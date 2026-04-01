OTS: EDEKA ZENTRALE Stiftung & Co. KG / Geschäftsjahr 2025: EDEKA-Verbund mit ...

Geschäftsjahr 2025: EDEKA-Verbund mit positiver Entwicklung -

selbstständige Kaufleute bleiben Wachstumsmotor (FOTO)

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Hamburg (ots) -

- Gesamtumsatz steigt plankonform um 2,7 Prozent auf 77,3 Mrd. Euro

- Selbstständiger Einzelhandel mit 42,7 Mrd. Euro (plus 4,6 Prozent) stärkste

Säule

- EDEKA App und Payback stärken Kundenbindung und Preisattraktivität

- Verbund investiert 2026 rund 2,9 Mrd. Euro in den Wirtschaftsstandort

Deutschland

Der genossenschaftlich geprägte EDEKA-Verbund hat sich im Geschäftsjahr 2025 in

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einem anspruchsvollen Marktumfeld leistungsstark behauptet und seine prägende

Rolle im deutschen Lebensmitteleinzelhandel erneut unter Beweis gestellt. Trotz

einer spürbar gedämpften Konsumdynamik steigerte der Verbund seinen Umsatz um

2,7 Prozent auf insgesamt 77,3 Mrd. Euro. Wichtigster Wachstumstreiber ist und

bleibt der selbstständige Einzelhandel: Die rund 3.200 eigenständig agierenden

EDEKA-Kaufleute bauten ihre Erlöse auf 42,7 Mrd. Euro aus. Netto Marken-Discount

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erzielte ein Umsatzplus auf 17,9 Mrd. Euro. Auch das Gesamtergebnis (EBIT) hat

sich erneut positiv entwickelt. "Die wirtschaftlichen und politischen

Rahmenbedingungen haben auch 2025 zu einer spürbar verhaltenen Marktdynamik

geführt. Dank der unternehmerischen Stärke unserer selbstständigen Kaufleute,

unserer regionalen Verwurzelung und eines konsequent kundenorientierten Angebots

behaupten wir uns dennoch leistungsstark im Markt", so Markus Mosa,

Vorstandsvorsitzender der EDEKA ZENTRALE Stiftung & Co. KG.

Selbstständiger Einzelhandel bleibt tragende Säule

Der mittelständisch geprägte Einzelhandel bleibt weiterhin das Fundament und der

zentrale Wettbewerbsvorteil des genossenschaftlich organisierten EDEKA-Verbunds.

Die rund 3.200 selbstständigen Unternehmer:innen erwirtschafteten im Jahr 2025

zusammen rund 42,7 Mrd. Euro und damit ein Plus von 4,6 Prozent - ein

überdurchschnittliches Wachstum im Vollsortiment. Netto Marken-Discount

steigerte seinen Umsatz um 1,6 Prozent auf 17,9 Mrd. Euro - die EDEKA-Tochter

leistete damit einen wichtigen Beitrag zur stabilen Gesamtentwicklung des

Verbunds in einem weiterhin intensiven Preisumfeld. Auch die weiteren

Vertriebslinien, darunter der Getränke-Fachmarkt trinkgut und das

Bio-Shop-in-Shop-Format NATURKIND, überzeugten mit klaren Zugewinnen. Von

wachsender Umsatzbedeutung ist das internationale Geschäft im Rahmen der

europäischen Einkaufsorganisationen Everest und Epic Partners. Nicht zuletzt

trug der expansionsstarke Online-Lieferdienst Picnic, an dem der EDEKA-Verbund

seit 2018 beteiligt ist, zur erfolgreichen Jahresbilanz bei.

Zum Jahresende 2025 umfasste das Vertriebsnetz des Verbunds insgesamt 10.871

Lebensmittelmärkte. Davon entfielen 5.629 auf den selbstständigen Einzelhandel

und 4.433 auf Netto Marken-Discount. Im Jahresverlauf wurden bundesweit 247 neue

Standorte eröffnet, davon allein 104 Filialen von Netto Marken-Discount (plus

450 Modernisierungen). Die Gesamtverkaufsfläche im Verbund stieg damit auf 12,5

Mio. Quadratmeter. Ein zentrales Element der Verbundstrategie ist die Förderung

des mittelständischen Unternehmertums: Im Jahr 2025 wagten 87

Existenzgründer:innen den Schritt in die Selbstständigkeit mit einem eigenen

EDEKA-Markt. Darüber hinaus wurden 68 Märkte aus dem Bestand der regionalen

Großhandelsbetriebe an selbstständige Kaufleute übergeben. Damit stärkt der

EDEKA-Verbund gezielt unternehmerische Verantwortung im deutschen

Lebensmitteleinzelhandel.

