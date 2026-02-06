OTS: encosa energy GmbH / Batteriespeicher für den Mittelstand: Münchner ...

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Batteriespeicher für den Mittelstand: Münchner Start-up encosa erhält
EUR 25 Mio. (FOTO)
München (ots) - Mit Eigenkapital und einer skalierbaren Debt-Facility bringt
encosa seine Komplettlösung zu energieintensiven Unternehmen, die damit ihre
Stromkosten senken und vom Stromhandel profitieren.
Für den deutschen Mittelstand sind Energiekosten der größte und am schnellsten
wachsende Druck auf die Marge - und angesichts anhaltender geopolitischer
Instabilität ist eine Entspannung kaum in Sicht. Die Lösung heißt
Batteriespeicher: eine Technologie, die den Strombezug aus dem Netz optimieren
kann und durch Rückspeisung überschüssiger Kapazität zusätzliche Einnahmen
generiert. Bislang jedoch erforderte die richtige Lösung erheblichen Zeit-,
Kapital- und Projektmanagementaufwand - eine Hürde, die wertvolle Ressourcen
bindet.
encosa - der Name steht für "Energy Cost Savings" - wurde genau dafür
ge.gründet. Mit der abgeschlossenen Finanzierung von EUR 25 Mio. skaliert das
Unternehmen seine Komplettlösung nun in den deutschen Mittelstand.
Alles aus einer Hand
encosa ist der "One-Stop-Shop" für Batteriespeicher im Gewerbe- und
Industriesektor. Das Unternehmen plant, finanziert, installiert und betreibt
Batteriespeichersysteme für energieintensive Betriebe in Branchen wie Chemie,
Lebensmittel, Kunststoff, Papier, Glas, Metall, Maschinenbau und Logistik.
Ein Batteriespeicherprojekt im Industrieumfeld lässt sich aufgrund der höheren
technischen, regulatorischen und finanziellen Komplexität kaum mit einem
Heimspeicherprojekt vergleichen. Für ein typisches Mittelstandsunternehmen
bedeutet das monatelange Koordination von Finanzierung, Netzanschluss,
Brandschutz, Genehmigungen, Behörden und technischer Planung - und das alles
parallel zum Tagesgeschäft. encosa übernimmt den gesamten Prozess - damit sich
Kunden auf ihr Kerngeschäft konzentrieren können. Die Einsparungen wirken ab dem
ersten Monat. Je nach Verbrauchsprofil und Marktbedingungen amortisiert sich die
Investition typischerweise innerhalb von 18 Monaten bis fünf Jahren. Eine eigene
Technologieplattform kombiniert dabei "Behind the Meter"
(Energiekosteneinsparung) und "Front of the Meter" (Vermarktung am Strommarkt) -
und holt so deutlich mehr aus jeder installierten Anlage.
Eine Reihe neuer Regulierungen verbessert 2025/26 die wirtschaftlichen
Rahmenbedingungen für Gewerbespeicher grundlegend: das Solarspitzengesetz, neue
Regelungen im Energiewirtschaftsgesetz (EnWG) sowie die MiSpeL-Festlegung der
Bundesnetzagentur zur flexiblen Nutzung von Speichern. Damit werden erstmals
wirtschaftlich attraktive Multi-Use-Modelle im gewerblichen Umfeld regulatorisch
möglich. encosa ist genau auf dieses Marktfenster ausgerichtet.
Drei Wege zum eigenen Batteriespeicher
Die Finanzierung für die Batteriespeicher ist flexibel: Kunden wählen zwischen
Kauf, Miete oder Pacht. encosa bringt entweder das Kapital mit oder begleitet
die Direktinvestition. Das Ergebnis ist bei jedem Modell dasselbe: deutlich
niedrigere Energiekosten, zusätzliche Erlöse aus der Vermarktung der Speicher,
CO2-Einsparungen und Vorteile bei ESG-Berichtspflichten.
