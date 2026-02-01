OTS: Engel & Völkers GmbH / Globaler Wachstumskurs: Engel & Völkers ...

Globaler Wachstumskurs: Engel & Völkers expandiert nach Polen und

eröffnet weitere Standorte in Frankreich (FOTO)

Hamburg (ots) - Engel & Völkers setzt seinen globalen Expansionskurs konsequent

fort und baut seine Präsenz in strategisch relevanten Wachstumsmärkten aus. Mit

dem Markteintritt in Polen sowie der weiteren Geschäftsausweitung in Frankreich

stärkt das Unternehmen seine Position als international führende Marke für

Luxus- und Premiumimmobilien. "Die Fortsetzung unserer Expansion in Frankreich

und nun der Einstieg in den polnischen Markt unterstreichen erneut unsere

langfristig ausgerichtete, profitable Wachstumsstrategie", sagt Jawed Barna,

Group CEO von Engel & Völkers. "Wir bauen unsere lokale und globale Reichweite

kontinuierlich aus, um immer mehr anspruchsvollen Kunden weltweit exzellenten,

maßgeschneiderten Service sowie herausragende Marktexpertise zu bieten."

Polen: Markteintritt durch ersten Standort in der Hauptstadt Warschau

Durch den Markteintritt in Polen erweitert Engel & Völkers sein globales

Netzwerk um einen der wirtschaftlich stärksten Märkte Mittel- und Osteuropas.

Der Einstieg erfolgt mit einer ersten Lizenz in der Metropole Warschau, die zu

den dynamischsten Wohnimmobilienmärkten Europas gehört. Die polnische Hauptstadt

verzeichnet eine starke wirtschaftliche Entwicklung, steigende Einkommen und

eine wachsende Nachfrage nach hochwertigen Wohnimmobilien. Damit ist sie zum

einen ein zentraler Wachstumsmotor für den polnischen Immobilienmarkt, der

zunehmend international geprägt ist und insbesondere im Premium- und

Luxussegment erhebliches Entwicklungspotenzial bietet. Zum anderen ist Warschau

der ideale Ausgangspunkt für die weitere Expansion im Land.

Frankreich: Ausbau der Präsenz in urbanen Zentren, Küsten- und Alpenmärkten

In Frankreich setzt Engel & Völkers seinen Wachstumskurs mit weiteren Standorten

in nachfragestarken Märkten fort. Hierzu gehört eine neue Repräsentanz in Lyon,

einem der wichtigsten Wirtschaftsstandorte des Landes. Die Metropole zeichnet

sich durch eine hohe Lebensqualität sowie eine starke lokale Nachfrage nach

Erstwohnsitzen aus. Ergänzt wird die Expansion durch neue Standorte in Deauville

, einem der renommiertesten Badeorte Frankreichs, sowie in den international

stark nachgefragten alpinen Märkten Chamonix und Samoëns, Weitere

Standorteröffnungen in Frankreich sind bereits in Planung.

Nachhaltige globale Expansionsstrategie: Weitere Standorteröffnungen in

Vorbereitung

Mit den aktuellen Expansionsschritten unterstreicht Engel & Völkers erneut seine

nachhaltige globale Wachstumsstrategie. Die nächsten Meilensteine der

internationalen Geschäftsausweitung sind bereits in Vorbereitung. "Ziel ist es,

unseren weltweiten Expansionskurs weiter zu beschleunigen", so Barna. "Mit

unserer Expertise und erstklassigen Servicequalität in der persönlichen

Kundenberatung, der kontinuierlichen Weiterentwicklung unserer digitalen

Angebote und KI-optimierten Prozesse sowie der Stärke unseres globalen Netzwerks

sind wir hierfür bestens aufgestellt."

Über Engel & Völkers:

Engel & Völkers ist ein weltweit führendes Dienstleistungsunternehmen in der

Vermittlung von hochwertigen Wohn- und Gewerbeimmobilien im Premium-Segment.

Zudem ist Engel & Völkers in der Vermarktung von Yachten und Jets tätig. Seit

1977 legt das Unternehmen höchste Priorität auf die Wünsche und Bedürfnisse

privater als auch institutioneller Kund:innen und entwickelt das Serviceangebot

rund um die Immobilie stetig weiter. Verkauf und Vermietung, aber auch die

Beratung diverser Investment- und Anlagemöglichkeiten im Immobiliensegment,

gehören heute zu den Kernkompetenzen der über 16.700 Personen, die unter der

Marke Engel & Völkers tätig sind. Engel & Völkers ist aktuell mit eigenen und

lizenzierten Standorten in mehr als 35 Ländern auf fünf Kontinenten präsent. Das

Unternehmen setzt neue Standards in der Realisierung von digitalen Lösungen mit

Hilfe von künstlicher Intelligenz für die Vermittlung als auch für alle

Serviceleistungen rund um das Immobiliengeschäft. http://www.engelvoelkers.com

