OTS: GALERIA S.à r.l. & Co. KG / GALERIA richtet Geschäftsmodell strategisch ...

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GALERIA richtet Geschäftsmodell strategisch neu aus - umfassende
Finanzierung für Transformation bis 2029 gesichert
Düsseldorf (ots) -
- Operativ schwarze Zahlen (bereinigtes EBITDA) ab dem Geschäftsjahr 2026/2027
- Transformation ist bis Ende 2029 ausgelegt, Finanzierung beinhaltet auch
Aufwendungen für organisatorische Anpassungen
- Grundlegend neues Filial- und Sortimentskonzept und deutlich gestrafftes
Warenhausnetz
Die GALERIA S.à r.l. & Co. KG richtet ihr Geschäftsmodell in den nächsten Jahren
grundlegend neu aus und hat sich für diesen Weg eine umfassende Finanzierung bis
2029 gesichert. Schon im Geschäftsjahr 2026/2027 rechnet das Düsseldorfer
Unternehmen auf Basis der aktuellen Planungen mit operativ schwarzen Zahlen.
Im Zentrum steht eine Konzentration auf profitable Warenhäuser, verbunden mit
einer Schärfung des Sortiments und Ausrichtung an lokalen Kundenstrukturen.
Modernere Flächenkonzepte und die Steigerung der Verweilqualität stehen hierbei
im Fokus. Zugleich erhält GALERIA den finanziellen Spielraum für die
organisatorische Transformation in den kommenden Jahren. Auf Basis dieser
Neuausrichtung erwartet das Unternehmen im Geschäftsjahr 2026/2027 ein positives
bereinigtes EBITDA. Für das Geschäftsjahr 2027/2028 plant GALERIA mit einem
bereinigten EBITDA im dreistelligen Millionenbereich.
Die jetzt vereinbarte Neuaufstellung fußt auf belastbaren Annahmen und schafft
zudem Verlässlichkeit für die Mitarbeitenden, Geschäftspartner, Gesellschafter
und Finanzierer. Sie berücksichtigt das anhaltend zurückhaltende Konsumklima im
stationären Einzelhandel sowie die strukturellen Veränderungen in der Branche.
Die mit der Transformation verbundenen Aufwendungen werden im Rahmen der
laufenden Bilanzierung berücksichtigt, um die kommenden Geschäftsjahre
planerisch zu entlasten.
Die Neuausrichtung folgt sechs strategischen Handlungsfeldern: Filialportfolio,
Sortiment, Fläche, Personal, Marketing und CRM sowie der kontinuierlichen
Optimierung der operativen Kostenstrukturen. Ziel ist ein deutlich kompakteres
Unternehmen mit klarem Standortprofil, frequenzgetriebenen Flächenkonzepten und
einer konsequent kundenorientierten Sortimentslogik.
Ein operativ entscheidendes Kriterium für eine erfolgreiche Zukunft von GALERIA
ist die Schärfung des Sortiments um frequenztreibende Kernkategorien, gepaart
mit modularen Flächenkonzepten für ausgewählte Partner. Das wird einhergehen mit
einer deutlich individuelleren Kundenansprache über alle Kanäle.
Tilo Hellenbock, COO und Geschäftsführer der GALERIA S.à r.l. & Co. KG: "Wir
stellen GALERIA grundlegend neu auf. Das Unternehmen wird kompakter,
fokussierter und konsequenter geführt sein als in der Vergangenheit. Wir gehen
die Planung mit belastbaren Annahmen an - mit Blick auf unsere eigene
Entwicklung und das gesamte Marktumfeld. Ein deutlich performanteres
Warenhausnetz ist die Voraussetzung dafür, dass GALERIA seine Kundinnen und
Kunden auch künftig begeistert und wieder langfristig profitabel wirtschaftet.
In einigen Filialen müssen sich in diesem Kontext Rahmenparameter deutlich
ändern. Die Gespräche mit den Vermietern, Politik und weiteren Stakeholdern
werden wir mit klarer Perspektive führen."
Warenhausnetz: Konzentration auf wirtschaftlich tragfähige Standorte
Zentraler Baustein in dem umfassenden Maßnahmenbündel für die Neuausrichtung ist
ein optimiertes Warenhausnetz. Maßgeblich ist die nachhaltige, wirtschaftliche
Tragfähigkeit jedes einzelnen Standortes. Vor diesem Hintergrund wird GALERIA
die Gespräche mit den Vermietern und den Kommunen intensivieren. Im Kern geht es
standortspezifisch um Mietkonditionen und Flächenverkleinerungen, die für beide
Vertragsparteien belastbar und auskömmlich sind. Die genaue Zahl und
Zusammensetzung der fortzuführenden Warenhäuser wird sich im Verlauf der
Verhandlungen ergeben.
Dialog mit Mitarbeitenden und Arbeitnehmervertretung
Die Neuausrichtung wird im engen Austausch mit den Mitarbeitenden sowie der
Arbeitnehmervertretung umgesetzt. Die entsprechenden Gespräche werden
vertrauensvoll geführt. GALERIA wird die Belegschaft über den Stand fortlaufend
informieren und den Prozess mit der gebotenen Sorgfalt begleiten.
Gordon Brothers stellt finanziellen Rahmen für die Transformation
"Die wirtschaftliche Grundlage der Neuausrichtung ist gelegt. GALERIA hat eine
besicherte Kreditlinie über bis zu 160 Millionen Euro mit Gordon Brothers
vereinbart", sagt Norman Krotten, CFO und Geschäftsführer von GALERIA.
Die Linie dient u.a. der Ablösung der bestehenden Drittfinanzierung sowie der
Modernisierungs- und Effizienzinitiativen im laufenden Geschäftsbetrieb.
Über GALERIA
Mit über 185 Millionen Besuchern jährlich und 83 Filialen in rund 70 Städten hat
GALERIA S.à r.l. & Co. KG als größtes Warenhaus in Deutschland stets ein Ziel
vor Augen: Die Kundinnen und Kunden in den Fokus rücken. Vielseitigkeit,
Regionalität und strategische Partnerschaften spielen dafür eine entscheidende
Rolle. Ein Mix aus modernen Marken, gepaart mit Qualität und erstklassigem
Service, zeichnen das innovative und inspirierende Shopping-Erlebnis aus.
GALERIA analysiert ihre Zielgruppen genau und ist deshalb Marktführerin in
Kategorien wie Wäsche, Reisegepäck und Accessoires. Die Markthallen und die
Gastronomie runden das Shoppingangebot in den Warenhäusern ab. Zusätzlich zum
stationären Angebot bietet GALERIA auf ihrem Online-Marktplatz
http://www.galeria.de/ rund 1.500 Marken an. All das macht GALERIA zu einer der
wichtigsten Einkaufsdestinationen im Herzen der deutschen Innenstädte.
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