OTS: EDP Renewables / EDP präsentiert Finanzziele für 2025 und steigert ...

EDP präsentiert Finanzziele für 2025 und steigert Investitionen in die

Energiewende

London (ots) - Investitionsplan in Höhe von 25 Milliarden Euro bis 2026 wird

Ausbau erneuerbarer Energien weiter erhöhen und neue Netto-Null-Ziele der

Unternehmensgruppe unterstützen. Geplante Kapitalerhöhung bei EDP und EDPR

unterstützt gesetzte Wachstumsziele. Aufhebung der Börsennotierung von EDP

Brasilien ermöglicht Wertschöpfung und fördert Vereinfachung der

Unternehmensstruktur.

- Investitionsplan in Höhe von 25 Mrd. EUR: 21 Mrd. EUR mit Schwerpunkt auf

erneuerbaren Energien und 4 Mrd. EUR mit Schwerpunkt auf Stromnetzen, was

einer jährlichen Bruttoinvestition von ca. 6,2 Mrd. EUR entspricht - 30 % mehr

als im vorherigen Geschäftsplan

- Ausbau der erneuerbaren Energien auf 4,5 GW pro Jahr, insgesamt 18 GW

Bruttozuwachs bis 2026 mit dem Ziel, bis 2026 eine installierte Kapazität von

33 GW und bis 2030 mehr als 50 GW zu erreichen

- Die Investitionen in erneuerbare Energien sind nach Technologien

diversifiziert, darunter Onshore Wind (40%), Utility-Scale-Photovoltaik (40%),

dezentrale Solaranlagen (12%), Offshore Wind (5%) und Speicher & Wasserstoff

(3%)

- Wir setzen unser erstklassiges Portfolio und unsere Infrastruktur als

Wettbewerbsvorteil für den verstärkten Einsatz erneuerbarer Energien auf der

Grundlage von Hybridisierung und Repowering ein

- 3 Mrd. EUR Investitionen in Digitalisierung und Innovation zur Förderung von

Effizienz und nachhaltigem Wachstum

- Bekräftigung der Verpflichtung zum Ausstieg aus der Kohleverstromung bis 2025,

100 % erneuerbare Energien bis 2030 und ein Netto-Null-Emissionsziel bis 2040

(SBTi-genehmigt)

- Zukunftssicheres Unternehmen, das 3000 neue Arbeitsplätze bis 2026 schafft und

die Gemeinden durch Investitionen in Höhe von 200 Mio. EUR in Initiativen mit

sozialer Wirkung stärkt

- Bekräftigung der Verpflichtung zu BBB-Kreditratings, FFO/Nettoverschuldung von

21% im Jahr 2026

- Wiederkehrendes EBITDA von 5,7 Milliarden Euro bis 2026, mit einer jährlichen

Wachstumsrate (CAGR) von 6% in den Jahren 2022-26

- Wiederkehrender Nettogewinn von 1,4 bis 1,5 Milliarden Euro bis 2026, mit

einer jährlichen Wachstumsrate (CAGR) von 12% bis 14% in den Jahren 2022-26

- Neue Dividendenpolitik mit einer angestrebten Ausschüttungsquote von 60-70%

und einer Anhebung der Dividendenuntergrenze auf 0,20 EUR pro Aktie im Jahr

2026

EDP verstärkt seine Bemühungen, die Energiewende voranzutreiben. Dazu stellte

das Unternehmen heute in London seinen erweiterten Investitionsplan und seine

Ziele im aktualisierten Geschäftsplan 23-26 vor. In einem Umfeld, in dem der

Klimawandel und die Versorgungssicherheit immer mehr an Bedeutung gewinnen, wird

die Gruppe ihre weltweiten Investitionen auf 25 Milliarden Euro erhöhen, um

erneuerbare Energien zu fördern, ihre Position in den Stromnetzen zu stärken und

ihre Kunden bei der Umstellung auf eine nachhaltigere Welt zu unterstützen.

Der Geschäftsplan 23-26 wird die Netto-Null-Verpflichtungen von EDP untermauern

und verfolgt einen selektiven und disziplinierten Ansatz, indem 85% der

Gesamtinvestitionen in erneuerbare Energien, Kunden und Energiemanagement sowie

15% in Stromnetze in schnell wachsenden und risikoarmen Märkten in vier Regionen

fließen: Europa (40% des Investitionsplans), Nordamerika (40%), Südamerika (15%)

und Asien-Pazifik (5%). Die jährliche Investitionsrate von EDP wird um 30% auf

6,2 Milliarden Euro steigen, während gleichzeitig ein nachhaltiges Wachstum und

hervorragende ESG-Kompetenz in einer zukunftssicheren Organisation beibehalten

werden.

