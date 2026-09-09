OTS: enomyc / enomyc schließt Übernahme des Leichtbau-Spezialisten ALJO durch ...

09.09.26 09:24 Uhr

enomyc schließt Übernahme des Leichtbau-Spezialisten ALJO durch PHI

Industrial erfolgreich ab

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Hamburg (ots) - Die Beteiligungsgesellschaft PHI Industrial hat sämtliche

Anteile an der Jonuscheit Holding GmbH übernommen. Zur Holding gehören die

operativen Einheiten ALJO GmbH & Co. KG und ALJO Green Energy GmbH. Die

Mittelstandberater von enomyc haben die Eigentümerfamilie des norddeutschen

Unternehmens während des gesamten Prozesses beraten: von der Vendor Due

Diligence über die Positionierung des Unternehmens im Investorenprozess bis zur

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Steuerung der Transaktion und ihrem erfolgreichen Abschluss. Mit dem Verkauf

verbindet ALJO die langfristige Nachfolge mit der Finanzierung seiner nächsten

Wachstumsphase.

ALJO entwickelt und fertigt seit mehr als 50 Jahren hochkomplexe

Aluminium-Baugruppen. Das Unternehmen mit Sitz in Berne in der Wesermarsch

beschäftigt rund 300 Mitarbeitende und beliefert führende Industriekonzerne wie

Airbus, Volkswagen Nutzfahrzeuge und TKMS. Neben Automotive und Marine zählen

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insbesondere Luft- und Raumfahrt sowie Defence zu den strategischen

Wachstumsfeldern.

"Der Verkauf ist weit mehr als eine klassische Nachfolgelösung", sagt Peter

Kink, Projektleiter M&A bei enomyc. So habe ALJO in den vergangenen Jahren eine

erhebliche Transformation durchlaufen und sich von einem Aluminiumverarbeiter zu

einem hochqualifizierten Zulieferer für technologisch anspruchsvolle Anwendungen

entwickelt. Mit der Erschließung neuer Märkte und deutlichen Umsatzsteigerungen

insbesondere in den Bereichen Aerospace und Defence seien allerdings auch die

Anforderungen an Kapazitäten, Personal, Technologie und Unternehmensstrukturen

gewachsen. "In diesem Projekt ging es deswegen nicht nur darum, einen geeigneten

Nachfolger für ein erfolgreiches Familienunternehmen zu finden", ergänzt Kink.

"Wir haben gezielt einen Partner gesucht, der diesen Transformationspfad

fortsetzt und das Kapital, die Erfahrung und die unternehmerische Perspektive

für die nächste Entwicklungsstufe mitbringt."

Mit dem Einstieg von PHI Industrial übergibt Ulf Jonuscheit, der das

Familienunternehmen über Jahrzehnte geprägt hat, die unternehmerische

Verantwortung an einen neuen Gesellschafter. Gemeinsam mit dem Management will

PHI Industrial die Marktposition von ALJO weiter ausbauen. Bis 2032 soll die

Zahl der Mitarbeitenden am Standort Berne von derzeit rund 300 auf etwa 700

steigen.

Für PHI Industrial ist ALJO die erste Investition aus dem neu aufgelegten PHI

Fund IV, der ein Zielvolumen von rund 150 Millionen Euro anstrebt. Die

Investition entspricht knapp zehn Prozent dieses Zielvolumens. Zugleich ist sie

bereits die zweite Akquisition, die PHI Industrial im laufenden Jahr

abgeschlossen hat. Weitere Zukäufe sind Bestandteil der Fondsstrategie.

enomyc steuert den gesamten Prozess

Ausgangspunkt des enomyc-Mandats war eine Vendor Due Diligence. Die Berater

haben die wirtschaftliche Ausgangslage von ALJO analysiert und damit eine

belastbare Faktenbasis für die Eigentümerfamilie und potenzielle Investoren

geschaffen. Im Rahmen des M&A-Mandats wurden geeignete Investoren identifiziert

und gezielt angesprochen. enomyc hat die Due-Diligence-Phase begleitet und die

Eigentümerfamilie bei den Verhandlungen bis zum Abschluss der Transaktion

begleitet. Federführend auf Seiten von enomyc waren Johannes Lessmann als

Projektverantwortlicher und Peter Kink als Projektleiter, unterstützt von CEO

Martin Hammer und Dr. Tim Bauer, Partner und Head of M&A. Die Verkäuferseite

wurde rechtlich von CMS beraten. Auf Käuferseite waren die PHI-Gründungspartner

Alexander Wit und Jordi Bricio sowie Benedikt Steinheuer, Carlos Simon Garcia de

Alcaraz, Jaime Echaniz und Alejandra Fernandez beteiligt. PHI Industrial wurde

im Rahmen der Transaktion unter anderem von Tribeca Abogados, Greenfort, EY,

Falk, Pérez-Llorca, Noerr und PwC beraten.

Transformation, Nachfolge und Finanzierung zusammendenken

"Der Fall ALJO steht beispielhaft für eine Herausforderung, vor der zahlreiche

eigentümergeführte Industrieunternehmen im deutschen Mittelstand stehen: Auf der

einen Seite eröffnet eine erfolgreiche technologische und strategische

Transformation neue Märkte und Wachstumsmöglichkeiten, gleichzeitig erhöht sie

aber den Investitions- und Finanzierungsbedarf. Trifft diese Entwicklung mit

einem anstehenden Generationswechsel zusammen, lassen sich Transformation,

Nachfolge und Finanzierung nicht getrennt voneinander behandeln", so Dr. Tim

Bauer, Partner und Head of M&A bei enomyc.

enomyc begleitet mittelständische Unternehmen an diesen Schnittstellen: von der

Entwicklung einer strategischen und finanziellen Perspektive über die

Aufbereitung der Unternehmens- und Wachstumsgeschichte bis zur Auswahl

geeigneter Investoren und Finanzierungspartner sowie der Umsetzung der

Transaktion.

Über enomyc:

enomyc ist eine führende, unabhängige Beratung für Transformation und

Restrukturierung mit klarem Fokus auf Umsetzung und nachhaltige Wertsteigerung.

Seit über 24 Jahren begleitet enomyc Unternehmen, Investoren und Stakeholder in

anspruchsvollen Veränderungssituationen und verbindet dabei strategische

Klarheit mit operativer Exzellenz. Das Unternehmen positioniert sich bewusst

zwischen globalen Beratungshäusern und spezialisierten Boutiquen - als

unternehmerisch geprägter Partner mit hoher Umsetzungskraft und wachsender

internationaler Präsenz. Mit Standorten in Deutschland, Frankreich und den USA

baut enomyc seine internationale Tätigkeit kontinuierlich aus und entwickelt

sich im Rahmen der Partnerschaft mit Ufenau Capital Partners zu einer

skalierbaren, international ausgerichteten Beratungsplattform weiter.

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