OTS: Elevion Group / Die Elevion Group stärkt ihre deutsche Plattform zur ...

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Die Elevion Group stärkt ihre deutsche Plattform zur Dekarbonisierung
von Gebäuden mit Techem Solutions
Eschborn (ots) -
- Elevion steigt mit der Übernahme von Techem Solutions in die Spitzengruppe des
deutschen Wärmemarkts auf
- Unternehmen und Immobilienbetreiber erhalten Zugang zu integrierten Lösungen
für Wärmeversorgung, Effizienz und Dekarbonisierung
- Die Transaktion unterstreicht Deutschlands zentrale Rolle für die europäische
Wärmewende
Die Elevion Group B.V. baut ihr Geschäft mit dezentraler Wärmeversorgung in
Deutschland deutlich aus. Mit der geplanten Übernahme der Techem Solutions GmbH
stärkt der europäische Energiedienstleister seine Position in einem Markt, der
für die Wärmewende im Gebäudesektor zentral ist.
Elevion und Techem Energy Services GmbH haben einen Vertrag über den Erwerb von
100% der Anteile an der Techem Solutions GmbH unterzeichnet. Techem Solutions
ist der zweitgrößte deutsche Anbieter von Wärmeversorgung und
Energiedienstleistungen und betreibt 2.278 Energieanlagen mit einer
installierten Gesamtwärmeleistung von rund 539 MWt. Das Unternehmen versorgt
rund 2.600 Privathaushalte und 150 gewerbliche Kunden und ist Teil von Techem
Energy Services, einem führenden Energiedienstleister für den Immobiliensektor
mit mehr als 70 Jahren Erfahrung.
Die Elevion Group ist ein europäischer Anbieter von End-to-End-Lösungen für
Dekarbonisierung und Energieeffizienz mit einem Jahresumsatz von 1,3 Mrd. EUR.
Die Transaktion erfolgt in einer Phase, in der steigende Energiekosten,
CO2-Bepreisung und ESG-Anforderungen den Druck auf Unternehmen und
Immobilienbetreiber massiv erhöhen. Mit Techem Solutions gewinnt Elevion ein
etabliertes Contracting-Geschäft sowie zusätzliche Kompetenz in Planung,
Finanzierung, Umsetzung und Betrieb dezentraler Energiesysteme. So kann die
Gruppe komplexe Energieprojekte künftig noch stärker aus einer Hand realisieren
- wirtschaftlich, skalierbar und langfristig betreibbar.
"Die Wärmewende in Deutschland erfordert praktische, skalierbare und
wirtschaftlich tragfähige Lösungen für Gebäudeeigentümer, Immobilienunternehmen
und Mieter. Mit Techem Solutions stärkt die Elevion Group ihre deutsche
Plattform durch bewährte Contracting-Kompetenzen, langfristige Betriebserfahrung
und fundierte Kenntnisse im Bereich der Energieversorgungssysteme für
Immobilien", sagte Jaroslav Macek, CEO der Elevion Group.
"Diese Transaktion stellt für Techem einen klaren strategischen Schritt nach
vorne dar. Durch die Zusammenführung von Techem Solutions mit Elevion schaffen
wir eine Plattform mit der Größe, den Fähigkeiten und dem Investitionsprofil,
die erforderlich sind, um die Energiewende in ganz Europa voranzutreiben.
Gleichzeitig ermöglicht dieser Schritt Techem, seinen strategischen Fokus noch
stärker auf sein Kerngeschäft im Bereich des intelligenten
Energiedatenmanagements für Gebäude zu richten. Dies ermöglicht es uns, Kapital
und Ressourcen disziplinierter einzusetzen und unseren langfristigen
Wachstumskurs zu beschleunigen", kommentiert Matthias Hartmann, CEO der Techem
Group.
"Elevion verschafft uns Zugang zu neuen internationalen Märkten, zusätzlichem
Kapital zur Förderung des organischen Wachstums in Deutschland sowie innovativen
technologischen Lösungen in den Bereichen Digitalisierung und Dekarbonisierung.
Wir sehen diese Kombination als bedeutende Chance für unsere Mitarbeiter,
Partner und Kunden", fügte Holger Suschowk, CEO von Techem Solutions, hinzu.
Über die Transaktion hinaus wollen die Elevion Group und Techem Energy Services
weitere Kooperationsmöglichkeiten prüfen. Der Abschluss wird - vorbehaltlich der
Genehmigung durch die zuständigen deutschen Regulierungsbehörden - für das
dritte Quartal 2026 erwartet.
Pressekontakt:
Sarah Denzel, Fuchs & Cie. | mailto:sarah.denzel@fuchs-cie.de | +49 1735327093
Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/182701/6290282
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