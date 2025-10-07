OTS: DVAG Deutsche Vermögensberatung AG / ServiceRating bestätigt exzellente ...
Frankfurt (ots) -
- Zum 14. Mal in Folge Bestnoten von ServiceRating
- Herausragende Werte bei Fachkompetenz, Kundenvertrauen und Kundenzufriedenheit
- Vermögensberater überzeugen mit ganzheitlicher Betreuung und Weitblick.
Die Deutsche Vermögensberatung AG (DVAG) setzt ihre beeindruckende Erfolgsserie
fort und bekommt auch im Jahr 2025 von der unabhängigen Ratingagentur
ServiceRating Analyse und Beratung GmbH die Bestnote "exzellent" bestätigt.
Bereits zum 14. Mal in Folge erhält das Familienunternehmen die Bestnote für
seine exzellente Kundenbetreuung. Die Bewertung basiert auf umfassenden
Kundenbefragungen, einem Serviceaudit sowie Interviews mit Führungskräften. Das
Ergebnis bestätigt: Die DVAG zählt zu den führenden Finanzdienstleistern in
Deutschland, vor allem wenn es um Kundenorientierung und persönliche Beratung
geht.
In der Auszeichnung wird zudem einmal mehr die kontinuierlich hohe
Servicequalität der DVAG hervorgehoben. Die Vermögensberaterinnen und
Vermögensberater begleiten ihre Kundinnen und Kunden mit Weitblick und
Fachkompetenz. Diese hohe Fach- und Beratungskompetenz sorgt für eine sehr hohe
Kundenzufriedenheit und eine jahrelange Kundentreue. Darüber hinaus betont
ServiceRating in ihrem Abschlussbericht der Analyse die Freundlichkeit,
Fairness, Schnelligkeit und Verlässlichkeit sowie das ausgeprägte Vertrauen
zwischen den Vermögensberatern und den Kunden.
Ein zentraler Erfolgsfaktor der DVAG ist die gelungene Verbindung von
persönlicher Beratung und digitalen Lösungen. Mit dem Beratungstool
"Vermögensplanung Digital" können Anliegen effizient bearbeitet werden, wodurch
mehr Zeit für individuelle Gespräche bleibt. Die stetige Weiterentwicklung des
Tools orientiert sich konsequent an den Bedürfnissen der Kundinnen und Kunden
sowie an aktuellen Marktentwicklungen.
"Die Deutsche Vermögensberatung bestätigt mit aktuellen
Kundenzufriedenheitswerten das Vertrauen und die Zufriedenheit der Kunden. Auf
Basis dieser Ergebnisse wird das exzellente Service Rating bestätigt und die
Siegellaufzeit um ein weiteres Jahr verlängert", sagt Dr. Franz Gresser,
Geschäftsführer von ServiceRating Analyse und Beratung GmbH. "Das
Familienunternehmen überzeugt durch starkes Kundenvertrauen und hohe
Kundentreue. Die Vermögensberater begleiten ihre Kunden oft ein Leben lang und
liefern passgenaue Lösungen, die sich konsequent an den individuellen
Bedürfnissen orientieren", betont er weiter. "Besonders geschätzt wird die
exzellente Betreuung sowie die ganzheitliche, partnerschaftliche Beratung auf
Augenhöhe."
Über die Deutsche Vermögensberatung Gruppe
Rund 8 Millionen Kunden setzen bei den Themen Absicherung, Altersvorsorge und
Vermögensaufbau auf die Kompetenz und Erfahrung der Vermögensberaterinnen und
Vermögensberater der Deutschen Vermögensberatung Unternehmensgruppe. Die
Finanzcoaches helfen ihren Kunden, das Beste aus ihren Finanzen zu machen.
Getreu dem Leitsatz "Früher an Später denken" bieten sie in über 5.200
Direktionen und Geschäftsstellen eine branchenübergreifende und individuelle
Beratung. Als Deutschlands größte eigenständige Allfinanzberatung feiert das
Familienunternehmen 2025 sein 50-jähriges Jubiläum und richtet dabei den Blick
weiterhin in die Zukunft, um innovative und maßgeschneiderte Lösungen für
Kundinnen und Kunden anzubieten.
