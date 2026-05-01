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OTS: Focused Energy GmbH / Rekord-Finanzierungsrunde: Focused Energy sichert ...

27.05.26 11:24 Uhr

Rekord-Finanzierungsrunde: Focused Energy sichert 240 Mio. US-Dollar

Darmstadt (ots) - Das Laserfusionsunternehmen Focused Energy hat in einer

Serie-A-Finanzierungsrunde 240 Millionen US-Dollar eingeworben. Das ist die

bislang größte vollständig gesicherte Serie-A-Finanzierung in der globalen

Fusionsbranche. Das Unternehmen steigt damit zum wertvollsten Fusionsunternehmen

Europas auf. Focused Energy setzt auf die Laserfusion, den bislang einzigen

Ansatz in der Kernfusion mit wissenschaftlich belegtem Nettoenergiegewinn.

"Die Fusionsenergie tritt damit in Deutschland und Europa in eine neue Ära ein.

Es geht darum, wie wir unsere wissenschaftliche Exzellenz und industrielle

Stärke in industrielle Wertschöpfung überführen", erklärt Thomas Forner, CEO von

Focused Energy.

Bei der Finanzierungsrunde engagieren sich Investoren aus Deutschland, Europa,

Asien und der Golfregion, die bereit sind, die Bauphase bis hin zum

Fusionskraftwerk zu finanzieren. Damit fließt internationales Geld nach

Deutschland, um hier industrielle Wertschöpfung und eine neue globale

Hochtechnologieindustrie aufzubauen. Das Kapital wird fast vollständig in Biblis

auf dem ehemaligen Kernkraftwerksgelände von RWE investiert.

Mit RWE gewinnt Focused Energy einen strategischen Kapitalgeber und

industriellen Partner, der die Nutzung des Standorts Biblis für die Laserfusion

ermöglicht und genehmigungsrechtliche Expertise einbringt. Focused Energy treibt

damit die Fusionstechnologie in Deutschland voran und beschleunigt den Weg zur

kommerziellen Nutzung.

Dr. Markus Krebber, CEO der RWE AG: "Dank seiner exzellenten

Forschungslandschaft und innovativer Start-ups wie Focused Energy ist

Deutschland gut positioniert, global eine Spitzenrolle in der Kernfusion

einzunehmen. Deshalb sind wir bereit, unsere Investition in Focused Energy

weiter auszubauen. Es ist ein wichtiges Signal, dass Bund und Länder gemeinsam

daran arbeiten, die Entwicklung voranzutreiben, um einen kommerziellen

Fusionsreaktor in Deutschland zu realisieren. RWE unterstützt dieses Ziel

ausdrücklich: Mit unseren Rückbaustandorten, ihrer vorhandenen kerntechnischen

Infrastruktur und unserer genehmigungsrechtlichen Expertise schaffen wir

Voraussetzungen, um Deutschland im internationalen Wettbewerb Zeit- und

Kostenvorteile zu sichern."

Pressekontakt:

Fink & Fuchs, 65205 Wiesbaden

T: +49 163 - 74 13 107

E: mailto:focused-energy@finkfuchs.de

Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/162121/6282786

OTS: Focused Energy GmbH