2,6 Mrd. Euro Investitionen in den Standort Deutschland

Auch im Jahr 2025 investierte der EDEKA-Verbund gezielt in seine Infrastruktur

und die Weiterentwicklung seines Geschäftsmodells - und damit in den

Wirtschaftsstandort Deutschland. Das Investitionsvolumen über alle Stufen belief

sich auf insgesamt 2,6 Mrd. Euro. Die Mittel flossen insbesondere in die

Expansion mit neuen Standorten, eine leistungsfähige Logistik und

Eigenproduktion sowie in Digitalisierung und Nachhaltigkeit. Für das laufende

Jahr sind Rekord-Investitionen in Höhe von insgesamt 2,9 Mrd. Euro geplant. Zur

Optimierung der Wertschöpfungstiefe stärkte der Verbund 2025 auch die

Vertikalisierung: Die Zahl der Verarbeitungsbetriebe für Backwaren, Fleisch und

Wurst, Pasta, Fruchtsäfte oder Wein stieg auf 43 mit einem Gesamtumsatz von 5,8

Mrd. Euro. Ein effizientes Netzwerk von 65 Logistikzentren sorgt deutschlandweit

für kurze und schnelle Lieferwege.

Mit rund 417.500 Mitarbeitenden - etwa 4.500 mehr als im Vorjahr - ist der

EDEKA-Verbund weiterhin Deutschlands größter privatwirtschaftlicher Arbeitgeber.

Auch die Ausbildungsleistung wurde weiter ausgebaut: Allein 2025 wurden 9.440

neue Ausbildungsverträge geschlossen, die Zahl der Auszubildenden stieg

insgesamt auf 20.900.

Einkaufserlebnis und Kundenbindung im Fokus

Im intensiven Wettbewerbsumfeld setzt der EDEKA-Verbund bewusst auf

Differenzierung im Sortiment, Preisattraktivität und ein starkes

Leistungsangebot am Point of Sale. Besonders die Eigenmarken stellen eine

preisgünstige Grundversorgung sicher. Die im Vorjahr erfolgreich eingeführte

Eigenmarke EDEKA Herzstücke leistete dazu einen wesentlichen Beitrag. Der

Verbund investiert weiterhin massiv in die Entlastung der privaten Haushalte.

Das kommt bei den Verbraucher:innen an: Ein repräsentativer Warenkorb bei EDEKA

und Netto Marken-Discount war im März 2026 günstiger als im Vorjahresmonat. "Die

steigenden Preise bei Markenartikeln verändern das Kaufverhalten nachhaltig.

Unsere Kundinnen und Kunden greifen verstärkt zu unseren deutlich günstigeren

Eigenmarken - und erhalten dabei Produkte in mindestens gleicher, häufig sogar

höherer Qualität", so Markus Mosa.

Gleichzeitig intensivierte der Verbund die Digitalisierung, um Kund:innen

passgenau zu erreichen und mit persönlichen Angeboten und Services zu

überzeugen. Vor diesem Hintergrund startete im Januar 2025 eine Partnerschaft

mit Payback im EDEKA-Verbund. Die Umsatzdurchdringung stieg bereits in den

ersten Monaten rapide an - fast jeder zweite Euro Umsatz an den Kassen wird

mittlerweile mit Einsatz der Payback-Karte umgesetzt. Die enge Verzahnung mit

der EDEKA App, die 2025 durch weitere Funktionen noch attraktiver wurde, stärkt

die Kundenbindung zusätzlich und erhöht die Wirksamkeit individueller Angebote

und Services.

Engagement für Umwelt und Gesellschaft

Der Schutz von Klima und natürlichen Ressourcen bleibt eine der zentralen

Herausforderungen unserer Zeit. Auch im Jahr 2025 hat der EDEKA-Verbund

Verantwortung übernommen, zum Beispiel im Klimaschutz mit ambitionierten Zielen

zur Treibhausgasreduktion (90 Prozent bis 2045) oder beim Ausbau seiner Projekte

für den umweltfreundlicheren Anbau von Bananen und Zitrusfrüchten.

