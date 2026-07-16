OTS: Fourthline B.V. / Fourthline und Veridas bauen gemeinsam eine globale ...

16.07.26 10:29 Uhr

Fourthline und Veridas bauen gemeinsam eine globale

Identitätsplattform zur Bekämpfung von Identitätsbetrug auf

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Amsterdam (ots) - In Europa gegründet, heute weltweit aktiv: Unterstützt von

europäischen Investoren und mit bankentauglichen europäischen

Compliance-Standards für Märkte auf der ganzen Welt.

- Kundennutzen: Eine nahtlose End-to-End-Benutzererfahrung, die Identitäten über

den gesamten Kundenlebenszyklus hinweg schützt und Unternehmen dabei

unterstützt, sicher und unter Einhaltung aller geltenden Vorschriften zu

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wachsen.

- Das Ziel: Fourthline und Veridas bündeln ihre Kräfte, um eine globale,

bankentaugliche Identitätsplattform zu schaffen: souveräne KI, modulare

Compliance sowie proprietäre Technologien zur Betrugsbekämpfung und Biometrie

in Europa, Lateinamerika und den USA. Ein zuverlässiger Partner für

durchgängige KYC-, AML- und Identitäts-Compliance.

- Transaktionsbedingungen: Im Anschluss an die Fusion werden die Aktionäre von

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Veridas (einschließlich BBVA) weiterhin als Aktionäre des fusionierten

Unternehmens bestehen bleiben. Die Transaktion wird teilweise von Finch

Capital, einem bestehenden Investor von Fourthline, sowie von neuen

Investoren, einschließlich Rabo Investments, der firmeneigenen

Investmentgesellschaft der Rabobank, finanziert. Der Abschluss der

Transaktion, inklusive der erforderlichen behördlichen Genehmigungen, ist für

die zweite Hälfte 2026 vorgesehen, vorbehaltlich der üblichen

Abschlussbedingungen.

Fourthline, Europas Marktführer für Identitätsprüfung und Compliance, hat eine

Vereinbarung über die Fusion mit Veridas, einem renommierten internationalen

Anbieter digitaler Identitätslösungen, unterzeichnet, um die umfassendste und

fortschrittlichste Trust-Plattform in Europa und Amerika bereitzustellen.

Durch den Zusammenschluss werden die KYC/AML-Compliance-Lösungen von Fourthline

auf institutionellem Niveau in Nord- und Mitteleuropa mit dem proprietären

Identitäts- und Betrugsbekämpfungs-Stack von Veridas sowie dessen Marktposition

in Südeuropa, den USA und Lateinamerika vereint. Das fusionierte Unternehmen

wird mit einer einzigen, integrierten KI-Architektur den gesamten

Kundenlebenszyklus für globale Tier-1-Banken, Fintech-Unternehmen,

Telekommunikationsanbieter und digitale Disruptoren auf beiden Kontinenten

absichern. Fourthline und Veridas gehen diesen Schritt aus einer Position der

Stärke heraus: Beide Unternehmen sind profitabel, EBITDA-positiv und befinden

sich am stärksten Punkt ihrer jeweiligen Unternehmensgeschichte. Gemeinsam

werden sie in diesem Jahr voraussichtlich 115 Millionen Verifizierungen in mehr

als 50 Ländern durchführen.

Wachstum und Compliance ohne Grenzen

Durch die Kombination des bewährten, souveränen KI-Technologie-Stacks und der

modularen Compliance-Plattform von Fourthline mit der lokalen Marktexpertise von

Veridas, dessen proprietärem Anti-Betrugs- und Biometrie-Portfolio sowie den

etablierten Beziehungen im Finanzökosystem Europas, Lateinamerikas und der USA

werden die beiden Unternehmen regulierten Instituten die Möglichkeit bieten, auf

einen einzigen, vertrauenswürdigen Partner für durchgängige KYC-, AML- und

Identitäts-Compliance sowie auf die notwendige Infrastruktur zurückzugreifen, um

mit Zuversicht zu wachsen.

Gemeinsam werden Fourthline und Veridas Finanzinstituten und regulierten Kunden

in ganz Europa, den USA und Lateinamerika folgende Dienstleistungen anbieten:

- Vollständige Compliance im Bereich Identitätsprüfung: Eine einzige,

integrierte Plattform, die Identitätsprüfung (Identity Verification, ID&V),

AML-Screening und -Überwachung, qualifizierte elektronische Signatur

(Qualified Electronic Signature, QES), Bankkontenüberprüfung (Bank Account

Verification, BAV) sowie biometrische Authentifizierung abdeckt und unabhängig

oder als vollständige End-to-End-Lösung über eine modulare, API-orientierte

Architektur bereitgestellt werden kann.

