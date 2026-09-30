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OTS: FLEX Capital Management GmbH / FLEX-Capital-Portfoliounternehmen Omikron ...

FLEX-Capital-Portfoliounternehmen Omikron (multicash) schließt sich

mit COPS (corima) zusammen

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Köln/Wien (ots) - Mit dem Zusammenschluss von Omikron (multicash) und COPS

(corima) entsteht ein neuer Anbieter für Payments & Treasury in der DACH-Region.

Ziel ist eine integrierte End-to-End-Plattform als zentraler Baustein für die

CFO-Suite von morgen.

In einem wichtigen Wachstumsschritt für die Softwarelösungen multicash und

corima hat sich Omikron, Portfoliounternehmen des Private-Equity-Investors FLEX

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Capital, mit COPS zusammengeschlossen. Gemeinsam bieten sie Unternehmen künftig

eine durchgängige Lösung für zentrale CFO-Prozesse aus einer Hand. Über die

finanziellen Details der Transaktion wurde Stillschweigen vereinbart.

Omikron und COPS arbeiten bereits seit Jahren als Produktpartner zusammen und

betreuen zahlreiche gemeinsame Kunden. multicash ist auf Zahlungsverkehr und

Cash Management spezialisiert, corima auf Corporate Treasury, Risikomanagement,

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Accounting und Liquiditätsmanagement. Die Gruppe beschäftigt rund 150

Mitarbeitende in Köln, Wien, Wetzlar und Hamburg, mehr als 700 direkte

Corporate-Kunden vertrauen bereits auf ihre Lösungen. Geführt wird sie von Dr.

Daniel Appelhoff als CEO sowie den bisherigen COPS-Geschäftsführern Lukas

Steiner, Martin Zavadil und Christopher Lapp.

"Der Markt 'Software of the CFO Office' verlangt zunehmend nach integrierten

Lösungen statt einzelner Bausteine", sagt Peter Kautz, Partner bei FLEX Capital.

"Omikron haben wir 2023 mit der strategischen Perspektive erworben, eine

führende Plattform für diese Themen aufzubauen. Mit COPS kommen wir diesem Ziel

nun entscheidend näher."

"Liquidität ist für Unternehmen längst eine strategische Steuerungsgröße - und

dafür brauchen CFOs Transparenz vom einzelnen Zahlungsvorgang bis zur

Treasury-Entscheidung", sagt Dr. Daniel Appelhoff, CEO von Omikron.

"Payments und Treasury gehören zusammen - das erleben wir jeden Tag im Austausch

mit unseren Kunden", sagt Lukas Steiner, Geschäftsführer von COPS.

Über FLEX Capital

FLEX Capital ist ein von erfolgreichen Serienunternehmern und

Software-Spezialisten gegründeter Private-Equity-Fonds und investiert in

profitable, bootstrapped Unternehmen aus dem Software- und Tech-Mittelstand im

DACH-Raum. Weitere Informationen unter http://www.flex.capital.

Pressekontakt:

Michelle Gerstberger

FLEX Capital - Director Marketing & Communications

mailto:mg@flex.capital

+49 160 938 388 98

flex.capital/presse

Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/183512/6362130

OTS: FLEX Capital Management GmbH

Information

Die Handels- und Depotfunktionen in diesem Broker Cockpit werden für Finanzinstrumente von der Finanzen.net Zero GmbH als vertraglich gebundener Vermittler der DonauCapital Wertpapier GmbH (§ 3 Abs. 2 WpIG) bereitgestellt; bei Kryptowerten werden die Handels- und Depotfunktionen in diesem Broker Cockpit ausschließlich von der DonauCapital Wertpapier GmbH bereitgestellt. Die Finanzen.net GmbH stellt ausschließlich den technischen Rahmen bereit und ist in die Wertpapier- und Kryptodienstleistung nicht einbezogen.