OTS: GEPA mbH / Fairness, die überzeugt - 40 Jahre Organico / 22,7 Prozent ...

Fairness, die überzeugt - 40 Jahre Organico / 22,7 Prozent mehr Umsatz

im Wirtschaftsjahr 2025 / Perspektiven für 2026 (FOTO)

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Wuppertal (ots) - Nach dem 50-jährigen GEPA-Geburtstag im letzten Jahr steht

schon das nächste Jubiläum an: Vor 40 Jahren kam der erste faire Bio-Kaffee der

GEPA auf den Markt und entwickelte sich zum Klassiker schlechthin. In

turbulenten wirtschaftlichen und politischen Zeiten ist der Kaffee ein Anker,

der zeigt, dass Fairness nach wie vor Zeichen setzen kann. Im Livestream hat die

Fair Handels-Pionierin jetzt in ihrer Jahrespressekonferenz über das

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abgeschlossene Wirtschaftsjahr 2025 berichtet. Trotz starker Preisschwankungen

auf den Rohwarenmärkten und entsprechendem Preisdruck auf dem Markt und im

Handel konnte die GEPA das Jubiläumsjahr 2025 erfolgreich abschließen.

Umsatzsteigerung auf Großhandelsumsatz 104 Millionen Euro

"Erstmals bewegen wir uns mit dem im Geschäftsjahr 2025 erwirtschafteten Umsatz

im dreistelligen Millionenbereich - trotz aller Herausforderungen ein

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Rekordwert", erklärte der Kaufmännische Geschäftsführer Matthias Kroth. "Die

GEPA hat einen Großhandelsumsatz von 104 Millionen Euro erreicht, ein Plus von

22,7 Prozent zum Vorjahr. Verbraucher*innen kauften für rund 126,9 Millionen

Euro (Umsatz zu Endverbrauchspreisen) z.B. Kaffee, Schokolade, Tee, Honig und

Handwerksartikel ein. Die Anpassung der Endverbrauchspreise im April letzten

Jahres aufgrund hoher Rohwarenpreise bei Kaffee und Kakao haben die Kund*innen

überwiegend akzeptiert. "Wir hatten zwar in der Folge moderate Absatzrückgänge

bei Kaffee und Schokolade, konnten aber insgesamt unsere Marktposition festigen.

Wir freuen uns, dass wir mittlerweile 89,6 Prozent unseres Lebensmittelumsatzes

mit Produkten aus geprüft ökologischem Anbau erzielen", so Matthias Kroth.

Bei zentralen Weichenstellungen für die Zukunft - etwa der Photovoltaikanlage

auf dem Lagerdach der GEPA - ist durch eine Erweiterungsinvestition in einen

Speicher eine Erhöhung des Autarkiegrades von 50 auf über 70 Prozent geplant.

"Das ist ein wichtiger Schritt angesichts der aktuellen Energiesituation", sagte

Matthias Kroth. Darüber hinaus konnten nach einem Jahr Betrieb bereits 311

Tonnen CO2 eingespart werden.

Fairness, die bei Verbraucher*innen gewinnt

"Wir danken allen Engagierten entlang der Lieferkette sowie den Weltläden, die

sich seit Jahrzehnten mit großer Überzeugung und Ausdauer für den Fairen Handel

einsetzen", sagte Peter Schaumberger, Geschäftsführer Marke und Vertrieb. "Dass

Fairness und Qualität Verbraucher*innen überzeugt, zeigt sich eindrucksvoll am

40-jährigen Geburtstag unseres bio- und fairen Klassikers Organico. Was 1986 als

erster fairer Bio-Kaffee auf dem deutschen Markt begann, hat sich zu einer

ganzen Produktfamilie entwickelt und ist heute eine der bekanntesten

Kaffeemarken des Fairen Handels - über Generationen hinweg."

Mit der neuesten Sorte "organico blonde fairness" sollen besonders junge

Zielgruppen angesprochen werden, weil hier Röstprofile mit betont fruchtigen

Aromen besonders im Trend liegen. Auch mit den neuen Nussriegeln wird das Thema

der Kombination von Genuss mit Haltung - "Fairness mit Biss" - auf der

Verpackung optisch auffallend und mit modernem Design umgesetzt.

Die neuen Kampagnenclips im Rahmen der Markenkampagne auf Meta und Google setzen

der ausufernden KI-Fantasie die gelebte Realität fairer Produkte der GEPA

entgegen und zeigen: "Auch wenn sich angesichts zahlreicher weltweiter Krisen

viele ohnmächtig fühlen, kann jede*r etwas tun, um sich für eine bessere Welt

einzusetzen", so Peter Schaumberger.

Andrea Fütterer, Leiterin der Abteilung Grundsatz und Politik, machte auf das

UN-Jahr "Frauen in der Landwirtschaft" aufmerksam. Ziel ist, die zentrale Rolle

von Produzentinnen weltweit sichtbar zu machen und sich für

Geschlechtergerechtigkeit einzusetzen. "Frauen haben eine herausragende

Bedeutung in der Landwirtschaft, besonders im Hinblick auf Ernährungssicherung

und Biodiversität global. Gleichzeitig sind sie noch immer strukturell

benachteiligt und haben meist schlechteren Zugang zu Landbesitz, Technologie und

Krediten", sagte Andrea Fütterer.