Auch die Förderung des Breiten- und Spitzensports ist ein fester Bestandteil des

Engagements. Seit mehreren Jahren begleiten EDEKA und Netto Team D Athlet:innen

auf ihrem Weg zu den Olympischen Spielen - zuletzt zu den Winterspielen in

Mailand und Cortina d'Ampezzo. Zudem ist EDEKA seit April 2025 offizieller

Ernährungspartner der Männer-Fußball-Nationalmannschaft des DFB und wird diese

Partnerschaft mit vielfältigen Maßnahmen zur Weltmeisterschaft im Sommer

aktivieren.

Weitere Informationen zur wirtschaftlichen Entwicklung des EDEKA-Verbunds bietet

der aktuelle Geschäftsbericht (https://www.geschaeftsbericht.edeka/).

EDEKA-Verbund - Geschäftsjahr 2025 in Zahlen

- Gesamtumsatz: 77,3 Mrd. Euro (+ 2,7 %)

- Selbstständiger Einzelhandel: 42,7 Mrd. Euro (+ 4,6 %) = stärkste Säule und

Wachstumsmotor des EDEKA-Verbunds

- Netto Marken-Discount: 17,9 Mrd. Euro (+ 1,6 %)

- Lebensmittelmärkte gesamt: 10.871 - davon 5.629 selbstständig geführte

EDEKA-Märkte

- Neueröffnungen 2025: 247 Standorte

- Gesamtverkaufsfläche: 12,5 Mio. qm

- Investitionen 2025: 2,6 Mrd. Euro - Fokus auf Märkte, Logistik,

Digitalisierung und Eigenproduktion in Deutschland

- Geplante Investitionen 2026: 2,9 Mrd. Euro

- Mitarbeitende: rund 417.500 - davon 20.900 Auszubildende

- Eigenproduktion: 43 Produktionsbetriebe mit 5,8 Mrd. Euro Umsatz

- Kundenbindung: EDEKA App weiterentwickelt und fast jeder zweite Euro Umsatz an

den Kassen mit Payback

EDEKA - Deutschlands erfolgreichste Unternehmer-Initiative

Das Profil des mittelständisch und genossenschaftlich geprägten EDEKA-Verbunds

basiert auf dem erfolgreichen Zusammenspiel dreier Stufen: Bundesweit verleihen

rund 3.200 selbstständige Kaufleute EDEKA ein Gesicht. Sie übernehmen auf

Einzelhandelsebene die Rolle des Nahversorgers, der für Lebensmittelqualität und

Genuss steht. Unterstützt werden sie von sieben regionalen Großhandelsbetrieben,

die täglich frische Ware in die EDEKA-Märkte liefern und darüber hinaus von

Vertriebs- bis zu Expansionsthemen an ihrer Seite stehen. Die Koordination der

EDEKA-Strategie erfolgt in der Hamburger EDEKA-Zentrale. Sie steuert das

nationale Warengeschäft ebenso wie die erfolgreiche Kampagne "Wir lieben

Lebensmittel" und gibt vielfältige Impulse zur Realisierung

verbundübergreifender Ziele. Mit dem Tochterunternehmen Netto Marken-Discount

setzt sie darüber hinaus erfolgreiche Akzente im Discountgeschäft.

Fachhandelsformate wie trinkgut, NATURKIND oder budni, die Kooperation mit dem

App-basierten Lieferdienst Picnic und das Großverbrauchergeschäft mit dem EDEKA

Foodservice runden das breite Leistungsspektrum des Unternehmensverbunds ab.

EDEKA erzielte 2025 mit rund 10.900 Märkten und rund 417.500 Mitarbeitenden

einen Umsatz von 77,3 Mrd. Euro. Mit rund 20.900 Auszubildenden ist EDEKA einer

der führenden Ausbilder in Deutschland.

Pressekontakt:

EDEKA ZENTRALE Stiftung & Co. KG

Unternehmenskommunikation

Tel. 040 / 6377 - 2182

E-Mail: mailto:presse@edeka.de

https://verbund.edeka

Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/51907/6263198

OTS: EDEKA ZENTRALE Stiftung & Co. KG