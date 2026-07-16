OTS: European DataWarehouse GmbH / Die EU-Initiative ENGAGE for ESG lädt ...

16.07.26 08:32 Uhr

Die EU-Initiative ENGAGE for ESG lädt deutsche Banken zu einem

Workshop zur Anpassung an die EU-Taxonomie ein

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Frankfurt am Main (ots) - Am 28. Juli 2026 treffen sich Vertreter von Banken,

Hypothekenbanken und Branchenverbänden in Frankfurt am Main, um die Umsetzung

der EU-Taxonomie bei der Finanzierung von Wohnimmobilien zu erörtern - mit

internationalen Fallstudien aus Frankreich, den Niederlanden und Spanien.

Die von der EU finanzierte Initiative "ENGAGE for ESG" präsentiert

Finanzinstituten Lösungen zur Anpassung an die EU-Taxonomie bei der Finanzierung

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von Wohnimmobilien. Banken, Hypothekeninstitute und Verbände erfahren am

Dienstag, den 28. Juli 2026, von 15:00 bis 18:00 Uhr bei einem Workshop in der

Anwaltskanzlei ADVANT Beiten in Frankfurt am Main, was dies im europäischen

Kontext bedeutet. Im Mittelpunkt steht die Frage, wie deutsche Kreditinstitute

Hypotheken- und Sanierungsdarlehen für Wohnimmobilien praxisnah an die

Anforderungen der EU-Taxonomie-Verordnung anpassen können.

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Vier Jahre Projektarbeit zur Entwicklung praxisorientierter ESG-Daten

"ENGAGE for ESG" läuft seit November 2022 und wird von der Europäischen Union im

Rahmen des LIFE-Programms kofinanziert. Ziel des Konsortiums - bestehend aus

European DataWarehouse, Hypoport, UCI (Unión de Créditos Inmobiliarios), Woonnu

(Teil der Nationale-Nederlanden Bank), der Universität Ca' Foscari in Venedig

und Dexai - ist es, Banken eine praktische Lösung für die ESG-Berichterstattung

zu Hypotheken und Renovierungskrediten für Wohnimmobilien zur Verfügung zu

stellen. Im Mittelpunkt des Projekts stehen zwei Schlüsselkomponenten: eine

standardisierte Berichtsvorlage für Daten zu Wohnimmobilien sowie ein

Online-Portal, über das Institute die Taxonomie-Konformität und die

Datenqualität ihrer Kreditportfolios und Transaktionen überprüfen können.

Bereits mehr als 80 Institute haben Zugang zu den ENGAGE-Vorlagen beantragt;

eine kostenlose Testphase auf dem ENGAGE-Portal läuft bis zum 31. Dezember 2026.

Praxisorientiertes Programm für den deutschen Bankensektor

Die Veranstaltung richtet sich speziell an Vertreter deutscher Banken,

Pfandbriefinstitute und Verbände. Nach einer Keynote von Frank Lee (Europäische

Investitionsbank) wird Vincent Mahieu (Hypoport) einen Überblick über die neuen

Kriterien der EU-Taxonomie geben. Anschließend wird Sabrina Miehs vom Verband

deutscher Pfandbriefbanken (VdP) die spezifischen Herausforderungen bei der

Umsetzung der EU-Taxonomie in Deutschland beleuchten. Das Fachprogramm endet mit

einer Podiumsdiskussion mit Charly Gräfe (Bundesverband deutscher Banken, BdB)

und Heike Schmitz (Beirat der deutschen Praxisgruppe für nachhaltige Finanzen,

Herbert Smith Freehills Kramer) zum Thema Nachhaltigkeitsberichterstattung für

den deutschen Wohnimmobiliensektor.

