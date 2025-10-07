OTS: DVAG Deutsche Vermögensberatung AG / ServiceRating bestätigt exzellente ...

ServiceRating bestätigt exzellente Kundenbetreuung / Bestnoten für die

Deutsche Vermögensberatung (FOTO)

Frankfurt (ots) -

- Zum 14. Mal in Folge Bestnoten von ServiceRating

- Herausragende Werte bei Fachkompetenz, Kundenvertrauen und Kundenzufriedenheit

- Vermögensberater überzeugen mit ganzheitlicher Betreuung und Weitblick.

Die Deutsche Vermögensberatung AG (DVAG) setzt ihre beeindruckende Erfolgsserie

fort und bekommt auch im Jahr 2025 von der unabhängigen Ratingagentur

ServiceRating Analyse und Beratung GmbH die Bestnote "exzellent" bestätigt.

Bereits zum 14. Mal in Folge erhält das Familienunternehmen die Bestnote für

seine exzellente Kundenbetreuung. Die Bewertung basiert auf umfassenden

Kundenbefragungen, einem Serviceaudit sowie Interviews mit Führungskräften. Das

Ergebnis bestätigt: Die DVAG zählt zu den führenden Finanzdienstleistern in

Deutschland, vor allem wenn es um Kundenorientierung und persönliche Beratung

geht.

In der Auszeichnung wird zudem einmal mehr die kontinuierlich hohe

Servicequalität der DVAG hervorgehoben. Die Vermögensberaterinnen und

Vermögensberater begleiten ihre Kundinnen und Kunden mit Weitblick und

Fachkompetenz. Diese hohe Fach- und Beratungskompetenz sorgt für eine sehr hohe

Kundenzufriedenheit und eine jahrelange Kundentreue. Darüber hinaus betont

ServiceRating in ihrem Abschlussbericht der Analyse die Freundlichkeit,

Fairness, Schnelligkeit und Verlässlichkeit sowie das ausgeprägte Vertrauen

zwischen den Vermögensberatern und den Kunden.

Ein zentraler Erfolgsfaktor der DVAG ist die gelungene Verbindung von

persönlicher Beratung und digitalen Lösungen. Mit dem Beratungstool

"Vermögensplanung Digital" können Anliegen effizient bearbeitet werden, wodurch

mehr Zeit für individuelle Gespräche bleibt. Die stetige Weiterentwicklung des

Tools orientiert sich konsequent an den Bedürfnissen der Kundinnen und Kunden

sowie an aktuellen Marktentwicklungen.

"Die Deutsche Vermögensberatung bestätigt mit aktuellen

Kundenzufriedenheitswerten das Vertrauen und die Zufriedenheit der Kunden. Auf

Basis dieser Ergebnisse wird das exzellente Service Rating bestätigt und die

Siegellaufzeit um ein weiteres Jahr verlängert", sagt Dr. Franz Gresser,

Geschäftsführer von ServiceRating Analyse und Beratung GmbH. "Das

Familienunternehmen überzeugt durch starkes Kundenvertrauen und hohe

Kundentreue. Die Vermögensberater begleiten ihre Kunden oft ein Leben lang und

liefern passgenaue Lösungen, die sich konsequent an den individuellen

Bedürfnissen orientieren", betont er weiter. "Besonders geschätzt wird die

exzellente Betreuung sowie die ganzheitliche, partnerschaftliche Beratung auf

Augenhöhe."

Über die Deutsche Vermögensberatung Gruppe

Rund 8 Millionen Kunden setzen bei den Themen Absicherung, Altersvorsorge und

Vermögensaufbau auf die Kompetenz und Erfahrung der Vermögensberaterinnen und

Vermögensberater der Deutschen Vermögensberatung Unternehmensgruppe. Die

Finanzcoaches helfen ihren Kunden, das Beste aus ihren Finanzen zu machen.

Getreu dem Leitsatz "Früher an Später denken" bieten sie in über 5.200

Direktionen und Geschäftsstellen eine branchenübergreifende und individuelle

Beratung. Als Deutschlands größte eigenständige Allfinanzberatung feiert das

Familienunternehmen 2025 sein 50-jähriges Jubiläum und richtet dabei den Blick

weiterhin in die Zukunft, um innovative und maßgeschneiderte Lösungen für

Kundinnen und Kunden anzubieten.

