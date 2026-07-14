OTS: e.optimum AG / Geschäftsjahr 2025: e.optimum wächst in anspruchsvollem ...

14.07.26 12:08 Uhr

Geschäftsjahr 2025: e.optimum wächst in anspruchsvollem Marktumfeld

und investiert konsequent in die Energiezukunft (FOTO)

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Offenburg (ots) - Die e.optimum AG mit Sitz im südbadischen Offenburg schloss

das Geschäftsjahr 2025 mit einem Umsatz von rund 802 Millionen Euro ab und

übertraf damit das Ergebnis aus dem Vorjahr. Mit einem steigenden Gasabsatz

sowie einem wachsenden Kundenstamm blickt der bundesweit tätige Energieversorger

auf ein erfolgreiches Geschäftsjahr zurück.

Ein herausforderndes Jahr für die Energiewirtschaft

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Ein herausforderndes Marktumfeld bestimmte das Geschäftsjahr 2025. Geopolitische

Spannungen beeinflussten die internationalen Energiemärkte und schlugen sich in

den Energiemarktpreisen nieder. Gleichzeitig führten witterungsbedingte

Schwankungen zu neuen Dynamiken an den Märkten.

Diese Bedingungen führten in Summe zu Herausforderungen sowohl für

Endverbraucherinnen und -verbraucher als auch für Energieversorger. Es bedeutete

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erneut, flexibel auf ein dynamisches Marktumfeld zu reagieren und

Versorgungssicherheit mit wirtschaftlichem Handeln in Einklang bringen zu

müssen.

Die e.optimum begegnete diesen Umständen mit einer vorausschauenden,

strukturierten Beschaffung, einem konsequenten Risikomanagement sowie einer

starken Kundenorientierung und sorgte so für eine stabile Geschäftsentwicklung.

Intelligente Beschaffung gewinnt an Bedeutung

Unternehmen standen im vergangenen Jahr zunehmend vor der Herausforderung, ihre

Energiekosten sicher und gleichzeitig wettbewerbsfähig zu gestalten. Im Zuge

dessen hat eine intelligente Energiebeschaffung als Alternative zu klassischen

Festpreisverträgen oder einer reinen Spotmarktbeschaffung an Relevanz gewonnen.

Diese Entwicklung spiegelt sich auch im Wachstum von e.optimum wider.

Wachstum über alle wesentlichen Kennzahlen hinweg

Im Geschäftsjahr 2025 steigerte e.optimum den Umsatz auf 802 Millionen Euro.

Gleichzeitig entwickelte sich das Kerngeschäft weiter: Der Gasabsatz erhöhte

sich gegenüber dem Vorjahr auf 1,59 Milliarden Kilowattstunden. Maßgeblich

hierfür waren der Kundenzuwachs sowie die kältebedingt höhere Nachfrage in den

Wintermonaten.

Gleichzeitig behauptet sich auch das Stromgeschäft auf einem stabil hohen Niveau

von 2,83 Milliarden Kilowattstunden. e.optimum konnte den Kundenstamm weiter

ausbauen. Die Zahl der Kundinnen und Kunden wuchs 2025 auf rund 50.000, während

inzwischen rund 120.000 Zähler beliefert werden. Das Unternehmen beschäftigt

derzeit rund 200 Mitarbeitende.

e.optimum investiert in die Energiewende

Auch der Umbau des deutschen Energiesystems schritt 2025 weiter voran, getragen

von dem kontinuierlichen Ausbau erneuerbarer Energieanlagen. Regenerative

Energien leisten einen immer größer werdenden Beitrag zum deutschen Strommix.

2025 stammten 61,6 % des in Deutschland erzeugten Stroms aus Wind- und

Solarenergie. Mit dem Ausbau wachsen die Versorgungssicherheit und die

Unabhängigkeit von fossilen Energieimporten und geopolitischen Einflüssen.

e.optimum bleibt der Verpflichtung zur Energiewende auch in wirtschaftlich

herausfordernden Zeiten treu. Ein bedeutender Meilenstein des Geschäftsjahres

2025 ist das erste eigene Windenergieprojekt, das gemeinsam mit der

Ökostromgruppe Freiburg realisiert wird.

