OTS: EDEKA ZENTRALE Stiftung & Co. KG / Geschäftsjahr 2025: EDEKA-Verbund mit ...

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Geschäftsjahr 2025: EDEKA-Verbund mit positiver Entwicklung -
selbstständige Kaufleute bleiben Wachstumsmotor (FOTO)
Hamburg (ots) -
- Gesamtumsatz steigt plankonform um 2,7 Prozent auf 77,3 Mrd. Euro
- Selbstständiger Einzelhandel mit 42,7 Mrd. Euro (plus 4,6 Prozent) stärkste
Säule
- EDEKA App und Payback stärken Kundenbindung und Preisattraktivität
- Verbund investiert 2026 rund 2,9 Mrd. Euro in den Wirtschaftsstandort
Deutschland
Der genossenschaftlich geprägte EDEKA-Verbund hat sich im Geschäftsjahr 2025 in
einem anspruchsvollen Marktumfeld leistungsstark behauptet und seine prägende
Rolle im deutschen Lebensmitteleinzelhandel erneut unter Beweis gestellt. Trotz
einer spürbar gedämpften Konsumdynamik steigerte der Verbund seinen Umsatz um
2,7 Prozent auf insgesamt 77,3 Mrd. Euro. Wichtigster Wachstumstreiber ist und
bleibt der selbstständige Einzelhandel: Die rund 3.200 eigenständig agierenden
EDEKA-Kaufleute bauten ihre Erlöse auf 42,7 Mrd. Euro aus. Netto Marken-Discount
erzielte ein Umsatzplus auf 17,9 Mrd. Euro. Auch das Gesamtergebnis (EBIT) hat
sich erneut positiv entwickelt. "Die wirtschaftlichen und politischen
Rahmenbedingungen haben auch 2025 zu einer spürbar verhaltenen Marktdynamik
geführt. Dank der unternehmerischen Stärke unserer selbstständigen Kaufleute,
unserer regionalen Verwurzelung und eines konsequent kundenorientierten Angebots
behaupten wir uns dennoch leistungsstark im Markt", so Markus Mosa,
Vorstandsvorsitzender der EDEKA ZENTRALE Stiftung & Co. KG.
Selbstständiger Einzelhandel bleibt tragende Säule
Der mittelständisch geprägte Einzelhandel bleibt weiterhin das Fundament und der
zentrale Wettbewerbsvorteil des genossenschaftlich organisierten EDEKA-Verbunds.
Die rund 3.200 selbstständigen Unternehmer:innen erwirtschafteten im Jahr 2025
zusammen rund 42,7 Mrd. Euro und damit ein Plus von 4,6 Prozent - ein
überdurchschnittliches Wachstum im Vollsortiment. Netto Marken-Discount
steigerte seinen Umsatz um 1,6 Prozent auf 17,9 Mrd. Euro - die EDEKA-Tochter
leistete damit einen wichtigen Beitrag zur stabilen Gesamtentwicklung des
Verbunds in einem weiterhin intensiven Preisumfeld. Auch die weiteren
Vertriebslinien, darunter der Getränke-Fachmarkt trinkgut und das
Bio-Shop-in-Shop-Format NATURKIND, überzeugten mit klaren Zugewinnen. Von
wachsender Umsatzbedeutung ist das internationale Geschäft im Rahmen der
europäischen Einkaufsorganisationen Everest und Epic Partners. Nicht zuletzt
trug der expansionsstarke Online-Lieferdienst Picnic, an dem der EDEKA-Verbund
seit 2018 beteiligt ist, zur erfolgreichen Jahresbilanz bei.
Zum Jahresende 2025 umfasste das Vertriebsnetz des Verbunds insgesamt 10.871
Lebensmittelmärkte. Davon entfielen 5.629 auf den selbstständigen Einzelhandel
und 4.433 auf Netto Marken-Discount. Im Jahresverlauf wurden bundesweit 247 neue
Standorte eröffnet, davon allein 104 Filialen von Netto Marken-Discount (plus
450 Modernisierungen). Die Gesamtverkaufsfläche im Verbund stieg damit auf 12,5
Mio. Quadratmeter. Ein zentrales Element der Verbundstrategie ist die Förderung
des mittelständischen Unternehmertums: Im Jahr 2025 wagten 87
Existenzgründer:innen den Schritt in die Selbstständigkeit mit einem eigenen
EDEKA-Markt. Darüber hinaus wurden 68 Märkte aus dem Bestand der regionalen
Großhandelsbetriebe an selbstständige Kaufleute übergeben. Damit stärkt der
EDEKA-Verbund gezielt unternehmerische Verantwortung im deutschen
Lebensmitteleinzelhandel.
