelle oder operative Verbesserungen zu entwickeln.

Dieser Wert stieg im Jahresverlauf deutlich an und hat sich bei knapp unter 80

Prozent eigependelt. In der aktuellen Erhebung erwarteten dies 76 Prozent der

Unternehmen (global: 60 Prozent).

67 Prozent skalieren KI oder haben sie in mehreren Kernprozessen verankert. Das

ist ein deutlicher Sprung um 15 Prozentpunkte, zu Beginn des Jahres haben dies

lediglich 52 Prozent der Unternehmen angegeben. Das Fundament wurde für diesen

Sprung spürbar modernisiert: Der Anteil mit veraltetem oder begrenztem

Technologie-Stack sank von 32 auf 10 Prozent, der Anteil mit kaum vorbereiteten

Daten von 26 auf 7 Prozent. Deutlich langsamer ist das Tempo bei KI-Agenten, die

komplexe Abläufe und Geschäftsentscheidungen weitgehend eigenständig steuern.

Hier schafften es die deutschen Unternehmen seit Jahresbeginn nicht über den

Wert von 5 Prozent.

"Deutsche Unternehmen haben 2026 die Grundlagen gelegt: Sie investieren,

modernisieren ihre Systeme und haben ihre Daten in der Breite für KI

aufgestellt", so Kuhlmann. "Dass sie KI bislang nur selten eigenständig Abläufe

steuern lassen, ist nicht per se verkehrt. 2027 kommt es aber darauf an, aus

dieser Gründlichkeit Tempo zu machen."

Pressekontakt:

Kerl & Cie. Gesellschaft für Kommunikationsberatung GmbH

Yorick Pusch

Tel.: +49. 175 125 44 78

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