OTS: Fourthline B.V. / Fourthline und Veridas schließen Fusion ab und ...

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Fourthline und Veridas schließen Fusion ab und schaffen einen
europäischen Marktführer für digitale Identitätsdienste auf Bankniveau
Amsterdam/Pamplona (ots) -
- Es entsteht ein Anbieter für Identitätsservices, Compliance und
Betrugsprävention in über 50 Ländern - mit einer einzigen integrierten
Plattform.
- Fourthline und Veridas schaffen gemeinsam eine globale Identitätsplattform auf
Bankniveau: souveräne KI, modulare Compliance sowie proprietäre Anti-Betrugs-
und Biometrie-Technologie in Europa, Lateinamerika und den USA; man ist auf
Kurs für 200 Millionen Verifizierungen im Jahr 2026.
- Mit einem prognostizierten kombinierten Umsatz von mehr als 50 Mio. EUR im
Jahr 2026 und zwei beim Closing EBITDA-positiven Unternehmen erwartet das
Unternehmen, bis 2029 jährlich wiederkehrende Umsätze (ARR) von 85 Mio. EUR zu
erreichen.
- Finanzierung: Die Transaktion umfasst eine Finanzierung von bis zu 65 Mio.
EUR, bereitgestellt durch den bestehenden Gesellschafter Finch Capital, eine
neue Eigenkapitalinvestition von Seaya Andromeda und eine Fremdfinanzierung
durch Ashgrove Capital.
Fourthline und Veridas geben heute den Abschluss ihrer am 16. Juli 2026 erstmals
angekündigten Fusion bekannt. Die Transaktion wurde am 03. November 2026 nach
Erfüllung aller Vollzugsbedingungen abgeschlossen.
Die Finanzierung wird genutzt, um Produktinnovationen zu beschleunigen,
strategische M&A-Aktivitäten zu verfolgen, Verbindlichkeiten zu refinanzieren
und eine Neuordnung der Beteiligungsstruktur zu unterstützen, die auch eine
teilweise Liquiditätsbereitstellung für die Gesellschafter von Veridas vorsieht.
Beide Unternehmen sind beim Closing EBITDA-positiv. Der Zusammenschluss soll
jährliche Run-Rate-Synergien von 20 Mio. EUR erzielen. Bei geringen
Kundenüberschneidungen und komplementären Märkten wird der Großteil dieses
Wachstums daraus entstehen, dass die jeweils proprietäre Technologie der
Unternehmen, den Kunden des jeweils anderen angeboten wird.
Führung und Governance
Fourthline-CEO Paul Stoddart wird das fusionierte Unternehmen als Chief
Executive Officer führen. Radboud Vlaar, Managing Partner bei Finch Capital,
wird den Aufsichtsrat leiten. Eduardo Azanza, CEO von Veridas, wird President
des fusionierten Unternehmens. Esteban Morrás, bisher Präsident von Veridas,
Philip van Engers von Finch Capital und Alfonso Diaz, Investment Director bei
Seaya Andromeda, werden in den Aufsichtsrat der Fourthline Group Holding B.V.
eintreten. Der Hauptsitz des fusionierten Unternehmens wird in Amsterdam sein,
mit Niederlassungen in Stockholm, Pamplona, Barcelona, Mexiko, São Paulo und
Boston.
Was Kunden gewinnen
Fourthline und Veridas haben sich zusammengeschlossen, um eine globale
Identitätsplattform auf Bankniveau zu schaffen. Diese umfasst souveräne KI,
modulare Compliance sowie proprietäre Anti-Betrugs- und Biometrie-Technologie in
Europa, Lateinamerika und den USA. Ein vertrauenswürdiger Partner für
durchgängige KYC-, AML- und Identitäts-Compliance. Ab heute können Kunden beider
Unternehmen mit einem einzigen Anbieter in Europa, Lateinamerika, Mexiko und den
USA zusammenarbeiten. Beide Plattformen laufen mit voller Kontinuität der
Services, den bestehenden Verträgen und Integrationen sowie den lokalen Supports
weiter. Die Integration erfolgt in Phasen, Kunden müssen nichts unternehmen.
Warum der Zusammenschluss jetzt wichtig ist
Regulierte Unternehmen stehen gleichzeitig unter zwei starken
Belastungsfaktoren: Betrug wird zunehmend KI-generiert, einschließlich Deepfake-
und Synthetic-Identity-Angriffen, und der Compliance-Rahmen erweitert sich
infolge der EU-AMLR, MiCA, eIDAS 2.0 und nationaler Altersverifikationsgesetze
sowie CNBV & CUB in Lateinamerika und Mexiko. Die weltweiten Ausgaben für
digitale Identitätsverifizierung werden 2026 voraussichtlich knapp 19 Mrd.
US-Dollar erreichen und bis 2030 um 55 % auf mehr als 29 Mrd. US-Dollar
anwachsen, so Juniper Research. (https://www.crowdfundinsider.com/2026/05/276853
-digital-identity-verification-set-for-steady-growth-amid-rise-in-ai-driven-frau
d-research/)
Dieselbe Studie stellt fest, dass die biometrische Verifizierung die am
schnellsten wachsende Modalität ist und dass "Unternehmenskunden ihre Ausgaben
bei Anbietern bündeln, die den gesamten Identitätslebenszyklus über Märkte und
Regulierungen hinweg abdecken".
Das fusionierte Unternehmen adressiert bestehende Herausforderungen und vereint
die Compliance- und Entscheidungstechnologie von Fourthline, entwickelt für
regulierte Finanzdienstleister in Nord- und Mitteleuropa, mit der Biometrie-,
Dokumenten- und Stimmtechnologie von Veridas, die in Südeuropa, Lateinamerika
und den USA im Einsatz ist. Der Technologie-Stack ist vollständig proprietär.
