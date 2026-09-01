OTS: Eye-Able / Eye-Able stärkt Führungsteam für nächste internationale ...

01.09.26 12:35 Uhr

Eye-Able stärkt Führungsteam für nächste internationale

Wachstumsphase: Oliver Berchtold wird CEO (FOTO)

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Würzburg (ots) -

- Ehemaliger SoftwareOne-COO und Vorstand übernimmt Führung zum 1. September

2026

- Harald Holberg verstärkt Eye-Able als Chief Financial Officer (CFO)

- Verdreifacht in unter zwei Jahren: Über 5.000 Kunden in über zehn Ländern

bilden die Basis für die nächste internationale Wachstumsphase

- Gründerteam fokussiert sich weiter auf Produktinnovation und Wachstumsprojekte

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Eye-Able® (Web Inclusion GmbH), Europas führende und am schnellsten wachsende

Plattform für digitale Barrierefreiheit, gibt die Ernennung von Oliver Berchtold

zum Chief Executive Officer (CEO) mit Wirkung zum 1. September 2026 bekannt.

Gemeinsam mit Harald Holberg, der seit Juli 2026 die Rolle des Chief Financial

Officer (CFO) innehat, stellt Eye-Able das Führungsteam für die nächste

Wachstumsphase neu auf.

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Oliver Berchtold war zuletzt als Chief Operating Officer und Vorstandsmitglied

bei SoftwareOne tätig, dem börsennotierten Anbieter von Software- und

Cloud-Lösungen. Er kam 2004 zum Unternehmen und hat es über 22 Jahre in

verschiedenen Führungsrollen mit aufgebaut. Zuletzt verantwortete er als COO das

globale Service- und Delivery-Geschäft mit über 6.000 Mitarbeitenden in mehr als

70 Ländern und führte die Integration mehrerer Zukäufe. Die Verbindung zwischen

Berchtold und den Gründern von Eye-Able reicht bereits mehrere Jahre zurück:

SoftwareOne und Eye-Able arbeiten seit Langem eng zusammen.

Berchtold übernimmt die Führung von Eye-Able zu einem wichtigen Zeitpunkt für

die Branche. Seit dem Inkrafttreten des European Accessibility Act (EAA) stehen

Unternehmen verstärkt vor der Aufgabe, ihre digitalen Angebote systematisch zu

prüfen und dauerhaft barrierefrei zu gestalten. Der Bedarf wächst dabei

unabhängig von der Gesetzgebung: In der EU leben laut Europäischer Kommission

rund 25% mit einer Behinderung und mit der demografischen Entwicklung steigt die

Zahl der Menschen mit eingeschränktem Seh-, Hör- oder Bewegungsvermögen weiter.

Regulatorik und Demografie zusammen lassen eine Produktkategorie entstehen, die

es vor wenigen Jahren so noch nicht gab. Eye-Able baut sie in Europa maßgeblich

mit auf und hat seine Kundenbasis dabei in unter zwei Jahren verdreifacht. Das

Unternehmen unterstützt jetzt schon über 5.000 Kunden in über zehn Ländern,

darunter Ergo, HypoVereinsbank, Schüco und Tchibo. Bereits heute ist Eye-Able

mit eigenen Teams in Frankreich, Italien, Polen, Spanien, den Niederlanden,

Großbritannien und den Nordics vertreten und baut von dort aus seine

Marktpräsenz weiter aus. Mit Oliver Berchtold als CEO und Harald Holberg als CFO

stellt Eye-Able die Weichen für die weitere internationale Expansion.

Auch technologisch treibt Eye-Able seine Wachstumsstrategie voran: Das

Unternehmen hat in den vergangenen Monaten seine KI-Initiativen im Bereich

Agentic Accessibility Testing weiter ausgebaut und vor Kurzem eine neue

Produktlinie auf den Markt gebracht. Mit dem Eye-Able AI Testing Modul lassen

sich jetzt deutlich mehr EAA-relevante Prüfschritte automatisiert durchführen,

die zuvor nur durch manuelle Prüfung getestet werden konnten. Mit Oliver

Berchtold, der bei SoftwareOne bereits ähnliche Initiativen gesteuert hat, soll

dieser Bereich künftig noch weiter ausgebaut werden.