2,6 Mrd. Euro Investitionen in den Standort Deutschland
Auch im Jahr 2025 investierte der EDEKA-Verbund gezielt in seine Infrastruktur
und die Weiterentwicklung seines Geschäftsmodells - und damit in den
Wirtschaftsstandort Deutschland. Das Investitionsvolumen über alle Stufen belief
sich auf insgesamt 2,6 Mrd. Euro. Die Mittel flossen insbesondere in die
Expansion mit neuen Standorten, eine leistungsfähige Logistik und
Eigenproduktion sowie in Digitalisierung und Nachhaltigkeit. Für das laufende
Jahr sind Rekord-Investitionen in Höhe von insgesamt 2,9 Mrd. Euro geplant. Zur
Optimierung der Wertschöpfungstiefe stärkte der Verbund 2025 auch die
Vertikalisierung: Die Zahl der Verarbeitungsbetriebe für Backwaren, Fleisch und
Wurst, Pasta, Fruchtsäfte oder Wein stieg auf 43 mit einem Gesamtumsatz von 5,8
Mrd. Euro. Ein effizientes Netzwerk von 65 Logistikzentren sorgt deutschlandweit
für kurze und schnelle Lieferwege.
Mit rund 417.500 Mitarbeitenden - etwa 4.500 mehr als im Vorjahr - ist der
EDEKA-Verbund weiterhin Deutschlands größter privatwirtschaftlicher Arbeitgeber.
Auch die Ausbildungsleistung wurde weiter ausgebaut: Allein 2025 wurden 9.440
neue Ausbildungsverträge geschlossen, die Zahl der Auszubildenden stieg
insgesamt auf 20.900.
Einkaufserlebnis und Kundenbindung im Fokus
Im intensiven Wettbewerbsumfeld setzt der EDEKA-Verbund bewusst auf
Differenzierung im Sortiment, Preisattraktivität und ein starkes
Leistungsangebot am Point of Sale. Besonders die Eigenmarken stellen eine
preisgünstige Grundversorgung sicher. Die im Vorjahr erfolgreich eingeführte
Eigenmarke EDEKA Herzstücke leistete dazu einen wesentlichen Beitrag. Der
Verbund investiert weiterhin massiv in die Entlastung der privaten Haushalte.
Das kommt bei den Verbraucher:innen an: Ein repräsentativer Warenkorb bei EDEKA
und Netto Marken-Discount war im März 2026 günstiger als im Vorjahresmonat. "Die
steigenden Preise bei Markenartikeln verändern das Kaufverhalten nachhaltig.
Unsere Kundinnen und Kunden greifen verstärkt zu unseren deutlich günstigeren
Eigenmarken - und erhalten dabei Produkte in mindestens gleicher, häufig sogar
höherer Qualität", so Markus Mosa.
Gleichzeitig intensivierte der Verbund die Digitalisierung, um Kund:innen
passgenau zu erreichen und mit persönlichen Angeboten und Services zu
überzeugen. Vor diesem Hintergrund startete im Januar 2025 eine Partnerschaft
mit Payback im EDEKA-Verbund. Die Umsatzdurchdringung stieg bereits in den
ersten Monaten rapide an - fast jeder zweite Euro Umsatz an den Kassen wird
mittlerweile mit Einsatz der Payback-Karte umgesetzt. Die enge Verzahnung mit
der EDEKA App, die 2025 durch weitere Funktionen noch attraktiver wurde, stärkt
die Kundenbindung zusätzlich und erhöht die Wirksamkeit individueller Angebote
und Services.
