OTS: EnerKíte GmbH / EnerKíte erreicht Meilenstein in der Produktentwicklung ...

EnerKíte erreicht Meilenstein in der Produktentwicklung und startet

Finanzierung auf eigener Plattform enerkite-invest.de (FOTO)

Berlin (ots) -

- Neue Anlage: Entscheidender Schritt in Richtung Kommerzialisierung

- Demonstrationsbetrieb bei 10 Partnerkunden in Vorbereitung

- Flugwindkraft-Fertigung als Chance für den Industriestandort Deutschland

Das Berliner Energie-Deep-Tech-Unternehmen EnerKíte, Pionier für

Flugwindkraftanlagen, hat einen entscheidenden Meilenstein erreicht: Die neu

entwickelte Bodenstation EK100-10P ist betriebsbereit und wird nach

erfolgreichen Flugtests im Jahr 2026 in den Demonstrationsbetrieb bei ersten

Kunden gehen. Parallel dazu startet EnerKíte eine eigene Finanzierungsplattform,

https://enerkite-invest.de. Diese wird in Kooperation mit Conda betrieben,

einem erfahrenen Crowdinvesting-Pionier mit über zehn Jahren Markterfahrung und

hunderten erfolgreich begleiteten Projekten im europäischen DACH-Raum. Die neue

Plattform soll nicht nur Beteiligungen am Unternehmen ermöglichen, sondern

künftig auch der Finanzierung konkreter Projekte dienen - ein weiterer Schritt

in Richtung Marktreife und wichtige Unterstützung für die schnelle Skalierung.

"Mit der EK100-10P haben wir nicht nur unser bislang ambitioniertestes

Entwicklungsziel erreicht, sondern den entscheidenden Schritt in Richtung

Kommerzialisierung vollzogen", erklärt Florian Breipohl, CEO & Geschäftsführer

von EnerKíte. "Nun gilt es, die Finanzierung unserer nächsten Schritte

zukunftssicher aufzustellen."

Erstmals kombiniert EnerKíte in der neuen Crowdfunding-Kampagne eine

erfolgsabhängige Beteiligung mit einer festen jährlichen Basisverzinsung - für

ein doppelt attraktives Investment. Das Finanzierungsziel beträgt 1,5 Millionen

Euro. Mit diesen Mitteln kann der Demonstrationsbetrieb der EK100-10P im Rahmen

der Produktentwicklung bei Kunden umgesetzt werden. Der mobile Prototyp ist für

die rasche Inbetriebnahme und den temporären Einsatz optimiert und überall

einsetzbar, von der Eigenstromversorgung von Industrie und Landwirtschaft bis

hin zu Inselnetzen.

Flugwindenergie im Aufwind

Mit der Aufnahme der Flugwindenergie in das Erneuerbare-Energien-Gesetz (EEG) im

Jahr 2024 und der Aufnahme von Flugwindkraftanlagen in den Koalitionsvertrag

setzt Deutschland als erstes Land weltweit ein starkes Zeichen. Gleichzeitig

wächst der Druck zur Energieunabhängigkeit. Strom ist für viele Unternehmen

längst kein planbarer Kostenfaktor mehr. Schwankende Preise erschweren

Kalkulationen, steigende Stromkosten drücken Margen und lokale Stromausfälle

bereits im Bereich weniger Minuten verursachen hohe Verluste durch

Produktionsausfälle und Schäden am hochsensiblen Maschinenpark. All das

gefährdet die Wettbewerbsfähigkeit energieintensiver Betriebe - weltweit.

Die Positionierung als Anbieter einer schnell skalierbaren, flächeneffizienten

Onshore-Windlösung trifft exakt die Anforderungen nach einer grundlastfähigen

Energieversorgung direkt beim Kunden, die bislang durch die erneuerbaren

Energien nicht vollständig gedeckt werden kann.

Die Zielmärkte sind vielfältig: Industrie, Landwirtschaft, Microgrids und

Ladeinfrastruktur. Der initiale Fokus liegt auf der Eigenstromversorgung

mittelständischer Betriebe aus dem energieintensiven produzierenden Gewerbe und

der Landwirtschaft in Europa. Auch ohne intensive Vertriebstätigkeit liegen

bereits über 200 qualifizierte Kaufanfragen vor. Eine erste Anlage wurde an den

mittelständischen Präzisionsfertiger Seipp & Kehl verkauft. Weitere

Pilotprojekte sind mit der Tegel Projekt GmbH, e.disnatur oder Volkswagen Group

Charging geplant. Mit drei weiteren namhaften deutschen Industrieunternehmen

steht EnerKíte in fortgeschrittenen Verhandlungen für mehrere Anlagen.

Das EK100-System wurde gezielt für die industrielle Serienfertigung entwickelt.

