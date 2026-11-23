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Deutlicher Sprung bei KI-Erträgen: Jedes dritte deutsche Unternehmen
profitiert / Heimische Wirtschaft mit mehr ROI als im globalen Schnitt
zeigt Studie von Dun & Bradstreet mit 10.000 Unternehmen
Frankfurt am Main (ots) - Jedes dritte Unternehmen in Deutschland (33 Prozent)
erzielt inzwischen einen breiten Return on Investment (ROI) aus Künstlicher
Intelligenz. Im Sommer war es noch nicht einmal jedes vierte (23 Prozent). Damit
liegt Deutschland über dem globalen Durchschnitt von 28 Prozent. Das zeigt die
aktuelle Erhebung des globalen AI Momentum Index von Dun & Bradstreet. Auch bei
den geplanten KI-Investitionen setzt sich Deutschland international an die
Spitze: 78 Prozent der Unternehmen wollen ihre Ausgaben in den kommenden zwölf
Monaten moderat oder deutlich erhöhen. Gleichzeitig verbessern sich die
technischen und datenbezogenen Voraussetzungen für den KI-Einsatz. Bei der
Nutzung weitgehend autonomer KI-Agenten bleiben deutsche Unternehmen dagegen
zurück.
Datenbereitschaft: breit aufgestellt, aber selten vollständig
Erstmals beschreibt eine Mehrheit der deutschen Unternehmen (54 Prozent) ihre
Daten als weitgehend oder vollständig bereit für KI im großen Maßstab. Zu
Jahresbeginn waren es 36 Prozent, global sind es aktuell 41 Prozent. Im
Vergleich der fünf größten Volkswirtschaften Europas liegt Deutschland damit
gemeinsam mit Großbritannien (54 Prozent) vorn, vor Frankreich (42 Prozent),
Spanien (41 Prozent) und Italien (37 Prozent).
Nur 3 Prozent der deutschen Unternehmen bezeichnen ihre Daten jedoch als
vollständig bereit, global sind es 8 Prozent. In der Gruppe der fünf großen
Volkswirtschaften liegt Deutschland damit gemeinsam mit Frankreich (5 Prozent)
am unteren Ende. Italien kommt auf 7, Großbritannien auf 16 und Spanien auf 17
Prozent.
"Immer mehr deutsche Unternehmen erzielen messbare Erträge mit KI, während
dieser Anteil weltweit stagniert. Gleichzeitig hat sich die Datenbasis
hierzulande spürbar verbessert", sagt Stefan Kuhlmann, Senior Director Industry
Sector Sales bei Dun & Bradstreet. "Das deckt sich mit unserer globalen
Auswertung: Unternehmen mit KI-bereiten Daten profitieren deutlich häufiger auf
breiter Front. Ob ein KI-Projekt im Pilotstadium stecken bleibt oder schnell zum
Werttreiber wird, entscheidet sich an der Datengrundlage. Wer von Beginn an auf
geprüfte Unternehmensinformationen zurückgreift, spart sich das mühsame
Zusammentragen und bringt seine KI-Projekte schneller in den Regelbetrieb - mit
deutlich besseren Erfolgsaussichten."
Bilanz seit Jahresbeginn: Deutschland beim Investitionswillen vorne
Über das Jahr hinweg hat sich das Bild in Deutschland deutlich verschoben. Zu
Jahresbeginn plante die Hälfte der Unternehmen (51 Prozent) moderate oder
signifikante KI-Ausgaben für die kommenden zwölf Monate. Dieser Wert stieg über
den Sommer kontinuierlich und liegt aktuell bei 78 Prozent. Damit steht
Deutschland an der Spitze der 32 untersuchten Länder (global: 65 Prozent). Mit
sinkenden KI-Budgets rechnet weniger als 1 Prozent der Unternehmen. Der Anteil
der Unternehmen ohne KI-Projekte ist seit Jahresbeginn von 10 Prozent auf unter
1 Prozent gesunken.
Erwartungen an KI steigen deutlich
Zu Jahresbeginn rechneten noch 43 Prozent damit, durch KI im kommenden Quartal
neue Produkte, Geschäftsmodelle oder operative Verbesserungen zu entwickeln.
Dieser Wert stieg im Jahresverlauf deutlich an und hat sich bei knapp unter 80
Prozent eigependelt. In der aktuellen Erhebung erwarteten dies 76 Prozent der
Unternehmen (global: 60 Prozent).
67 Prozent skalieren KI oder haben sie in mehreren Kernprozessen verankert. Das
ist ein deutlicher Sprung um 15 Prozentpunkte, zu Beginn des Jahres haben dies
lediglich 52 Prozent der Unternehmen angegeben. Das Fundament wurde für diesen
Sprung spürbar modernisiert: Der Anteil mit veraltetem oder begrenztem
Technologie-Stack sank von 32 auf 10 Prozent, der Anteil mit kaum vorbereiteten
Daten von 26 auf 7 Prozent. Deutlich langsamer ist das Tempo bei KI-Agenten, die
komplexe Abläufe und Geschäftsentscheidungen weitgehend eigenständig steuern.
Hier schafften es die deutschen Unternehmen seit Jahresbeginn nicht über den
Wert von 5 Prozent.
"Deutsche Unternehmen haben 2026 die Grundlagen gelegt: Sie investieren,
modernisieren ihre Systeme und haben ihre Daten in der Breite für KI
aufgestellt", so Kuhlmann. "Dass sie KI bislang nur selten eigenständig Abläufe
steuern lassen, ist nicht per se verkehrt. 2027 kommt es aber darauf an, aus
dieser Gründlichkeit Tempo zu machen."
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