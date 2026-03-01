OTS: Frankfurter Volksbank Rhein/Main eG / Frankfurter Volksbank Rhein/Main ...

Frankfurter Volksbank Rhein/Main mit beachtlichen Ergebnissen (FOTO)

Frankfurt/Main (ots) -

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- Zinsüberschuss mit deutlichem Plus von 8,8 Prozent auf mehr als 300 Mio. Euro

- Jahresüberschuss legt markant um 29,0 Prozent auf 118,8 Mio. Euro zu

- Aufwands-Ertrags-Relation spürbar verbessert um 2,3 Prozentpunkte auf 62,7

Prozent

- Eigenmittel steigen um rund 108 Mio. Euro - Gesamtkapitalquote weiter deutlich

über den regulatorischen Anforderungen, auch unter Berücksichtigung der CRR

III

- Dividende erneut bei sechs Prozent

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Die Frankfurter Volksbank Rhein/Main hat im Jahr 2025 ihre sehr gute

Marktposition in der Metropolregion Frankfurt/Rhein-Main erneut ausgebaut und

ein hervorragendes Ergebnis erreicht. Deutschlands mitgliederstärkste Volksbank

hat das Geschäft mit ihren Privat- und Firmenkunden weiter ausgebaut, den

Jahresüberschuss durch eine starke operative Entwicklung um knapp ein Drittel

gesteigert und ihre Eigenmittel weiter deutlich erhöht.

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"Dass wir in einem Jahr voller Krisen in der Welt, wachsender Zukunftssorgen der

Menschen, dem dritten Jahr in Folge ohne überzeugendes Wachstum in Deutschland

und zunehmendem Wettbewerbsdruck ein so überzeugend gutes Ergebnis erzielen

konnten, zeigt: Unser Geschäftsmodell ist robust und unsere Angebote kommen bei

den Kunden an. Unsere Marktposition in der Metropolregion Frankfurt/Rhein-Main

ist stark. Auf Basis des Erreichten blicken wir mit Zuversicht in die Zukunft",

betonte Eva Wunsch-Weber, Vorstandsvorsitzende des Instituts, anlässlich der

Bilanzpressekonferenz. "Die Frankfurter Volksbank Rhein/Main hat ihre

Kapitalkraft und Ertragsstärke erneut unter Beweis gestellt. Daran möchten wir

unsere Mitglieder mit einer attraktiven Dividende von weiterhin sechs Prozent

beteiligen. Parallel können wir unsere Eigenmittel - das Fundament für unsere

erfolgreiche Strategie - um rund 108 Mio. Euro stärken."

Betreutes Kundenvolumen übertrifft Marke von 40 Mrd. Euro

Die Frankfurter Volksbank Rhein/Main hat im Geschäftsjahr 2025 das betreute

Kundenvolumen (inklusive bilanzunwirksamem Kundenanlage- und

Kundenkreditvolumen) um rund 900 Mio. Euro bzw. 2,2 Prozent auf 40,5 Mrd. Euro

ausgeweitet. Die Kundenforderungen stiegen um 2,6 Prozent auf mehr als 11,35

Mrd. Euro. Dabei verfolgt die Bank bei einer um 0,4 Prozent erhöhten Bilanzsumme

von 19,33 Mrd. Euro eine unverändert risikobewusste und vorausschauende

Kreditvergabe. Die Kundeneinlagen, mit einem leichten Plus von 0,3 Prozent auf

rund 15,84 Mrd. Euro, profitierten von Mittelzuflüssen der Privat- und

Firmenkunden.

Erträge deutlich gesteigert

Der Zinsüberschuss erhöhte sich kräftig um 8,8 Prozent auf 301,2 Mio. Euro. Der

Zuwachs resultiert aus einem höher verzinslichen Kreditportfolio und einem

gesunkenen Refinanzierungsaufwand. Beim Provisionsüberschuss verzeichnete die

Bank einen Zuwachs von 1,9 Prozent auf 124,5 Mio. Euro - vor allem durch höhere

Provisionserträge aus dem Wertpapiergeschäft bei einem freundlichen

Kapitalmarkt. Vermögensaufbau und Vermögensstruktur zählen für die Kunden

weiterhin zu zentralen Anliegen, gerade angesichts der laufenden Diskussion um

die Zukunft der Altersvorsorgesysteme. Die hauseigene Vermögensverwaltung setzte

ihren dynamischen Kurs fort: Das verwaltete Vermögen wuchs um rund 9,4 Prozent.

