OTS: enomyc / enomyc startet nächste Wachstumsphase mit Ufenau Capital ...

enomyc startet nächste Wachstumsphase mit Ufenau Capital Partners /

Aufbau einer führenden Beratungsplattform für Transformation und

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Restrukturierung in der DACH-Region mit internationaler Perspektive

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Hamburg (ots) - Die enomyc GmbH geht eine Partnerschaft mit Ufenau Capital

Partners ein, einer führenden Private-Equity-Gesellschaft mit Sitz in der

Schweiz. Im 24. Jahr ihres Bestehens stellt enomyc damit die Weichen für die

nächste Wachstumsphase: den Aufbau einer führenden, unabhängigen

Beratungsplattform für Transformation und Restrukturierung in der DACH-Region -

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mit internationaler Perspektive und klarem Fokus auf anspruchsvolle Mandate im

Mid- und Large-Cap-Segment.

Antwort auf strukturelle Marktveränderungen

Unternehmen stehen vor tiefgreifenden Veränderungen: Märkte werden volatiler,

Geschäftsmodelle geraten unter Druck, Transformationszyklen verkürzen sich.

Gleichzeitig steigen die Anforderungen an Umsetzungsgeschwindigkeit, operative

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Exzellenz, Branchenexpertise und internationale Anschlussfähigkeit. Damit

verändert sich auch der Beratungsmarkt. Zwischen globalen Beratungshäusern und

hochspezialisierten Boutiquen entsteht Raum für eine neue Kategorie:

unternehmerisch geprägte, skalierbare Plattformen, die strategische Klarheit,

Restrukturierungskompetenz und operative Umsetzungskraft verbinden. enomyc

positioniert sich gezielt in diesem Segment.

"Wir sehen einen strukturellen Wandel im Markt. Unternehmen brauchen

Beratungspartner, die komplexe Transformations- und Restrukturierungssituationen

nicht nur analysieren, sondern wirksam umsetzen - auch über Ländergrenzen

hinweg. Mit Ufenau schaffen wir die Grundlage, enomyc im Mid- und

Large-Cap-Segment deutlich weiterzuentwickeln und unsere internationale

Anschlussfähigkeit konsequent auszubauen", sagt Martin Hammer, Gründer und

Managing Partner von enomyc.

Vom Beratungsunternehmen zur Plattform

"enomyc hat in den vergangenen Jahren die Voraussetzungen für weiteres Wachstum

geschaffen", sagt Uwe Köstens. Mit der Partnerschaft folgt nun der nächste

strategische Schritt: die Skalierung zu einer Beratungsplattform. Im Fokus

stehen der Ausbau der Restrukturierungskapazitäten, zusätzliche

Branchenkompetenzen, die Integration weiterer spezialisierter Teams und

Beratungsunternehmen sowie die Weiterentwicklung der Organisation.

"Wir bauen auf einer starken unternehmerischen, operativen und kulturellen Basis

auf. Jetzt geht es darum, diese Basis gezielt zu skalieren: mit mehr

Restrukturierungskapazität, vertiefter Branchenkompetenz und der Integration

weiterer Teams und Beratungen, die fachlich wie kulturell zu enomyc passen",

sagt Julia Hammer, die künftig die Geschäftsführung der Gruppenholding

übernimmt. "Unser Anspruch ist es, eine Plattform zu schaffen, die Kunden in

anspruchsvollen Transformationssituationen noch präziser, leistungsfähiger und

ganzheitlicher begleitet."

Unternehmerische Führung und breitere Beteiligung

Die operative Führung von enomyc bleibt unverändert: Martin Hammer, Uwe Köstens

und Julia Hammer führen das Unternehmen als Geschäftsführer auch in der nächsten

Wachstumsphase weiter. Gleichzeitig wird das unternehmerische Fundament gezielt

erweitert. Neben den geschäftsführenden Gesellschaftern beteiligen sich

ausgewählte Equity Partner an der Plattform: Sebastian van Hunen, Dr. Tim Bauer,

Jan-Eike Ratjen, Jan-Ulrik Holsten, Dr. Stefan Frings, Graf Otto zu Rantzau,

Mark Fahrig, Christian Zeller sowie Jonas Keppler. Das Modell stärkt

unternehmerische Verantwortung, langfristige Orientierung und die gemeinsame

Entwicklung.

