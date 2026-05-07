OTS: embraceable Technology / Deutsch-dänisches Industriekonsortium ...

Deutsch-dänisches Industriekonsortium investiert siebenstelligen

Betrag in Kognitive Systeme

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Karlsruhe (ots) - embraceable Technology erhöht sein Eigenkapital um eine

siebenstellige Summe. Die Maßnahme wird von der Karlsruher hp-TECHNIK GmbH und

ihrer Gesellschafterin, der dänischen Danfoss-Gruppe, getragen. Sie dient der

Weiterentwicklung sogenannter Kognitiver Systeme - einer neuen Klasse autonomer

Softwaresysteme, die die Engpässe rein generativer KI-Architekturen überwindet

und zuverlässige Maschinenautonomie ermöglicht.

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Die bisherige Entwicklung generativer KI wurde vor allem durch größere Modelle,

mehr Daten und steigende Rechenleistung geprägt. Gleichzeitig zeigen sich bei

komplexen Entscheidungs- und Handlungsprozessen zunehmend Grenzen dieser

Technologie als Grundlage für autonome Systeme wie etwa KI-Agenten. Insbesondere

dort, wo Zielkonflikte und komplexe Richtlinien berücksichtigt werden müssen,

steigen Rechenlast und Modellierungsaufwand überproportional - häufig zulasten

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von Wirtschaftlichkeit und Verlässlichkeit.

Kognitive Systeme haben das Ziel, diese strukturellen Grenzen zu überwinden. Sie

nutzen Sprachmodelle für Hypothesengenerierung und semantische Verarbeitung und

ergänzen diese um zusätzliche kognitive Strukturen wie explizite Abstraktionen.

Auf diese Weise verändert sich der innere Denkablauf der KI. Komplexe Denk- und

Entscheidungsprozesse lassen sich so mit deutlich höherer Qualität und

gleichzeitig deutlich geringerer Rechenlast abbilden. Dadurch verringert sich

auch der Bedarf an proprietären Hochleistungsmodellen und den dahinterstehenden

Infrastrukturen.

"Wir stehen an einem fundamentalen Übergang von der Skalierung durch reine

Rechenleistung hin zu einer Skalierung durch kognitive Architekturen", erklärt

Dr.-Ing. Christian Gilcher, Gründer und CEO von embraceable Technology. "Für

viele hochwertige industrielle und geschäftskritische Anwendungen reicht

generative KI in der heutigen Form nicht aus. Es braucht Systeme, die

anspruchsvolle kognitive Aufgaben strukturiert ausführen können. Genau das

leisten Kognitive Systeme."

Zu den frühen Anwendern der Technologie zählt unter anderem die RWE AG.

"Die kognitive Leistungsfähigkeit pro eingesetztem Euro wird zu einer

entscheidenden Größe für die wirtschaftliche Nutzung intelligenter Systeme",

betont Scott-Oliver Lührs, Enterprise Architect der RWE AG. "Der Ansatz ist

sowohl aus architektonischer als auch aus kommerzieller Sicht vielversprechend."

Diese Einschätzung teilen auch die beteiligten Investoren:

"Die bisherige KI-Entwicklung wurde maßgeblich durch den Zugang zu Kapital,

Rechenleistung und Energie geprägt", sagt Ulf-Henning Elsässer, Geschäftsführer

der hp-TECHNIK GmbH. "Sollte sich der Trend zu neuen kognitiven Architekturen

fortsetzen, könnten wissenschaftliche Exzellenz, Ingenieurskompetenz und

industrielle Integration deutlich stärker in den Mittelpunkt rücken. Das hätte

erhebliche strategische Bedeutung für Europa, weil es einen alternativen

Entwicklungspfad zu Hochleistungs-KI eröffnet."

Die Kapitalmaßnahme soll die Weiterentwicklung der Technologieplattform sowie

die Skalierung produktiver Anwendungen beschleunigen. Die Einführung der

Technologie erfolgt schrittweise in strategischen Schlüsselindustrien, darunter

Industrial Engineering, Energy & Utilities, Financial Services sowie Defence &

Intelligence.

Über embraceable Technology

embraceable Technology entwickelt die infrastrukturellen Grundlagen für

zuverlässige Maschinenautonomie. Dazu gehören Kognitive Systeme für komplexe

Entscheidungsprozesse ebenso wie Technologien für Wissensorganisation und

autonome Geschäftsprozesse. Ziel ist es, komplexe Analyse-, Entscheidungs- und

Handlungsprozesse zuverlässiger, nachvollziehbarer und ressourceneffizienter zu

gestalten.

Weitere Informationen unter www.embraceable.technology

(https://embraceable.technology/).

Pressekontakt:

Dr. Fabian Prechtl

Gablonzer Str. 21

D-76185 Karlsruhe

mailto:fabian.prechtl@embraceable.ai

https://embraceable.technology/

Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/182942/6306804

OTS: embraceable Technology