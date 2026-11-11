OTS: Faber-Castell / Faber-Castell bleibt auf Kurs: Profitables Geschäftsjahr ...

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Faber-Castell bleibt auf Kurs: Profitables Geschäftsjahr 2025/26 und
klare Wachstumspläne für die nächsten drei Jahre (FOTO)
Stein (ots) - Nach einem herausfordernden Geschäftsjahr 2025/26 schärft die
Faber-Castell Gruppe ihre globale Strategie mit einem klaren Fokus auf Wachstum
und Ertragsstärke. Das Unternehmen baut auf definierte strategische
Schwerpunktfelder, treibt den Ausbau seiner Kosmetikproduktion in den USA voran
und setzt weiter gezielt auf Innovation, E-Commerce und globale Zusammenarbeit.
Das Geschäftsjahr 2025/26[1] verlief für Faber-Castell in einem anspruchsvollen
Marktumfeld: US-amerikanische Zollpolitik, geopolitische Spannungen und ein
zunehmend preisaggressiver globaler Wettbewerb belasteten den Markt und das
Geschäft. Der Umsatz der Faber-Castell-Gruppe sank währungsbereinigt, d.h. unter
der Annahme stabiler Wechselkurse, um 3,9% im Vergleich zum Vorjahr auf EUR 562
Mio. Dies einspricht einem Umsatzrückgang in Euro von 6,7% (VJ: 602 Mio. EUR).
Dennoch schließt die Unternehmensgruppe das Geschäftsjahr erneut profitabel ab -
trotz erheblicher Investitionen in Marke, Produktion und globaler
IT-Infrastruktur. Ausschlaggebend dafür war die konsequente Umsetzung der
globalen Strategie "ONE Faber-Castell" sowie Effekte der globalen
Restrukturierung, die an den deutschen Standorten ohne betriebsbedingte
Kündigungen realisiert wurde.
Im laufenden Geschäftsjahr 2026/27 entwickelt Faber-Castell die Strategie "ONE
Faber-Castell" konsequent weiter - mit einem geschärften Fokus auf
Wachstumstreiber und Ertragsstärke. Zentrale Hebel sind dabei weiter verstärkte
Innovationskraft, der Ausbau des E-Commerce, ein strukturierter globaler
Produktions-Footprint sowie eine optimierte Sortimentsstrategie. Impulse kommen
aus einer Reihe von Märkten und Geschäftsfeldern: Die starke Performance in den
USA, das anhaltende Wachstum in Indien, Ausbau der hohen Marktanteile in
Deutschland und das sich dynamisch entwickelnde Cosmetics-Geschäft eröffnen dem
Unternehmen vielfältige Chancen zur Erschließung neuer Umsatzpotenziale.
Gleichzeit konnte Faber-Castell globale Innovationsinitiativen und
synchronisierte Produkteinführungen erfolgreich umsetzen.
"Im vergangenen Jahr verzeichneten wir einen Rekord bei der Einführung neuer
Produktkonzepte", bilanziert Stefan Leitz, Vorstandsvorsitzender der
Faber-Castell AG. "Der Umsatzanteil der Produktinnovationen im Portfolio ist so
hoch wie nie, diese wurden von Handelspartnern und Konsument*innen auch sehr gut
angenommen. Auch im aktuellen und kommenden Geschäftsjahr darf man von
Faber-Castell viele Neuheiten, Markenkollaborationen und strategische Relaunches
in allen Geschäftsfeldern erwarten. Gleichzeitig haben wir unsere Prozesse
optimiert, so dass wir regional und global synchronisierter und schneller die
Märkte beliefern können - ein klarer Vorteil im internationalen Wettbewerb."
Das wirtschaftliche Umfeld bleibt dabei herausfordernd und schwer vorhersehbar.
Dennoch sieht sich Faber-Castell gut aufgestellt: Die geplanten positiven
Effekte aus den Restrukturierungsmaßnahmen sowie konsequent umgesetzte
Effizienzmaßnahmen schaffen weiteren Spielraum - für Investitionen in
strategische Schwerpunktfelder und für ein nachhaltiges profitables Wachstum.
Ein strategischer Meilenstein ist der vollständige Ausbau der Kosmetikproduktion
am US-Standort Elgin. Mit diesem Schritt etabliert Faber-Castell eine
vollständige lokale Wertschöpfungskette in den USA, bedient seine US-Kunden noch
flexibler und kann künftig mit dem Siegel "Made in USA" punkten.
Ausblick auf das zweite Halbjahr 2026/27
Zum Halbjahr des laufenden Geschäftsjahres sieht sich Faber-Castell in Umsatz-
und Ergebnisentwicklung auf Kurs. Rückenwind erhielt das Unternehmen unter
anderem durch die starke Entwicklung bei Faber-Castell USA und im
Cosmetics-Geschäft in Deutschland sowie durch positive Währungseffekte. Für das
zweite Halbjahr prägen weiterhin Kostensteigerungen, Kaufkraftverluste und
Konsumzurückhaltung, ein hoher Wettbewerbsdruck sowie Währungsvolatilität das
Umfeld. Leitz: "Trotz aller geopolitischer und geoökonomischer Unwägbarkeiten
hat Faber-Castell bewiesen, dass wir Märkte entwickeln können. Wir haben die
Grundlagen gelegt. Jetzt ist es Zeit, sich ambitionierte Wachstumsziele für die
nächsten Jahre zu setzen: Die strategischen Schwerpunkte und Prioritäten sind
klar definiert - und die ersten Ergebnisse bestätigen unseren Weg", kommentiert
Stefan Leitz, Vorstandsvorsitzender der Faber-Castell AG.
[1] 1. April 2025 bis 31. März 2026
Pressekontakt:
Faber-Castell AG
Presseabteilung
mailto:press-office@faber-castell.de
Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/43147/6388288
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