"Heute erhöhen wir noch einmal unsere Ambitionen, in der Energiewende

voranzugehen. Wir stützen uns dabei auf ein wettbewerbsfähiges und

widerstandsfähiges Portfolio, eine starke Finanzkraft, ein fähiges Team und den

Willen, zu einer klimafreundlichen Welt für die kommenden Generationen

beizutragen. Dieser Geschäftsplan unterstreicht unsere Wachstumsambitionen,

während wir gleichzeitig unser Engagement für den Planeten und die Schaffung von

Mehrwert für alle noch weiter vorantreiben", so Miguel Stilwell d'Andrade,

Geschäftsführer von EDP.

Investitionsplan kombiniert konventionelle und neue Technologien

Die Onshore-Windkraft und Utility-Scale-Solaranlagen werden jeweils 40% des

21-Milliarden-Investitionsplans für erneuerbare Energien ausmachen, ergänzt

durch neue Technologien wie dezentrale Solarstromerzeugung (12%), Speicherung

und Wasserstoff (3%). Die Offshore-Windkraft wird 5 % ausmachen, wobei die

Kapazität durch das Joint Venture Ocean Winds erhöht wird und eine deutliche

Wachstumsprognose in den nächsten 10-15 Jahren gegeben ist. Der diversifizierte

Technologiemix für erneuerbare Energien wird durch ein Wasserkraftportfolio mit

einem starken Cashflow-Profil gestärkt und bietet gleichzeitig Flexibilität und

Speichermöglichkeiten.

Im Bereich der Stromnetze, für den sich auf einen Investitionsplan in Höhe von 4

Milliarden Euro geeinigt wird, wird EDP sein Portfolio weiter ausbauen und

diversifizieren. Er wird damit als Stabilisator für die Unternehmensgruppe

fungieren. Zu den aktualisierten Geschäftszielen gehören der Zubau von 400.000

Kilometer Leitungen, 9 Millionen Smart Metern (+500.000 gegenüber 2022) und 12

Millionen Anschlusspunkten (+2,5 Mio. gegenüber 2022).

Der aktualisierte Geschäftsplan wird auch das Kundengeschäft nutzen, um das

Wachstum und die Wertschöpfung zu beschleunigen. Der Schwerpunkt liegt auf einer

Cross-Selling-Angebotsstrategie, die mehrere Kundenlösungen wie dezentrale

Solarstromerzeugung, PPA für Unternehmen, Elektromobilität, Dienstleistungen,

Energieeffizienz, Demand Side Management und Speicherung kombiniert.

Innovation und Digitalisierung werden weiterhin im Mittelpunkt unserer Strategie

stehen, um den Wandel voranzutreiben und die Energiewende mit verstärkten

Investitionen von 3 Milliarden Euro bis 2026 zu beschleunigen.

Netto-Null-Ziele anerkannt und 3000 neue Mitarbeiter eingestellt

EDP wird weiterhin die Weichen für eine bessere Zukunft stellen, insbesondere

durch das Ziel, bis 2040 in allen Bereichen (Scope 1, 2 und 3)

Netto-Null-Emissionen zu erreichen und die gesamte Wertschöpfungskette, von den

Kunden bis zu den Partnern, weiterzuentwickeln. Dieses Engagement wurde vor

kurzem von der Science Based Target Initiative (SBTi) bestätigt, die die Best

Practices von EDP im Bereich des Klimaschutzes in völliger Übereinstimmung mit

dem wissenschaftlich begründeten Ziel der Temperaturminderung um 1,5ºC anerkannt

hat. Dieses ehrgeizige Ziel unterstreicht die globale Positionierung von EDP bei

der ESG-Strategie und beim Aufbau eines nachhaltigeren Planeten.

Die Mitarbeiter von EDP - weltweit mehr als 13.000 Beschäftigte aus 63

verschiedenen Ländern - treiben die ehrgeizigen Ziele der Unternehmensgruppe

voran und sorgen für deren Vielfalt. Der aktualisierte Geschäftsplan sieht 3.000

Neueinstellungen bis 2026 auf insgesamt 14.000 Mitarbeiter vor und formuliert

das Ziel, einen Frauenanteil von 31 % in Führungspositionen zu erreichen. In der

Talentstrategie wollen wir auf attraktive Angebote, Erfahrung und

Weiterentwicklung setzen und so wieder als Top-Arbeitgeber in den Regionen

anerkannt werden.

EDP wird auch weiterhin Gemeinden darin bestärken, eine aktive Rolle bei der

Energiewende zu spielen, den Planeten für die kommenden Generationen zu schützen

und seine Partner für einen wirksamen Wandel einzubinden. Die Gruppe wird bis

zum Jahr 2026 bis zu 200 Millionen Euro in soziale Initiativen investieren.

