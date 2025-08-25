OTS: EMD - European Marketing Distribution / Dagrofa Dänemark tritt der EMD ...

Dagrofa Dänemark tritt der EMD Retail Group bei (FOTO)

- Nach Axfood in Schweden und einer neuen Formation polnischer Einzelhändler

kann die internationale Einzelhandelsallianz ihre Zusammenarbeit mit der

A-Marken-Industrie jetzt um den namhaften Einzelhändler aus Dänemark erweitern

Um ihren Millionen von Einzelhandelskunden noch mehr Vorteile zu bieten,

verstärkt die European Marketing Distribution (EMD) ihre Präsenz in

Skandinavien. Nach der erst kürzlich bekannt gemachten Integration des

schwedischen Einzelhändlers Axfood wird im Jahr 2026 mit Dagrofa aus Dänemark

ein weiteres EMD-Mitglied der EMD Retail Group beitreten. Dagrofa ist bereits

seit 2002 EMD-Aktionär.

Zur Klarstellung: Während sich die EMD und ihre Mitgliedsunternehmen auf die

Beschaffung und Vermarktung erfolgreicher Handelsmarkenprodukte konzentrieren,

realisieren die in der Retail Group zusammengeschlossenen EMD-Mitglieder in

Zusammenarbeit mit führenden multinationalen A-Markenherstellern auch

grenzüberschreitende Dienstleistungen und Marketingkonzepte.

In der Retail Group wird Dagrofa aus Dänemark ab 2026 mit namhaften und

erfolgreichen Handelsunternehmen in ihren jeweiligen Heimatländern

zusammenarbeiten. Akteure wie die Euromadi Alfa Group aus Spanien, ESD Italia,

Superunie aus den Niederlanden, RTG International aus Deutschland, Axfood aus

Schweden und eine neue Gruppe von Handelsunternehmen aus Polen sind bereits in

der Retail Group engagiert.

Die Kernaufgaben für die Mitglieder der EMD Retail Group und das neue Mitglied

Dagrofa sind klar definiert: Es geht um die Förderung und Vermarktung

etablierter und begehrter Top-Markenprodukte (einschließlich länderspezifischer

Innovationen und Variationen dieser A-Marken), die für Kunden im internationalen

Einzelhandel unverzichtbar sind. Die EMD Retail Group arbeitet mit den

renommiertesten Herstellern der Branche zusammen, darunter auch diese A-Marken.

Dagrofa ist ein wichtiger Akteur in Dänemark

Mit vier Supermarktformaten - Spar, MENY, MinKoebmand und Let-Koeb - ist Dagrofa

in Dänemark mit 540 Filialen vertreten und hat einen Marktanteil von fast 11

Prozent im dänischen Einzelhandel. Dagrofa verfügt außerdem über bedeutende

Geschäftsbereiche im Großhandel und in der Gastronomie mit 30 Cash &

Carry-Märkten.

Die Gruppe bringt einen zusätzlichen Verbraucherumsatz von 2,8 Milliarden Euro

in die EMD Retail Group ein.

Jesper Bjerring, Einkaufsleiter bei Dagrofa, kommentierte den Beitritt zur

Retail Group wie folgt: "Der Beitritt zur EMD Retail Group ist ein strategischer

Schritt für Dagrofa. Er ermöglicht uns den Zugang zu neuen Erkenntnissen,

grenzüberschreitenden Partnerschaften und starken internationalen

Markenkonzepten, von denen sowohl unsere Kunden als auch unsere unabhängigen

Einzelhändler in Dänemark profitieren. Der kooperative und wertorientierte

Ansatz der EMD Retail Group passt perfekt zu unserem langfristigen Ziel, ein

moderner und vertrauenswürdiger Partner für die internationale

A-Marken-Industrie zu sein."

Philippe Gruyters, Geschäftsführer von EMD, ist ebenfalls sehr zufrieden: "Mit

Dagrofa aus Dänemark an Bord können wir unsere Zusammenarbeit mit der

A-Marken-Industrie in Skandinavien weiter stärken. Schon die Partnerschaft mit

Dagrofa im Bereich der Private Label-Produkte war immer ausgesprochen

erfolgreich. Mit Dagrofa und der schwedischen Axfood-Gruppe können wir unser

starkes Angebot auf dem sehr dynamischen skandinavischen Markt nun weiter

ausbauen."

Über EMD:

Die European Marketing Distribution AG mit Sitz in Pfäffikon, Schweiz, ist seit

1989 in der Konsumgüterindustrie als effizienter und leistungsstarker Partner

für Fast Moving Consumer Goods (FMCG) anerkannt. Sie entwickelt und beschafft

insbesondere hocheffiziente und nachhaltig produzierte Eigenmarkenkonzepte zum

Nutzen der Konsumenten. Darüber hinaus unterstützt und realisiert die

EMD-Zentrale globale Partnerschaften im Bereich der On-Top-Verträge mit den

größten Markenherstellern.

Einschließlich des assoziierten Mitglieds Lotte aus Südkorea repräsentieren die

EMD-Mitgliedsunternehmen in Europa und Asien derzeit einen externen

Einzelhandelsumsatz von ca. 200 Milliarden Euro in 16 Ländern.

Die Mitgliedsunternehmen von European Marketing Distribution (EMD) sind auf den

folgenden Märkten tätig:

Belgien: Colruyt Österreich: MARKANT

Dänemark: Dagrofa Portugal: EuromadiPort

Deutschland: RTG International Schweden: Dagab/Axfood

Frankreich: Francap Schweiz: MARKANT

Italien: ESD Italia Slowakei: MARKANT

Luxemburg: Colruyt Spanien: Euromadi

Niederlande: Superunie Südkorea: Lotte

Norwegen: Unil/NorgesGruppen Tschechische Republik: MARKANT

Neben Südkorea und Japan ist das assoziierte Mitglied Lotte auch auf dem

vietnamesischen und indonesischen Markt aktiv.

