OTS: game - Verband der deutschen Games-Branche / Deutscher Games-Markt ...

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Deutscher Games-Markt wächst 2025 um 4 Prozent (FOTO)
Berlin (ots) -
- Wachstum von 4 Prozent: Mit Games, Games-Hardware und Online-Gaming-Services
wurden 2025 rund 9,4 Milliarden Euro umgesetzt
- Umsatz mit Online-Gaming-Services durchbricht erstmals Grenze von einer
Milliarde Euro
- Neue Games-Hardware wie die Nintendo Switch 2 oder die ROG Xbox Ally treiben
Wachstum an
Der deutsche Games-Markt wächst wieder. Nach einem leichten Rückgang im
vergangenen Jahr ist der Umsatz mit Games, Games-Hardware und
Online-Gaming-Services in Deutschland 2025 wieder auf Wachstumskurs. Insgesamt
wurden im vergangenen Jahr rund 9,4 Milliarden Euro umgesetzt - das entspricht
einem Wachstum von 4 Prozent. Das gab heute der game - Verband der deutschen
Games-Branche bekannt auf Basis von Daten der Marktforschungsunternehmen YouGov
und Sensor Tower. Zu den größten Wachstumstreibern gehört Games-Hardware:
Besonders stark wuchs der Teilmarkt für Spielekonsolen (+26 Prozent) sowie für
Gaming-PC-Zubehör (+13 Prozent). Zudem steigt der Umsatz mit
Online-Gaming-Services wie PlayStation Plus und dem Xbox Game Pass weiter und
durchbricht erstmals die Grenze von einer Milliarde Euro. Das entspricht einem
Plus von rund 7 Prozent im Vorjahresvergleich. Der Umsatz mit entsprechenden
Diensten hat sich in den vergangenen sechs Jahren mehr als verdoppelt (2019: 461
Millionen Euro). Der Teilmarkt umfasst gebührenpflichtige Abo-Services, die
Zugang zu großen Spiele-Bibliotheken bis hin zu Spielen in der Cloud oder im
Mehrspieler-Modus online ermöglichen.
"Der deutsche Games-Markt ist zurück auf Wachstumskurs und wieder einmal sind es
vor allem Innovationen, die Dynamik bringen. Die steigenden Umsätze bei
Spielekonsolen getrieben durch neue Geräte oder bei den Online-Gaming-Services
zeigen das starke Interesse an neuen Gaming-Angeboten", sagt Felix Falk,
Geschäftsführer des game. "Insgesamt zeigen die Daten für den deutschen
Games-Markt, wie stark sich die Spielgewohnheiten der Deutschen verändern: Der
Umsatz mit dem Kauf einzelner Games geht zurück, während In-Game- und
In-App-Käufe auf deutlich höherem Niveau weiter leicht wachsen. Einige Spiele
haben sich zu regelrechten Dauerbrennern entwickelt: Sie haben über Jahre eine
riesige Community aufgebaut, die regelmäßig mit neuen Inhalten versorgt wird und
'ihrem' Spiel treu bleibt. Auch viele Online-Gaming-Services enthalten
regelmäßig neue Spiele, sodass insgesamt weniger neue Titel gekauft werden."
Spielekonsolen, Gaming-PCs und -Zubehör treiben Wachstum
Games-Hardware war 2025 besonders gefragt, in nahezu allen Bereichen dieses
Teilmarkts gab es Wachstum. So stieg der Umsatz mit Games-Hardware insgesamt um
12 Prozent auf 3,4 Milliarden Euro. Für eine positive Marktdynamik sorgten vor
allem Spielekonsolen. Der Umsatz in diesem Segment, stark angetrieben unter
anderem durch den Start der Nintendo Switch 2, steigt auf rund eine Milliarde
Euro. Das entspricht einem Plus von 26 Prozent und kehrt den rückläufigen Trend
aus dem Vorjahr um, als der Spielekonsolen-Umsatz 2024 um 26 Prozent stark
eingebrochen war. Auch der Teilmarkt für Gaming-PCs konnte wieder wachsen und
stieg um 7 Prozent auf 651 Millionen Euro. Hier trugen Neuheiten wie die ROG
Xbox Ally zum Wachstum bei. Besonders groß ist der Anstieg außerdem beim Zubehör
für Gaming-PCs, mit dem ein Umsatz von rund 1,4 Milliarden Euro generiert wurde
- ein Wachstum von 13 Prozent. Zu diesem Teilmarkt gehören neben Grafikkarten
auch Gaming-Eingabegeräte, -Monitore und VR-Headsets. In diesem Segment war die
Entwicklung seit 2021 zuletzt rückläufig - während der Corona-Pandemie hatten
viele PC-Spielende bereits in Zubehör investiert, 2025 zeigte sich zum ersten
Mal seit mehreren Jahren ein Nachholbedarf. Weniger nachgefragt war hingegen
Konsolen-Zubehör: Der Umsatz damit sinkt um 10 Prozent auf 360 Millionen Euro.
