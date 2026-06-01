OTS: FINN GmbH / FINN sammelt 140 Millionen Euro ein und erreicht ...

FINN sammelt 140 Millionen Euro ein und erreicht Unicorn-Status (FOTO)

München (ots) -

- FINN erreicht durch Series-D-Finanzierungsrunde mit knapp 100 Millionen Euro

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frischem Eigenkapital eine Bewertung von über einer Milliarde Euro.

- Die Finanzierungsrunde wird von Portage angeführt, darüber hinaus stellen BC

Partners Credit und Runway Growth Capital Fremdkapital in Höhe von über 40

Millionen Euro bereit.

- Auch SevenVentures, der Investment-Arm des Medienunternehmens ProSiebenSat.1,

beteiligt sich über einen Media-for-Equity-Deal an der Runde.

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- Mit über 300 Millionen Euro annualisiertem Umsatz zählt FINN zu den am

schnellsten wachsenden Unternehmen Europas.

FINN (https://www.finn.com), Deutschlands führende Auto Abo-Plattform, gibt

heute den erfolgreichen Abschluss seiner Series-D-Finanzierungsrunde über knapp

100 Millionen Euro bekannt - ein bedeutender Schritt auf dem Weg zur führenden

europäischen Plattform für flexible Mobilität. Angeführt wurde die Runde von

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Portage, einem international führenden Investor für Fintech- und

Mobility-Unternehmen. Zusätzlich verstärkt UVC Partners, Investor der ersten

Stunde, signifikant das Engagement. Auch die weiteren bestehenden Investoren

bestätigen ihr Vertrauen in FINN erneut - darunter Planet First Partners,

Korelya Capital, White Star Capital, HV Capital und Picus Capital. Außerdem

stellen BC Partners Credit sowie Runway Growth Capital weiteres Wachstumskapital

in Form von Fremdkapital zur Verfügung.

Milliardenbewertung durch starkes Wachstum

Neben knapp 100 Millionen Euro Eigenkapital, kommen von BC Partners Credit sowie

Runway Growth Capital gemeinsam über 40 Millionen Euro Fremdkapital. Darüber

hinaus beteiligt sich an der Finanzierungsrunde auch der

ProSiebenSat.1-Investmentarm SevenVentures über einen Media-for-Equity-Deal, der

FINN Zugang zum reichweitenstarken Werbeinventar des Medienkonzerns ermöglicht.

Mit dem erfolgreichen Abschluss der Series D steigt die Unternehmensbewertung

von FINN auf über eine Milliarde Euro. Damit erreicht das Unternehmen erstmals

den Unicorn-Status.

Vom deutschen Marktführer zur europäischen Plattform

Die neuerliche Finanzierung treibt FINNs nächste Wachstumsphase an - mit

gezielten Investitionen in die Abo-Flotte, die Technologieplattform und die

operative Infrastruktur. Bereits heute sind mehr als 50.000 FINN Abos unterwegs.

Mit einem jährlich wiederkehrenden Umsatz (ARR) von über 300 Millionen Euro und

einem gestärkten Kreis langfristiger institutioneller Investor:innen ist FINN

bestens positioniert, um seine Führungsposition in Deutschland weiter auszubauen

- und seine langfristige Ambition zu verwirklichen: Europas führende Plattform

für flexible Mobilität zu werden.

"Wir erleben einen grundlegenden Wandel in der Mobilitätsbranche: Flexibilität,

digitale Nutzererlebnisse und einfacher Zugang gewinnen zunehmend an Bedeutung.

Unsere Vision ist es, Mobilität so einfach wie möglich zugänglich zu machen. Die

Unterstützung unserer Investoren gibt uns die Möglichkeit, diese Transformation

weiter zu beschleunigen und die führende Plattform für moderne Mobilität in

Europa aufzubauen. Der Unicorn-Status ist dabei weniger ein Ziel als vielmehr

eine Bestätigung unseres bisherigen Weges - und ein Ansporn für das, was noch

vor uns liegt", sagt Maximilian Wühr, CEO und Co-Founder von FINN. "Mit dieser

Runde haben wir das Kapital, die Partner und das operative Fundament, um FINN

weiter effizient zu skalieren - bei konsequentem Fokus auf profitables Wachstum

und langfristige Marktführerschaft."

"FINN hat neu definiert, was Kundinnen und Kunden von Mobilitätslösungen

erwarten. Das Unternehmen verbindet den Komfort eines digitalen Erlebnisses mit

der Flexibilität des Auto Abos. FINN hat gezeigt, dass es effizient skalieren

und gleichzeitig ein erstklassiges Kundenerlebnis bieten kann. Damit ist FINN

hervorragend aufgestellt, die Mobilität der nächsten Generation maßgeblich

mitzugestalten", sagt Devon Kirk, General Partner und Co-Head bei Portage

Capital Solutions.

Deutschlands führender Anbieter für Auto Abos in nur sieben Jahren

Seit der Gründung im Jahr 2019 hat sich FINN von einem Münchner Startup zu

Deutschlands führendem Anbieter für Auto Abos entwickelt. Kundinnen und Kunden

können Fahrzeuge von über 25 Marken wie BMW, Mercedes-Benz, Cupra, Opel und

Hyundai, aber auch MG und BYD vollständig digital abonnieren und erhalten ein

Rundum-Sorglos-Paket inklusive Versicherung, Zulassung und Wartung. Das

Unternehmen hat sich damit als Vorreiter eines Mobilitätsmodells etabliert, das

Flexibilität, digitale Nutzererfahrung und Kostentransparenz verbindet.

Über FINN

FINN ist Deutschlands führender Anbieter für Auto Abos. Das 2019 in München

gegründete Unternehmen ermöglicht seinen Kundinnen und Kunden, Fahrzeuge von

mehr als 25 Marken vollständig online zu buchen - inklusive Versicherung,

Finanzierung, Zulassung, Steuern und Wartung in einer einzigen monatlichen

Abo-Rate. FINN verfolgt die Vision, Mobilität für alle einfach zugänglich zu

machen. Mit seinem technologiegetriebenen Ansatz gestaltet das Unternehmen die

Zukunft flexibler Mobilität und arbeitet daran, die führende Plattform für

Mobilität in Europa aufzubauen.

Weitere Informationen: https://www.finn.com/

Über Portage

Portage ist eine globale Investmentplattform mit Fokus auf Fintech- und

Finanzdienstleistungsunternehmen. Das Unternehmen verwaltet ein Vermögen von

über 6,3 Milliarden US-Dollar, verfügt über mehr als 130 Portfoliounternehmen

und ein Team von über 25 Investmentexpert:innen.

Weitere Informationen: http://www.portageinvest.com

Pressekontakt:

Adrian Limbach-Smiatek

Pressesprecher

+49 152 04 838 505

mailto:adrian.limbach-smiatek@finn.com

mailto:presse@finn.com

Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/182879/6300916

OTS: FINN GmbH