OTS: EnerKíte GmbH / Mit Rückenwind Richtung Series A: ...

Mit Rückenwind Richtung Series A: EnerKíte-Gesellschafter investieren

über 1,6 Millionen Euro in weiteres Wachstum (FOTO)

Berlin (ots) - Nach der erfolgreichen Inbetriebnahme der neuen Anlage EK100-10P

haben die Bestandsgesellschafter 1,6 Millionen Euro in die Neuausrichtung der

EnerKíte GmbH investiert. Hierdurch wird die Kapitalbasis für die nächste

Wachstumsphase gestärkt. An der geschlossenen Kapitalerhöhung beteiligten sich

mehrere Family Offices und erfahrene Business Angels aus dem

Gesellschafterkreis, die das Technologieunternehmen im Bereich der Flugwindkraft

langfristig auf dem Weg zur Series-A-Finanzierungsrunde begleiten.

Mit der Kapitalmaßnahme stärkt EnerKíte (https://enerkite.de) seine

Eigenkapitalbasis und richtet seine Finanzstrategie gezielt auf die Aufnahme von

Early-Growth-VCs, Family Offices und Impact-Investoren, ergänzt durch

strategische Partner oder öffentliche Co-Investments aus. Das Unternehmen

schafft damit die Grundlage für nachhaltiges Wachstum und den weiteren Zugang

zum institutionellen Kapitalmarkt.

Ein zentraler Bestandteil der Neuausrichtung ist die Einführung eines

Management- und Mitarbeiterbeteiligungsprogramms. Es verzahnt die Interessen von

Team und Investoren noch enger miteinander und verankert den langfristigen

Unternehmenserfolg in der gesamten Organisation. Parallel konsolidiert EnerKíte

seine Gesellschafterstruktur, um die Beteiligungsverhältnisse zu vereinfachen

und für das Unternehmen eine sauber strukturierte Basis für weiteres Wachstum

und Investitionen zu schaffen.

"Wir freuen uns über den starken Rückhalt unserer Gesellschafter über viele

Jahre hinweg. Ihr Vertrauen ermöglicht uns, das nächste Kapitel aufzuschlagen -

mit einer klaren Struktur und einem Beteiligungsprogramm, das unser Team direkt

am Erfolg von EnerKíte beteiligt. Unsere größten Stärken sind die

Standhaftigkeit unseres Teams, das seit Jahren durch alle Höhen und Tiefen einer

Climate-Deep-Tech-Entwicklung geht, ohne sich vom Ziel abbringen zu lassen, und

der Zusammenhalt und die Unterstützungsbereitschaft unserer Gesellschafter. Mit

dem Beteiligungsprogramm bringen wir beide Seiten zusammen und richten sie

gemeinsam auf die Zukunft von EnerKíte aus", sagt Florian Breipohl, CEO von

EnerKíte.

CFO Joscha Jüstel ergänzt: "Mit der Kapitalerhöhung konsolidieren wir unseren

Cap Table, stärken die Bilanz und schaffen eine verlässliche Basis für die

kommenden Finanzierungsrunden. Das ist ein strategischer Schritt, um EnerKíte

gezielt für institutionelle Investoren und die anstehende Series-A-Runde zu

positionieren."

"Ich bin seit einiger Zeit bei EnerKíte investiert und habe die Entwicklung des

Unternehmens über alle Phasen hinweg verfolgt. Mit der erfolgreichen

Inbetriebnahme der neuen Anlage EK100-10P ist für mich ein entscheidender

Meilenstein erreicht: EnerKíte hat bewiesen, dass das Team seine anspruchsvollen

technologischen Ziele konsequent und erfolgreich umsetzt. Aus diesem Grund habe

ich mich gemeinsam mit anderen Bestandsgesellschaftern entschlossen, noch einmal

1,6 Millionen Euro zu investieren, um EnerKíte den notwendigen Schub für die

nächste Etappe, den Demobetrieb am Kunden, zu geben", so Dr. Paul Ganter,

Patentanwalt bei Rau, Schneck & Hübner und EnerKíte -Gesellschafter.

Die Kapitalerhöhung bildet die Grundlage für die Series-A-Finanzierungsrunde,

die bereits im Winter 2025/26 starten wird. Sie schafft zudem Liquidität und

Handlungsspielraum für den weiteren Aufbau der Organisation und die Umsetzung

der Wachstumspläne.

Weitere Presseinformationen und Bildmaterial sind hier zu finden (https://drive.

google.com/drive/folders/1uGoRdzFzvt514j8xz2fXscD3XPM5DpDS?usp=share_link).

Über EnerKíte

EnerKíte GmbH entwickelt Flugwindkraftanlagen für eine zuverlässige und

kosteneffiziente Stromerzeugung aus Höhenwind. Die Technologie basiert auf einem

automatisiert gesteuerten Flügel und einer bodengebundenen Energieumwandlung -

für hohe Energieausbeute bei minimalem Ressourceneinsatz. EnerKíte wurde von

Expert:innen aus Windenergie, Luftfahrt und Maschinenbau gegründet und

beschäftigt heute über 25 Mitarbeitende in Berlin und Eberswalde. Das

Unternehmen wird von der EU und dem Bundeswirtschaftsministerium gefördert und

arbeitet mit führenden Industriepartnern an der Markteinführung seiner

Technologie.

