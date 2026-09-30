OTS: FLEX Capital Management GmbH / FLEX-Capital-Portfoliounternehmen Omikron ...

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FLEX-Capital-Portfoliounternehmen Omikron (multicash) schließt sich
mit COPS (corima) zusammen
Köln/Wien (ots) - Mit dem Zusammenschluss von Omikron (multicash) und COPS
(corima) entsteht ein neuer Anbieter für Payments & Treasury in der DACH-Region.
Ziel ist eine integrierte End-to-End-Plattform als zentraler Baustein für die
CFO-Suite von morgen.
In einem wichtigen Wachstumsschritt für die Softwarelösungen multicash und
corima hat sich Omikron, Portfoliounternehmen des Private-Equity-Investors FLEX
Capital, mit COPS zusammengeschlossen. Gemeinsam bieten sie Unternehmen künftig
eine durchgängige Lösung für zentrale CFO-Prozesse aus einer Hand. Über die
finanziellen Details der Transaktion wurde Stillschweigen vereinbart.
Omikron und COPS arbeiten bereits seit Jahren als Produktpartner zusammen und
betreuen zahlreiche gemeinsame Kunden. multicash ist auf Zahlungsverkehr und
Cash Management spezialisiert, corima auf Corporate Treasury, Risikomanagement,
Accounting und Liquiditätsmanagement. Die Gruppe beschäftigt rund 150
Mitarbeitende in Köln, Wien, Wetzlar und Hamburg, mehr als 700 direkte
Corporate-Kunden vertrauen bereits auf ihre Lösungen. Geführt wird sie von Dr.
Daniel Appelhoff als CEO sowie den bisherigen COPS-Geschäftsführern Lukas
Steiner, Martin Zavadil und Christopher Lapp.
"Der Markt 'Software of the CFO Office' verlangt zunehmend nach integrierten
Lösungen statt einzelner Bausteine", sagt Peter Kautz, Partner bei FLEX Capital.
"Omikron haben wir 2023 mit der strategischen Perspektive erworben, eine
führende Plattform für diese Themen aufzubauen. Mit COPS kommen wir diesem Ziel
nun entscheidend näher."
"Liquidität ist für Unternehmen längst eine strategische Steuerungsgröße - und
dafür brauchen CFOs Transparenz vom einzelnen Zahlungsvorgang bis zur
Treasury-Entscheidung", sagt Dr. Daniel Appelhoff, CEO von Omikron.
"Payments und Treasury gehören zusammen - das erleben wir jeden Tag im Austausch
mit unseren Kunden", sagt Lukas Steiner, Geschäftsführer von COPS.
Über FLEX Capital
FLEX Capital ist ein von erfolgreichen Serienunternehmern und
Software-Spezialisten gegründeter Private-Equity-Fonds und investiert in
profitable, bootstrapped Unternehmen aus dem Software- und Tech-Mittelstand im
DACH-Raum. Weitere Informationen unter http://www.flex.capital.
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