Qualifizierte Vertrauensdienste werden von Fourthline Trust Services, einem
qualifizierten Vertrauensdiensteanbieter (QTSP), erbracht. Das Ergebnis:
Regulierte Unternehmen können mit Zuversicht in neue Märkte expandieren.
Zitate
Paul Stoddart, CEO von Fourthline: "Das Closing markiert die Entstehung eines
echten europäischen Marktführers für Identitätsverifizierung und
Betrugsprävention. Ab heute kann ein Geschäftspartner, der Kunden in Amsterdam,
Madrid, London, Mexiko-Stadt, São Paulo oder Bogotá onboardet, über einen
einzigen Anbieter einen einheitlichen Verifizierungsstandard anwenden. Unsere
erste Aufgabe ist es, die Kontinuität des Service für bestehende Kunden
sicherzustellen; unsere zweite, ihnen Zugang zu zusätzlichem Mehrwert zu
verschaffen."
Eduardo Azanza, President: "Unsere Mission ist klar: Wir unterscheiden Echtes
von Gefälschtem, damit unsere Kunden auf Vertrauen bauen können. Diese Fusion
gibt uns die Talente, die Technologie und die Reichweite, um diese Mission
weiter voranzubringen, als es jedes Unternehmen allein könnte. Gemeinsam
vervielfachen wir unsere Fähigkeit, Betrug zu bekämpfen - mit regulatorischer
Compliance als Grundlage und einem festen Bekenntnis zum ethischen Einsatz von
KI. In Europa geboren und bereits global expandiert, agieren wir nun als ein
Team und verbinden komplementäre Expertise mit gemeinsamer Energie und Ambition.
Vorwärts. Gemeinsam."
Radboud Vlaar, Finch Capital: "Wir waren überzeugt, dass dies kulturell sehr gut
zusammenpasst, da beide Unternehmen auf einem starken Fundament
kundenorientierter Produktführerschaft aufbauen, wie der Blue-Chip-Kundenstamm
zeigt. Wir sind der Ansicht, dass dieser Markt reif für eine Konsolidierung ist,
für die Fourthline und Veridas unserer Einschätzung nach gut positioniert sind,
wie das starke organische Wachstum und die gewonnenen Ausschreibungen großer
Tier-1-Banken belegen. Wir freuen uns darauf, eng mit Paul und seinem Team
zusammenzuarbeiten, um den Wertschöpfungsplan umzusetzen und das Führungsteam
weiter auszubauen."
Alfonso Diaz, Seaya Andromeda: "Wir freuen uns sehr, in Fourthline und Veridas
zu investieren und die nächste Wachstumsphase zu unterstützen. Beide Unternehmen
haben herausragende Geschäfte aufgebaut - mit starken Teams, proprietärer
Technologie und komplementären Fähigkeiten über Produkte und Märkte hinweg. Wir
sind überzeugt, dass dieser Zusammenschluss enormes Potenzial hat, ein globaler
Marktführer im Bereich digitale Identität zu werden, und wir freuen uns darauf,
die internationale Expansion und das weitere Wachstum zu unterstützen."
Berater
Orange Clover und Act Legal Spain fungierten als federführende Rechtsberater von
Fourthline für niederländisches bzw. spanisches Recht und koordinierten das
erweiterte Beraterteam der Transaktion. Finanzberater von Veridas war TD
Securities, Rechtsberater von Veridas waren Pérez-Llorca und AKD. Rechtsberater
von Finch Capital war Lexense.
Über Fourthline:
Fourthline ist Europas führender Anbieter für Identitätsverifizierung und
ermöglicht Compliance-Lösungen auf Basis proprietärer KI-Technologie. Das 2017
in Amsterdam gegründete Unternehmen zeigt seine Stärke in einem Kundenstamm, zu
dem Revolut, N26, Trade Republic, Qonto, Scalable Capital, Scalapay, Raisin,
Rabobank und Bitpanda gehören. Über eine einzige API-Integration ermöglicht
Fourthline Finanzinstituten, einheitliche Compliance-Standards einzuhalten und
zugleich eine ambitionierte globale Expansion zu unterstützen.
https://www.fourthline.com/
Über Veridas:
Veridas ist ein 2017 als Joint Venture mit BBVA gegründetes
Technologieunternehmen. Seitdem hat es sich zu einem führenden globalen Akteur
der Identitätsbranche entwickelt und betreut über 350 Kunden in 25 Ländern in
Sektoren wie Banken, Versicherungen, Telekommunikation und öffentliche
Verwaltung in Europa, Lateinamerika und den USA. Die Mission von Veridas ist es,
jedem Unternehmen vertrauenswürdige digitale Identitäten (Trusted Digital
Identities) bereitzustellen - mit proprietären, hochmodernen Lösungen für
Identitätsverifizierung, Biometrie und Betrugsprävention.
Zukunftsgerichtete Aussagen
Diese Mitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen, erkennbar an Begriffen wie
"erwartet", "wird", "auf Kurs" und ähnlichen Formulierungen. Solche Aussagen
sind mit Risiken und Unsicherheiten verbunden, unter anderem hinsichtlich des
Integrationsfortschritts, der Wettbewerbsdynamik und regulatorischer
Entwicklungen, und die tatsächlichen Ergebnisse können wesentlich abweichen.
Fourthline übernimmt keine Verpflichtung, zukunftsgerichtete Aussagen zu
aktualisieren, sofern dies nicht gesetzlich vorgeschrieben ist.
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Rebecca Quack
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