Games-Umsatz mit leichtem Rückgang
Insgesamt geht der Umsatz mit Games-Käufen, In-Game- und In-App-Käufen um 1
Prozent auf 4,9 Milliarden Euro leicht zurück. Einen Rückgang gab es im
Teilmarkt für Computer- und Videospiele: Mit einem Umsatz von 807 Millionen Euro
wurden mit Games über alle Plattformen hinweg 13 Prozent weniger erlöst als im
Vorjahr. Positiv entwickelt sich der Umsatz mit In-Game- und In-App-Käufen, mit
denen im vergangenen Jahr 4,1 Milliarden Euro generiert wurden: Ein Plus von 1
Prozent im Vorjahresvergleich. Der Markt für In-Game- und In-App-Käufe wächst
seit Jahren. Sowohl Free-to-Play-Titel als auch Vollpreisspiele setzen stark auf
zusätzliche Inhalte, um das Spielerlebnis zu individualisieren und erweitern -
von kosmetischen Gegenständen wie sogenannten Skins bis hin zu umfangreichen
Erweiterungen mit neuen Missionen oder Spielelementen.
Anpassung der Erhebungsmethodik
Bei einigen der Marktdaten gibt es durch Methodik-Anpassungen bei den
Marktforschungsunternehmen Abweichungen von den im Vorjahr kommunizierten Zahlen
zum deutschen Games-Markt. So wurde die Erhebungsmethodik der Daten zum Mobile
Markt einschließlich zu Spiele-App- und In-App-Käufen durch den Datenanbieter
Sensor Tower 2025 grundlegend überarbeitet. Bei der Erhebung der Daten zu
Games-Hardware werden vom Datenanbieter Nielsen IQ ab 2025 außerdem
Games-Hardware-Verkäufe aus dem erweiterten physischen Handel miterfasst.
Dadurch haben sich die angegebenen Umsätze, inklusive des Gesamtumsatzes am
Markt, rückwirkend verändert.
Über die Marktdaten
Die genannten Marktdaten basieren auf Erhebungen von YouGov Shopper, Nielsen IQ
und Sensor Tower. YouGov Shopper verwendet Erhebungsmethoden zur Erfassung der
Daten des deutschen Marktes für digitale Spiele, die weltweit und qualitativ
einmalig sind. Hierzu gehören unter anderem eine für die gesamte deutsche
Bevölkerung repräsentative laufende Befragung von 25.000 Konsumenten zu ihren
Einkaufs- und Nutzungsgewohnheiten bei digitalen Spielen sowie ein Handelspanel.
Die Datenerhebungsmethoden erlauben einen einmaligen Einblick in den deutschen
Markt für Computer- und Videospiele.
game - Verband der deutschen Games-Branche
Wir sind der Verband der deutschen Games-Branche. Unsere Mitglieder bilden das
gesamte Games-Ökosystem ab, von Entwicklungs-Studios und Publishern bis hin zu
E-Sport-Veranstaltern, Bildungseinrichtungen oder Institutionen. Als
Mitveranstalter der gamescom verantworten wir das weltgrößte Event für Computer-
und Videospiele. Wir sind Gesellschafter der USK, der Stiftung Digitale
Spielekultur, der esports player foundation, der game events und der
Verwertungsgesellschaft VHG sowie Träger des Deutschen Computerspielpreises. Als
zentraler Ansprechpartner für Medien, Politik und Gesellschaft beantworten wir
alle Fragen etwa zur Marktentwicklung, Spielekultur und Medienkompetenz.
Gemeinsam machen wir Deutschland zum Herzen der Games-Welt. Wir bereichern mit
Games das Leben aller Menschen.
Pressekontakt:
Martin Puppe
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