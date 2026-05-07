OTS: GALERIA S.à r.l. & Co. KG / GALERIA richtet Geschäftsmodell strategisch ...

GALERIA richtet Geschäftsmodell strategisch neu aus - umfassende

Finanzierung für Transformation bis 2029 gesichert

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Düsseldorf (ots) -

- Operativ schwarze Zahlen (bereinigtes EBITDA) ab dem Geschäftsjahr 2026/2027

- Transformation ist bis Ende 2029 ausgelegt, Finanzierung beinhaltet auch

Aufwendungen für organisatorische Anpassungen

- Grundlegend neues Filial- und Sortimentskonzept und deutlich gestrafftes

Warenhausnetz

Die GALERIA S.à r.l. & Co. KG richtet ihr Geschäftsmodell in den nächsten Jahren

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grundlegend neu aus und hat sich für diesen Weg eine umfassende Finanzierung bis

2029 gesichert. Schon im Geschäftsjahr 2026/2027 rechnet das Düsseldorfer

Unternehmen auf Basis der aktuellen Planungen mit operativ schwarzen Zahlen.

Im Zentrum steht eine Konzentration auf profitable Warenhäuser, verbunden mit

einer Schärfung des Sortiments und Ausrichtung an lokalen Kundenstrukturen.

Modernere Flächenkonzepte und die Steigerung der Verweilqualität stehen hierbei

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im Fokus. Zugleich erhält GALERIA den finanziellen Spielraum für die

organisatorische Transformation in den kommenden Jahren. Auf Basis dieser

Neuausrichtung erwartet das Unternehmen im Geschäftsjahr 2026/2027 ein positives

bereinigtes EBITDA. Für das Geschäftsjahr 2027/2028 plant GALERIA mit einem

bereinigten EBITDA im dreistelligen Millionenbereich.

Die jetzt vereinbarte Neuaufstellung fußt auf belastbaren Annahmen und schafft

zudem Verlässlichkeit für die Mitarbeitenden, Geschäftspartner, Gesellschafter

und Finanzierer. Sie berücksichtigt das anhaltend zurückhaltende Konsumklima im

stationären Einzelhandel sowie die strukturellen Veränderungen in der Branche.

Die mit der Transformation verbundenen Aufwendungen werden im Rahmen der

laufenden Bilanzierung berücksichtigt, um die kommenden Geschäftsjahre

planerisch zu entlasten.

Die Neuausrichtung folgt sechs strategischen Handlungsfeldern: Filialportfolio,

Sortiment, Fläche, Personal, Marketing und CRM sowie der kontinuierlichen

Optimierung der operativen Kostenstrukturen. Ziel ist ein deutlich kompakteres

Unternehmen mit klarem Standortprofil, frequenzgetriebenen Flächenkonzepten und

einer konsequent kundenorientierten Sortimentslogik.

Ein operativ entscheidendes Kriterium für eine erfolgreiche Zukunft von GALERIA

ist die Schärfung des Sortiments um frequenztreibende Kernkategorien, gepaart

mit modularen Flächenkonzepten für ausgewählte Partner. Das wird einhergehen mit

einer deutlich individuelleren Kundenansprache über alle Kanäle.

Tilo Hellenbock, COO und Geschäftsführer der GALERIA S.à r.l. & Co. KG: "Wir

stellen GALERIA grundlegend neu auf. Das Unternehmen wird kompakter,

fokussierter und konsequenter geführt sein als in der Vergangenheit. Wir gehen

die Planung mit belastbaren Annahmen an - mit Blick auf unsere eigene

Entwicklung und das gesamte Marktumfeld. Ein deutlich performanteres

Warenhausnetz ist die Voraussetzung dafür, dass GALERIA seine Kundinnen und

Kunden auch künftig begeistert und wieder langfristig profitabel wirtschaftet.

In einigen Filialen müssen sich in diesem Kontext Rahmenparameter deutlich

ändern. Die Gespräche mit den Vermietern, Politik und weiteren Stakeholdern

werden wir mit klarer Perspektive führen."

Warenhausnetz: Konzentration auf wirtschaftlich tragfähige Standorte

Zentraler Baustein in dem umfassenden Maßnahmenbündel für die Neuausrichtung ist

ein optimiertes Warenhausnetz. Maßgeblich ist die nachhaltige, wirtschaftliche

Tragfähigkeit jedes einzelnen Standortes. Vor diesem Hintergrund wird GALERIA

die Gespräche mit den Vermietern und den Kommunen intensivieren. Im Kern geht es

standortspezifisch um Mietkonditionen und Flächenverkleinerungen, die für beide

Vertragsparteien belastbar und auskömmlich sind. Die genaue Zahl und

Zusammensetzung der fortzuführenden Warenhäuser wird sich im Verlauf der

Verhandlungen ergeben.

Dialog mit Mitarbeitenden und Arbeitnehmervertretung

Die Neuausrichtung wird im engen Austausch mit den Mitarbeitenden sowie der

Arbeitnehmervertretung umgesetzt. Die entsprechenden Gespräche werden

vertrauensvoll geführt. GALERIA wird die Belegschaft über den Stand fortlaufend

informieren und den Prozess mit der gebotenen Sorgfalt begleiten.

Gordon Brothers stellt finanziellen Rahmen für die Transformation

"Die wirtschaftliche Grundlage der Neuausrichtung ist gelegt. GALERIA hat eine

besicherte Kreditlinie über bis zu 160 Millionen Euro mit Gordon Brothers

vereinbart", sagt Norman Krotten, CFO und Geschäftsführer von GALERIA.

Die Linie dient u.a. der Ablösung der bestehenden Drittfinanzierung sowie der

Modernisierungs- und Effizienzinitiativen im laufenden Geschäftsbetrieb.

Über GALERIA

Mit über 185 Millionen Besuchern jährlich und 83 Filialen in rund 70 Städten hat

GALERIA S.à r.l. & Co. KG als größtes Warenhaus in Deutschland stets ein Ziel

vor Augen: Die Kundinnen und Kunden in den Fokus rücken. Vielseitigkeit,

Regionalität und strategische Partnerschaften spielen dafür eine entscheidende

Rolle. Ein Mix aus modernen Marken, gepaart mit Qualität und erstklassigem

Service, zeichnen das innovative und inspirierende Shopping-Erlebnis aus.

GALERIA analysiert ihre Zielgruppen genau und ist deshalb Marktführerin in

Kategorien wie Wäsche, Reisegepäck und Accessoires. Die Markthallen und die

Gastronomie runden das Shoppingangebot in den Warenhäusern ab. Zusätzlich zum

stationären Angebot bietet GALERIA auf ihrem Online-Marktplatz

http://www.galeria.de/ rund 1.500 Marken an. All das macht GALERIA zu einer der

wichtigsten Einkaufsdestinationen im Herzen der deutschen Innenstädte.

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mailto:presse@galeria.de | mailto:galeria@corecoms.de

galeria.de

Völklinger Straße 4, 40219 Düsseldorf

Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/16971/6302449

OTS: GALERIA S.à r.l. & Co. KG