Am Standort Biederbach im Südschwarzwald entsteht eine Windenergieanlage, deren

Inbetriebnahme für das erste Quartal 2027 geplant ist. Mit diesem Projekt steigt

das Unternehmen in die Erzeugung erneuerbarer Energien ein, mit dem Ziel, dort

in Stromerzeugung zu investieren, wo Energie regional benötigt wird. Der Fokus

auf Windenergie soll vor allem auch die verbrauchsstarken und sonnenarmen

Wintermonate abdecken.

Darüber hinaus baute e.optimum seine Beschaffungsstrategie im Sinne der

Energiewende weiter aus. Im Geschäftsjahr 2025 schloss das Unternehmen

zahlreiche Power-Purchase-Agreements (PPAs) mit Energieerzeugern und

Direktvermarktern über ein Gesamtvolumen von rund 300 Millionen Kilowattstunden

ab. Damit diversifizierte e.optimum ihr Beschaffungsportfolio und stärkte den

Bezug von Strom aus erneuerbaren Energiequellen.

Mit einer Digitalisierungsstrategie schafft e.optimum Mehrwert für Kundinnen und

Kunden

Mit dem Wandel des Energiesystems verändern sich auch die Erwartungen an die

Energieversorgung. Digitale Services, schnelle Prozesse und eine individuelle

Betreuung gewinnen zunehmend an Bedeutung. Vor diesem Hintergrund treibt

e.optimum die Digitalisierungs- und Automatisierungsstrategie konsequent voran.

Ein wesentlicher Bestandteil dieser Anpassung ist die Einführung des

Customer-Relationship-Management-Systems (CRM) auf Basis der Cloudlösung von

Salesforce. Gemeinsam mit einem modernen Ticket-Management-System und einem

neuen Kundenportal entsteht eine vernetzte Systemlandschaft. Diese soll die

zentrale Grundlage für zukunftsfähige Kunden- und Partnerbeziehungen bilden und

es ermöglichen, noch präziser auf die Bedürfnisse der verschiedenen Zielgruppen

einzugehen.

Ziel ist es, die Servicequalität weiter zu steigern, interne Abläufe zu

automatisieren und die Zusammenarbeit über alle Unternehmensbereiche hinweg zu

optimieren. Gleichzeitig schafft e.optimum damit die Grundlage für eine

zukunftsfähige, innovative und skalierbare Infrastruktur, die das Unternehmen

nicht nur technologisch auf den neuesten Stand bringt, sondern auch nachhaltig

und langfristig wettbewerbsfähig macht.

"2025 hat gezeigt, dass wirtschaftlicher Erfolg und Zukunftsinvestitionen kein

Widerspruch sind. Gerade in einem dynamischen Marktumfeld kommt es auf

Weitsicht, partnerschaftliche Zusammenarbeit und das Vertrauen unserer Kundinnen

und Kunden an. Unser Dank gilt allen Mitarbeitenden, Kundinnen und Kunden und

Partnern, die diesen Weg mit uns gehen. Mit Investitionen in erneuerbare

Energien und digitale Lösungen schaffen wir die Grundlage, um auch künftig ein

leistungsfähiger, innovativer und verlässlicher Energieversorger zu sein und die

Energiewende aktiv zu gestalten", fasst Boris Käser, Vorstandsvorsitzender der

e.optimum AG, zusammen.

Pressekontakt:

Barbara Toma, Leitung Marketing

mailto:barbara.toma@eoptimum.de

Tel. 0800 503 532 712

e.optimum AG - Beim Alten Ausbesserungswerk 2a - 77654 Offenburg

Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/159121/6314326

OTS: e.optimum AG