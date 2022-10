OTS: epoq internet services GmbH / Neuer "Best in Class"-Player für ...

Neuer "Best in Class"-Player für Experience Optimization: epoq steigt

bei AB Tasty ein

Ettlingen (ots) - Die Übernahme von epoq durch AB Tasty schafft ein neues

Best-in-Class-Angebot für relevante Kundenerlebnisse durch Experimentieren und

1:1-Personalisierung. Thorsten Mühling, CEO von epoq, wird künftig für die

DACH-Region des Unternehmens verantwortlich sein und die globale Expansion von

epoq internet services vorantreiben.

AB Tasty, das wachstumsstarke globale Unternehmen für Experience Optimization,

übernimmt epoq (https://7vfgu.r.bh.d.sendibt3.com/mk/cl/f/yUm5V7fbZaORPLBst9lwd4

h6CrJZNUf8shcRywKrAMClcDMrDDe8BnI05gtHdpn2OhFEx18g0TmLfnjz_BZCfabAskddZtYsT1I0SW

Ra2jOO-8SFxmYlwjNkPP0gbgbQEyZfb0-CP0yEDl8l2gmoP475QOwsjae_3ut161JKT1S0S_DoiOyrP3

QgaZaqXfOwXz3ELE5pZ72OJZOtnc4CB28hmWBXjO4grwq5JCqURyZfogPeRBFrimxBWArxhc3L1A-O-P

nrOX4TZRfLCh7v53qLmwPRjGxZlRqQc0b-S6FGXorUAAnFPlLjg_H3vzxwxNuk) internet

services, den Software-Anbieter und Experten für KI-gestützte

1:1-Personalisierung im E-Commerce. Die Übernahme beschleunigt die gemeinsame

Vision beider Unternehmen, digitale Teams in die Lage zu versetzen, relevante

und ansprechende Einkaufserlebnisse entlang der Customer Journey mithilfe einer

Optimierungsplattform zu schaffen.

"Das epoq-Team ist die perfekte Ergänzung für das Geschäft von AB Tasty, denn es

bringt seine Expertise, sein Wissen und seine ausgefeilten Produkte mit ein. Wir

freuen uns sehr auf diese neue Ära, in der wir gemeinsam daran arbeiten werden,

einen Mehrwert für unsere Kunden zu schaffen. Wir können ihnen künftig

zusätzlich noch unvergleichliche Empfehlungs- und Suchfunktionen zur Verfügung

stellen", sagt Alix de Sagazan, CEO und Co-Founder von AB Tasty.

Seit 2003 entwickelt epoq maßgeschneiderte E-Commerce-Lösungen für jeden Teil

der Customer Journey: von der Produktrecherche über die Auswahl und Kaufabsicht

bis hin zur Kundenbindung. Diese jahrzehntelange Expertise ist vor dem

Hintergrund der digitalen Beschleunigung und der steigenden Anforderungen an ein

einzigartiges Kundenerlebnis ein echter Vorteil.

"Dies ist eine großartige Gelegenheit für epoq, den Mehrwert entlang der

Customer Journey für E-Commerce-Unternehmen zu erhöhen. Nicht nur in

Deutschland, sondern auf globaler Ebene", sagt Thorsten Mühling, CEO und

Co-Founder von epoq und jetzt Managing Director DACH und VP epoq bei AB Tasty.

Künftig ist er jetzt auch der drittgrößte private Aktionär von AB Tasty.

Die KI-gestützte Empfehlungsmaschine von epoq ermöglicht es Marken, jedem Kunden

die für ihn relevantesten Produkte oder personalisierten Inhalte zu

präsentieren, indem sie das Klick- und Kaufverhalten der Nutzer über eine

robuste Bibliothek von Algorithmen (wie "Lieblingsmarken, -kategorien und

-attribute", "Produktbündel und -sets" sowie "am besten geeignete Blogartikel

und Banner") analysiert. Mit der intelligenten Suche können digitale Teams den

Verbrauchern so eine gezielte Customer Journey bieten und sicherstellen, dass

diese direkt zum gewünschten Produkt finden.

"Die Kombination von AB Tasty und epoq schafft ein 1:1-personalisiertes Erlebnis

für die Nutzer an jedem Punkt der Customer Journey - und hilft

Digital-Commerce-Teams, das schwer fassbare 'Wow'-Erlebnis zu liefern", sagt

Thorsten Mühling.

Zusammen ergänzen diese Tools die bestehende Produktpalette der beiden

Unternehmen. AB Tasty bietet kundenseitige und serverseitige Experimentier- und

Personalisierungslösungen. Die Plattform ermöglicht es Marketing-, Produkt- und

Technik-Teams, ihre Ideen auf einfache Weise zu validieren, genauso wie die

Konversionen auf mehreren digitalen Kanälen.

"Die Pandemie hat einen E-Commerce-Boom ausgelöst, bei dem mehr als die Hälfte

der Transaktionen über Suchanfragen laufen und ein Drittel davon über

Empfehlungen", so Rémi Aubert, CEO und Co-Founder von AB Tasty.