Mit einem langfristigen Ziel von über 10.000 Einheiten jährlich pro Werk. Das

Produktionskonzept basiert auf erprobten Standards aus der

Landmaschinenfertigung, und das mit nur drei Systemvarianten und geringem

Individualisierungsbedarf. Die modulare Systemarchitektur erlaubt eine

standardisierte Montage, die einen schnellen Hochlauf der Produktion gestattet,

von der Werkstattfertigung über erste Serien bis hin zur industriellen

Linienfertigung. Damit bietet die Technologie auch neue Perspektiven für den in

der Transformation befindlichen Industriestandort Deutschland. Eine vom

Deutschen Institut für Wirtschaftsforschung (https://www.diw.de/) (DIW Econ)

durchgeführte Studie hat die möglichen Auswirkungen einer heimischen

Flugwindkraftanlagen-Produktion sowie der Nutzung von Flugwindkraftenergie

untersucht und kommt zum Schluss, dass im Hinblick auf das Schaffen nachhaltiger

Arbeitsplätze und in Bezug auf industrielle Innovation erhebliches Potenzial

besteht. Erste Ergebnisse der Studie wurden Anfang Juli im Rahmen eines

Parlamentarisches Frühstück im Bundestag präsentiert. Die Veröffentlichung der

Studie ist im Herbst geplant.

Die Crowd als Wachstumsmotor

Seit Gründung setzt EnerKíte erfolgreich auf die Beteiligung von Investoren aus

der Crowd. Über 1.500 Menschen haben sich bislang an verschiedenen Kampagnen

beteiligt. So konnten mehr als 6,5 Millionen Euro zur Unternehmensentwicklung im

Rahmen der Crowdkampagnen eingesammelt werden - fast ein Drittel der insgesamt

bereits eingeworbenen 19,6 Millionen Euro. 6,1 Millionen Euro stammen aus

öffentlichen Mitteln aus EU, Bund und Länderprogrammen. Diese Kapitalbasis

erlaubte es, die komplexe Entwicklung eines fliegenden Windkraftsystems bis zur

Marktreife zu führen. Damit zählt EnerKíte zu einem der erfolgreichsten

crowdfinanzierten Unternehmen.

Ein besonderer Dank gilt dabei der Plattform FunderNation, über die mehrere

erfolgreiche Finanzierungsrunden abgewickelt wurden. "Ohne die Unterstützung der

Crowd und die partnerschaftliche Zusammenarbeit mit FunderNation wäre dieser

Durchbruch nicht möglich gewesen", betont Breipohl. "Das Vertrauen und die

Geduld unserer Investoren haben uns durch viele Jahre intensiver

Entwicklungsarbeit getragen. Dafür sind wir sehr dankbar."

Strategischer Wandel und neue Finanzierungsperspektiven

Mit dem Start in die Produktentwicklung mit Kunden rückt nun die

Kommerzialisierung in den Vordergrund. Die neue Finanzierungsplattform eröffnet

EnerKíte die Möglichkeit, künftige Kapitalbedarfe nicht nur über Beteiligungen,

sondern zum Beispiel auch über Projektfinanzierungen abzubilden, insbesondere

für den Aufbau neuer Kundenstandorte.

"Wir möchten möglichst vielen Menschen die Chance geben, Teil der Energiewende

und unserer Community zu werden. "Mit unserer Plattform schaffen wir jetzt ein

Angebot für private Investoren, sich aktiv zu beteiligen und gemeinsam mit uns

die Transformation der Energiezukunft voranzubringen", so CFO Joscha Jüstel.

"Mit Conda haben wir einen Partner gefunden, der uns mit einer skalierbaren

Plattform in die nächste Unternehmensphase begleitet."

Über EnerKíte

EnerKíte GmbH entwickelt Flugwindkraftanlagen für eine zuverlässige und

kosteneffiziente Stromerzeugung aus Höhenwinden in über 200 Metern. Die

Technologie basiert auf einem automatisiert gesteuerten Flügel und einer

bodengebundenen Energiewandlung für hohe Energieausbeute und maximale

Verfügbarkeit bei minimalem Ressourceneinsatz. EnerKíte bietet eine dezentrale

Grundversorgung mit Strom vor Ort an. EnerKíte wurde von Expert:innen aus

Windenergie, Luftfahrt und Maschinenbau gegründet und beschäftigt heute über 25

Mitarbeitende in Berlin und Eberswalde. Das Unternehmen wird von der EU, dem

Bundeswirtschaftsministerium, dem Bundesministerium für Forschung und Bildung

und der Investitionsbank des Landes Brandenburg (ILB) gefördert und arbeitet mit

führenden Industriepartnern an der Markteinführung seiner Technologie. Mehr

Infos: http://www.enerkite.de

Pressekontakt:

Judith Freude

+49 30 9854077-22

mailto:j.freude@enerkite.de

http://www.enerkite.de

Frank Schwarz

+49 611 580 29290

mailto:schwarz@schwarzfinancial.com

Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/169412/6096582

OTS: EnerKíte GmbH