Die Zahl der Mandate legte um etwa 6 Prozent zu. Die Vermögensverwaltung wurde

erneut von FocusMoney, bereits zum 16. Mal in Folge, ausgezeichnet. Auch die

vertrieblichen Tochtergesellschaften leisteten wichtige Ergebnisbeiträge.

"Trotz intensiver Integrationsarbeit unserer beiden Häuser verliefen unsere

Kundenansprache und Kundenberatung sehr gut. Im Provisionsgeschäft profitierten

wir von der guten Performance an den Märkten. Im Kreditgeschäft gab es bei dem

nach wie vor schleppend laufenden Immobilienmarkt und der Konsumzurückhaltung

keinen Rückenwind. Insgesamt sind wir vor dem Hintergrund des schwierigen

Marktumfeldes sehr zufrieden mit dem Erreichten", resümierte Ralf Pakosch,

Mitglied des Vorstandes.

Cost-Income-Ratio spürbar verbessert - Ergebnis vor Bewertung wächst signifikant

Durch die gute Entwicklung im Kundengeschäft wuchs der Rohüberschuss um 6,7

Prozent auf 425,7 Mio. Euro. Die gesamten Verwaltungsaufwendungen legten um 3,9

Prozent zu. Der Personalaufwand (plus 6,9 Prozent) ist maßgeblich vom

Tarifabschluss und daraus folgenden höheren Sozialabgaben beeinflusst. Die

anderen Verwaltungsaufwendungen (plus 2,1 Prozent) sind in erster Linie von

allgemeinen Kostensteigerungen sowie der Umsetzung regulatorischer Vorgaben

geprägt. Durch signifikant zugenommene Erträge verbesserte sich die

Aufwands-Ertrags-Relation spürbar auf 62,7 Prozent nach 65,0 Prozent im Jahr

2024. Mit dem erfreulichen Geschäftsverlauf, resultierend aus dem gestiegenen

Zinsüberschuss und dem verbesserten Provisionsüberschuss, erhöhte sich das

Betriebsergebnis vor Bewertung um kräftige 9,7 Prozent auf 171,2 Mio. Euro. Das

Bewertungsergebnis von -13,0 Mio. Euro (Vj.: -21,3 Mio. Euro) ergab sich aus

Wertberichtigungen im Kreditgeschäft und Wertaufholungen im Wertpapiergeschäft.

Jahresüberschuss steigt um nahezu ein Drittel auf 118,8 Mio. Euro

Das Betriebsergebnis nach Bewertung erhöhte sich um 17,4 Prozent und übertraf

mit 158,2 Mio. Euro erstmals die Marke von 150 Mio. Euro. Der Jahresüberschuss

stieg kräftig um 29,0 Prozent auf 118,8 Mio. Euro, den höchsten Wert in der

Geschichte der Bank. Das deutliche Plus spiegelt die höheren Erträge sowie das

verbesserte Bewertungsergebnis wider. Die Steueraufwendungen beliefen sich auf

39,4 Mio. Euro nach 42,7 Mio. Euro inklusive fusionsbedingtem Einmaleffekt im

Vorjahr.

Zuwachs der Eigenmittel um rund 108 Mio. Euro - Stabile Gesamtkapitalquote

Für die hohen regulatorischen Anforderungen ist die Genossenschaftsbank bestens

gerüstet. Die Frankfurter Volksbank Rhein/Main übertrifft die

aufsichtsrechtlichen Vorgaben trotz Umsetzung der strengeren Kapitalrichtlinien

gemäß CRR III weiterhin deutlich. Mit dem kräftig gestiegenen Jahresüberschuss

erhöhen sich die Eigenmittel um circa 108 Mio. Euro, unter Berücksichtigung von

Zuführung zu den Reserven. Die Eigenmittel belaufen sich in Summe auf 2,458 Mrd.