Starke Finanzen mit verbesserter Aktionärsvergütung

EDP wird sein einzigartiges Modell der Vermögensrotation nutzen, um Werte zu

schaffen und das Wachstum weiter zu fördern. Nach einer Erfolgsbilanz von

Erlösen in Höhe von 20 Milliarden Euro aus der Vermögensrotation in den letzten

zehn Jahren erwartet die Unternehmensgruppe nun, bis 2026 Erlöse und

Kapitalgewinne in Höhe von 7 Milliarden Euro zu erzielen. Gleichzeitig hält die

Gruppe an ihrem starken BBB-Rating fest, das den kommenden Investitionszyklus

strukturell unterstützen wird und behält eine starke Liquiditätsposition bei,

die den Refinanzierungsbedarf über 2025 hinaus abdeckt.

Die Gruppe ist auch bestrebt, überdurchschnittliche Wertschöpfung zu schaffen.

Dies wird erreicht durch ein nachhaltiges Wachstum des Gewinns je Aktie und eine

solide Dividendenpolitik mit einer höheren Untergrenze für die Aktionäre. Da der

wiederkehrende Nettogewinn bis 2025 voraussichtlich 1,4 bis 1,5 Milliarden Euro

erreichen wird, wird die Untergrenze für die Dividende je Aktie schrittweise von

0,19 auf 0,20 Euro angehoben, während die angestrebte Ausschüttung auf 60 bis 70

% angehoben wird. EDP Renewables hat seine Dividendenpolitik auf eine

Ausschüttungsquote von 30-50% der Aktiendividende verbessert und bietet seinen

Aktionären eine flexible und wettbewerbsfähige Vergütung, die sich an den

Marktbedingungen orientiert.

Kapitalerhöhung zur Unterstützung der Wachstumsambitionen

Mit dem Ziel, die Vereinfachung der Unternehmensstruktur voranzutreiben,

kündigte EDP heute ein 100%iges Übernahmeangebot für seine börsennotierte

Tochtergesellschaft EDP Brasil an, die zu 56,05% (konsolidiert 57,55%) im Besitz

der Minderheitsaktionäre ist. Zur Finanzierung des Übernahmeangebots

beabsichtigt EDP, durch eine Kapitalerhöhung Eigenkapital in Höhe von 1 Mrd. EUR

zu beschaffen. Die Einleitung und der Abschluss dieser Transaktion stehen unter

dem Vorbehalt der Zustimmung der Unternehmen und günstiger Marktbedingungen.

EDP hat bereits die Zusage der Investoren von CTG, ADIA und GIC über einen

Gesamtbetrag von bis zu 0,6 Mrd. EUR, vorbehaltlich der endgültigen

Marktbedingungen. Die Einstellung der Börsennotierung von EDP Brasil wird

voraussichtlich in der zweiten Hälfte des Jahres 2023 abgeschlossen sein.

Brasilien ist ein großer Markt mit einer soliden Grundlage und Chancen für die

Energiewende. EDP wird sich durch eine Umstrukturierung des Portfolios weiterhin

auf Netze und erneuerbare Energien konzentrieren. Seit 1995 ist EDP Brasil auf

zwei Stromverteilungskonzessionen mit 3,8 Millionen Kunden,

Übertragungsleitungen mit über 2.000 km Länge und 2 GW Wasserkapazität

angewachsen. Die 2009 gegründete EDP Renewables Brazil hat 1,1 GW an

erneuerbaren Energien in Betrieb. Das Vorhaben wird den Fokus auf die Segmente

erneuerbare Energien und Netze verstärken, wobei das Engagement in der

Wasserkraft reduziert und der Ausstieg aus der Wärmekraft vollzogen wird.

Gleichzeitig beabsichtigt EDP Renewables zur teilweisen Finanzierung seines

aktualisierten Investitionsplans eine Kapitalerhöhung und schloss eine

Investitionsvereinbarung mit Lisson Grove Investment Pte Ltd, einer

Tochtergesellschaft von GIC Pte Ltd, dem Staatsfonds von Singapur und einem

führenden globalen langfristigen Investor, ab, in der sich letzterer

verpflichtete, im Rahmen einer Kapitalerhöhung neue Aktien im Wert von ca. 1,0

Mrd. Euro zu zeichnen. Die Zusage von GIC zur Zeichnung von EDPR-Aktien erfolgt

vorbehaltlich der Entscheidung von EDPR, die Transaktion zu einem den

Marktbedingungen angemessenen Zeitpunkt durchzuführen.