- Regionale Expertise, globale Standards: Die tiefgreifenden lokalen Kenntnisse

von Veridas in Bezug auf Ausweisdokumente, regulatorische Rahmenbedingungen

und die Besonderheiten des Onboarding-Prozesses, unterstützt durch die

Compliance-Infrastruktur auf Bankenniveau und die souveräne

KI-Entscheidungsengine von Fourthline.

- Skalierbare Infrastruktur für wachstumsstarke Märkte: Über die

Kerninfrastruktur von Fourthline und das Self-Service-Portal Fourthline Hub

erhalten Partner direkten Zugriff auf Analysen, Berichte und Konfigurationen,

die in einer der am schnellsten wachsenden Digital-Banking-Landschaften der

Welt zum Einsatz kommen. Hinzu kommt die langjährige Erfahrung von Veridas

beim Support groß angelegter Produktionsanwendungen mit außergewöhnlicher

betrieblicher Effizienz.

- Zukunftssichere Compliance: Die globalen AML- und KYC-Standards gleichen sich

zunehmend an, und das fusionierte Unternehmen wird in der Lage sein,

unabhängig von der jeweiligen Rechtsordnung einheitliche, überprüfbare und den

regulatorischen Anforderungen entsprechende Compliance-Ergebnisse zu liefern.

- Vertrauenswürdiges Wachstum für regulierte Unternehmen: Tier-1-Banken,

Neobanken, Neobroker, Versicherer, Regierungen, Telekommunikationsanbieter und

globale Unternehmen in beiden Regionen werden von einem Partner profitieren,

der sich um alle Aspekte der Compliance kümmert. So können sie sich voll und

ganz darauf konzentrieren, ihr Unternehmen weiter auszubauen.

- Starker makroökonomischer Rückenwind: Gestiegene Nachfrage nach

Identitätslösungen, angetrieben durch die Zunahme von Deepfakes und

KI-gestütztem Betrug sowie durch verschärfte regulatorische Vorgaben wie AMLR

und MiCA in Europa sowie die Altersüberprüfung in sozialen Medien.

Paul Stoddart, CEO von Fourthline: "Fourthline wurde ins Leben gerufen, um eine

der größten Herausforderungen im Finanzdienstleistungssektor zu bewältigen: die

Frage, wie Identitätsprüfung und Compliance schnell, zuverlässig und skalierbar

ohne Kompromisse gestaltet werden können. Wir haben dies erfolgreich für einige

der größten und anspruchsvollsten regulierten Institute Europas gelöst. Wir

haben kontinuierlich auf das Ziel hingearbeitet, diese Mission innerhalb Europas

und darüber hinaus in Lateinamerika, einem der dynamischsten und sich am

schnellsten digitalisierenden Finanzmärkte der Welt, auszuweiten. Veridas hat

durch den Aufbau einer Infrastruktur, die der Komplexität und Vielfalt seiner

Kunden wirklich gerecht wird, etwas Außergewöhnliches geleistet. Gemeinsam

setzen wir neue Maßstäbe dafür, wie eine konforme und skalierbare

Identitätsprüfung weltweit aussieht."

Eduardo Azanza, CEO und Mitbegründer von Veridas: "Veridas entstand mit dem

Ziel, das Internet mit der zuvor fehlenden Vertrauensschicht auszustatten: einer

Möglichkeit, wie Einzelpersonen und Organisationen sicher mit echten Identitäten

agieren können. In einer Welt, in der KI-gesteuerter Betrug zum Alltag gehört,

in der es immer schwieriger wird, eine echte Identität von einer gefälschten zu

unterscheiden, und in der sowohl die regulatorische Komplexität als auch die

Marktchancen rasant zunehmen, ist unsere Mission wichtiger denn je. Durch die

Kombination unserer jahrzehntelangen Erfahrung in der Betreuung von

Tier-1-Unternehmen weltweit mit proprietären Identitäts- und biometrischen

Technologien, fortschrittlichen Funktionen zur Betrugsbekämpfung und mehrfach

verwendbaren Identitätslösungen sowie der umfassenden Compliance-Koordination

von Fourthline und dessen nachgewiesener Erfahrung mit Neobanken,

Fintech-Unternehmen und regulierten Finanzinstituten in ganz Europa können wir

diese Vision nun Wirklichkeit werden lassen."

