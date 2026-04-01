OTS: Esports Virtual Arenas (EVA) / Esports Virtual Arenas (EVA) sichert sich ...

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Esports Virtual Arenas (EVA) sichert sich 35-Millionen-Euro-Runde
unter Führung von RAISE Invest (FOTO)
PARIS (ots) -
- Der Marktführer in Frankreich treibt die internationale Expansion voran -
insbesondere in Deutschland und Spanien
- Gleichzeitig bringt das Unternehmen weitere Innovationen auf den Markt,
darunter der neueste Titel: EVA KARTING GP
Esports Virtual Arenas (EVA) gibt bekannt, dass sich RAISE Invest im Rahmen
einer Finanzierungsrunde mit über 35 Millionen Euro am Unternehmen beteiligt
hat. Es ist der Startschuss einer neuen Wachstumsphase: EVA will seine
internationale Expansion beschleunigen, das bestehende Netzwerk in Frankreich
stärken und das Gaming-Angebot ausbauen.
Klare europäische Ambitionen: Fokus auf Deutschland und Spanien
In fünf Jahren hat EVA mehr als 70 Standorte eröffnet. Bis Ende 2026 soll das
Franchisenetzwerk die Marke von 100 Standorten überschreiten. Das Unternehmen
ist bereits in zehn Ländern aktiv und hat Deutschland und Spanien als
strategische Schwerpunkte für 2026 definiert. Zehn Neueröffnungen sind in
Planung - darunter in Krefeld, Granada und Barcelona, zusätzlich zu den
bestehenden Standorten in Köln, Unna, Madrid und Málaga.
VR-Technologie weiter vorantreiben mit EVA KARTING GP
Neben der geografischen Expansion treibt EVA die Entwicklung neuer Spiele voran.
EVA KARTING GP war auf der Paris Games Week 2025 ein voller Erfolg und soll bis
Ende 2026 in allen Franchises spielbar sein. Das weltweit erste
Virtual-Reality-Kartspiel verbindet echtes Fahren in einem elektrischen
Driftkart mit virtueller Immersion in 500-m²-Arenen. Es bietet vor allem ein
familienfreundliches Erlebnis.
"Die Partnerschaft mit RAISE Invest bestätigt die Stärke unseres
Geschäftsmodells und unserer Vision. Wir haben jetzt die Mittel, unsere
Führungsposition in Frankreich zu festigen und international weiter zu wachsen.
EVA KARTING GP steht sinnbildlich für eine neue Generation sozialer und
spektakulärer Erlebnisse, die wir nach Europa und darüber hinaus bringen
wollen." - Jean Mariotte, Mitgründer von EVA.
Strategische Partnerschaft für beschleunigtes Wachstum
Mit RAISE Invest gewinnt EVA einen erfahrenen Partner, der auf die Unterstützung
schnell wachsender französischer Mittelständler spezialisiert ist. RAISE Invest
kooperiert als aktiver Minderheitsgesellschafter gezielt mit profitablen
wachsenden Unternehmen mit hohem Potenzial. Für EVA bedeutet die Partnerschaft
nicht nur frisches Kapital, sondern auch strategische Unterstützung bei der
Umsetzung seiner internationalen Ambitionen - durch das RAISE-Netzwerk sowie
durch Expertise in den Bereichen "Data and Financial Engineering".
"EVA ist ein besonderes Unternehmen: Das Team hat eine eigene Kategorie
geschaffen, in der Gaming auf soziales Entertainment trifft. Das Produkt und das
Spielerlebnis sind außergewöhnlich - sie sind das eigentliche Fundament des
Erfolgs. Für EVA bricht eine Zeit des Wachstums an und wir freuen uns, das
Unternehmen dabei zu begleiten, sein volles Potenzial zu entfalten." - Vincent
Sauzay, Partner RAISE Invest
Einzigartiges Konzept
EVA verbindet Freizeitvergnügen mit immersivem Sport. Mehr als eine Million
Spielerinnen und Spieler haben das Angebot bereits genutzt. Alleine rund um den
Shooter EVA BATTLE ARENA ist in Frankreich eine Community von über 10.000
regelmäßigen Spielerinnen und Spielern entstanden. Dessen Erfolg hat zur
Gründung der weltweit ersten professionellen E-Sport-Liga mit
Free-Roaming-Gameplay geführt: Die am 14. April gestartete EVA Pro League
vereint acht führende europäische E-Sport-Teams und unterstreicht die
internationale Strahlkraft der Marke.
2026 bringt EVA zwei neue, stärker familienorientierte Spiele auf den Markt und
expandiert umfangreich in Deutschland und Spanien. Ziel ist es, zu einem der
führenden Akteure auf europäischer Ebene zu werden - und damit den Grundstein
für eine spätere Expansion in die USA und nach Asien zu legen.
Pressekontakt:
Chris Flato
mailto:chris.flato@yellowhouse.gmbh
Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/182453/6264877
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