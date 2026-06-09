OTS: Elevion Group / Die Elevion Group stärkt ihre deutsche Plattform zur ...

Die Elevion Group stärkt ihre deutsche Plattform zur Dekarbonisierung

von Gebäuden mit Techem Solutions

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Eschborn (ots) -

- Elevion steigt mit der Übernahme von Techem Solutions in die Spitzengruppe des

deutschen Wärmemarkts auf

- Unternehmen und Immobilienbetreiber erhalten Zugang zu integrierten Lösungen

für Wärmeversorgung, Effizienz und Dekarbonisierung

- Die Transaktion unterstreicht Deutschlands zentrale Rolle für die europäische

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Wärmewende

Die Elevion Group B.V. baut ihr Geschäft mit dezentraler Wärmeversorgung in

Deutschland deutlich aus. Mit der geplanten Übernahme der Techem Solutions GmbH

stärkt der europäische Energiedienstleister seine Position in einem Markt, der

für die Wärmewende im Gebäudesektor zentral ist.

Elevion und Techem Energy Services GmbH haben einen Vertrag über den Erwerb von

100% der Anteile an der Techem Solutions GmbH unterzeichnet. Techem Solutions

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ist der zweitgrößte deutsche Anbieter von Wärmeversorgung und

Energiedienstleistungen und betreibt 2.278 Energieanlagen mit einer

installierten Gesamtwärmeleistung von rund 539 MWt. Das Unternehmen versorgt

rund 2.600 Privathaushalte und 150 gewerbliche Kunden und ist Teil von Techem

Energy Services, einem führenden Energiedienstleister für den Immobiliensektor

mit mehr als 70 Jahren Erfahrung.

Die Elevion Group ist ein europäischer Anbieter von End-to-End-Lösungen für

Dekarbonisierung und Energieeffizienz mit einem Jahresumsatz von 1,3 Mrd. EUR.

Die Transaktion erfolgt in einer Phase, in der steigende Energiekosten,

CO2-Bepreisung und ESG-Anforderungen den Druck auf Unternehmen und

Immobilienbetreiber massiv erhöhen. Mit Techem Solutions gewinnt Elevion ein

etabliertes Contracting-Geschäft sowie zusätzliche Kompetenz in Planung,

Finanzierung, Umsetzung und Betrieb dezentraler Energiesysteme. So kann die

Gruppe komplexe Energieprojekte künftig noch stärker aus einer Hand realisieren

- wirtschaftlich, skalierbar und langfristig betreibbar.

"Die Wärmewende in Deutschland erfordert praktische, skalierbare und

wirtschaftlich tragfähige Lösungen für Gebäudeeigentümer, Immobilienunternehmen

und Mieter. Mit Techem Solutions stärkt die Elevion Group ihre deutsche

Plattform durch bewährte Contracting-Kompetenzen, langfristige Betriebserfahrung

und fundierte Kenntnisse im Bereich der Energieversorgungssysteme für

Immobilien", sagte Jaroslav Macek, CEO der Elevion Group.

"Diese Transaktion stellt für Techem einen klaren strategischen Schritt nach

vorne dar. Durch die Zusammenführung von Techem Solutions mit Elevion schaffen

wir eine Plattform mit der Größe, den Fähigkeiten und dem Investitionsprofil,

die erforderlich sind, um die Energiewende in ganz Europa voranzutreiben.

Gleichzeitig ermöglicht dieser Schritt Techem, seinen strategischen Fokus noch

stärker auf sein Kerngeschäft im Bereich des intelligenten

Energiedatenmanagements für Gebäude zu richten. Dies ermöglicht es uns, Kapital

und Ressourcen disziplinierter einzusetzen und unseren langfristigen

Wachstumskurs zu beschleunigen", kommentiert Matthias Hartmann, CEO der Techem

Group.

"Elevion verschafft uns Zugang zu neuen internationalen Märkten, zusätzlichem

Kapital zur Förderung des organischen Wachstums in Deutschland sowie innovativen

technologischen Lösungen in den Bereichen Digitalisierung und Dekarbonisierung.

Wir sehen diese Kombination als bedeutende Chance für unsere Mitarbeiter,

Partner und Kunden", fügte Holger Suschowk, CEO von Techem Solutions, hinzu.

Über die Transaktion hinaus wollen die Elevion Group und Techem Energy Services

weitere Kooperationsmöglichkeiten prüfen. Der Abschluss wird - vorbehaltlich der

Genehmigung durch die zuständigen deutschen Regulierungsbehörden - für das

dritte Quartal 2026 erwartet.

Pressekontakt:

Sarah Denzel, Fuchs & Cie. | mailto:sarah.denzel@fuchs-cie.de | +49 1735327093

Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/182701/6290282

OTS: Elevion Group