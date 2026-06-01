OTS: Focused Energy GmbH / Aus Spitzenforschung wird Industrie: Focused ...

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Aus Spitzenforschung wird Industrie: Focused Energy plant Ausgründung
von Sourcelight
Darmstadt / Biblis (ots) - Nach der erfolgreichen Finanzierungsrunde über 240
Millionen US-Dollar treibt Focused Energy die Industrialisierung der Laserfusion
als sein Kerngeschäft weiter konsequent voran. Zugleich plant das Unternehmen,
seine Aktivitäten im Bereich lasergetriebener Strahlungsquellen unter dem Namen
Sourcelight in einer eigenständigen Einheit zu bündeln. Damit stellt Focused
Energy die Weichen für den industriellen Transfer ausgewählter technologischer
Bausteine aus der Laserfusionsentwicklung. Die Ausgründung zeigt, wie aus
Spitzenforschung neue Industrie entstehen kann: Wissenschaftliche Exzellenz wird
in industrielle Anwendungen mit hohem Wertschöpfungs- und Wachstumspotenzial
überführt.
Sourcelight soll die bei Focused Energy entwickelte LDRS-Technologie
(Laser-Driven Radiation Sources) gezielt in industrielle Anwendungen überführen.
Sie kombiniert lasergetriebene Röntgenstrahlung und Neutronen in einem System.
Dadurch werden sowohl hochauflösende Bildgebung als auch zusätzliche
Informationen über Materialzusammensetzungen möglich, insbesondere dort, wo
heutige Prüfverfahren bei Eindringtiefe, Auflösung, Materialerkennung oder
Einsatzflexibilität bisher an Grenzen stoßen.
Relevante Anwendungsfelder sieht Focused Energy in der Charakterisierung und
Qualifizierung nuklearer Abfälle, in Sicherheits- und Zollkontrollen in
Containerhäfen, in der industriellen Qualitätssicherung sowie der
zerstörungsfreien Prüfung sicherheitskritischer Komponenten. Hier wächst der
Bedarf an Verfahren, die tief in Materialien eindringen, nicht invasiv arbeiten
und gleichzeitig zusätzliche Informationen über innere Strukturen und
Materialzusammensetzungen liefern können.
"Focused Energy verfolgt das Ziel, Laserfusion industriell nutzbar zu machen.
Gleichzeitig entstehen entlang dieser Entwicklung Technologien, die schon früher
industrielle Wirkung entfalten. Sourcelight ist unser Weg, diese
Anwendungsperspektive für lasergetriebene Strahlungsquellen klar zu
strukturieren und weiterzuentwickeln", erklärt Thomas Forner, CEO von Focused
Energy: "In Biblis, wo wir das weltweit erste Laserfusionskraftwerk bauen, haben
wir den perfekten Standort. Dort entsteht auch der erste Prototyp der
LDRS-Technologie. Damit zeigen wir, wie aus Forschung industrielle
Wertschöpfung, Arbeitsplätze, und Unternehmen entstehen."
Pressekontakt:
Michael Zell
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