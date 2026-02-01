OTS: Engel & Völkers GmbH / Globaler Wachstumskurs: Engel & Völkers ...
Globaler Wachstumskurs: Engel & Völkers expandiert nach Polen und
eröffnet weitere Standorte in Frankreich (FOTO)
Hamburg (ots) - Engel & Völkers setzt seinen globalen Expansionskurs konsequent
fort und baut seine Präsenz in strategisch relevanten Wachstumsmärkten aus. Mit
dem Markteintritt in Polen sowie der weiteren Geschäftsausweitung in Frankreich
stärkt das Unternehmen seine Position als international führende Marke für
Luxus- und Premiumimmobilien. "Die Fortsetzung unserer Expansion in Frankreich
und nun der Einstieg in den polnischen Markt unterstreichen erneut unsere
langfristig ausgerichtete, profitable Wachstumsstrategie", sagt Jawed Barna,
Group CEO von Engel & Völkers. "Wir bauen unsere lokale und globale Reichweite
kontinuierlich aus, um immer mehr anspruchsvollen Kunden weltweit exzellenten,
maßgeschneiderten Service sowie herausragende Marktexpertise zu bieten."
Polen: Markteintritt durch ersten Standort in der Hauptstadt Warschau
Durch den Markteintritt in Polen erweitert Engel & Völkers sein globales
Netzwerk um einen der wirtschaftlich stärksten Märkte Mittel- und Osteuropas.
Der Einstieg erfolgt mit einer ersten Lizenz in der Metropole Warschau, die zu
den dynamischsten Wohnimmobilienmärkten Europas gehört. Die polnische Hauptstadt
verzeichnet eine starke wirtschaftliche Entwicklung, steigende Einkommen und
eine wachsende Nachfrage nach hochwertigen Wohnimmobilien. Damit ist sie zum
einen ein zentraler Wachstumsmotor für den polnischen Immobilienmarkt, der
zunehmend international geprägt ist und insbesondere im Premium- und
Luxussegment erhebliches Entwicklungspotenzial bietet. Zum anderen ist Warschau
der ideale Ausgangspunkt für die weitere Expansion im Land.
Frankreich: Ausbau der Präsenz in urbanen Zentren, Küsten- und Alpenmärkten
In Frankreich setzt Engel & Völkers seinen Wachstumskurs mit weiteren Standorten
in nachfragestarken Märkten fort. Hierzu gehört eine neue Repräsentanz in Lyon,
einem der wichtigsten Wirtschaftsstandorte des Landes. Die Metropole zeichnet
sich durch eine hohe Lebensqualität sowie eine starke lokale Nachfrage nach
Erstwohnsitzen aus. Ergänzt wird die Expansion durch neue Standorte in Deauville
, einem der renommiertesten Badeorte Frankreichs, sowie in den international
stark nachgefragten alpinen Märkten Chamonix und Samoëns, Weitere
Standorteröffnungen in Frankreich sind bereits in Planung.
Nachhaltige globale Expansionsstrategie: Weitere Standorteröffnungen in
Vorbereitung
Mit den aktuellen Expansionsschritten unterstreicht Engel & Völkers erneut seine
nachhaltige globale Wachstumsstrategie. Die nächsten Meilensteine der
internationalen Geschäftsausweitung sind bereits in Vorbereitung. "Ziel ist es,
unseren weltweiten Expansionskurs weiter zu beschleunigen", so Barna. "Mit
unserer Expertise und erstklassigen Servicequalität in der persönlichen
Kundenberatung, der kontinuierlichen Weiterentwicklung unserer digitalen
Angebote und KI-optimierten Prozesse sowie der Stärke unseres globalen Netzwerks
sind wir hierfür bestens aufgestellt."
Über Engel & Völkers:
Engel & Völkers ist ein weltweit führendes Dienstleistungsunternehmen in der
Vermittlung von hochwertigen Wohn- und Gewerbeimmobilien im Premium-Segment.
Zudem ist Engel & Völkers in der Vermarktung von Yachten und Jets tätig. Seit
1977 legt das Unternehmen höchste Priorität auf die Wünsche und Bedürfnisse
privater als auch institutioneller Kund:innen und entwickelt das Serviceangebot
rund um die Immobilie stetig weiter. Verkauf und Vermietung, aber auch die
Beratung diverser Investment- und Anlagemöglichkeiten im Immobiliensegment,
gehören heute zu den Kernkompetenzen der über 16.700 Personen, die unter der
Marke Engel & Völkers tätig sind. Engel & Völkers ist aktuell mit eigenen und
lizenzierten Standorten in mehr als 35 Ländern auf fünf Kontinenten präsent. Das
Unternehmen setzt neue Standards in der Realisierung von digitalen Lösungen mit
Hilfe von künstlicher Intelligenz für die Vermittlung als auch für alle
Serviceleistungen rund um das Immobiliengeschäft. http://www.engelvoelkers.com
Pressekontakt:
Engel & Völkers Holding GmbH
Global Corporate Communications
Marius Rechenbach
Vancouverstraße 2a
20457 Hamburg
Deutschland
T: +49 174 1418698
mailto:communication@engelvoelkers.com
Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/72369/6219116
OTS: Engel & Völkers GmbH