"Batteriespeicher erobern den deutschen Mittelstand. Die Frage ist nicht mehr
ob, sondern wie schnell. encosa macht es jedem Unternehmen einfach:
Energiekosten senken, ohne Aufwand, ohne Risiko, ohne eigene Investition." -
Sascha Koberstaedt, Gründer & CEO, encosa
Diese Einschätzung teilt auch Investor Realyze Ventures, der die
Seed-Finanzierungsrunde anführt:
"Uns hat besonders beeindruckt, wie gut encosa die Anforderungen seiner Kunden
versteht. Das spiegelt sich auch in den bereits zahlreichen gewonnenen Projekten
wider. Darüber hinaus unterscheidet sich das Unternehmen von seinen
Wettbewerbern durch seine eigene Technologie. Diese macht den Speicherbetrieb
effizienter und sorgt dafür, dass sich die Investitionen schneller rechnen." -
Marc Stilke, Realyze Ventures
Skalierung in Deutschland, dann darüber hinaus
Die Mittel fließen sowohl in die Expansion des Deutschlandgeschäfts als auch in
die Weiterentwicklung der Technologieplattform. Sie steuert bereits heute den
wirtschaftlich optimalen Betrieb der installierten Speicher und entwickelt sich
schrittweise zu einer Multi-Use- und VPP-fähigen Energieplattform weiter.
Dadurch wächst der wirtschaftliche Wert jeder installierten Anlage
kontinuierlich. Der Fokus liegt klar auf Deutschland, mit über 100.000
potenziellen Kunden mit oftmals mehreren Standorten. Wer diesen Markt erobert,
hat die beste Ausgangslage für die internationale Expansion.
"Speicherprojekte werden systematisch unterschätzt. Für Mittelständler sind sie
ein komplexes Infrastrukturprojekt und mit der Inbetriebnahme keineswegs
abgeschlossen. encosa liefert deshalb nicht nur Einsparungen ab Tag eins,
sondern minimiert auch das operative Risiko der Speicherbewirtschaftung." -
Sebastian Becker, Gründer & COO, encosa
Über encosa
encosa ist ein Münchner Unternehmen für Batteriespeicherlösungen und bedient
Gewerbe- und Industriebetriebe in ganz Deutschland. Mit einer Komplettlösung aus
Planung, Finanzierung, Installation und Betrieb ermöglicht encosa
energieintensiven Unternehmen, ihre Energiekosten zu senken und zusätzliche
Erlöse aus der Vermarktung der Speicher zu erzielen. Flexible
Finanzierungsmodelle und der Verzicht auf operativen Mehraufwand machen die
Lösung für jedes Unternehmen umsetzbar.
Im Juni 2024 von Sascha Koberstaedt und Sebastian Becker gegründet, hat encosa
in weniger als zwei Jahren EUR 25 Mio. Kapital aufgenommen, erste Anlagen in
Betrieb gebracht und ein erfahrenes Team aus Spezialisten aufgebaut. In der
Pre-Seed-Runde investierten First Momentum Ventures und Redstone als
Lead-Investoren gemeinsam mit Heliad, UTUM Funding for Innovators und WEPA
Ventures. Die Seed-Runde wurde von Realyze Ventures angeführt, ebenfalls
beteiligt sind Verve Ventures, Bayern Kapital, Blum Ventures und Kopa Ventures.
Alle Pre-Seed-Investoren haben erneut in die Seed-Runde investiert. Zu den
weiteren Investoren zählen mehrere Business Angels, darunter Andreas Kupke
(Mitgründer und ehemaliger COO/CFO von Finanzcheck.de), Marc Stilke (ehemaliger
CEO von Immobilienscout24), Sebastian Bärhold (Mitgründer von IDnow), sowie ein
Family Venture Capital Konsortium aus Familienunternehmen um WEPA Ventures und
mit Unterstützung von better ventures.
Pressekontakt:
encosa energy GmbH
mailto:press@encosa.energy
+4915254603296
http://www.encosa.energy
Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/182579/6285379
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