Ufenau als strategischer Partner für Wachstum und Internationalisierung

Mit Ufenau Capital Partners gewinnt enomyc einen strategischen Partner, der die

nächste Wachstumsphase aktiv begleitet. Ufenau bringt umfassende Erfahrung in

der Umsetzung von Buy-&-Build-, Plattform- und Wachstumsstrategien ein -

insbesondere im Dienstleistungssektor. Gemeinsam treiben die Partner den Ausbau

von enomyc zu einer führenden, international ausgerichteten Beratungsplattform

für Transformation und Restrukturierung voran. Im Zentrum stehen organisches

Wachstum, die gezielte Integration weiterer Teams und Beratungsunternehmen sowie

der Ausbau der internationalen Präsenz.

"enomyc verfügt über eine starke Marktposition, eine klare fachliche

Spezialisierung und eine ausgeprägte unternehmerische Kultur. Genau diese

Kombination ist die Basis für den Aufbau einer führenden Plattform im

Transformations- und Restrukturierungsmarkt. Wir freuen uns darauf, das

Managementteam bei der nächsten Wachstumsphase zu begleiten - durch Kapital,

Plattformexpertise und unsere Erfahrung in der erfolgreichen Weiterentwicklung

unternehmerisch geführter Dienstleistungsunternehmen", sagt Ralf Flore, Managing

Partner von Ufenau Capital Partners.Die Partnerschaft schafft die Grundlage, die

Marktposition von enomyc nachhaltig auszubauen und das Leistungsangebot für

Unternehmen, Investoren und Stakeholder gezielt weiterzuentwickeln.

Über Ufenau Capital Partners

Ufenau Capital Partners ist eine unabhängige Schweizer Investorengruppe mit Sitz

am Zürichsee. Ufenau fokussiert sich auf Mehrheitsbeteiligungen an

Dienstleistungsunternehmen in der DACH-Region sowie Spanien, Portugal, Polen,

Benelux, UK und den USA die in den Bereichen Business Services, IT-Services,

Education & Lifestyle, HealthCare Services und Financial Services aktiv sind.

Seit 2011 hat Ufenau weltweit in rund 500 Dienstleistungsunternehmen investiert.

Mit einem umfassenden Kreis von namhaften und erfahrenen Industriepartnern

(Eigentümer, CEOs, CFOs) verfolgt Ufenau Capital Partners einen aktiv

mehrwertschaffenden Investmentansatz auf Augenhöhe mit den Unternehmern. Ufenau

verwaltet über EUR 5,0 Mrd. Assets under Management.

Über enomyc

enomyc ist eine führende, unabhängige Beratung für Transformation und

Restrukturierung mit klarem Fokus auf Umsetzung und nachhaltige Wertsteigerung.

Seit über 24 Jahren begleitet enomyc Unternehmen, Investoren und Stakeholder in

anspruchsvollen Veränderungssituationen und verbindet dabei strategische

Klarheit mit operativer Exzellenz. Das Unternehmen positioniert sich bewusst

zwischen globalen Beratungshäusern und spezialisierten Boutiquen - als

unternehmerisch geprägter Partner mit hoher Umsetzungskraft und wachsender

internationaler Präsenz. Mit Standorten in Deutschland, Frankreich und den USA

baut enomyc seine internationale Tätigkeit kontinuierlich aus und entwickelt

sich im Rahmen der Partnerschaft mit Ufenau Capital Partners zu einer

skalierbaren, international ausgerichteten Beratungsplattform weiter.

Pressekontakt:

Cathleen Möbius, Head of Marketing

M +49 162 2544 592

T +49 40 300359-0

enomyc GmbH

Neuer Wall 5720354 Hamburg

mailto:kontakt@enomyc.com

http://www.enomyc.com

William Clegg, Managing Director & Head of Investor Relations

T +41 (0) 44 482 66 66

Ufenau Capital Partners AG

Huobstrasse 3

CH-8808 Pfäffikon Schwyz

mailto:w.clegg@ucp.ch

Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/164573/6271001

OTS: enomyc