OTS: Finanz Informatik GmbH & Co. KG / Finanz Informatik schließt zweites ...

20.08.26 12:32 Uhr

Finanz Informatik schließt zweites Power-Purchase-Agreement (PPA) für

Solarpark der S-Finanzgruppe (FOTO)

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Frankfurt am Main (ots) - Die Finanz Informatik (FI) erweitert ihr Engagement

für eine stabile, nachhaltige Energieversorgung und verdreifacht ihren Bezug von

Solarstrom aus Power-Purchase-Agreements (PPAs). Seit dieser Woche verfügt der

Digitalisierungspartner der Sparkassen-Finanzgruppe über zusätzliche 20

Gigawattstunden pro Jahr, die in einem Solarpark in Halenbeck-Rohlsdorf im

Landkreis Prignitz (Brandenburg) produziert werden.

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Wie schon bei einem ersten, 2024 geschlossenen PPA über 10 Gigawattstunden aus

einem Solarpark in Kleinschirma (Sachsen) beteiligt sich die FI wieder an einem

Projekt der Deutschen Anlagen-Leasing (DAL) - einem Verbundunternehmen aus der

Sparkassen-Finanzgruppe. Ein Vertrag mit zehn Jahren Laufzeit garantiert

Preisstabilität und Planbarkeit. Zudem leistet die FI einen Beitrag, um den

Ausbau von Solarenergie in Deutschland - und damit die Energiewende - weiter

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voranzutreiben.

"Mit diesem neuen Solar-PPA haben wir die Möglichkeit, unsere Energiekosten

langfristig zu planen - ein entscheidender Schritt für eine klimabewusste und

wirtschaftlich sichere Zukunft. Die Beteiligung ist ein weiterer wichtiger

Baustein in unserer Nachhaltigkeitsstrategie", sagt Martin Waldmann,

Geschäftsführer bei der Finanz Informatik. Schon seit Jahren setzt die FI bei

ihrer Energieversorgung auf 100 Prozent Ökostrom und betreibt an den Standorten

ihrer Rechenzentren eigene Photovoltaikanlagen.

Auch die FI-Tochter Finanz Informatik Technologie Service (FI-TS) schließt ihr

erstes PPA und bezieht künftig 9 Gigawattstunden ebenfalls aus dem Solarpark in

Halenbeck-Rohlsdorf.

"Energieversorgung ist heute mehr als nur ein Kostenfaktor - sie ist ein Element

unserer unternehmerischen Souveränität. Deshalb beteiligen wir uns gemeinsam mit

der FI aktiv statt nur Strom abzunehmen. Mit diesem PPA stärkt FI-TS Resilienz

vor Marktvolatilität, gleicht Preisschwankungen langfristig aus und verfolgt

unser Nachhaltigkeitsziel konsequent. Unabhängigkeit und Klimaschutz in einem:

Das ist Teil unserer Philosophie", so Christoph Röger, Vorsitzender der

Geschäftsführung von FI-TS.

"Die wachsende Bedeutung digitaler Banking-Lösungen mit einer verstärkten

Unterstützung durch moderne Technologien wie künstlicher Intelligenz (KI)

steigert den Energiebedarf in Rechenzentren. Die FI hat umfassende

Effizienzmaßnahmen zur Begrenzung des Anstiegs aufgesetzt und investiert seit

geraumer Zeit umweltbewusst in die Produktion von grünem Strom. Die PPAs sind

ein gutes Beispiel dafür", sagt Frederike Laufenberg, Nachhaltigkeitsbeauftragte

der Finanz Informatik.

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Finanz Informatik

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