OTS: Genossenschaftsverband Bayern e.V. / Engagement, das wirkt: Bayerische ...

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Engagement, das wirkt: Bayerische Genossenschaften stärken ihre
Regionen mit Millionenbeiträgen / 17 Millionen Euro Spenden der
VR-Banken in Bayern im Jahr 2025
München (ots) - Bayerische Genossenschaften engagieren sich in großem Umfang für
ihre Regionen - weit über ihre wirtschaftliche Tätigkeit hinaus. Das zeigt der
erstmals vorgelegte Engagementbericht der bayerischen Genossenschaften, den der
Genossenschaftsverband Bayern (GVB) am Mittwoch veröffentlichte.
Allein 2025 spendeten die Volksbanken Raiffeisenbanken in Bayern mehr als 17
Millionen Euro für gesellschaftliche Zwecke.
Der Engagementbericht bündelt erstmals Zahlen und Beispiele zum Einsatz der
Genossenschaften in Bayern. "Gesellschaftliches Engagement ist für
Genossenschaften selbstverständlich. Mit dem Bericht schaffen wir Sichtbarkeit
für das, was sie in ihren Regionen leisten", sagte GVB-Präsident Stefan Müller.
Engagement über den Unternehmenszweck hinaus
Der Bericht versteht unter gesellschaftlichem Engagement alle Aktivitäten, mit
denen Genossenschaften über ihren Unternehmenszweck hinaus Verantwortung für ihr
Umfeld übernehmen. Dazu zählt die Förderung von Bildung, Kultur, sozialen
Projekten, Umwelt- und Naturschutz, Sport, Wissenschaft sowie der lokalen
Gemeinschaft.
"Genossenschaften schaffen bereits durch ihren Förderauftrag einen Mehrwert für
Mitglieder und Region. Darüber hinaus engagieren sie sich freiwillig und
dauerhaft vor Ort - von der Unterstützung lokaler Vereine über Stiftungsarbeit
bis zu Umwelt- und Nachhaltigkeitsprojekten", erklärt Müller.
17 Millionen Euro Spenden im Jahr 2025
Einen Schwerpunkt bildet das Engagement der bayerischen Volksbanken und
Raiffeisenbanken. Gemeinsam mit ihren Kundinnen und Kunden spendeten sie 2025
mehr als 17 Millionen Euro. Der größte Teil stammt aus dem Gewinnsparen, einem
Sparprodukt, das Geldanlage, Gewinnchancen und gesellschaftliches Engagement
verbindet. Ergänzend gewinnen Crowdfunding-Angebote an Bedeutung, mit denen
zusätzliche Mittel aus der Region mobilisiert werden. Aktuell beteiligen sich 32
bayerische Banken an der Crowdfunding-Plattform "Viele schaffen mehr".
Im Bereich Nachhaltigkeit engagieren sich Genossenschaften ebenfalls: 2025
pflanzten sie bayernweit mehr als 8.000 Bäume. Fünf VR-Banken unterhalten zudem
eigene Bienenvölker oder Bienenpatenschaften.
GVB: Stiftungsarbeit und Vernetzung
Auch der Verband selbst engagiert sich gesellschaftlich. Kern der eigenen
Förderaktivitäten ist die Raiffeisen/Schulze-Delitzsch Stiftung Bayerischer
Genossenschaften (gegründet 1993). Sie unterstützt Projekte aus Wissenschaft,
Kultur und Sozialem und hat seit ihrer Gründung über eine Million Euro
ausgeschüttet für 342 Projekte.
Der Verband versteht sich zudem als Plattform und Vernetzer. Ein Beispiel ist
der Wettbewerb "Sterne des Sports", der Sportvereine für ihr gesellschaftliches
Engagement auszeichnet. Träger sind bundesweit der Deutsche Olympische Sportbund
(DOSB) und der Bundesverband der Deutschen Volksbanken und Raiffeisenbanken
(BVR). In Bayern wird die Initiative gemeinsam mit dem Bayerischen
Landes-Sportverband umgesetzt. Schirmherr in Bayern ist Philipp Lahm,
Fußball-Weltmeister von 2014 und DFB-Ehrenspielführer.
Beitrag für gesellschaftlichen Zusammenhalt
"Genossenschaften bringen Menschen zusammen und stärken Identität und
Verbundenheit in der Region", betont Müller. Ihr Beitrag zum gesellschaftlichen
Zusammenhalt gehe damit über finanzielle Unterstützung hinaus. Angesichts von
Herausforderungen wie dem demografischen Wandel und der Digitalisierung bleibe
Engagement zentral: "Genossenschaften sind nah an den Menschen. Sie wissen, wo
Unterstützung gebraucht wird, und sie handeln vor Ort."
Der Engagementbericht zeigt: Bayerische Genossenschaften sind in ihren Regionen
wirtschaftlich und gesellschaftlich fest verankert.
Hier geht es zum digitalen GVB-Engagementbericht.
(https://www.gv-bayern.de/engagementbericht.html)
Der Genossenschaftsverband Bayern e.V. (GVB) vertritt seit mehr als 130 Jahren
die Interessen bayerischer Genossenschaften. Zu seinen 1.210 Mitgliedern zählen
175 Volksbanken und Raiffeisenbanken (davon 26 Banken mit Warengeschäft) sowie
1.035 Unternehmen aus Branchen wie Landwirtschaft, Energie, Handel, Handwerk und
Dienstleistungen. Sie bilden mit rund 50.000 Beschäftigten und 2,8 Millionen
Anteilseignern eine der größten mittelständischen Wirtschaftsorganisationen im
Freistaat. (Stand: 31.12.2025).
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