"Die Nutzer der Suchleisten von E-Commerce-Websites erwarten das gleiche Maß an

Präzision wie bei der Google-Suche. Dies ist eine Herausforderung für digitale

Teams, um wettbewerbsfähig zu bleiben. Durch die Verbindung der beiden

Plattformen erleichtern wir nicht nur das Leben unserer Kunden, sondern

beschleunigen auch die Bereitstellung von maßgeschneiderten Erfahrungen - und

steigern so die Rentabilität", sagt Rémi Aubert.

Dies ist die erste Akquisition von AB Tasty. Zusammen mit epoq entsteht das

erste Unternehmen dieses Segments, das einen konsolidierten Ansatz in der

Experience Optimization mit Experimenten, Personalisierung, Feature Management,

Empfehlungen und intelligenter Suche bietet.

Die Übernahme wird auch den bestehenden Kundenstamm, die Mitarbeiterzahl und das

Produktportfolio von AB Tasty erheblich erweitern. Mit der Aufnahme von epoq in

das umfangreiche globale Ökosystem von AB Tasty verfügt das Unternehmen mit

Hauptsitz in Paris nun über 1.100 Kunden und 320 Mitarbeiter weltweit, mit 13

Niederlassungen in Schlüsselmärkten wie Frankreich, Deutschland, Großbritannien,

den USA und dem Wirtschaftsraum APAC.

Die Ankündigung erfolgt nach dem 40 Millionen Dollar umfassenden Serie-C-Funding

von AB Tasty (https://7vfgu.r.bh.d.sendibt3.com/mk/cl/f/9CDsiTuePQQpsALMVwR5hYqu

agrlfwSQv44GCUc3z9p8cInO0CAmMCdqvIlSa2OuX1B4rKBxey1wTlpBNrjLkfGx1iy_TUa2PHutoKvC

nyYdZRYO0790-XYxDu340Yo6AKa2DEzgreCdveQ9KkM5-FYSJIiL6reB88uN4TLK-RFDil88H6CK8CWC

dcOtS7nXeTNrHtecuTG4evA_xYLV6Do-6n1JANZIInH5AZDTBm2jiwzT2brU9V9As2cKHnM7xofwVDxe

ijRWZcPjG1JpViDujvi8X4A0m8SxtPu9wPkvsNr86uCHGy8hY4aZsXy2LGEsbpTqPkY27OtjZ41UvyTt

-_d6kG2xccs_QIBeCFeFKYV3IcgD1M0). In den vergangenen zwei Jahren konnte AB

Tasty ein internationales Wachstum von 200 Prozent verzeichnen und globale

Marken wie Kering, McDonald's und Ulta Beauty zu seiner Kundenliste, auf der

bereits Brands wie L'Oreal, Disneyland Paris oder LVMH stehen, hinzufügen.

Inzwischen wurde die serverseitige Lösung Flagship (https://7vfgu.r.bh.d.sendibt

3.com/mk/cl/f/Nf-hfKNF92boRqU_wBUm68cKEL_uezUYbZDD2jv_Fu0Xll-WYJQ_KW-OMDd15BYGcp

vFbcjTvB6Dhnu2D-crJWSd8VlIUYfvJ8MD77C2HsQrhZHwpGL1v_TsnX7qodC6KYNyY-AIQOQCb1fW76

iWi5N4CId-xnf_zgPTvzqQSqomNQnlhMeEZ5qhGaSR8_5vNhhIshoP9IjphyrH9GQmojdYVIMe3qt2os

iXy7XpE6E8zaQUz2kmNnf7ZI80KUMuZAdachxDSmzB_SXNuh0teKknpNlCs9gqtBbGJdWnZlc86xnAoR

7jgXJz2_pFosfWPlPzRJUOK_9d-pU5jVyl53fswf_bTxAA4Hyn7HXZBQFjZNkpLbZ_ju9izQjZ) als

führend in "The Forrester New Wave(TM): Feature Management Und Experimentieren"

eingestuft und ausgezeichnet.

Bildmaterial:

Thorsten, Mühling (https://7vfgu.r.bh.d.sendibt3.com/mk/cl/f/ZdyU2062WwR9Zd2XRSX

87GdJF79x4HRGo9VhmC0_5vtmhfn8aETh-yD9QkqCL12l8Y2tU6D2jwrfJEkf1eb0oNlNAb-PWb6znBu

YjnuAHXCiRImBL_ursjX5dk9LimLgH_BZte2c6cUUn-hxTGMbEod1Vep2KkbPzpTVGahO8dqD8ZHTtQb

zEp4wyTbXUnmCZ0oGqNxcQjuu_-OouJrLAuBRkoM2VGurjx5jab8q04devA5jdaOy-HBvB1A-LYiB6Q)

