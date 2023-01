OTS: Fackelmann GmbH & Co. KG / Fackelmann Brands trotzt Konsumflaute (FOTO)

Fackelmann Brands trotzt Konsumflaute (FOTO)

Hersbruck (ots) - Die Konsumlaune der Deutschen hat ein historisches Allzeittief

erreicht, das Kaufverhalten der Verbraucher ist nach wie vor zurückhaltend.

Fackelmann Brands sowie der gesamte Non-Food Bereich stehen vor herausfordernden

Zeiten. Mit neuen Marken, Kooperationen und Investitionen trotzt das Unternehmen

der aktuellen Lage und kann obgleich geringem Umsatzeinbruch eine solide Bilanz

vorweisen.

Das Jahr 2022 brachte für Fackelmann Brands ungeahnte Herausforderungen und

Unsicherheiten mit sich. Neben der Pandemie stellte der Angriffskrieg in der

Ukraine, die Inflation und die Energiekrise das Unternehmen nahezu täglich vor

neue Aufgaben. Nach zwei außergewöhnlichen Jahren, die durch veränderte

Verbrauchergewohnheiten gekennzeichnet waren, begannen die Rohstoffpreise und

Logistikkosten in den letzten 18 Monaten förmlich zu explodieren. 2023 steht das

Unternehmen vor verschiedensten Herausforderungen, darunter stark steigende

Rohstoff-, Erzeuger- und Energiepreise[1] sowie hohe Lagerbestände.

"Mit einer breitaufgestellten internationalen Innovations- und

Investitionsstrategie starten wir zuversichtlich in ein ambitioniertes neues

Jahr. Fackelmann Brands ist mit fast 45 Business Units auf sechs Kontinenten,

diversifiziert und daher in der Lage, diese herausfordernde Zeit gut zu

meistern. International ist die wirtschaftliche Lage deutlich besser, 70%

unserer Umsätze werden außerhalb der DACH-Region erwirtschaftet, wodurch wir

unseren Umsatz halten und weiter ausbauen können. Unser Wunsch, das Unmögliche

möglich zu machen, steht außer Frage", so Martin Strack, CEO der Fackelmann

Brands.

Weltweit liegt der Umsatz des Unternehmens bei 482 Mio. EUR (-3,6% vs. 2021).

Sowohl am Stammsitz in Hersbruck als auch an den Standorten weltweit wurde im

Jahr 2022 investiert: Summen im hohen Millionenbereich wurden unter anderem für

die Erweiterung des Logistikzentrums und für den Bau des Fackelmann Möbel

Centers in Hersbruck getätigt. Im zweiten Halbjahr wurde nach einer mehrwöchigen

Umbau- und Modernisierungsphase der neu gestaltetet Fackelmann Brands Showroom

finalisiert. Im Herzen des Headquarters wird auf mehr als 600 m² das

umfangreiche Sortiment inszeniert. Darüber hinaus wurde ein

Automatisches-Kleinteile-Lager am Stammsitz in Betrieb genommen.

Ein wichtiger Schritt im Jahr 2022 war die Sortimentserweiterung um Kochgeschirr

unter der Marke Fackelmann. Mit den ersten eigenen Pfannen kann das Unternehmen

das bestehende Sortiment perfekt ergänzen und neue Kundengruppen erschließen.

Nach vierjähriger Bauzeit, unterbrochen durch Corona-Auflagen, ist in Jaipur

(Indien) eine Fabrik für Edelstahlprodukte und Kochgeschirr entstanden. Die

Produktion des Kochgeschirrs ist zunächst für den lokalen indischen Markt

avanciert, der Export nach Europa und in die USA ist für 2024 vorgesehen.

