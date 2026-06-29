OTS: Eye Security / Eye Security schließt 60-Millionen-Euro-Runde ab - ...

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Eye Security schließt 60-Millionen-Euro-Runde ab - Deutschland im
Zentrum der Expansion
Den Haag (ots) -
- Sofina Group führt Series C an - Investment stärkt europäische Unabhängigkeit
in der Cybersicherheit
Eye Security, eine der am schnellsten wachsenden Cybersicherheitsplattformen
Europas, hat eine Series-C-Finanzierungsrunde über 60 Millionen Euro
abgeschlossen. Angeführt wird die Runde von der belgischen
Beteiligungsgesellschaft Sofina Group. Bestehende Investoren - darunter TIN
Capital mit einer deutlich erhöhten Beteiligung sowie J.P. Morgan Growth Equity
Partners und Bessemer Venture Partners - haben ihre Unterstützung fortgesetzt
und ausgebaut.
Die Finanzierung kommt zu einem kritischen Zeitpunkt: Europäische Unternehmen
sehen sich mit eskalierenden Bedrohungen, strengeren regulatorischen
Anforderungen und wachsendem Druck konfrontiert, digitale Abhängigkeiten zu
reduzieren. Eye Security schützt die Organisationen, auf die Europa angewiesen
ist - von schnell wachsenden Unternehmen bis zu etablierten Konzernen -, die
erstklassige Cybersicherheit benötigen, ohne die Komplexität und Kosten eines
eigenen Sicherheitsapparats.
Warum Europa und insbesondere Deutschland einen anderen Ansatz braucht
Eye Security wurde mit dem Anspruch gegründet, europäischen Unternehmen dasselbe
Niveau an Cyber-Expertise zugänglich zu machen, das sich bislang nur Regierungen
und Großkonzerne leisten konnten. Seit der Gründung im Jahr 2020 durch ehemalige
Mitarbeiter der niederländischen Geheimdienste AIVD und MIVD ist das Unternehmen
kontinuierlich gewachsen und betreut heute mehr als tausend Organisationen und
Unternehmen in der BENELUX- und DACH-Region sowie darüber hinaus. Gerade
Deutschland ist als eines der wichtigsten Länder Europas immer mehr zum Zentrum
von Hacker Angriffen geworden. KI beschleunigt solche Angriffe zusätzlich, etwa
durch Phishing-Mails, die in wenigen Sekunden erstellt werden können.
Die aktuellen Finanzierungsrunde beschleunigt die Mission des Unternehmens:
KI-gestützte Fähigkeiten zur Unterstützung menschlicher Expertise, Wachstum des
Produktökosystems durch strategische Integrationen sowie die Erweiterung der
Teams in den Bereichen Engineering, Threat Intelligence und Customer Operation
mit dem Fokus auf Deutschland und der geografische Expansion in neue europäische
Märkte.
"Cybersicherheit tritt in eine neue Ära ein. KI beschleunigt sowohl die
Bedrohungen, denen Unternehmen ausgesetzt sind, als auch die Geschwindigkeit,
mit der sie reagieren müssen", sagt Job Kuijpers, Gründer und CEO von Eye
Security. "Europa braucht souveräne Cybersicherheitslösungen, die auf
geheimdienstlicher Expertise, vertrauenswürdiger Technologie, schneller
Umsetzung und nahtloser Cyberversicherung basieren. Genau das bauen wir bei Eye
Security."
Eine Plattform für die europäische Realität - Experten, Souveränität und KI
Der Ansatz von Eye Security unterscheidet sich bewusst vom Marktstandard:
- Experten statt Algorithmen allein: KI-gestützte Cyberangriffe haben 2024 und
2025 massiv zugenommen. Die Eye-Security-Plattform Cyber Guard kombiniert
KI-basierte Erkennung mit menschlicher 24/7-Reaktion auf Sicherheitsvorfälle.
- Souveränität als Grundprinzip: Eye Security zwingt Kunden nicht in ein
geschlossenes Ökosystem, sondern integriert bestehende Best-of-Breed-Lösungen.
Die Plattform arbeitet nahtlos mit führenden EDR-, Cloud-Security- und
Infrastruktur-Tools zusammen.
- In Europa entwickelt und betrieben: Eye Security ist eine europäische
Plattform, die von niederländischen Geheimdienstexperten in der EU entwickelt,
betrieben und verantwortet wird. Kundendaten bleiben innerhalb der EU-Grenzen
- DSGVO-konform und sicher.