, Managing Director DACH und VP epoq von AB Tasty

Alix de Sagazan (https://7vfgu.r.bh.d.sendibt3.com/mk/cl/f/t9XLsS6YLUcVI_nknHhGR

ocqGOI2jfMV4dgvWxII-_8QYGLYqeKX9xHZwKP_GVFJvXNdhEb0tr91cYeiU7lvL_YSwFQpPhORhJsNm

xLMhrsUg2DK8bChBYg49oi_2Ft202LGZT_EqkAGX88zQRcPmSMtIGpLld-LS_Xb613au6KHrtea64-_a

0-vOa_tyzHGym4IhFD-V93tEI3YKCar5XYaAvuLwSBgqIU5Lk3eEd9UYMGEA0_C1q2yqaQ1P0Tqe2P0)

, Alix de Sagazan, CEO und Co-Founder von AB Tasty

Rémi Aubert, (https://7vfgu.r.bh.d.sendibt3.com/mk/cl/f/TvfVcxJQj1swVPZvVZtlCAfx

7ZCQ5fl5gcWfaf2DA-IkosFZ2yPhzPr4RXxMCdurdliCdwP7ElCkp9VZ0PPVBXl7estpsqXhYYU8_7NO

vvzjZGdeGPlvRlaPbtSA-oZ14CQtOTbs2GuoCw4nmmO1hNw-A4XYmgl8dc5up9CLQgk_zX4CQ3WHoCLi

XTlH8chTpt8qd8CgnVC9eijAtkjRFX8Qc5Wd-xWhg4t3Nns9gg76JcTTY6zAzgwHUA) CEO und

Co-Founder von AB Tasty

Logo von AB Tasty (https://7vfgu.r.bh.d.sendibt3.com/mk/cl/f/6Cv7p7YT_BHPV0CeJnx

Gb1K3dwvlXYfo7gV3BM4LmWYSmZWSXHrCIIWfGs2ThAk_ekzGMg3LUTUZMz9Q9QQc6zy0zjtyHFkS8MC

NUIiygCLl-VGrZHmFHGBDVRNU_p7lMX2Wzzeq1UG4uodPuMVHTUvzS6JTzJjJSUcth9eU_SP6mU9jxix

xoRCdDDs2_jrZ4nlgwhiaxyeD8QCa3hA_adg)

Über AB Tasty

AB Tasty ist ein weltweit führendes Unternehmen für Experimentier-,

Personalisierungs- und Feature-Management-Lösungen, die es Unternehmen

ermöglichen, Ideen zu validieren und dabei deren Wirkung zu maximieren, das

Risiko zu minimieren und die Markteinführung zu beschleunigen. Unternehmen

nutzen AB Tasty und Flagship-Lösungen, um ihre Marketing-, Produkt- und

Entwicklungsteams aufeinander abzustimmen und so eine höhere Effizienz und

geringere Kosten zu erreichen. AB Tasty wurde 2013 in Paris gegründet und

richtet sich an Unternehmen, die mit kontrollierten Experimenten nur die besten

Ideen umsetzen wollen, um so ihre Kunden optimal bedienen zu können. Das

Unternehmen verfügt über Niederlassungen in den wichtigsten Märkten - von

Frankreich über Großbritannien und die USA bis nach Singapur -, um eine

vollständige globale Abdeckung zu erreichen. Um mehr zu erfahren, besuchen Sie

bitte www.abtasty.com (https://7vfgu.r.bh.d.sendibt3.com/mk/cl/f/vy3FJUat27o6NqX

5ZEbpMMo51KML3OzAkUzU7vbfO4yjqLPuAg0GUa7Nk_H_QZIiWFFaoH6vh2TJTQBsH-mOIJQsxicVnYf

tPd19jfuVVowkhJHVEkU5zyCZA8QQWaxvdVzuLg2AfEXlelpB7T36i1Pq9w-QxE0QJeEqYl_xq0SWATC

aioFVS5lJ4-vF).

Über epoq

Die epoq internet services GmbH ermöglicht Händlern und Herstellern mit einer

KI-gestützten "1:1 Personalisation Experience Platform" die Optimierung

verschiedenster Touchpoints ihres digitalen Handels und eine

1:1-Kundenkommunikation entlang der gesamten Customer Journey. Das sorgt für

kundenindividuelle Orientierung, Beratung und Inspiration im Online-Shop und

führt zu einer Verbindung mit den Online-Kunden. Daraus resultieren

Shopping-Erlebnisse und eine nachhaltige Steigerung der Conversion Rate. Die

aktuellste Innovation, ein hyperpersonalisierter Shopping-Bereich, bietet Kunden

zusätzlich Unterhaltung in ihrer - mit relevantem Content verknüpften -

individuellen Produkt- und Markenwelt. Sie führt zu einer gesteigerten

Wiederkaufrate und bringt Online-Shopping auf ein neues Level.

Pressekontakt:

Agentur Frau Wenk +++ GmbH

E-Mail: mailto:epoq@frauwenk.de

Tel.: +49 (0) 40 32904738-0

Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/68144/5336601

OTS: epoq internet services GmbH