Engagement für Umwelt und Gesellschaft
Der Schutz von Klima und natürlichen Ressourcen bleibt eine der zentralen
Herausforderungen unserer Zeit. Auch im Jahr 2025 hat der EDEKA-Verbund
Verantwortung übernommen, zum Beispiel im Klimaschutz mit ambitionierten Zielen
zur Treibhausgasreduktion (90 Prozent bis 2045) oder beim Ausbau seiner Projekte
für den umweltfreundlicheren Anbau von Bananen und Zitrusfrüchten.
Auch die Förderung des Breiten- und Spitzensports ist ein fester Bestandteil des
Engagements. Seit mehreren Jahren begleiten EDEKA und Netto Team D Athlet:innen
auf ihrem Weg zu den Olympischen Spielen - zuletzt zu den Winterspielen in
Mailand und Cortina d'Ampezzo. Zudem ist EDEKA seit April 2025 offizieller
Ernährungspartner der Männer-Fußball-Nationalmannschaft des DFB und wird diese
Partnerschaft mit vielfältigen Maßnahmen zur Weltmeisterschaft im Sommer
aktivieren.
Weitere Informationen zur wirtschaftlichen Entwicklung des EDEKA-Verbunds bietet
der aktuelle Geschäftsbericht (https://www.geschaeftsbericht.edeka/).
EDEKA-Verbund - Geschäftsjahr 2025 in Zahlen
- Gesamtumsatz: 77,3 Mrd. Euro (+ 2,7 %)
- Selbstständiger Einzelhandel: 42,7 Mrd. Euro (+ 4,6 %) = stärkste Säule und
Wachstumsmotor des EDEKA-Verbunds
- Netto Marken-Discount: 17,9 Mrd. Euro (+ 1,6 %)
- Lebensmittelmärkte gesamt: 10.871 - davon 5.629 selbstständig geführte
EDEKA-Märkte
- Neueröffnungen 2025: 247 Standorte
- Gesamtverkaufsfläche: 12,5 Mio. qm
- Investitionen 2025: 2,6 Mrd. Euro - Fokus auf Märkte, Logistik,
Digitalisierung und Eigenproduktion in Deutschland
- Geplante Investitionen 2026: 2,9 Mrd. Euro
- Mitarbeitende: rund 417.500 - davon 20.900 Auszubildende
- Eigenproduktion: 43 Produktionsbetriebe mit 5,8 Mrd. Euro Umsatz
- Kundenbindung: EDEKA App weiterentwickelt und fast jeder zweite Euro Umsatz an
den Kassen mit Payback
EDEKA - Deutschlands erfolgreichste Unternehmer-Initiative
Das Profil des mittelständisch und genossenschaftlich geprägten EDEKA-Verbunds
basiert auf dem erfolgreichen Zusammenspiel dreier Stufen: Bundesweit verleihen
rund 3.200 selbstständige Kaufleute EDEKA ein Gesicht. Sie übernehmen auf
Einzelhandelsebene die Rolle des Nahversorgers, der für Lebensmittelqualität und
Genuss steht. Unterstützt werden sie von sieben regionalen Großhandelsbetrieben,
die täglich frische Ware in die EDEKA-Märkte liefern und darüber hinaus von
Vertriebs- bis zu Expansionsthemen an ihrer Seite stehen. Die Koordination der
EDEKA-Strategie erfolgt in der Hamburger EDEKA-Zentrale. Sie steuert das
nationale Warengeschäft ebenso wie die erfolgreiche Kampagne "Wir lieben
Lebensmittel" und gibt vielfältige Impulse zur Realisierung
verbundübergreifender Ziele. Mit dem Tochterunternehmen Netto Marken-Discount
setzt sie darüber hinaus erfolgreiche Akzente im Discountgeschäft.
Fachhandelsformate wie trinkgut, NATURKIND oder budni, die Kooperation mit dem
App-basierten Lieferdienst Picnic und das Großverbrauchergeschäft mit dem EDEKA
Foodservice runden das breite Leistungsspektrum des Unternehmensverbunds ab.
EDEKA erzielte 2025 mit rund 10.900 Märkten und rund 417.500 Mitarbeitenden
einen Umsatz von 77,3 Mrd. Euro. Mit rund 20.900 Auszubildenden ist EDEKA einer
der führenden Ausbilder in Deutschland.
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