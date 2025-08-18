OTS: EnerKíte GmbH / EnerKíte erreicht Meilenstein in der Produktentwicklung ...
EnerKíte erreicht Meilenstein in der Produktentwicklung und startet
Finanzierung auf eigener Plattform enerkite-invest.de (FOTO)
Berlin (ots) -
- Neue Anlage: Entscheidender Schritt in Richtung Kommerzialisierung
- Demonstrationsbetrieb bei 10 Partnerkunden in Vorbereitung
- Flugwindkraft-Fertigung als Chance für den Industriestandort Deutschland
Das Berliner Energie-Deep-Tech-Unternehmen EnerKíte, Pionier für
Flugwindkraftanlagen, hat einen entscheidenden Meilenstein erreicht: Die neu
entwickelte Bodenstation EK100-10P ist betriebsbereit und wird nach
erfolgreichen Flugtests im Jahr 2026 in den Demonstrationsbetrieb bei ersten
Kunden gehen. Parallel dazu startet EnerKíte eine eigene Finanzierungsplattform,
https://enerkite-invest.de. Diese wird in Kooperation mit Conda betrieben,
einem erfahrenen Crowdinvesting-Pionier mit über zehn Jahren Markterfahrung und
hunderten erfolgreich begleiteten Projekten im europäischen DACH-Raum. Die neue
Plattform soll nicht nur Beteiligungen am Unternehmen ermöglichen, sondern
künftig auch der Finanzierung konkreter Projekte dienen - ein weiterer Schritt
in Richtung Marktreife und wichtige Unterstützung für die schnelle Skalierung.
"Mit der EK100-10P haben wir nicht nur unser bislang ambitioniertestes
Entwicklungsziel erreicht, sondern den entscheidenden Schritt in Richtung
Kommerzialisierung vollzogen", erklärt Florian Breipohl, CEO & Geschäftsführer
von EnerKíte. "Nun gilt es, die Finanzierung unserer nächsten Schritte
zukunftssicher aufzustellen."
Erstmals kombiniert EnerKíte in der neuen Crowdfunding-Kampagne eine
erfolgsabhängige Beteiligung mit einer festen jährlichen Basisverzinsung - für
ein doppelt attraktives Investment. Das Finanzierungsziel beträgt 1,5 Millionen
Euro. Mit diesen Mitteln kann der Demonstrationsbetrieb der EK100-10P im Rahmen
der Produktentwicklung bei Kunden umgesetzt werden. Der mobile Prototyp ist für
die rasche Inbetriebnahme und den temporären Einsatz optimiert und überall
einsetzbar, von der Eigenstromversorgung von Industrie und Landwirtschaft bis
hin zu Inselnetzen.
Flugwindenergie im Aufwind
Mit der Aufnahme der Flugwindenergie in das Erneuerbare-Energien-Gesetz (EEG) im
Jahr 2024 und der Aufnahme von Flugwindkraftanlagen in den Koalitionsvertrag
setzt Deutschland als erstes Land weltweit ein starkes Zeichen. Gleichzeitig
wächst der Druck zur Energieunabhängigkeit. Strom ist für viele Unternehmen
längst kein planbarer Kostenfaktor mehr. Schwankende Preise erschweren
Kalkulationen, steigende Stromkosten drücken Margen und lokale Stromausfälle
bereits im Bereich weniger Minuten verursachen hohe Verluste durch
Produktionsausfälle und Schäden am hochsensiblen Maschinenpark. All das
gefährdet die Wettbewerbsfähigkeit energieintensiver Betriebe - weltweit.
Die Positionierung als Anbieter einer schnell skalierbaren, flächeneffizienten
Onshore-Windlösung trifft exakt die Anforderungen nach einer grundlastfähigen
Energieversorgung direkt beim Kunden, die bislang durch die erneuerbaren
Energien nicht vollständig gedeckt werden kann.
Die Zielmärkte sind vielfältig: Industrie, Landwirtschaft, Microgrids und
Ladeinfrastruktur. Der initiale Fokus liegt auf der Eigenstromversorgung
mittelständischer Betriebe aus dem energieintensiven produzierenden Gewerbe und
der Landwirtschaft in Europa. Auch ohne intensive Vertriebstätigkeit liegen
bereits über 200 qualifizierte Kaufanfragen vor. Eine erste Anlage wurde an den
mittelständischen Präzisionsfertiger Seipp & Kehl verkauft. Weitere
Pilotprojekte sind mit der Tegel Projekt GmbH, e.disnatur oder Volkswagen Group
Charging geplant. Mit drei weiteren namhaften deutschen Industrieunternehmen
steht EnerKíte in fortgeschrittenen Verhandlungen für mehrere Anlagen.
Das EK100-System wurde gezielt für die industrielle Serienfertigung entwickelt.
