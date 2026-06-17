OTS: fintechOne mobility GmbH / flowCar wächst weiter dynamisch: Alternativen ...

flowCar wächst weiter dynamisch: Alternativen Finanzierungen gewinnen

bei Privaten und Selbständigen an Bedeutung

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München (ots) -

- Umsatz von flowCar steigt 2025 um 48 Prozent

- Deutlicher Anstieg der monatlichen Mietumsätze

- Starkes Wachstum im ersten Quartal 2026

- Gesellschafter stärken Eigenkapitalbasis

- Neue Geschäftsfelder und Expansion

Die fintechOne mobility GmbH setzt den Wachstumskurs mit ihrem digitalen

Sale-and-Rent-Back-Angebot unter der Marke flowCar fort. Im Geschäftsjahr 2025

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stieg der über die alternative Finanzierungsplattform erwirtschaftetete Umsatz

um rund 48 Prozent auf 7,1 Millionen Euro. Wichtigster Erlösbringer von flowCar

sind die monatlichen Mieteinnahmen. Die Kunden mieten ihr Fahrzeug für eine

Mindestlaufzeit von sechs Monaten zurück. Da 60 Prozent der Verträge länger als

14 Monate laufen, entsteht ein planbarer, wiederkehrender Cashflow. Im Verlauf

des vergangenen Jahres stiegen die durchschnittlichen monatlichen

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Bruttomieteinnahmen von 250.000 Euro auf 400.000 Euro.

flowCar bietet Fahrzeughaltern eine digitale Lösung zur kurzfristigen

Liquiditätsbeschaffung: Kunden verkaufen ihr Fahrzeug online an flowCar und

mieten es direkt zurück. Sie bleiben mobil und erhalten sofort Liquidität - ohne

klassische Bonitätsprüfung, mit taggleicher Auszahlung und hoher Flexibilität.

Als bislang einziger Anbieter bildet flowCar diesen Prozess von der

Antragstellung bis zur Auszahlung vollständig digital ab.

"flowCar adressiert ein konkretes Problem, das in wirtschaftlich schwierigen

Zeiten immer mehr Menschen betrifft", betont Geschäftsführer Aris K. Zantiotis.

"Rund ein Drittel aller Haushalte in Deutschland verfügen laut Eurostat über

Rücklagen von weniger als 1.250 Euro, viele haben jedoch Vermögen in Form eines

eigenfinanzierten Fahrzeugs gebunden." Gleichzeitig wird der Zugang zu Krediten

schwieriger - das gilt für Unternehmen wie Privatpersonen gleichermaßen. Wer

kurzfristig Liquidität benötigt, findet oft keine Bank - selbst wenn Sachwerte

wie das eigene Auto als Sicherheit dienen.

Erstes Quartal 2026: Umsatz wächst auf 2,4 Millionen Euro

Auch zu Beginn des neuen Jahres ist das Geschäftsvolumen von flowCar weiter

gestiegen. Der Gesamtumsatz erhöhte sich in den ersten drei Monaten 2026

gegenüber dem Vorjahreszeitraum um rund 63 Prozent auf 2,4 Millionen Euro.

"Seit 2023 haben Privatkunden über 21,5 Millionen Euro Liquidität durch flowCar

erhalten. Sie konnten gebundenes Kapital aus ihrem Fahrzeug freisetzen und

dieses weiterhin nutzen", sagt Co-Geschäftsführer Sven Kirchberg. "Mit

anhaltender Konjunkturflaute, steigenden Kreditzinsen und einer restriktiveren

Kreditvergabe wächst der Bedarf an flexiblen Finanzierungslösungen, die den

Menschen dabei helfen, ihre finanzielle Situation langfristig zu stabilisieren."