Das zuletzt getätigte Investment in den USA kurbelt den Unternehmensumsatz

weiter an. Mit Etablierung der Partnerschaft mit dem US-amerikanischen

Familienunternehmen Epoca ist der Eintritt in den US-Markt sehr erfolgreich

gelungen. Walmart sowie Kroger, die größte LEH-Kette der USA, zählen nun zum

Kundenportfolio des Unternehmensverbunds. Die Kategorie Kochgeschirr macht dabei

50% des Umsatzes aus. Die noch junge amerikanische Lizenzmarke Tasty wird

weltweit über das Fackelmann-Firmennetzwerk vertrieben und ist nun in mehr als

20 Ländern erhältlich. Darüber hinaus führte eine neue Kooperation im Bereich

Kochgeschirr und Küchenhelfer mit der historisch ersten Super-Influencerin Paris

Hilton in den ersten Wochen bereits hervorragende Ergebnisse.

Der verstärkte Fokus auf die Nähe zum Kunden zeichnet sich ebenfalls positiv

aus: Die Marke Fackelmann erhält in einer aktuellen Deutschland Test Studie die

Auszeichnung "Platz 1" in der Kategorie "Beste Produktqualität 2022".

Mit Saskia Fackelmann aus der 4. Generation der Unternehmerfamilie geht

Fackelmann neue Wege in Sachen Social Media. Als digitale Markenbotschafterin

erreichte sie mit ihren Produkt- und Rezeptvideos auf Instagram mehr als 16

Millionen Menschen - Tendenz steigend.

Mit neuen Marken, Kooperationen und sinnvollen Ergänzungen erweitert Fackelmann

Brands auch weiterhin das Produktportfolio. Unter der neuen Marke "Lifeney"

vertreibt das Unternehmen Aufbewahrungs- und Ordnungshelfer, insbesondere für

Kinder. In diesem Jahr steigern Kooperationen mit Bobo Siebenschläfer, Shaun das

Schaf und dieMaus nicht nur die Beliebtheit der Marke, sondern sorgen auch für

neue Zielgruppen im Bereich Kids, Lifestyle & Interior.

Im Badmöbelgeschäft konnte eine positive Entwicklung beobachtet und das Jahr mit

einem Umsatzplus abgeschlossen werden. Neben dem traditionellen

Baumarktgeschäft, etabliert sich Fackelmann zunehmend im Möbelhandel. Die neue

Preiseinstiegsmarke Badmobil wurde stark nachgefragt und hat alle Erwartungen

übertroffen.

Außerdem ganz oben auf der Agenda: die weitere Vertiefung der

Nachhaltigkeitsbestrebungen des Unternehmens bezüglich neuer,

ressourcenschonender Materialien sowie umweltschonender Produktion. Die neu

entwickelten Produkte verzeichnen einen großen Erfolg. Im Februar 2023 wird

außerdem der erste Nachhaltigkeitsbericht, angelehnt an den GRI-Standard,

veröffentlicht.

Über Fackelmann Brands

Die Fackelmann GmbH & Co. KG aus Hersbruck nordöstlich von Nürnberg zählt

weltweit zu den führenden Unternehmen für Küchen- und Haushaltshelfer und

Backformen. Im Jahr 1948 von Sebastian Fackelmann gegründet, baute sie auf das

Geschäft von dessen Vater Heinrich Fackelmann auf, der seit 1919 als

Handelsvertreter Küchenartikel verkaufte. Heute hat Fackelmann weltweit über 40

Business Units und vereint unter den Fackelmann Brands > 20 Marken und über

12.000 Produkte. Mit starkem Fokus auf Digitalisierung und Nachhaltigkeit wächst

Fackelmann Brands weiterhin kontinuierlich.

[1]

https://www.destatis.de/DE/Presse/Pressemitteilungen/2022/12/PD22_550_61241.html

Pressekontakt:

FACKELMANN GmbH + Co. KG - Sebastian-Fackelmann-Str. 6 - 91217 Hersbruck

www.fackelmann.com - Kontakt: Lisa Haug - Tel.: +49 9151 811-334 -

lisa.haug@fackelmann.de

Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/147689/5426220

OTS: Fackelmann GmbH & Co. KG