Die Fusion wird die gemeinsame strategische Roadmap zum Aufbau einer Identitäts-

und Vertrauensinfrastruktur der nächsten Generation für stark regulierte

Branchen beschleunigen. Das fusionierte Unternehmen wird sich darauf

konzentrieren, Kunden bei der Eindämmung von Finanzkriminalität, der

Vereinfachung der Compliance, der Verbesserung der Konversionsrate, der

kontinuierlichen Authentifizierung von Nutzern und der Vorbereitung auf die

Umstellung auf mehrfach verwendbare digitale Identitäten in allen Märkten zu

unterstützen.

Nach Vollzug der Fusion werden die Aktionäre von Veridas (einschließlich BBVA)

Aktionäre des fusionierten Unternehmens bleiben. Die Transaktion wird teilweise

von dem bisherigen Fourthline-Investor Finch Capital sowie von neuen Investoren,

unter anderem der Rabo Investments, finanziert. Der Abschluss der Transaktion

ist vorbehaltlich der üblichen Abschlussbedingungen, einschließlich der

erforderlichen behördlichen Genehmigungen, für die zweite Hälfte des Jahres 2026

vorgesehen.

Die Integration der Technologien von Fourthline und Veridas wird in mehreren

Phasen erfolgen. Dabei werden wir unser unerschütterliches Engagement für die

Leistungsfähigkeit und Qualität unserer Dienstleistungen sowie für den lokalen

Kundensupport in allen Märkten aufrechterhalten. Beide Unternehmen werden ihre

Bestandskunden mit einer verbesserten, leistungsfähigeren Plattform bedienen,

die Servicekontinuität wird dabei vollumfänglich gewährleistet.

Die Transaktion unterliegt den üblichen Abschlussbedingungen, einschließlich der

erforderlichen behördlichen Genehmigungen und soll voraussichtlich in der

zweiten Jahreshälfte 2026 abgeschlossen werden.

Zukunftsgerichtete Aussagen

Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen. Zukunftsgerichtete

Aussagen lassen sich an Begriffen wie "wird", "erwartet", "positioniert" und

ähnlichen Ausdrücken erkennen. Derartige Aussagen sind von Natur aus mit Risiken

und Ungewissheiten verbunden, einschließlich des Zeitpunkts und des Ausgangs

behördlicher Genehmigungen, des Fortschritts der Integration, der

Wettbewerbsdynamik und anderer Faktoren. Die tatsächlichen Ergebnisse können

erheblich von diesen Aussagen abweichen. Fourthline und Veridas übernehmen keine

Verpflichtung, zukunftsgerichtete Aussagen zu aktualisieren, sofern dies nicht

nach geltendem Recht erforderlich ist.

Über Fourthline:

Fourthline ist Europas führender Identitätsprüfungsanbieter, der

Compliance-Lösungen auf Basis proprietärer KI-Technologie bereitstellt. Die

Stärke des 2017 in Amsterdam gegründeten Unternehmens spiegelt sich in dessen

Kundenstamm wider, zu dem unter anderem Revolut, N26, Trade Republic, Qonto,

Scalable Capital, Scalapay, Raisin, Rabobank und Bitpanda zählen. Durch eine

einzige API-Integration ermöglicht es Fourthline Finanzinstituten, konsistente

Compliance-Standards einzuhalten und zugleich ihre ambitionierte globale

Expansion voranzutreiben. https://cts.businesswire.com/ct/CT?id=smartlink&url=ht

tp%3A%2F%2Fwww.fourthline.com&esheet=54562317&lan=de-DE&anchor=www.fourthline.co

m&index=1&md5=271d26b92fed4b9b1fd548572f21d08e

Über Veridas:

Veridas ist ein im Jahr 2017 als Joint Venture mit BBVA gegründetes

Technologieunternehmen, das sich seitdem zu einem weltweit führenden Akteur in

der Identitätsbranche entwickelt hat. Veridasas betreut mittlerweile über 350

Kunden in 25 Ländern in Branchen wie dem Bankwesen, dem Versicherungswesen, der

Telekommunikation und der öffentlichen Verwaltung in Europa, Lateinamerika und

den Vereinigten Staaten. Die Mission von Veridas besteht darin, jedem

Unternehmen mithilfe seiner proprietären, innovativen Lösungen für

Identitätsprüfung, Biometrie und Betrugsbekämpfung vertrauenswürdige digitale

Identitäten bereitzustellen.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die

offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren

Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original

veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit

der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Pressekontakt:

Rebecca Quack

mailto:rebecca.quack@cognitomedia.com

+49 (0) 211 175 2085 3

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OTS: Fourthline B.V.