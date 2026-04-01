OTS: enercity AG / enercity erzielt solides Jahresergebnis 2025 und setzt ...

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enercity erzielt solides Jahresergebnis 2025 und setzt Transformation
weiter konsequent fort (FOTO)
Hannover (ots) - enercity blickt auf ein bewegtes Jahr 2025 zurück und setzt
gleichzeitig seinen nachhaltigen Transformationskurs fort. Das
Energieunternehmen hat im zurückliegenden Geschäftsjahr einen Umsatz von 6,21
Mrd. Euro (2024: 7,35 Mrd. Euro) erzielt. Das EBITDA beläuft sich auf rund 478
Mio. Euro (2024: 588,7). Nach zwei Jahren mit Sondereffekten liegen die
Ergebnisse damit - wie erwartet - unter dem Niveau der beiden Vorjahre. Der
langfristige Blick zeigt ein solides Ergebnis und unterstreicht die Fähigkeit
von enercity, die Energie- und Wärmewende verlässlich voranzubringen.
Die Geschäftsentwicklung war von extremen Marktbedingungen geprägt. Eine
angespannte geopolitische Lage, volatile Energiemärkte und ein schwaches
Windjahr haben die Energiebranche spürbar beeinflusst. Insbesondere die
Erneuerbaren stehen branchenweit unter starkem Druck.
"Unser Kurs bleibt klar: Wir setzen auf nachhaltige, unabhängige und
verlässliche Energie für die Industrie, die Kommunen und unsere Kund:innen und
treiben die Transformation entschlossen voran", sagt Aurélie Alemany, CEO der
enercity AG. "Als vollintegriertes Unternehmen können wir Flexibilitäten und
Systemintelligenz gezielt einsetzen. So verbinden wir Effizienz, Stabilität und
Versorgungssicherheit und stärken die Resilienz des Wirtschaftsstandortes
Deutschland."
Die Gesamtinvestitionen des Unternehmens sind 2025 im Vergleich zum Vorjahr um
rund 28 Mio. auf 653 Mio. Euro gestiegen und liegen damit erneut auf einem sehr
hohen Niveau. Sie flossen vor allem in den Aus- und Zubau erneuerbarer Strom-
und Wärmeerzeugungsanlagen sowie Infrastruktur und Digitalisierung, um die
Flexibilisierung voranzutreiben.
Fortschritte bei erneuerbarer Erzeugung
Im Jahr 2025 hat enercity den Ausbau der erneuerbaren Stromerzeugung konsequent
vorangetrieben. Die Produktion stieg um 17 Prozent auf 2.305 Gigawattstunden.
Damit entfielen fast 60 Prozent der gesamten Stromerzeugung des Unternehmens auf
regenerative Quellen. Insgesamt wurden zusätzlich 155 Megawatt an
klimafreundlicher Leistung installiert - mit einem klaren Schwerpunkt auf
Onshore-Windenergie, Photovoltaik sowie Batteriespeicher. Ein sichtbares
Beispiel für diesen Ausbau ist der Windpark Esperke, mit dem enercity seinen
ersten Windpark in der Region Hannover erfolgreich in Betrieb genommen hat.
Der Anteil erneuerbarer Energien an der Wärmeerzeugung konnte im vergangenen
Jahr um fast fünf Prozent gesteigert werden - von 27 auf rund 32 Prozent.
Maßgeblich dazu beigetragen haben die neuen klimaneutralen
Wärmeerzeugungsanlagen für den Kohleausstieg in Hannover, darunter ein
Biomasseheizkraftwerk, in das enercity rund 195 Mio. Euro investiert hat.
Mit der Inbetriebnahme der Anlage wurden die Voraussetzungen geschaffen, um den
ersten Block des Kohlekraftwerks Ende Februar 2026 planmäßig stillzulegen.
Parallel dazu schreitet der Netzausbau der klimafreundlichen Fernwärme in
Hannover voran - so kamen 2025 mehr als 10 Kilometer neue Trassen hinzu.
In 47 Kommunen bundesweit betreibt enercity mittlerweile öffentliche Ladepunkte
für die E-Mobilität. Ein wichtiger Meilenstein wurde 2025 mit der Inbetriebnahme
des 1000. öffentlichen Ladepunkts in Hannover erreicht. Damit verfügt die
niedersächsische Landeshauptstadt über eines der dichtesten öffentlichen
Ladenetze unter deutschen Großstädten. Parallel dazu weitet enercity seine
Aktivitäten als Betreiber öffentlicher Ladeinfrastruktur aus - unter anderem in
Hamburg und jüngst in Bremen. In beiden Städten errichtet enercity mehr als 550
Ladepunkte. Zudem profitieren immer mehr enercity-Kund:innen von smarten
Tarifen, die ein flexibles und kosteneffizientes Laden ermöglichen.
Digitaler Zwilling des Stromnetzes setzt Maßstäbe
enercity setzt auf eine konsequente Digitalisierung der Netzinfrastruktur, mit
dem "Digitalen Zwilling" hebt sie die Stromversorgung auf ein neues Niveau:
Erstmals liegt ein aktuelles Echtzeit-Abbild des gesamten Niederspannungsnetzes
vor - die Basis für noch höhere Versorgungssicherheit und die Integration
erneuerbarer Energien. Damit setzt enercity einen neuen Maßstab für moderne
Netzführung und trägt entscheidend zur Umsetzung der Energiewende in urbanen
Räumen bei.
