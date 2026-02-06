OTS: encosa energy GmbH / Batteriespeicher für den Mittelstand: Münchner ...

Batteriespeicher für den Mittelstand: Münchner Start-up encosa erhält

EUR 25 Mio. (FOTO)

München (ots) - Mit Eigenkapital und einer skalierbaren Debt-Facility bringt

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encosa seine Komplettlösung zu energieintensiven Unternehmen, die damit ihre

Stromkosten senken und vom Stromhandel profitieren.

Für den deutschen Mittelstand sind Energiekosten der größte und am schnellsten

wachsende Druck auf die Marge - und angesichts anhaltender geopolitischer

Instabilität ist eine Entspannung kaum in Sicht. Die Lösung heißt

Batteriespeicher: eine Technologie, die den Strombezug aus dem Netz optimieren

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kann und durch Rückspeisung überschüssiger Kapazität zusätzliche Einnahmen

generiert. Bislang jedoch erforderte die richtige Lösung erheblichen Zeit-,

Kapital- und Projektmanagementaufwand - eine Hürde, die wertvolle Ressourcen

bindet.

encosa - der Name steht für "Energy Cost Savings" - wurde genau dafür

ge.gründet. Mit der abgeschlossenen Finanzierung von EUR 25 Mio. skaliert das

Unternehmen seine Komplettlösung nun in den deutschen Mittelstand.

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Alles aus einer Hand

encosa ist der "One-Stop-Shop" für Batteriespeicher im Gewerbe- und

Industriesektor. Das Unternehmen plant, finanziert, installiert und betreibt

Batteriespeichersysteme für energieintensive Betriebe in Branchen wie Chemie,

Lebensmittel, Kunststoff, Papier, Glas, Metall, Maschinenbau und Logistik.

Ein Batteriespeicherprojekt im Industrieumfeld lässt sich aufgrund der höheren

technischen, regulatorischen und finanziellen Komplexität kaum mit einem

Heimspeicherprojekt vergleichen. Für ein typisches Mittelstandsunternehmen

bedeutet das monatelange Koordination von Finanzierung, Netzanschluss,

Brandschutz, Genehmigungen, Behörden und technischer Planung - und das alles

parallel zum Tagesgeschäft. encosa übernimmt den gesamten Prozess - damit sich

Kunden auf ihr Kerngeschäft konzentrieren können. Die Einsparungen wirken ab dem

ersten Monat. Je nach Verbrauchsprofil und Marktbedingungen amortisiert sich die

Investition typischerweise innerhalb von 18 Monaten bis fünf Jahren. Eine eigene

Technologieplattform kombiniert dabei "Behind the Meter"

(Energiekosteneinsparung) und "Front of the Meter" (Vermarktung am Strommarkt ) -

und holt so deutlich mehr aus jeder installierten Anlage.

Eine Reihe neuer Regulierungen verbessert 2025/26 die wirtschaftlichen

Rahmenbedingungen für Gewerbespeicher grundlegend: das Solarspitzengesetz, neue

Regelungen im Energiewirtschaftsgesetz (EnWG) sowie die MiSpeL-Festlegung der

Bundesnetzagentur zur flexiblen Nutzung von Speichern. Damit werden erstmals

wirtschaftlich attraktive Multi-Use-Modelle im gewerblichen Umfeld regulatorisch

möglich. encosa ist genau auf dieses Marktfenster ausgerichtet.

Drei Wege zum eigenen Batteriespeicher

Die Finanzierung für die Batteriespeicher ist flexibel: Kunden wählen zwischen

Kauf, Miete oder Pacht. encosa bringt entweder das Kapital mit oder begleitet

die Direktinvestition. Das Ergebnis ist bei jedem Modell dasselbe: deutlich

niedrigere Energiekosten, zusätzliche Erlöse aus der Vermarktung der Speicher,

CO2-Einsparungen und Vorteile bei ESG-Berichtspflichten.