- Integrierter Schutz mit Cyberversicherung: Eye Security verbindet als einziges
Unternehmen MDR, Incident Response und Threat Intelligence mit eigener
Cyberversicherung - ein entscheidender Vorteil, während klassische Versicherer
sich angesichts steigender KI-Angriffe zunehmend zurückziehen.
Was diese Finanzierung bedeutet
"Sofina Group ist ein Investor, der Unternehmen mit langfristiger Perspektive
begleitet und ihr Wachstum aktiv unterstützt", sagt Kuijpers. "Diese Series C
ist der nächste Schritt auf dem Weg zur führenden europäischen
Cybersicherheitsplattform."
Für das Eye-Security-Ökosystem in Deutschland hat die Finanzierung konkrete
Auswirkungen:
- Für Kunden: Investitionen in tiefere Integrationen, erweiterte Threat
Intelligence und neue Fähigkeiten. Schutz, der sich kontinuierlich an neue
Bedrohungen anpasst.
- Für Partner: Eine Plattform, die für den Channel-Vertrieb gebaut ist. Die
offene Architektur und der partnerorientierte Ansatz machen Eye Security zur
idealen Grundlage, über die MSPs und Reseller integrierte Sicherheits- und
Versicherungslösungen anbieten können.
- Für die europäische Sicherheits-Community: Kontinuierliche Investitionen in
Top-Talente, Sicherheitsforschung und Innovation - mit dem Ziel, europäische
Organisationen nachhaltig sicherer zu machen.
Stimmen der Investoren
"Europa braucht Cybersicherheitsunternehmen, die tiefgreifende technische
Expertise mit echter Unabhängigkeit und Geschwindigkeit verbinden", sagt ein
Sprecher der Sofina Group. "Eye Security hat all das unter Beweis gestellt.
Kunden vertrauen ihnen kritische Infrastruktur an - und der Markt wächst weiter,
da Unternehmen Plattformen verlangen, die auf europäischen Grundsätzen und
Verantwortlichkeit basieren. Genau solche Unternehmen zählen seit vielen Jahren
zum Investitionsfokus der Sofina Group."
Maarten Derks, Managing Partner bei TIN Capital, ergänzt: "Seit unserem
Series-B-Investment haben wir gesehen, wie Eye Security starke Kundenbeziehungen
aufgebaut, neue Märkte erschlossen und seine technischen Fähigkeiten ausgebaut
hat. Das Unternehmen ist hervorragend positioniert, um sich als führende
unabhängige Cybersicherheitsplattform für europäische Unternehmen zu
etablieren."
Über Eye Security
Eye Security wurde 2020 in Den Haag von ehemaligen Mitarbeitern der
niederländischen Geheimdienste AIVD und MIVD gegründet. Das Unternehmen ist
Europas integrierte Cybersicherheitsplattform und vereint KI-gestützte
Erkennung, ein menschlich geführtes 24/7-SOC, schnelle Incident Response und
eigene Cyberversicherung - um Organisationen vor, während und nach einem Angriff
zu schützen. Die Plattform wird vollständig innerhalb Europas entwickelt und
betrieben, hält Kundendaten souverän und DSGVO-konform und ist bei Unternehmen
aller Größen in ganz Europa im Einsatz.
Website: eye.security
Gründung: 2020
Hauptsitz: Den Haag, Niederlande
Büros: Niederlande, Belgien, Deutschland
Über Sofina Group
Sofina ist eine belgische Beteiligungsgesellschaft, die an der Euronext Brüssel
notiert ist. Sofina begleitet Unternehmer und Unternehmerfamilien bei ihrer
Weiterentwicklung und unterstützt sie mit Kapital, strategischer Expertise und
einem langfristigen Wachstumshorizont. Sofina hält Beteiligungen in Europa,
Asien und den USA in verschiedenen Sektoren, mit besonderem Fokus auf
Konsumgüter und Handel, digitale Transformation, Bildung, Gesundheitswesen und
nachhaltige Lieferketten.
Website: sofinagroup.com
Pressekontakt:
Pressekontakt Eye Security
Mara Jochem
Head of Marketing Benelux
Eye Security
mailto:mara.jochem@eye.security
eye.security
Pressekontakt Eye Security Deutschland
Griffel & Co GmbH
Forsmannstr. 8b, 22303 Hamburg
Janine Griffel
mailto:jg@griffel-co.com
Pressekontakt Sofina Group:
Dirk Delmartino, +32 470 61 49 6
Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/182920/6304799
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