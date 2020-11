OTS: EUROBAUSTOFF Handelsgesellschaft mbH & Co. KG / Ein sauberer Sprung über ...

Ein sauberer Sprung über die Hürde / EUROBAUSTOFF erreicht heute

sieben Milliarden EUR Einkaufsvolumen

Bad Nauheim (ots) - Einen Monat vor Jahresende kann die EUROBAUSTOFF

Handelsgesellschaft mbH & Co. KG, Bad Nauheim, in eine neue Dimension vorstoßen.

Das Einkaufsvolumen, das die derzeit 451 Gesellschafter über die Zentrale

abrechnen, überspringt am heutigen Freitag, den 27. November, die

7-Mrd.-EUR-Hürde. Das Volumen des Vorjahres von 6,66 Mrd. EUR war bereits am

Freitag, den 13. November 2020 erreicht.

"Unsere Planung, mit der wir in dieses Jahr gingen, sah eine nur geringe

Umsatzsteigerung im niedrigen einstelligen Bereich vor", betont Dr. Eckard Kern,

Vorsitzender der EUROBAUSTOFF Geschäftsführung, gegenüber der Fachpresse. "Nach

einem guten Start im ersten Quartal sah es bereits sehr positiv für uns aus.

Doch der dann folgende Lockdown im April brachte zunächst viel Unsicherheit, was

die Geschäftsentwicklung betraf."

Es kam dann ganz anders. Viele Haus- und Wohnungsbesitzer in Kurzarbeit oder im

Homeoffice entdeckten die eigenen vier Wände neu, fingen an zu renovieren und

modernisieren, erweitern und auszubauen, was sowohl dem Baufachhandel als auch

der DIY-Branche Umsatzzuwächse bescherte. Daneben lief die Konjunktur im

Wohnungsbau auf dem Niveau der letzten Jahre weiter.

"Dass wir dieses Ergebnis aus der Zentrale jetzt melden können, zeigt die hohe

Leistungsbereitschaft unserer Gesellschafter und deren Mitarbeiter." Dr. Kern

zollt vor allem den Mitarbeitern an den über 1.500 Standorten großen Respekt:

"In den Baufachhandlungen, an den Baustofftheken und in den Ausstellungen haben

die Mitarbeiter trotz der schwierigen Situation ihre Arbeit zu mehr als 100 %

erfüllt. Anders konnte dieses tolle Ergebnis nicht erreicht werden."

