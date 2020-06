OTS: ESET Deutschland GmbH / Cyberkriminalität: Im Urlaub auf Nummer sicher ...

GO

DAX fester -- Wirecard setzt auf Fortführung des Geschäfts -- Airbus drosselt Produktion und will tausende Stellen streichen -- BioNTech, Lufthansa, TLG, Iberdrola, HORNBACH im Fokus

Conti-Personalchefin will über Arbeitszeitverkürzung verhandeln. Porsche SE ersetzt Vorstand für Beteiligungsmanagement. BP verkauft Petrochemiegeschäft für fünf Milliarden Dollar. ADO will Berliner Konkurrenten Consus komplett schlucken. US-Schiefergas-Konzern Chesapeake Energy meldet Insolvenz an. Verdi ruft erneut zu Arbeitsniederlegungen bei Amazon auf. 90 Unternehmen stoppen Facebook-Werbung.