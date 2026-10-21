OTS: F.A.Z. Business Media | research / FINANCE-Befragung: Drei Viertel der ...

21.10.26 11:34 Uhr

FINANCE-Befragung: Drei Viertel der Finanzentscheider sehen

Commerzbank-Übernahme durch Unicredit kritisch

Werbung

Frankfurt am Main (ots) - Die geplante Übernahme der Commerzbank durch Unicredit

stößt bei deutschen Firmenkunden auf wachsende Skepsis. Das zeigt eine exklusive

Befragung von FINANCE und F.A.Z. Business Media | research unter 334 CFOs,

Finanzleitern und Treasurern deutscher Unternehmen.

Die wichtigsten Ergebnisse:

- 75 Prozent sehen die Übernahme negativ: Nur jeder Fünfte bewertet den

Werbung

Zusammenschluss positiv. Unter Unternehmen mit der Commerzbank als Hausbank

steigt die Ablehnung auf 79 Prozent.

- Der Mittelstand ist besonders skeptisch: Im Umsatzsegment zwischen 250

Millionen und einer Milliarde Euro liegt die Ablehnung sogar bei 81 Prozent.

- Die Bankenpolitik gerät in Bewegung: 64 Prozent der Befragten geben an, dass

die Übernahmeankündigung ihre Bankenpolitik verändert hat. Fast jeder Zweite

Werbung

überdenkt inzwischen seinen Bankenpool.

- Sorgen um Konditionen und Betreuung: Viele Finanzentscheider rechnen mit

höheren Finanzierungskosten, weniger Wettbewerb und Veränderungen in der

Betreuung. 15 Prozent berichten bereits von konkreten Auswirkungen auf ihre

Geschäftsbeziehungen zu Commerzbank oder Unicredit.

- Der Wirtschaftsstandort Deutschland unter Druck: 62 Prozent befürchten, dass

die Übernahme den Standort Deutschland schwächt.

Noch führt die wachsende Verunsicherung nicht flächendeckend zu konkreten

Konsequenzen: Die meisten Unternehmen sehen weiterhin ausreichend alternative

Finanzierungspartner. Wie stark die Skepsis in tatsächliche Veränderungen der

Bankbeziehungen mündet, dürfte wesentlich vom weiteren Verlauf der Übernahme und

der angekündigten Restrukturierung abhängen.

Die vollständigen Ergebnisse veröffentlicht FINANCE unter:

https://www.finance-magazin.de/

FINANCE aus dem Hause F.A.Z. Business Media GmbH ist Deutschlands führende

Plattform für CFOs, Kapitalmarktprofis und andere Finanzentscheider. Seit mehr

als zwanzig Jahren bieten wir unserer Community Nachrichten, wichtige Insights,

Analysen, Networking sowie Research, Weiterbildung und Tipps für die tägliche

Arbeit.

F.A.Z. BUSINESS MEDIA | research ist der unabhängige Research-Partner im

F.A.Z.-Fachverlag. Wir entwickeln, realisieren und werten quantitative sowie

qualitative B2B-Befragungsstudien aus, aufbereitet in vielfältigen Formaten.

Pressekontakt:

F.A.Z. Business Media | research

60486 Frankfurt am Main

Jacqueline Preußer

mailto:jacqueline.preusser@faz-bm.de

+49 (69) 75911961

Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/178781/6375323

OTS: F.A.Z. Business Media | research