Elite Report 2027: Mangelnde Performance und fehlender Respekt sind

die häufigsten Gründe für Unzufriedenheit mit der Vermögensberatung

Werbung

München (ots) - 53 empfehlenswerte Institute in Deutschland (39), Österreich (7)

und sieben aus der Schweiz, Liechtenstein und Luxemburg bilden im

deutschsprachigen Raum die Elite der Vermögensverwalter / "Charta des Anstands"

ins Leben gerufen / Im Ex-post-Bericht sind überhöhte Einstiegskurse häufig

nicht erkennbar / ÖVP-Politiker Scharfetter: "Erbschaftsteuer entspricht nicht

unseren Vorstellungen von steuerlicher Fairness."

Werbung

München/Salzburg, 19. November 2026 - Vermögensverwaltern fehlt es nur allzu oft

an Empathie und Verständnis für die Kundenwünsche. Dies zeigen die diesjährigen

Recherchen des Elite Reports zur Ermittlung der besten Vermögensverwalter im

deutschsprachigen Raum. So reagieren Vermögensberater bei Kritik an der

Performance oft mit patzig vorgetragenen Ausreden im einschüchternden Stil.

Dieser Ton, Umgang und teils auch der Kleidungsstil werden von den Vermögenden

Werbung

häufig als mangelnde Wertschätzung ihrer Person empfunden.

"Im Beratungsgespräch erwarten die Kunden strategische Weitsicht statt eines

Achselzuckens. Sie wollen die Zukunft ihres Vermögens gesichert wissen und

wahrgenommen werden", erklärt Hans-Kaspar von Schönfels, Chefredakteur des Elite

Report, bei der Vorstellung der neuen Jahresstudie 2027 in Salzburg. Der Elite

Report 2027 hebt, wie in jedem Jahr, die besonders leistungsstarken, die

zuverlässigen und ehrlichen Anbieter der Anlagebranche hervor.

Die zwölf besten Vermögensverwalter für 2027

Von den 53 empfehlenswerten Häusern sind 39 deutsche Adressen, sieben haben

ihren Sitz in Österreich sowie insgesamt sieben in der Schweiz, im Fürstentum

Liechtenstein und in Luxemburg. Zum Segment "summa cum laude" gehören 37

Vermögensverwalter mit 790 bis 850 Punkten. Die Auszeichnung "magna cum laude"

erhalten elf Häuser mit 730 bis 789 Punkten, fünf Anbieter zählen mit 670 bis

729 Punkten zu "cum laude".

Die zwölf besten Vermögensverwalter mit Top-Punktzahlen zwischen 837 und 850

Punkten sind in diesem Jahr: Raiffeisenverband Salzburg, Weberbank

Aktiengesellschaft, Value Experts Vermögensverwaltungs AG, DZ PRIVATBANK AG,

Maerki Baumann & Co. AG, Werther und Ernst Vermögensverwalter, Bank Pictet &

Cie, Frankfurter Bankgesellschaft, DEUTSCHE OPPENHEIM Family Office AG, SALytic

Invest AG, HypoVereinsbank Private Banking und NORD/LB Norddeutsche Landesbank.

Im Ex-post-Bericht sind oft überhöhte Einstiegskurse versteckt

Anlass für Ärger bieten immer wieder gesetzlich vorgeschriebene Reports wie der

Ex-post-Kostenbericht. Dieser soll den Kunden einmal im Jahr alle Kosten des

Vorjahres in Euro und Prozent offenlegen und aufzeigen, wie stark diese Kosten

die Rendite geschmälert haben. Wie der Elite Report-Gutachter, der öffentlich

bestellte und vereidigte Sachverständige für Wertpapieranlagen Reinhard

Vennekold, bei seinen Prüfungen herausfand, sind viele der Berichte formal

korrekt, enthalten aber nicht die ganze Wahrheit. "Der Bericht gibt wieder, was

in den Büchern als Kosten verbucht wurde. Was vorher im Preis eines Produkts

oder im Kurs einer Währung verschwunden ist, taucht dort häufig gar nicht auf",

machte Vennekold deutlich.

Elite Report initiiert "Charta des Anstands" für besseren

Senioren-Vermögensschutz

Der Schutz des Vermögens von Senioren ist für den Elite Report ein bedeutendes

Anliegen. Mit der jetzt neu ins Leben gerufenen "Charta des Anstands" will die

Redaktion den nachhaltigen Senioren-Vermögensschutz in der Vermögensverwaltung

verbessern und setzt auf die Selbstverpflichtung der Branche. Für

Vermögensverwalter, die die Charta künftig als Handlungsmaxime anwenden, haben

Anstand und Ehre einen hohen Stellenwert, sie wollen sich deutlich von

Provisionsjägern und Vielversprechern in der Branche abgrenzen. Bislang haben

weit über 20 Häuser die "Charta des Anstands" unterzeichnet.

ÖVP-Politiker Scharfetter empfiehlt Deutschland Wegfall der Erbschaftsteuer

Nach den positiven Erfahrungen mit der Abschaffung der Erbschaft- und

Schenkungssteuer in Österreich empfiehlt der österreichische Politiker und

Vizepräsident der Wirtschaftskammer Salzburg, Hans Scharfetter, Deutschland, es

Österreich gleichzutun. Im Interview mit dem Elite Report hob Scharfetter

hervor, dass beim Übergang von Vermögen auf die nächste Generation die gesamte

steuerliche Belastung über den Lebenszyklus betrachtet werden solle. Das

erleichtere die Übergabe maßgeblich. "Eine Erbschaftsteuer entspricht daher

nicht unseren Vorstellungen von steuerlicher Fairness", so Scharfetter.

Der Elite Report für 2027 erscheint im 24. Jahrgang

Insgesamt wurden dieses Mal 53 Vermögensverwalter als "empfehlenswert"

eingestuft. Von anfänglich 348 Anbietern blieben nach einer ersten und zweiten

Analyse noch 118 übrig. Nach Durchführung weiterer Prüfschritte, wie der

Beantwortung eines umfangreichen Fragebogens und diversen Leumundsbefragungen

sowie dem Bilanzcheck, reduzierte sich die Zahl weiter. Nach der daran

anschließenden Auswertung von Beratungsberichten privater Anleger und

Nachrecherchen ging die Zahl noch einmal auf insgesamt 53 Anbieter zurück.

Außerdem erhielten zwei Häuser einen Sonderpreis.

Der Report "Die Elite der Vermögensverwalter im deutschsprachigen Raum 2027"

wird in Kooperation mit dem 'Handelsblatt' herausgegeben. Der Elite Report ist

für 39,80 Euro inklusive Mehrwertsteuer und Versand erhältlich.

Handelsblatt-Abonnenten erhalten zehn Euro Rabatt (Auslandsporto wird extra

berechnet). Bestellungen können unter www.elitereport.de aufgegeben werden.

Pressekontakt:

Hans-Kaspar von Schönfels, Chefredaktion "Elite Report",

Telefon 089 / 470 36 48, E-Mail: redaktion@elitereport.de

Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/164406/6394244

OTS: Elite Report