Euro. Damit baut das Institut seine starke Kapitalbasis weiter aus. Die

Gesamtkapitalquote liegt mit 18,5 Prozent auf Vorjahresniveau (Vj.: 18,9

Prozent).

Attraktiver Dividendenvorschlag von erneut sechs Prozent

Die Frankfurter Volksbank Rhein/Main zählt damit zu den kapitalstärksten

Volksbanken Deutschlands. Am Erfolg des Instituts sollen die Mitglieder im

gleichen Maße wie in den vergangenen Jahren teilhaben: Der Vertreterversammlung

wird daher eine attraktive Dividende von weiterhin sechs Prozent vorgeschlagen.

Pflichtenheft 2025 erfüllt - alle Ziele erreicht

"Die Integration zwischen der Frankfurter Volksbank Rhein/Main und der

Raiffeisen-Volksbank Aschaffenburg im Jahr 2025 war ein spannender und

erfolgreicher Prozess. Teams, Strukturen und Abläufe haben sich Schritt für

Schritt zu einer leistungsfähigen Einheit entwickelt", kommentierte Eva

Wunsch-Weber den gemeinsamen Kurs seit dem Zusammenschluss mit der

Raiffeisen-Volksbank Aschaffenburg.

Wesentlicher Schwerpunkt der Arbeit war, die Wettbewerbsposition der Gesamtbank

zu stärken. Hier zählte die Schaffung von drei neuen Regionalmärkten für die

Privat- und Firmenkunden am Bayerischen Untermain zu den wichtigen Schritten.

Darüber hinaus wurden die vertrieblichen Tochtergesellschaften GiF und

LifeCredit sowie RIVA zu einer leistungsstarken Beratungseinheit für

individuelle Versicherung- und Vorsorgeberatung verschmolzen.

Die Steigerung der Effizienz wurde maßgeblich durch die Fortsetzung des Projekts

Speed 2 und die Optimierung aller Serviceprozesse erreicht. Ferner startete ein

zukunftsorientiertes Projekt zur Identifikation von Verbesserungspotenzial in

den Kreditprozessen.

Eva Wunsch-Weber: "Das Zusammengehen von zwei starken Häusern erfordert

konsequentes Weiterentwickeln. Unterschiedliche Kulturen und Traditionen müssen

zu einem 'Das Beste für die Zukunft' geformt werden." Dies erfordere auch

Geduld.

Omnikanal-Strategie wird ausgebaut

Darüber hinaus wurde die Omnikanal-Strategie der Bank weiter vorangetrieben. 21

Geschäftsstellen sind mittlerweile zur Filiale der Zukunft aufgewertet worden,

zuletzt im Jahr 2025 die Standorte in Königstein/Taunus und Weiterstadt. Im

April wird als nächster Standort das neugebaute Geschäfts- und Wohnhaus mit

Gewerbeflächen und zehn Wohnungen in der Bad Homburger Louisenstraße eröffnet.

Hier werden zukünftig rund 40 Kolleginnen und Kollegen im Filialgeschäft,

Wertpapierfachzentrum und der Firmenkundenberatung tätig sein.

Fünf zusätzliche Geschäftsstellen sind 2026 für diese Weiterentwicklung in

Planung. Darüber hinaus konzipiert die Bank derzeit einen Neubau mit Wohn- und

Gewerbeflächen in zentraler Lage in Königstein/Taunus.

Die digitalen Angebote der Bank nutzen die Kunden rege - mit zunehmendem Fokus

auf die FVB Banking App, die 2025 erstmals mehr Zugriffe verzeichnete als das

klassische OnlineBanking. Mittlerweile stehen mehr als 100 digitale Services zur

Verfügung, darunter unter anderem die digitale Girocard und Wero. Aktuell läuft

ein Projekt zur Einführung der Kryptoplattform "meinKrypto" der DZ BANK.

Umsetzung neuer Governance-Regeln als bedeutendes Institut

Durch die Fusion hat die Frankfurter Volksbank Rhein/Main 2025 den

regulatorischen Status als bedeutendes Institut eingenommen. Damit einher gehen

ergänzende Anforderungen an Compliance, Reporting und Standards. So hat der

Aufsichtsrat seine Gremienstrukturen vertieft und ergänzende Ausschüsse in Form

der Trennung von Risiko- und Prüfungsausschuss vorgenommen und einen

Vergütungskontrollausschuss eingerichtet.