Gestärkte Eigenkapitalbasis und neue Märkte

Um den eingeschlagenen Wachstumskurs bei flowCar fortzusetzen, haben die

fintechOne-Gesellschafter ihr Engagement weiter ausgebaut und mit einer Stärkung

der Eigenkapitalbasis eine wichtige Voraussetzung für das künftige

Unternehmenswachstum geschaffen. Das Münchner Fintech will die aktuelle Dynamik

nutzen, um neue Potenziale zu erschließen. Dazu zählen der Ausbau des

Gewerbekundengeschäfts über loaneo.de, neue Produktfelder wie die Ablösung

bestehender Leasingverträge sowie die Übertragung des SRB-Modells auf weitere

Assetklassen. Darüber hinaus wird das Ausweiten des Angebots auf weitere

europäische Märkte mit vergleichbaren Rahmenbedingungen geprüft. Da das Modell

vollständig online abgewickelt wird, ist es standortunabhängig und mit

vergleichsweise geringem Mehraufwand skalierbar.

Über fintechOne mobility GmbH

Die fintechOne mobility GmbH mit Sitz in München ist auf digitale Finanzlösungen

für Fahrzeughalter spezialisiert. Unter der Marke flowCar bietet das Unternehmen

ein Sale-and-Rent-Back-Modell an, bei dem Kunden ihr Fahrzeug verkaufen und

weiter nutzen können. Der gesamte Prozess - von der Fahrzeugbewertung per

Live-Stream bis zur Auszahlung - erfolgt digital und ohne Bonitätsprüfung. So

ermöglicht fintechOne eine unkomplizierte Liquiditätsbeschaffung bei

gleichbleibender Mobilität.

FAQs

Was ist flowCar und wie funktioniert das Angebot?

flowCar ist eine Marke der fintechOne mobility GmbH und betreibt eine

vollständig digitale Plattform für Sale-and-Rent-Back (SRB) von Fahrzeugen.

Fahrzeugbesitzer verkaufen ihr Auto an flowCar und mieten es direkt im Anschluss

zurück - sie erhalten sofortige Liquidität und bleiben dabei vollständig mobil.

Ist flowCar ein klassischer Kredit?

Nein. flowCar ist eine Alternative zum klassischen Bankkredit. Kunden verkaufen

ihr Fahrzeug an flowCar und mieten es anschließend zurück. Das Ziel ist es, im

Auto gebundenes Kapital schnell, fair und vollständig digital verfügbar zu

machen, ohne die Mobilität - zum Beispiel für den täglich nötigen Weg zur Arbeit

- einzuschränken.

Was unterscheidet flowCar von anderen Anbietern?

flowCar ist der einzige Anbieter mit einem vollständig digitalen

Sale-and-Rent-Back-Prozess für Fahrzeuge in Deutschland. Von der Antragstellung

bis zur Auszahlung werden Medienbrüche vermieden und Prozesse beschleunigt.

Wie schnell erhalten Kunden ihr Geld?

Der gesamte Prozess - von der Antragstellung über das Live-Video-Gutachten und

die digitale Legitimation bis zur Auszahlung - läuft über ein eigenentwickeltes

ERP-Portal ab. Kunden erhalten ihre Auszahlung taggleich, ohne eine Filiale

aufsuchen zu müssen.

Warum besteht Bedarf für eine Lösung wie flowCar?

Viele Haushalte verfügen über wenig liquide Rücklagen, haben jedoch Vermögen in

Form eines eigenfinanzierten Fahrzeugs. Gleichzeitig vergeben Banken Kredite

zunehmend restriktiv. flowCar schließt diese Lücke, indem es gebundenes Kapital

verfügbar macht, ohne dass die Menschen auf ihre Mobilität verzichten müssen.

Pressekontakt:

fintechOne mobility GmbH

Ansprechpartner: Aris K. Zantiotis

Jahnplatz 4

82166 München-Gräfelfing

Tel.: +49 89 443 10 100

mailto:info@flowcar.eu

https://flowcar.eu

SCHWARZ Financial Communication

Frank Schwarz

mailto:schwarz@schwarzfinancial.com

Tel.: +49 611 580 29 290

Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/178875/6295996

OTS: fintechOne mobility GmbH