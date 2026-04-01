OTS: Genossenschaftsverband Bayern e.V. / Engagement, das wirkt: Bayerische ...

Engagement, das wirkt: Bayerische Genossenschaften stärken ihre

Regionen mit Millionenbeiträgen / 17 Millionen Euro Spenden der

Wer­bung Wer­bung

VR-Banken in Bayern im Jahr 2025

München (ots) - Bayerische Genossenschaften engagieren sich in großem Umfang für

ihre Regionen - weit über ihre wirtschaftliche Tätigkeit hinaus. Das zeigt der

erstmals vorgelegte Engagementbericht der bayerischen Genossenschaften, den der

Genossenschaftsverband Bayern (GVB) am Mittwoch veröffentlichte.

Allein 2025 spendeten die Volksbanken Raiffeisenbanken in Bayern mehr als 17

Wer­bung Wer­bung

Millionen Euro für gesellschaftliche Zwecke.

Der Engagementbericht bündelt erstmals Zahlen und Beispiele zum Einsatz der

Genossenschaften in Bayern. "Gesellschaftliches Engagement ist für

Genossenschaften selbstverständlich. Mit dem Bericht schaffen wir Sichtbarkeit

für das, was sie in ihren Regionen leisten", sagte GVB-Präsident Stefan Müller.

Engagement über den Unternehmenszweck hinaus

Wer­bung Wer­bung

Der Bericht versteht unter gesellschaftlichem Engagement alle Aktivitäten, mit

denen Genossenschaften über ihren Unternehmenszweck hinaus Verantwortung für ihr

Umfeld übernehmen. Dazu zählt die Förderung von Bildung, Kultur, sozialen

Projekten, Umwelt- und Naturschutz, Sport, Wissenschaft sowie der lokalen

Gemeinschaft.

"Genossenschaften schaffen bereits durch ihren Förderauftrag einen Mehrwert für

Mitglieder und Region. Darüber hinaus engagieren sie sich freiwillig und

dauerhaft vor Ort - von der Unterstützung lokaler Vereine über Stiftungsarbeit

bis zu Umwelt- und Nachhaltigkeitsprojekten", erklärt Müller.

17 Millionen Euro Spenden im Jahr 2025

Einen Schwerpunkt bildet das Engagement der bayerischen Volksbanken und

Raiffeisenbanken. Gemeinsam mit ihren Kundinnen und Kunden spendeten sie 2025

mehr als 17 Millionen Euro. Der größte Teil stammt aus dem Gewinnsparen, einem

Sparprodukt, das Geldanlage, Gewinnchancen und gesellschaftliches Engagement

verbindet. Ergänzend gewinnen Crowdfunding-Angebote an Bedeutung, mit denen

zusätzliche Mittel aus der Region mobilisiert werden. Aktuell beteiligen sich 32

bayerische Banken an der Crowdfunding-Plattform "Viele schaffen mehr".

Im Bereich Nachhaltigkeit engagieren sich Genossenschaften ebenfalls: 2025

pflanzten sie bayernweit mehr als 8.000 Bäume. Fünf VR-Banken unterhalten zudem

eigene Bienenvölker oder Bienenpatenschaften.

GVB: Stiftungsarbeit und Vernetzung

Auch der Verband selbst engagiert sich gesellschaftlich. Kern der eigenen

Förderaktivitäten ist die Raiffeisen/Schulze-Delitzsch Stiftung Bayerischer

Genossenschaften (gegründet 1993). Sie unterstützt Projekte aus Wissenschaft,

Kultur und Sozialem und hat seit ihrer Gründung über eine Million Euro

ausgeschüttet für 342 Projekte.

Der Verband versteht sich zudem als Plattform und Vernetzer. Ein Beispiel ist

der Wettbewerb "Sterne des Sports", der Sportvereine für ihr gesellschaftliches

Engagement auszeichnet. Träger sind bundesweit der Deutsche Olympische Sportbund

(DOSB) und der Bundesverband der Deutschen Volksbanken und Raiffeisenbanken

(BVR). In Bayern wird die Initiative gemeinsam mit dem Bayerischen

Landes-Sportverband umgesetzt. Schirmherr in Bayern ist Philipp Lahm,

Fußball-Weltmeister von 2014 und DFB-Ehrenspielführer.

Beitrag für gesellschaftlichen Zusammenhalt

"Genossenschaften bringen Menschen zusammen und stärken Identität und

Verbundenheit in der Region", betont Müller. Ihr Beitrag zum gesellschaftlichen

Zusammenhalt gehe damit über finanzielle Unterstützung hinaus. Angesichts von

Herausforderungen wie dem demografischen Wandel und der Digitalisierung bleibe

Engagement zentral: "Genossenschaften sind nah an den Menschen. Sie wissen, wo

Unterstützung gebraucht wird, und sie handeln vor Ort."

Der Engagementbericht zeigt: Bayerische Genossenschaften sind in ihren Regionen

wirtschaftlich und gesellschaftlich fest verankert.

Hier geht es zum digitalen GVB-Engagementbericht.

(https://www.gv-bayern.de/engagementbericht.html)

Der Genossenschaftsverband Bayern e.V. (GVB) vertritt seit mehr als 130 Jahren

die Interessen bayerischer Genossenschaften. Zu seinen 1.210 Mitgliedern zählen

175 Volksbanken und Raiffeisenbanken (davon 26 Banken mit Warengeschäft) sowie

1.035 Unternehmen aus Branchen wie Landwirtschaft, Energie, Handel, Handwerk und

Dienstleistungen. Sie bilden mit rund 50.000 Beschäftigten und 2,8 Millionen

Anteilseignern eine der größten mittelständischen Wirtschaftsorganisationen im

Freistaat. (Stand: 31.12.2025).

Pressekontakt:

Dr. Gerald Schneider

Pressesprecher

Telefon: +49 89 / 2868 - 3401

E-Mail: mailto:presse@gv-bayern.de

Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/24076/6265052

OTS: Genossenschaftsverband Bayern e.V.