"Oliver Berchtold kennt Eye-Able, unser Team und unsere Mission seit vielen

Jahren. Gleichzeitig bringt er genau die internationale Skalierungserfahrung

mit, die wir für die nächste Entwicklungsphase unseres Unternehmens brauchen",

sagte Chris Schmidt, Mitbegründer von Eye-Able. "Es ist ein großartiges Gefühl,

jemanden mit dieser Erfahrung an unserer Seite zu wissen."

"Eye-Able verbindet ein starkes Softwaregeschäft mit einer klaren

gesellschaftlichen Mission", sagte Oliver Berchtold. "Die Nachfrage nach

digitaler Barrierefreiheit wächst europaweit rasant, gleichzeitig wird unser

Alltag immer digitaler und komplexer, und nicht alle werden mitgenommen.

Eye-Able ist mit seiner leistungsfähigen Plattform und seinem starken

Kundenportfolio in Europa bereits führend. Was in Europa funktioniert,

funktioniert auch in den USA, in Asien und überall dort, wo Menschen vom

Digitalen ausgeschlossen bleiben. Unser Anspruch ist die globale

Marktführerschaft, um noch mehr Menschen zu helfen."

Als CFO verantwortet Harald Holberg die Finanzen von Eye-Able und bringt über 20

Jahre CFO-Erfahrung im B2B-Software- und SaaS-Mittelstand mit, davon mehr als

zehn Jahre PE-finanziert mit mehreren erfolgreichen Exits, mit Schwerpunkt auf

Upscaling und Internationalisierung. "Überzeugt hat mich die Kombination aus

einem gesellschaftlich hochrelevanten Thema und einem funktionierenden,

wachsenden Geschäftsmodell", sagt Holberg. "Digitale Barrierefreiheit ist

Pflicht und Marktchance zugleich. Genau diese Verbindung von Purpose und

wirtschaftlichem Erfolg will ich mitgestalten."

Auch bei den Investoren von Eye-Able wird die Personalie als konsequenter

nächster Schritt der Wachstumsstrategie gewertet. "Eye-Able hat sich in den

vergangenen Jahren von einem ambitionierten Start-up zu einem international

erfolgreichen Softwareunternehmen entwickelt", sagte Dieter Schlosser,

Co-Founder von 5I Ventures, Investor und Board Member bei Eye-Able. "Mit der

Erweiterung des Führungsteams schafft das Unternehmen die strukturellen

Voraussetzungen, um diesen Wachstumskurs fortzusetzen und seine Marktposition in

Europa weiter auszubauen." Julian Mattes, Partner bei Yttrium, Investor und

Board Member bei Eye-Able, ergänzte: "Der European Accessibility Act schafft

einen Markt, der gerade erst entsteht, und Eye-Able ist hervorragend

positioniert, ihn zu gewinnen. Mit Oliver Berchtold heben wir Eye-Able auf die

nächste S-Kurve: mehr Märkte, mehr Barrierefreiheit, mehr Eye-Able."

Über Eye-Able ®

Eye-Able® ist Europas führende Softwareplattform für digitale Barrierefreiheit

und hat es sich zur Aufgabe gemacht, die digitale Welt für alle zugänglich zu

machen. Mit Lösungen für Audits, Überwachung, Assistenz, Sprachvereinfachung und

-übersetzung hilft Eye-Able Unternehmen und öffentlichen Einrichtungen dabei,

ihre digitalen Angebote barrierefrei zu gestalten und die Anforderungen von EAA,

BFSG und WCAG zu erfüllen. Bereits über 5.000 Kunden in über zehn Ländern

vertrauen auf Eye-Able, darunter Ergo, HypoVereinsbank, Schüco, Tchibo, Panini

und Playmobil. Eye-Able wurde in Würzburg gegründet und beschäftigt Teams in

ganz Deutschland und Europa. Erfahren Sie mehr unter eye-able.com.

Pressekontakt:

Melanie Schlereth

Senior Consultant APCO

E: mailto:mschlereth@apcoworldwide.com

M: +49 172 845 3621

Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/183241/6343610

OTS: Eye-Able