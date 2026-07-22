OTS: EOS Holding GmbH / Hohe Investitionen und operative Stärke: EOS Gruppe ...

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Hohe Investitionen und operative Stärke: EOS Gruppe schließt
erfolgreiches Geschäftsjahr 2025/26 ab (FOTO)
Hamburg (ots) -
- Der EOS Konzern steigert sein Ergebnis auf 464,0 Millionen Euro (EBITDA).
- Hohe Investitionen in Forderungspakete von 1 Milliarde Euro sichern Wachstum.
- Herausragendes ESG-Rating mit der EcoVadis-Goldmedaille bestätigt erfolgreiche
Nachhaltigkeitsstrategie.
Die EOS Gruppe hat ihre starke Position im europäischen Markt bestätigt und das
Geschäftsjahr 2025/26 mit einem erneuten Wachstum abgeschlossen. Das Ergebnis
des EOS Konzerns vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (EBITDA) stieg auf 464,0
Millionen Euro (Vorjahr: 460,8 Millionen Euro). Der Umsatz erhöhte sich um 1,4
Prozent auf 1,1 Milliarden Euro. Die Region Zentraleuropa, zu der auch
Deutschland zählt, steuerte mit 384,9 Millionen Euro einen wesentlichen Anteil
zum Konzernumsatz bei.
Maßgeblich für das erfolgreiche Geschäftsjahr sind insbesondere hohe
Investitionen in Forderungspakete. Insgesamt investierte der EOS Konzern 1
Milliarde Euro in unbesicherte und besicherte Forderungen sowie Real Estate
Owned (REO) Portfolios (Vorjahr: 826,6 Millionen Euro). Das entspricht einer
Steigerung um mehr als 20 Prozent zum Vorjahr. "Wir haben das zweithöchste
Investitionsvolumen in der Geschichte der EOS Gruppe nach dem Rekordjahr 2022/23
erreicht. Für europäische Banken ist die EOS Gruppe ein verlässlicher Partner
für den Verkauf ihrer Non-Performing Loan (NPL) Bestände", sagt Marwin Ramcke,
CEO der EOS Gruppe.
Investitionen in Zentraleuropa gesteigert
In der Region Zentraleuropa stiegen die Investitionen in Forderungen und
Immobilien auf 256,3 Millionen Euro. "Angesichts der reifen und
wettbewerbsintensiven Märkte in Zentraleuropa freuen wir uns besonders über die
hohen Investitionen in Deutschland, einem der wichtigsten Märkte der EOS
Gruppe", erklärt Dr. Stephan Ohlmeyer, Mitglied der Geschäftsführung der EOS
Gruppe und verantwortlich für die Region.
Auszeichnung für Nachhaltigkeitsleistung
Die gesamte Wertschöpfung vom Ankauf notleidender Forderungen bis hin zur
Entschuldung säumiger Zahler*innen geht für EOS mit verantwortungsvollem Handeln
einher. Nach der Bronzemedaille im Vorjahr wurde die EOS Holding im
Geschäftsjahr 2025/26 von EcoVadis mit einer Goldmedaille ausgezeichnet. Damit
zählt EOS zu den weltweit führenden fünf Prozent der nachhaltigsten Unternehmen
und den besten drei Prozent der eigenen Branche. "Nachhaltigkeit ist für uns
integraler Bestandteil unseres Geschäftsmodells und ein klares Signal an unsere
Partner", betont CEO Marwin Ramcke. Der Jahres- und Nachhaltigkeitsbericht der
EOS Gruppe zeigt ausführlich, was der Konzern in diesem Bereich leistet.
Lesen Sie den gesamten Bericht auf unserer Website
(https://de.eos-solutions.com/about/annual-report).
Pressekontakt:
Marc Heuer, Corporate Communications & Marketing Germany
E-Mail: mailto:presse@eos-solutions.com
Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/42902/6319195
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