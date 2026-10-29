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OTS: Focused Energy GmbH / Focused Energy schließt zwei Kooperationen in ...

Focused Energy schließt zwei Kooperationen in Japan /

Absichtserklärungen mit Kyoto Fusioneering und dem Institute of Laser

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Engineering der Universität Osaka (FOTO)

Tokio / Darmstadt (ots) - Das Laserfusionsunternehmen Focused Energy hat in

Japan zwei Absichtserklärungen (Memorandum of Understanding, MoU) unterzeichnet:

mit Kyoto Fusioneering in Tokio, während des Japan-Besuchs von Bundeskanzler

Friedrich Merz, und mit dem Institute of Laser Engineering (ILE) der Universität

Osaka, einem der führenden Laserfusionslabore weltweit.

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Mit Kyoto Fusioneering will Focused Energy die Laserfusion industriell nutzbar

machen. Focused Energy liefert Brennstoffkapseln (Targets), Hochleistungslaser

und die Kraftwerksauslegung. Kyoto Fusioneering bringt den

Tritium-Brennstoffkreislauf und das Blanket ein. Geprüft werden gemeinsame

Entwicklungen bei Brennstoff, Targets, Tritiumkreislauf, Werkstoffen und

Diagnostik.

Mit dem ILE arbeitet Focused Energy an Laserdesign, Zündkonzepten und

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Diagnostik. Geplant sind gemeinsame Experimente, Wissenschaftleraustausch und

Publikationen.

"Der Bau eines Laserfusionskraftwerks ist eine globale Aufgabe", sagt Thomas

Forner, CEO von Focused Energy. "Mit dem ILE arbeiten wir mit einem der besten

Labore der Welt an Zündung und Lasertechnik und holen dieses Wissen nach

Biblis." Beide MoU sind Rahmenvereinbarungen; konkrete Projekte werden gesondert

vereinbart.

Über Focused Energy

Focused Energy ist ein deutsch-amerikanisches Fusionsunternehmen mit Hauptsitz

in Darmstadt sowie Niederlassungen in Berlin, Austin und San Francisco. Das 2021

aus dem Umfeld der TU Darmstadt gegründete Unternehmen beschäftigt rund 200

Wissenschaftler und Ingenieure aus mehr als 30 Nationen. Es will in Biblis bis

Mitte der 2030er Jahre das weltweit erste Laserfusionskraftwerk errichten.

https://www.focused-energy.co

Pressekontakt:

Michael Zell

Fink & Fuchs AG

Berliner Straße 164

D-65205 Wiesbaden

T: +49 163 - 74 13 107

E: mailto:focused-energy@finkfuchs.de

Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/162121/6380159

OTS: Focused Energy GmbH

Information

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