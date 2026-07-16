OTS: European DataWarehouse GmbH / Die EU-Initiative ENGAGE for ESG lädt ...

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Die EU-Initiative ENGAGE for ESG lädt deutsche Banken zu einem
Workshop zur Anpassung an die EU-Taxonomie ein
Frankfurt am Main (ots) - Am 28. Juli 2026 treffen sich Vertreter von Banken,
Hypothekenbanken und Branchenverbänden in Frankfurt am Main, um die Umsetzung
der EU-Taxonomie bei der Finanzierung von Wohnimmobilien zu erörtern - mit
internationalen Fallstudien aus Frankreich, den Niederlanden und Spanien.
Die von der EU finanzierte Initiative "ENGAGE for ESG" präsentiert
Finanzinstituten Lösungen zur Anpassung an die EU-Taxonomie bei der Finanzierung
von Wohnimmobilien. Banken, Hypothekeninstitute und Verbände erfahren am
Dienstag, den 28. Juli 2026, von 15:00 bis 18:00 Uhr bei einem Workshop in der
Anwaltskanzlei ADVANT Beiten in Frankfurt am Main, was dies im europäischen
Kontext bedeutet. Im Mittelpunkt steht die Frage, wie deutsche Kreditinstitute
Hypotheken- und Sanierungsdarlehen für Wohnimmobilien praxisnah an die
Anforderungen der EU-Taxonomie-Verordnung anpassen können.
Vier Jahre Projektarbeit zur Entwicklung praxisorientierter ESG-Daten
"ENGAGE for ESG" läuft seit November 2022 und wird von der Europäischen Union im
Rahmen des LIFE-Programms kofinanziert. Ziel des Konsortiums - bestehend aus
European DataWarehouse, Hypoport, UCI (Unión de Créditos Inmobiliarios), Woonnu
(Teil der Nationale-Nederlanden Bank), der Universität Ca' Foscari in Venedig
und Dexai - ist es, Banken eine praktische Lösung für die ESG-Berichterstattung
zu Hypotheken und Renovierungskrediten für Wohnimmobilien zur Verfügung zu
stellen. Im Mittelpunkt des Projekts stehen zwei Schlüsselkomponenten: eine
standardisierte Berichtsvorlage für Daten zu Wohnimmobilien sowie ein
Online-Portal, über das Institute die Taxonomie-Konformität und die
Datenqualität ihrer Kreditportfolios und Transaktionen überprüfen können.
Bereits mehr als 80 Institute haben Zugang zu den ENGAGE-Vorlagen beantragt;
eine kostenlose Testphase auf dem ENGAGE-Portal läuft bis zum 31. Dezember 2026.
Praxisorientiertes Programm für den deutschen Bankensektor
Die Veranstaltung richtet sich speziell an Vertreter deutscher Banken,
Pfandbriefinstitute und Verbände. Nach einer Keynote von Frank Lee (Europäische
Investitionsbank) wird Vincent Mahieu (Hypoport) einen Überblick über die neuen
Kriterien der EU-Taxonomie geben. Anschließend wird Sabrina Miehs vom Verband
deutscher Pfandbriefbanken (VdP) die spezifischen Herausforderungen bei der
Umsetzung der EU-Taxonomie in Deutschland beleuchten. Das Fachprogramm endet mit
einer Podiumsdiskussion mit Charly Gräfe (Bundesverband deutscher Banken, BdB)
und Heike Schmitz (Beirat der deutschen Praxisgruppe für nachhaltige Finanzen,
Herbert Smith Freehills Kramer) zum Thema Nachhaltigkeitsberichterstattung für
den deutschen Wohnimmobiliensektor.
Eine internationale Perspektive: eine Fallstudie aus Spanien mit Pilar Campuzano
(Unión de Créditos Inmobiliarios)
Ein Schwerpunkt des Nachmittags ist die Umsetzung der EU-Taxonomie im
europäischen Kontext: Von 16:30 bis 17:15 Uhr werden Referenten aus Spanien, den
Niederlanden und Frankreich vorstellen, wie ihre Institutionen die Lösung
"ENGAGE for ESG" bereits in die Praxis umsetzen. Für Spanien werden Pilar
Campuzano, ESG & Corporate Sustainability (EU-Projekte) und Rechtsberaterin bei
der Unión de Créditos Inmobiliarios, gemeinsam mit Seema Issar, Leiterin für
nachhaltige Finanzen und Taxonomie bei der Climate Positive Europe Alliance,
über die praktische Anwendung der ENGAGE-Vorlagen und des Portals für spanische
Wohnimmobilienkredite berichten. Für deutsche Institute bietet diese Sitzung
eine direkte Gelegenheit zum Erfahrungsaustausch mit einem Markt, der die
Anforderungen der EU-Taxonomie im Kreditgeschäft bereits pilotiert hat.
"In ganz Europa stehen Banken vor ähnlichen Fragen, wenn es um die praktische
Umsetzung der EU-Taxonomie geht. Der Erfahrungsaustausch ist daher von großem
Wert. Wir freuen uns darauf, beim Workshop in Frankfurt am Main zu zeigen, wie
wir ENGAGE for ESG in Spanien bereits erfolgreich einsetzen und welche
Erkenntnisse daraus auch für den deutschen Markt hilfreich sein könnten.
Gemeinsam können wir Transparenz schaffen und die Finanzierung
energieeffizienter Wohnimmobilien weiter stärken", sagt Pilar Campuzano, ESG &
Corporate Sustainability (EU-Projekte) und Rechtsberaterin bei der Unión de
Créditos Inmobiliarios.
Veranstaltung im Überblick
Titel: ENGAGE for ESG: Die neuen Kriterien der EU-Taxonomie und was dies für den
deutschen Immobilienmarkt bedeutet
Datum: Dienstag, 28. Juli 2026, 15:00 - 18:00 Uhr (Einlass ab 14:30 Uhr)
Veranstaltungsort: ADVANT Beiten, Mainzer Landstraße 36, 60325 Frankfurt am Main
Sprache: Englisch
Teilnahme: kostenlos, Anmeldung erforderlich
Anmeldung: https://www.addevent.com/event/d1dmtt1gs8g2
Über ENGAGE for ESG
ENGAGE for ESG ist eine von der Europäischen Union im Rahmen des LIFE-Programms
geförderte Initiative unter der Leitung von European DataWarehouse. Das
Projektkonsortium besteht aus Hypoport, Unión de Créditos Inmobiliarios, der
Nationale-Nederlanden Bank (Woonnu), der Universität Ca' Foscari in Venedig und
Dexai. Ziel ist es, eine standardisierte, praxisorientierte Lösung für die
ESG-Berichterstattung bei Hypotheken und Sanierungsdarlehen zu entwickeln, die
den Anforderungen der EU-Taxonomie-Verordnung, der Richtlinie über die
Gesamtenergieeffizienz von Gebäuden und der DSGVO entspricht. Weitere
Informationen: https://engage4esg.eurodw.eu/.
Life: Co-funded by the European Union
Mitfinanziert durch die Europäische Union. Die geäußerten Ansichten und
Meinungen sind jedoch ausschließlich die der Autoren und spiegeln nicht
unbedingt die der Europäischen Union oder der CINEA wider. Weder die Europäische
Union noch die Bewilligungsbehörde können dafür haftbar gemacht werden.
Kontakt:
ENGAGE for ESG
European DataWarehouse GmbH
Herr Marco Angheben
Walther-von-Cronberg-Platz 2
60594 Frankfurt am Main
Tel.: +49 (0) 160 4159944
E-Mail: mailto:engage4esg@eurodw.eu
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