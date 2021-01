OTS: eleva GmbH / Eleva erhält bis zu EUR 60 Millionen und erweitert die ...

GO

Heute im Fokus

DAX an Nulllinie -- Asiens Börsen uneinheitlich -- Bitcoin über 35.000 Dollar -- Volkswagen mit Absatzsprung in USA -- Saudi-Arabien: Öl-Allianz OPEC+ kürzt Produktion -- Vodafone, Apple im Fokus

Chinas Automarkt auch im Dezember mit Wachstum. Italien erwägt Beteiligung an fusioniertem Autobauer "Stellantis" aus Fiat und Peugeot. Appetit nach Delivery Hero und HelloFresh längst nicht gestillt - Aktien setzen Lauf fort. VW-Chef Diess sorgt sich um Wettbewerbsnachteile gegenüber neuen Rivalen. Kopf-an-Kopf-Rennen bei entscheidenden US-Stichwahlen in Georgia. Neue Corona-Beschränkungen beschlossen - Bewegungsradius in Hotspots.