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Elite Report 2027: Mangelnde Performance und fehlender Respekt sind
die häufigsten Gründe für Unzufriedenheit mit der Vermögensberatung
München (ots) - 53 empfehlenswerte Institute in Deutschland (39), Österreich (7)
und sieben aus der Schweiz, Liechtenstein und Luxemburg bilden im
deutschsprachigen Raum die Elite der Vermögensverwalter / "Charta des Anstands"
ins Leben gerufen / Im Ex-post-Bericht sind überhöhte Einstiegskurse häufig
nicht erkennbar / ÖVP-Politiker Scharfetter: "Erbschaftsteuer entspricht nicht
unseren Vorstellungen von steuerlicher Fairness."
München/Salzburg, 19. November 2026 - Vermögensverwaltern fehlt es nur allzu oft
an Empathie und Verständnis für die Kundenwünsche. Dies zeigen die diesjährigen
Recherchen des Elite Reports zur Ermittlung der besten Vermögensverwalter im
deutschsprachigen Raum. So reagieren Vermögensberater bei Kritik an der
Performance oft mit patzig vorgetragenen Ausreden im einschüchternden Stil.
Dieser Ton, Umgang und teils auch der Kleidungsstil werden von den Vermögenden
häufig als mangelnde Wertschätzung ihrer Person empfunden.
"Im Beratungsgespräch erwarten die Kunden strategische Weitsicht statt eines
Achselzuckens. Sie wollen die Zukunft ihres Vermögens gesichert wissen und
wahrgenommen werden", erklärt Hans-Kaspar von Schönfels, Chefredakteur des Elite
Report, bei der Vorstellung der neuen Jahresstudie 2027 in Salzburg. Der Elite
Report 2027 hebt, wie in jedem Jahr, die besonders leistungsstarken, die
zuverlässigen und ehrlichen Anbieter der Anlagebranche hervor.
Die zwölf besten Vermögensverwalter für 2027
Von den 53 empfehlenswerten Häusern sind 39 deutsche Adressen, sieben haben
ihren Sitz in Österreich sowie insgesamt sieben in der Schweiz, im Fürstentum
Liechtenstein und in Luxemburg. Zum Segment "summa cum laude" gehören 37
Vermögensverwalter mit 790 bis 850 Punkten. Die Auszeichnung "magna cum laude"
erhalten elf Häuser mit 730 bis 789 Punkten, fünf Anbieter zählen mit 670 bis
729 Punkten zu "cum laude".
Die zwölf besten Vermögensverwalter mit Top-Punktzahlen zwischen 837 und 850
Punkten sind in diesem Jahr: Raiffeisenverband Salzburg, Weberbank
Aktiengesellschaft, Value Experts Vermögensverwaltungs AG, DZ PRIVATBANK AG,
Maerki Baumann & Co. AG, Werther und Ernst Vermögensverwalter, Bank Pictet &
Cie, Frankfurter Bankgesellschaft, DEUTSCHE OPPENHEIM Family Office AG, SALytic
Invest AG, HypoVereinsbank Private Banking und NORD/LB Norddeutsche Landesbank.
Im Ex-post-Bericht sind oft überhöhte Einstiegskurse versteckt
Anlass für Ärger bieten immer wieder gesetzlich vorgeschriebene Reports wie der
Ex-post-Kostenbericht. Dieser soll den Kunden einmal im Jahr alle Kosten des
Vorjahres in Euro und Prozent offenlegen und aufzeigen, wie stark diese Kosten
die Rendite geschmälert haben. Wie der Elite Report-Gutachter, der öffentlich
bestellte und vereidigte Sachverständige für Wertpapieranlagen Reinhard
Vennekold, bei seinen Prüfungen herausfand, sind viele der Berichte formal
korrekt, enthalten aber nicht die ganze Wahrheit. "Der Bericht gibt wieder, was
in den Büchern als Kosten verbucht wurde. Was vorher im Preis eines Produkts
oder im Kurs einer Währung verschwunden ist, taucht dort häufig gar nicht auf",
machte Vennekold deutlich.
Elite Report initiiert "Charta des Anstands" für besseren
Senioren-Vermögensschutz
Der Schutz des Vermögens von Senioren ist für den Elite Report ein bedeutendes
Anliegen. Mit der jetzt neu ins Leben gerufenen "Charta des Anstands" will die
Redaktion den nachhaltigen Senioren-Vermögensschutz in der Vermögensverwaltung
verbessern und setzt auf die Selbstverpflichtung der Branche. Für
Vermögensverwalter, die die Charta künftig als Handlungsmaxime anwenden, haben
Anstand und Ehre einen hohen Stellenwert, sie wollen sich deutlich von
Provisionsjägern und Vielversprechern in der Branche abgrenzen. Bislang haben
weit über 20 Häuser die "Charta des Anstands" unterzeichnet.
ÖVP-Politiker Scharfetter empfiehlt Deutschland Wegfall der Erbschaftsteuer
Nach den positiven Erfahrungen mit der Abschaffung der Erbschaft- und
Schenkungssteuer in Österreich empfiehlt der österreichische Politiker und
Vizepräsident der Wirtschaftskammer Salzburg, Hans Scharfetter, Deutschland, es
Österreich gleichzutun. Im Interview mit dem Elite Report hob Scharfetter
hervor, dass beim Übergang von Vermögen auf die nächste Generation die gesamte
steuerliche Belastung über den Lebenszyklus betrachtet werden solle. Das
erleichtere die Übergabe maßgeblich. "Eine Erbschaftsteuer entspricht daher
nicht unseren Vorstellungen von steuerlicher Fairness", so Scharfetter.
Der Elite Report für 2027 erscheint im 24. Jahrgang
Insgesamt wurden dieses Mal 53 Vermögensverwalter als "empfehlenswert"
eingestuft. Von anfänglich 348 Anbietern blieben nach einer ersten und zweiten
Analyse noch 118 übrig. Nach Durchführung weiterer Prüfschritte, wie der
Beantwortung eines umfangreichen Fragebogens und diversen Leumundsbefragungen
sowie dem Bilanzcheck, reduzierte sich die Zahl weiter. Nach der daran
anschließenden Auswertung von Beratungsberichten privater Anleger und
Nachrecherchen ging die Zahl noch einmal auf insgesamt 53 Anbieter zurück.
Außerdem erhielten zwei Häuser einen Sonderpreis.
Der Report "Die Elite der Vermögensverwalter im deutschsprachigen Raum 2027"
wird in Kooperation mit dem 'Handelsblatt' herausgegeben. Der Elite Report ist
für 39,80 Euro inklusive Mehrwertsteuer und Versand erhältlich.
Handelsblatt-Abonnenten erhalten zehn Euro Rabatt (Auslandsporto wird extra
berechnet). Bestellungen können unter www.elitereport.de aufgegeben werden.
Pressekontakt:
Hans-Kaspar von Schönfels, Chefredaktion "Elite Report",
Telefon 089 / 470 36 48, E-Mail: redaktion@elitereport.de
Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/164406/6394244
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