Anders zeigt beispielsweise die honduranische Cashew-Genossenschaft La Sureñita,

wie Frauen im Agrarbereich im Globalen Süden besonders gestärkt werden. Die GEPA

kooperiert bereits seit 38 Jahren mit ihnen. Die Frauen übernehmen alle Aufgaben

bei La Sureñita - von der Verarbeitung der Nüsse bis zum Export. In den neuen

GEPA-Nussriegeln verleihen sie z.B. dem "Bio Dark Choc Sea Salt"-Riegel seinen

knackigen Biss.

Im Video-O-Ton erklärte Maria Antonia Lopez, Präsidentin der

Cashew-Genossenschaft La Sureñita aus Honduras: "Ich habe als Frau festgestellt,

dass meine Stimme zählt und ich etwas beitragen kann in meiner Kooperative. Denn

als ich mit meinen Kolleginnen zu arbeiten anfing, haben wir gesehen, dass wir

Entscheidungen treffen können, um unsere Kooperative voranzubringen."

Unter http://www.gepa.de/jahres-pk-2026 kann der Livestream noch einmal

angesehen werden.

Hintergrund:

Wirtschaftliche Entwicklung Geschäftsjahr 2025

Vertriebsbereiche:

- Der prozentuale Anteil der geprüft ökologischen Produkte am Lebensmittelumsatz

ist mit 89,6 Prozent gewachsen (Vorjahr rund 88,5 Prozent).

- Der Vertrieb Weltläden/Aktionsgruppen ist mit einem Umsatz von rund 19,7 Mio.

Euro im Vergleich zum Vorjahr um rund 4 Prozent gestiegen.

- Der Vertrieb Lebensmitteleinzel-, Bio- und Naturkosthandel verzeichnet mit

einem Umsatz von rund 38,9 Mio. Euro ein Plus von 13,4 Prozent.

- Im Vertrieb Außer-Haus-Service (z.B. Betriebsgastronomie oder

Bildungseinrichtungen) ist der Umsatz im letzten Jahr auf rund 9,9 Mio. Euro

um rund 10 Prozent gewachsen.

- Der Onlineshop für Endkund*innen stieg auf rund 3,1 Mio. Euro (plus 1,8

Prozent).

- Der Umsatz im Bereich Ausland/Verarbeiter stieg um rund 66,9 Prozent auf 32,3

Mio. Euro.

Produktgruppen:

- Der Kaffeeumsatz stieg um 7,7 Prozent auf 36,5 Mio. Euro.

- Der Umsatz mit Schokolade wuchs um 26,7 Prozent auf 29,4 Mio. Euro.

- Der Bereich "Sonstige Lebensmittel" legte im Vergleich zum Vorjahr mit einem

Umsatz von 36,7 Mio. Euro um 40,3 Prozent zu.

- Der Umsatz von Handwerksartikeln ging um 5 Prozent zurück auf 1,4 Mio. Euro.

Als Fair Trade-Pionierin steht die GEPA seit 51 Jahren für Transparenz und

Glaubwürdigkeit ihrer Arbeit (Gründungsdatum: 14.05.1975). Wir handeln als

größte europäische Fair Handelsorganisation mit Genossenschaften und sozial

engagierten Privatbetrieben aus Lateinamerika, Afrika, Asien und Europa. Durch

faire Preise und langfristige Handelsbeziehungen haben die Partner mehr

Planungssicherheit. Hinter der GEPA stehen MISEREOR, Brot für die Welt, die

Arbeitsgemeinschaft der Evangelischen Jugend in Deutschland (aej), der Bund der

Deutschen Katholischen Jugend (BDKJ) und das Kindermissionswerk "Die

Sternsinger".

Für ihre Verdienste um den Fairen Handel und die Nachhaltigkeit ist die GEPA

vielfach ausgezeichnet worden, z. B. wurde sie als "Sieger des Deutschen

Nachhaltigkeitspreises für Unternehmen 2026" in der Branche "Kaffee, Tee und

Gewürze" u.a. für ihre nachhaltigen Lieferketten gewürdigt, Ende 2023 mit dem

German SDG-Award Kategorie "Unternehmen" sowie mit dem "CSR-Preis der

Bundesregierung 2020" in der Kategorie Verantwortungsvolles

Lieferkettenmanagement".

Als eines von wenigen Unternehmen in Deutschland hat sich die GEPA nach dem

Garantiesystem der WFTO prüfen lassen. Näheres zu Preisen und Auszeichnungen

sowie zur GEPA allgemein unter http://www.gepa.de, alle Produkte unter

http://www.gepa-shop.de.

Mitgliedschaften:

- World Fair Trade Organization (WFTO)

- European Fair Trade Association (EFTA)

- Forum Fairer Handel (FFH)

Pressekontakt:

GEPA - The Fair Trade Company

Barbara Schimmelpfennig

Pressesprecherin

Fon: 0202 - 266 83 60

Fax: 0202 - 266 83 10

Mail: mailto:presse@gepa.de

GEPA-Weg 1

42327 Wuppertal

Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/43796/6273987

OTS: GEPA mbH