Mit einem langfristigen Ziel von über 10.000 Einheiten jährlich pro Werk. Das
Produktionskonzept basiert auf erprobten Standards aus der
Landmaschinenfertigung, und das mit nur drei Systemvarianten und geringem
Individualisierungsbedarf. Die modulare Systemarchitektur erlaubt eine
standardisierte Montage, die einen schnellen Hochlauf der Produktion gestattet,
von der Werkstattfertigung über erste Serien bis hin zur industriellen
Linienfertigung. Damit bietet die Technologie auch neue Perspektiven für den in
der Transformation befindlichen Industriestandort Deutschland. Eine vom
Deutschen Institut für Wirtschaftsforschung (https://www.diw.de/) (DIW Econ)
durchgeführte Studie hat die möglichen Auswirkungen einer heimischen
Flugwindkraftanlagen-Produktion sowie der Nutzung von Flugwindkraftenergie
untersucht und kommt zum Schluss, dass im Hinblick auf das Schaffen nachhaltiger
Arbeitsplätze und in Bezug auf industrielle Innovation erhebliches Potenzial
besteht. Erste Ergebnisse der Studie wurden Anfang Juli im Rahmen eines
Parlamentarisches Frühstück im Bundestag präsentiert. Die Veröffentlichung der
Studie ist im Herbst geplant.
Die Crowd als Wachstumsmotor
Seit Gründung setzt EnerKíte erfolgreich auf die Beteiligung von Investoren aus
der Crowd. Über 1.500 Menschen haben sich bislang an verschiedenen Kampagnen
beteiligt. So konnten mehr als 6,5 Millionen Euro zur Unternehmensentwicklung im
Rahmen der Crowdkampagnen eingesammelt werden - fast ein Drittel der insgesamt
bereits eingeworbenen 19,6 Millionen Euro. 6,1 Millionen Euro stammen aus
öffentlichen Mitteln aus EU, Bund und Länderprogrammen. Diese Kapitalbasis
erlaubte es, die komplexe Entwicklung eines fliegenden Windkraftsystems bis zur
Marktreife zu führen. Damit zählt EnerKíte zu einem der erfolgreichsten
crowdfinanzierten Unternehmen.
Ein besonderer Dank gilt dabei der Plattform FunderNation, über die mehrere
erfolgreiche Finanzierungsrunden abgewickelt wurden. "Ohne die Unterstützung der
Crowd und die partnerschaftliche Zusammenarbeit mit FunderNation wäre dieser
Durchbruch nicht möglich gewesen", betont Breipohl. "Das Vertrauen und die
Geduld unserer Investoren haben uns durch viele Jahre intensiver
Entwicklungsarbeit getragen. Dafür sind wir sehr dankbar."
Strategischer Wandel und neue Finanzierungsperspektiven
Mit dem Start in die Produktentwicklung mit Kunden rückt nun die
Kommerzialisierung in den Vordergrund. Die neue Finanzierungsplattform eröffnet
EnerKíte die Möglichkeit, künftige Kapitalbedarfe nicht nur über Beteiligungen,
sondern zum Beispiel auch über Projektfinanzierungen abzubilden, insbesondere
für den Aufbau neuer Kundenstandorte.
"Wir möchten möglichst vielen Menschen die Chance geben, Teil der Energiewende
und unserer Community zu werden. "Mit unserer Plattform schaffen wir jetzt ein
Angebot für private Investoren, sich aktiv zu beteiligen und gemeinsam mit uns
die Transformation der Energiezukunft voranzubringen", so CFO Joscha Jüstel.
"Mit Conda haben wir einen Partner gefunden, der uns mit einer skalierbaren
Plattform in die nächste Unternehmensphase begleitet."
Über EnerKíte
EnerKíte GmbH entwickelt Flugwindkraftanlagen für eine zuverlässige und
kosteneffiziente Stromerzeugung aus Höhenwinden in über 200 Metern. Die
Technologie basiert auf einem automatisiert gesteuerten Flügel und einer
bodengebundenen Energiewandlung für hohe Energieausbeute und maximale
Verfügbarkeit bei minimalem Ressourceneinsatz. EnerKíte bietet eine dezentrale
Grundversorgung mit Strom vor Ort an. EnerKíte wurde von Expert:innen aus
Windenergie, Luftfahrt und Maschinenbau gegründet und beschäftigt heute über 25
Mitarbeitende in Berlin und Eberswalde. Das Unternehmen wird von der EU, dem
Bundeswirtschaftsministerium, dem Bundesministerium für Forschung und Bildung
und der Investitionsbank des Landes Brandenburg (ILB) gefördert und arbeitet mit
führenden Industriepartnern an der Markteinführung seiner Technologie. Mehr
Infos: http://www.enerkite.de