Nachhaltige Finanzierung
enercity stützt sich auf eine langfristig gesicherte Finanzierung, um die
Energie- und Wärmewende voranzutreiben. Dieser Kurs setzt sich auch in den
kommenden Jahren fort. "Große Investitionen brauchen eine stabile finanzielle
Grundlage. Das Eigenkapital des Gesamtkonzerns ist gegenüber dem Vorjahr um 57
Mio. Euro auf 1,26 Mrd. Euro gestiegen - das entspricht einer Zunahme von rund
fünf Prozent. Damit haben wir unser Eigenkapital in den vergangenen fünf Jahren
mehr als verdreifacht. Zusätzlich konnten wir 2025 gemeinsam mit der
Landeshauptstadt Hannover einen Konzernkredit vereinbaren - als eines der ersten
kommunalen Energieunternehmen in Deutschland", sagt Marc Hansmann, Vorstand für
Finanzen und Infrastruktur der enercity AG. Der innovative Konzernkredit ist ein
wichtiger Baustein für eine nachhaltige Finanzierung. Auch dadurch werden große
Investitionen in den kommenden Jahren in die Wärmewende (1,5 Mrd. bis 2040) und
das Stromnetz (2 Mrd. bis 2035) ermöglicht.
Anforderungen der Transformation
Im Jahr 2025 hat enercity ein konzernübergreifendes Transformationsprogramm mit
dem Namen "voran" gestartet. Denn auch auf die Mitarbeitenden des Konzerns haben
die tiefgreifenden Veränderungsprozesse der gesamten Branche Auswirkungen. Die
Anzahl der Mitarbeitenden stieg im Jahr 2025 konzernweit auf knapp 4000. "Wir
sehen eine hohe Dynamik im Arbeitsalltag, sich schnell ändernde
Rahmenbedingungen und neue Anforderungen an die Unternehmenskultur.
Digitalisierung und der zunehmende Einsatz künstlicher Intelligenz versetzen uns
in die Lage, Prozesse effizienter auszurichten und flexibler auf neue
Anforderungen zu reagieren. Durch gezielte Qualifizierung, lebenslanges Lernen
und moderne Formen der Zusammenarbeit stellen wir enercity als Organisation
zukunftsfähig auf", sagt Eefje Pompen, Personalvorständin von enercity.
Ausblick auf das Geschäftsjahr 2026
enercity steht weiter für einen klaren Kurs der Energie- und Wärmewende und
treibt diesen aus dem Norden für ganz Deutschland entschlossen voran.
Parallel dazu erweitert enercity flexible und digitale Energieangebote für die
Industrie und die Kund:innen. Innovative Lösungen wie der neue smarte
Energiemanager "enercity Pulse" für Privatkunden:innen ermöglichen es, Strom und
Energie intelligenter zu nutzen, Lasten zu verschieben und die Chancen der
Energiewende aktiv wahrzunehmen. So verbindet enercity technologische Innovation
mit konkretem Mehrwert für Unternehmen, Kommunen und Haushalte.
Die Umsetzung der Energie- und Wärmewende ist ein zentraler Eckpfeiler für den
Wirtschaftsstandort Deutschland. Dieser Transformationskurs hin zu einem
flexiblen, intelligenten und effizienten Energiesystem erfordert
Planungssicherheit und Investitionsspielräume. Damit Unternehmen wie enercity
weiterhin Milliarden in Infrastruktur, erneuerbare und klimafreundliche Wärme
investieren können, braucht es klare und langfristig verbindliche politische
Rahmenbedingungen. Nur so lassen sich Tempo, Verlässlichkeit und
Wirtschaftlichkeit der Energie- und Wärmewende im Norden dauerhaft sichern - und
der klare Kurs konsequent weiter fortsetzen.
Über enercity - die Partnerin für intelligente Energie aus dem Norden für ganz
Deutschland
Die enercity AG ist die integrierte Partnerin für die Energie- und Wärmewende
aus dem Norden. Wir bauen, betreiben und vernetzen erneuerbare Energien, grüne
Wärmesysteme und Speicher: Durch die intelligente Kopplung von Strom, Wärme und
Mobilität schaffen wir ein stabiles, zukunftssicheres und klimaneutrales
Gesamtsystem. Wir wandeln Milliarden-Investitionen in regionale Wertschöpfung um
und stärken den Standort für Industrie, Kommunen und Haushalte. Wir setzen auf
technologische Flexibilitätslösungen, um die Energiepreise durch smarte
Steuerung stabil zu halten und die Wende bezahlbar zu machen. enercity ist der
verlässliche Anker in einer komplexen Welt - wir machen die Energiewende zum
Heimvorteil für die gesamte Region und für Deutschland. Mit einem Umsatz von
rund 6,21 Milliarden Euro und rund 4.000 Mitarbeitenden zählt der Konzern zu den
größten kommunalen Energieunternehmen Deutschlands (Stand: Geschäftsjahr 2025).
Weitere Informationen: http://www.enercity.de/presse
Pressekontakt:
Jochen Vennemann
Pressesprecher
Tel. 0173/1792680
E-Mail: mailto:jochen.vennemann@enercity.de
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Pressesprecher
Tel. 0173/5866486
E-Mail: mailto:roman.kirschbauer@enercity.de
Carlo Kallen
Pressesprecher
Tel. 0173/2352157
E-Mail: mailto:carlo.kallen@enercity.de
Lucas Kesterke
Pressesprecher
Tel. 0152/01052973
E-Mail: mailto:lucas.kesterke@enercity.de
Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/131932/6252478
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