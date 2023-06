OTS: Eavor GmbH / Eavor beginnt mit der Kommerzialisierung durch eine ...

Eavor beginnt mit der Kommerzialisierung durch eine Großinvestition

und die wegweisende Partnerschaft mit OMV (FOTO)

CALGARY, Alberta, Kanada und WIEN, Österreich (ots) - Quelle: Eavor Technologies

Inc.

Eavor Technologies Inc. ("Eavor"), das führende Unternehmen im Bereich der

global skalierbaren geothermischen Kreislauftechnologie, hat den ersten

Abschluss seiner Eigenkapitalrunde der Serie B erreicht. Die OMV AG ("OMV")

führt die Riege mit einer Investition von 34 Mio. Euro (50 Mio. Kanadische

Dollar) an und hat eine kommerzielle Vereinbarung mit Eavor geschlossen, um die

großflächige Einführung der Eavor-Loop(TM)-Technologie in Europa und darüber

hinaus zu verfolgen.

Zu den Partnern von Eavor, die Folgeinvestitionen geleistet haben, gehören bp

Ventures, Eversource Energy und Vickers Venture Partners. Chubu Electric Power

hat parallel seine Wandelanleihe in eine Kapitalerhöhung getauscht.

Die Vereinbarung macht OMV zu einem Schlüsselpartner im Hinblick auf Vorteile

bei Lizenzbedingungen, den Zugang zu Dienstleistungen und Unterstützung bei der

Entwicklung. Dabei wird sich die OMV zunächst auf den Einsatz der

Eavor-Loop(TM)-Technologie in Österreich, Rumänien und Deutschland

konzentrieren.

Berislav Gaso, OMV Executive Vice President für Energie, erklärte: "Wir sind

begeistert von der Partnerschaft mit Eavor und freuen uns darauf, diese

geothermische Energietechnologie der nächsten Generation einzusetzen, um unsere

Ziele für grüne Energie zu erreichen."

John Redfern, Präsident, CEO und Mitbegründer von Eavor, erklärte: "Wir arbeiten

seit über einem Jahr mit der OMV an dieser Partnerschaft und sind nach wie vor

beeindruckt von ihrer technischen Expertise und ihrem Engagement für die

Energiewende. Wir freuen uns darauf, auf dieser Grundlage mit OMV aufzubauen, um

Europa echte Energieunabhängigkeit, Sicherheit und Autonomie zu bieten."

Eavor wird zusammen mit seinen Projektpartnern in diesem Sommer mit den

Bohrungen am Eavor-Europe(TM)-Standort in der Nähe von Geretsried in Bayern

beginnen. Das Projekt ist die weltweit erste kommerzielle Umsetzung eines

Eavor-Loop(TM), ein Leuchtturmprojekt für die emissionsfreie Wärme- und

Stromerzeugung der nächsten Generation von Geothermie.

Robert Winsloe, Executive Vice President Origination bei Eavor, erklärte: "Der

europäische Wärmemarkt ist ein Kernmarkt für Eavor, angeführt von unseren

Projekten in Geretsried und Hannover. Die Vereinbarung mit OMV wird die

Kommerzialisierung von Eavor-Loop(TM) und die vollständige Dekarbonisierung von

Fernwärme und -kälte in Europa und darüber hinaus vorantreiben."

Über die OMV AG

Mit einem Konzernumsatz von 62 Mrd. Euro und rund 22.300 Mitarbeitenden im Jahr

2022 zählt die OMV zu den größten börsennotierten Industrieunternehmen

Österreichs.

Im Bereich Chemicals & Materials ist die OMV über ihre Tochtergesellschaft

Borealis einer der weltweit führenden Anbieter von innovativen, kreislauffähigen

Polyolefin-Lösungen und europäischer Marktführer in den Bereichen

Basis-Chemikalien, Düngemittel und Kunststoffrecycling. Gemeinsam mit ihren

beiden großen Joint Ventures - Borouge (mit ADNOC in den Vereinigten Arabischen

Emiraten und Singapur) und Baystar(TM) (mit TotalEnergies in den USA) - stellt

Borealis Produkte und Dienstleistungen für Kunden in aller Welt zur Verfügung.

Der OMV-Geschäftsbereich Kraftstoffe und Rohstoffe produziert und vermarktet

Kraftstoffe sowie Rohstoffe für die chemische Industrie, betreibt drei

Raffinerien in Europa und ist mit 15 % an einem Raffinerie-Joint-Venture in den

Vereinigten Arabischen Emiraten beteiligt. OMV betreibt rund 1.800 Tankstellen

in neun europäischen Ländern. Im Segment Energie exploriert und produziert die

OMV Öl und Gas in den vier Kernregionen Mittel- und Osteuropa, Naher Osten und

Afrika, Nordsee und Asien-Pazifik. Die durchschnittliche Tagesproduktion im Jahr

2022 betrug 392 kboe. Die Aktivitäten des Unternehmens umfassen auch das Low

Carbon Business sowie das gesamte Erdgasgeschäft.

OMV beabsichtigt, sich von einem integrierten Öl-, Gas- und Chemieunternehmen zu

einem führenden Anbieter innovativer und nachhaltiger Brennstoffe, Chemikalien

und Materialien zu entwickeln und gleichzeitig eine führende Rolle in der

Kreislaufwirtschaft einzunehmen. Durch seine Umstellung auf eine kohlenstoffarme

Wirtschaftsweise strebt die OMV an, bis spätestens 2050 in allen drei Scopes

Netto-Null zu erreichen.

OMV-Aktien werden an der Wiener Börse (OMV) und als American Depository Receipts

(OMVKY) in den USA gehandelt.

Über Eavor Technologies Inc.

Eavor (ausgesprochen "Ever") ist ein technologiebasiertes Energieunternehmen,

das von einem Team geleitet wird, das sich der Schaffung einer sauberen,

zuverlässigen und bezahlbaren Energiezukunft im globalen Maßstab verschrieben

hat. Die Lösung von Eavor (Eavor-Loop(TM)) stellt die weltweit erste wirklich

skalierbare Form von sauberer, planbarer und flexibler Energie dar. Eavor

erreicht dies, indem es viele der Probleme, die traditionell die geothermische

Energie behindert haben, reduziert oder löst. Im Eavor-Loop(TM) zirkuliert ein

umweltfreundliches Arbeitsmedium, das vollständig von der Umgebung isoliert ist,

durch einen massiven unterirdischen Wärmetauscher. Dieser Wärmetauscher nimmt

die Wärme aus dem natürlichen geothermischen Gefälle der Erde durch Wärmeleitung

auf. Das weltweit erste kommerzielle Projekt entsteht derzeit im bayerischen

Geretsried ( http://www.eavor-geretsried.de ).

Eavor wurde durch Kapitalbeteiligungen mehrerer weltweit führender

Energieunternehmen, Investoren, Entwickler und Risikokapitalfonds unterstützt,

darunter Vickers Venture Partners, bp Ventures, Chubu Electric Power, BDC

Capital, Temasek, Chevron Technology Ventures, BHP Ventures, Helmerich & Payne,

Precision Drilling und jetzt OMV.