"Batteriespeicher erobern den deutschen Mittelstand. Die Frage ist nicht mehr

ob, sondern wie schnell. encosa macht es jedem Unternehmen einfach:

Energiekosten senken, ohne Aufwand, ohne Risiko, ohne eigene Investition." -

Sascha Koberstaedt, Gründer & CEO, encosa

Diese Einschätzung teilt auch Investor Realyze Ventures, der die

Seed-Finanzierungsrunde anführt:

"Uns hat besonders beeindruckt, wie gut encosa die Anforderungen seiner Kunden

versteht. Das spiegelt sich auch in den bereits zahlreichen gewonnenen Projekten

wider. Darüber hinaus unterscheidet sich das Unternehmen von seinen

Wettbewerbern durch seine eigene Technologie. Diese macht den Speicherbetrieb

effizienter und sorgt dafür, dass sich die Investitionen schneller rechnen." -

Marc Stilke, Realyze Ventures

Skalierung in Deutschland, dann darüber hinaus

Die Mittel fließen sowohl in die Expansion des Deutschlandgeschäfts als auch in

die Weiterentwicklung der Technologieplattform. Sie steuert bereits heute den

wirtschaftlich optimalen Betrieb der installierten Speicher und entwickelt sich

schrittweise zu einer Multi-Use- und VPP-fähigen Energieplattform weiter.

Dadurch wächst der wirtschaftliche Wert jeder installierten Anlage

kontinuierlich. Der Fokus liegt klar auf Deutschland, mit über 100.000

potenziellen Kunden mit oftmals mehreren Standorten. Wer diesen Markt erobert,

hat die beste Ausgangslage für die internationale Expansion.

"Speicherprojekte werden systematisch unterschätzt. Für Mittelständler sind sie

ein komplexes Infrastrukturprojekt und mit der Inbetriebnahme keineswegs

abgeschlossen. encosa liefert deshalb nicht nur Einsparungen ab Tag eins,

sondern minimiert auch das operative Risiko der Speicherbewirtschaftung." -

Sebastian Becker, Gründer & COO, encosa

Über encosa

encosa ist ein Münchner Unternehmen für Batteriespeicherlösungen und bedient

Gewerbe- und Industriebetriebe in ganz Deutschland. Mit einer Komplettlösung aus

Planung, Finanzierung, Installation und Betrieb ermöglicht encosa

energieintensiven Unternehmen, ihre Energiekosten zu senken und zusätzliche

Erlöse aus der Vermarktung der Speicher zu erzielen. Flexible

Finanzierungsmodelle und der Verzicht auf operativen Mehraufwand machen die

Lösung für jedes Unternehmen umsetzbar.

Im Juni 2024 von Sascha Koberstaedt und Sebastian Becker gegründet, hat encosa

in weniger als zwei Jahren EUR 25 Mio. Kapital aufgenommen, erste Anlagen in

Betrieb gebracht und ein erfahrenes Team aus Spezialisten aufgebaut. In der

Pre-Seed-Runde investierten First Momentum Ventures und Redstone als

Lead-Investoren gemeinsam mit Heliad, UTUM Funding for Innovators und WEPA

Ventures. Die Seed-Runde wurde von Realyze Ventures angeführt, ebenfalls

beteiligt sind Verve Ventures, Bayern Kapital, Blum Ventures und Kopa Ventures.

Alle Pre-Seed-Investoren haben erneut in die Seed-Runde investiert. Zu den

weiteren Investoren zählen mehrere Business Angels, darunter Andreas Kupke

(Mitgründer und ehemaliger COO/CFO von Finanzcheck.de), Marc Stilke (ehemaliger

CEO von Immobilienscout24), Sebastian Bärhold (Mitgründer von IDnow), sowie ein

Family Venture Capital Konsortium aus Familienunternehmen um WEPA Ventures und

mit Unterstützung von better ventures.

Pressekontakt:

encosa energy GmbH

mailto:press@encosa.energy

+4915254603296

http://www.encosa.energy

Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/182579/6285379

OTS: encosa energy GmbH