Dr. Hans-Georg Florig, Aufsichtsratsvorsitzender, erläuterte: "Im Aufsichtsrat

war uns bewusst, dass die Integration der beiden Häuser kein einmaliger Schritt

ist, sondern einen gemeinsamen Weg darstellt. Für mich ging es dabei vor allem

darum, auch unser Aufsichtsratsgremium als Team auf die Aufgaben und

Herausforderungen eines bedeutenden Instituts auszurichten. Gemeinsam haben wir

neue Gremienstrukturen, Qualitätssicherungsmaßnahmen und vertiefende

Arbeitsweisen implementiert und damit eine gute Grundlage für eine

verantwortungsvolle Aufsicht geschaffen. Es ist unser zuvörderstes Ziel, unsere

Corporate Governance zukunftsorientiert fortzuentwickeln."

Die turnusmäßige 44er-Prüfung der Bankenaufsicht zum Thema ICAAP im Sommer 2025

hat die Bank gut bewältigt.

Mit dem Ausscheiden des Co-Vorstandsvorsitzenden Claus Jäger hat sich der

Vorstand zum 1. Januar 2026 einen neuen Geschäftsverteilungsplan gegeben. Zum

Ende des laufenden Geschäftsjahres wird der IT- und Organisationsvorstand Ulrich

Hilbert in den Ruhestand wechseln.

Ausblick

Im Geschäftsjahr 2026 wird die Frankfurter Volksbank Rhein/Main ihre

Investitionen in Zukunftsthemen weiter forcieren. Vier strategische

Handlungsfelder stehen in einem sich schnell wandelndem Umfeld im Fokus:

Vertrieb der Zukunft, Prozesse & Organisation, 25+ sowie Mensch & Kultur. Damit

wird sich die Volksbank weiterhin als starker, verlässlicher Partner für die

Menschen und Unternehmen in der Region aufstellen.

"Selten war die Stimmung für die wichtigsten Wirtschaftsindikatoren schlechter

als in diesen Wochen. Das können wir nicht ignorieren und wir können uns

natürlich nur auf das konzentrieren, worauf wir einen Einfluss haben. Das

bedeutet: Wir werden unser Geschäftsmodell weiterentwickeln, Prozesse

vereinfachen und unsere Angebote schärfen. Dazu zählt auch für uns, den Einsatz

von weiterer Digitalisierung voranzutreiben und die Einführung von künstlicher

Intelligenz vorzubereiten beziehungsweise darauf hinzuarbeiten", so Eva

Wunsch-Weber. "Auf Basis unseres robusten Geschäftsmodells und der guten

Ergebnisse der vergangenen Jahre blicken wir verhalten zuversichtlich auf die

Geschäftsentwicklung der kommenden Jahre."

Über die Frankfurter Volksbank Rhein/Main:

Die Frankfurter Volksbank Rhein/Main zählt zu den größten Volksbanken in

Deutschland und ist eine leistungsstarke, genossenschaftliche Regionalbank für

die Metropolregion Frankfurt/Rhein-Main - mit großer Ertragsstärke, hoher

Kapitalkraft und tiefer regionaler Verankerung. Das Institut kam zum

Bilanzstichtag 31. Dezember 2025 auf eine Bilanzsumme von 19,3 Mrd. Euro und

hatte 1.974 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Für persönliche Beratung und

Service stehen den Kunden über 200 Standorte zur Verfügung. Rund 290.000 Kunden

sind gleichzeitig Mitglied - damit ist die Frankfurter Volksbank Rhein/Main die

mitgliederstärkste deutsche Volksbank. Die Förderung von Bildung, sozialen

Initiativen, Kunst und Kultur sowie Sport zählt traditionell zum

Selbstverständnis der Frankfurter Volksbank Rhein/Main.

Pressekontakt:

Christian Dose, Pressesprecher: Tel.: 069 2172-11286,

presse@frankfurter-volksbank.de

Matthias Otte, Pressesprecher: Tel.: 069 2172-11284,

presse@frankfurter-volksbank.de

Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/171123/6236310

OTS: Frankfurter Volksbank Rhein/Main eG