Eine internationale Perspektive: eine Fallstudie aus Spanien mit Pilar Campuzano

(Unión de Créditos Inmobiliarios)

Ein Schwerpunkt des Nachmittags ist die Umsetzung der EU-Taxonomie im

europäischen Kontext: Von 16:30 bis 17:15 Uhr werden Referenten aus Spanien, den

Niederlanden und Frankreich vorstellen, wie ihre Institutionen die Lösung

"ENGAGE for ESG" bereits in die Praxis umsetzen. Für Spanien werden Pilar

Campuzano, ESG & Corporate Sustainability (EU-Projekte) und Rechtsberaterin bei

der Unión de Créditos Inmobiliarios, gemeinsam mit Seema Issar, Leiterin für

nachhaltige Finanzen und Taxonomie bei der Climate Positive Europe Alliance,

über die praktische Anwendung der ENGAGE-Vorlagen und des Portals für spanische

Wohnimmobilienkredite berichten. Für deutsche Institute bietet diese Sitzung

eine direkte Gelegenheit zum Erfahrungsaustausch mit einem Markt, der die

Anforderungen der EU-Taxonomie im Kreditgeschäft bereits pilotiert hat.

"In ganz Europa stehen Banken vor ähnlichen Fragen, wenn es um die praktische

Umsetzung der EU-Taxonomie geht. Der Erfahrungsaustausch ist daher von großem

Wert. Wir freuen uns darauf, beim Workshop in Frankfurt am Main zu zeigen, wie

wir ENGAGE for ESG in Spanien bereits erfolgreich einsetzen und welche

Erkenntnisse daraus auch für den deutschen Markt hilfreich sein könnten.

Gemeinsam können wir Transparenz schaffen und die Finanzierung

energieeffizienter Wohnimmobilien weiter stärken", sagt Pilar Campuzano, ESG &

Corporate Sustainability (EU-Projekte) und Rechtsberaterin bei der Unión de

Créditos Inmobiliarios.

Veranstaltung im Überblick

Titel: ENGAGE for ESG: Die neuen Kriterien der EU-Taxonomie und was dies für den

deutschen Immobilienmarkt bedeutet

Datum: Dienstag, 28. Juli 2026, 15:00 - 18:00 Uhr (Einlass ab 14:30 Uhr)

Veranstaltungsort: ADVANT Beiten, Mainzer Landstraße 36, 60325 Frankfurt am Main

Sprache: Englisch

Teilnahme: kostenlos, Anmeldung erforderlich

Anmeldung: https://www.addevent.com/event/d1dmtt1gs8g2

Über ENGAGE for ESG

ENGAGE for ESG ist eine von der Europäischen Union im Rahmen des LIFE-Programms

geförderte Initiative unter der Leitung von European DataWarehouse. Das

Projektkonsortium besteht aus Hypoport, Unión de Créditos Inmobiliarios, der

Nationale-Nederlanden Bank (Woonnu), der Universität Ca' Foscari in Venedig und

Dexai. Ziel ist es, eine standardisierte, praxisorientierte Lösung für die

ESG-Berichterstattung bei Hypotheken und Sanierungsdarlehen zu entwickeln, die

den Anforderungen der EU-Taxonomie-Verordnung, der Richtlinie über die

Gesamtenergieeffizienz von Gebäuden und der DSGVO entspricht. Weitere

Informationen: https://engage4esg.eurodw.eu/.

Life: Co-funded by the European Union

Mitfinanziert durch die Europäische Union. Die geäußerten Ansichten und

Meinungen sind jedoch ausschließlich die der Autoren und spiegeln nicht

unbedingt die der Europäischen Union oder der CINEA wider. Weder die Europäische

Union noch die Bewilligungsbehörde können dafür haftbar gemacht werden.

Kontakt:

ENGAGE for ESG

European DataWarehouse GmbH

Herr Marco Angheben

Walther-von-Cronberg-Platz 2

60594 Frankfurt am Main

Tel.: +49 (0) 160 4159944

E-Mail: mailto:engage4esg@eurodw.eu

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