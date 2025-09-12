OTS: German Cannabis Standard / Größtes Cannabis-Investment Europas 2025 / ...

Größtes Cannabis-Investment Europas 2025 / German Cannabis Standard

sichert sich 10 Millionen Euro Finanzierung (FOTO)

Berlin (ots) -

- GCS schließt eine Finanzierungsrunde über 10 Mio. Euro ab

- Unternehmensbewertung liegt bei 60 Mio. Euro

- Bau einer der größten Cannabis Produktionsanlagen Deutschlands (21.000 m²) in

Bitterfeld-Wolfen bereits gestartet

German Cannabis Standard (GCS), eines der führenden Cannabis-Tech-Unternehmen

Europas, hat eine Finanzierung in Höhe von 10 Millionen Euro abgeschlossen. Die

Kapitalrunde basiert auf einer Post-Money-Bewertung von 60 Millionen Euro und

stellt damit das größte Cannabis-Investment Europas im Jahr 2025 dar.

Ein wesentlicher Teil der Investition stammt von einem deutschen Family Office,

das nicht nur Kapital, sondern auch rund 21.000 m² Produktionsfläche im Solar

Valley (Bitterfeld-Wolfen) bereitstellt. Damit entsteht eine der drei größten

GMP-konformen Produktionsstätten für Medizinal-Cannabis in Deutschland. Der Bau

der Anlage ist bereits gestartet und wird durch die Finanzierung weiter

beschleunigt.

Vertikal integriertes Ökosystem - vom Anbau bis zur Apotheke

GCS entwickelt ein vollständig integriertes Technologie- und

Produktionsökosystem, das die gesamte Wertschöpfungskette abdeckt: von Forschung

und Anbau über digitale Plattformen bis hin zur Versorgung von Patientinnen und

Patienten in Apotheken - reguliert und skalierbar.

1. GCS Cultivation (Forschung & Anbau)

Die neue Produktionsanlage wird nach den strengen GMP-Richtlinien errichtet und

durch das Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte (BfArM)

zertifiziert. Neben der Expertise des eigenen Teams setzt GCS auf starke

Partnerschaften im Bereich Anlagenbau und Cannabisproduktion.

2. GCS Technology

Das Technologie-Ökosystem von GCS umfasst mehrere Plattformen:

Blütezeit Health (B2C / Telemedizin)

Blütezeit ist eine Telemedizin-Plattform, die Patient:innen einen

rechtskonformen Zugang zu Medizinal-Cannabis ermöglicht. Über einen kuratierten

Ärzt:innen-Pool können Konsultationen digital durchgeführt werden. E-Rezepte

werden medienbruchfrei an Apotheken übermittelt - für eine schnelle Versorgung

vor Ort oder per Versand.

Cannaflow (B2B-Infrastruktur & ERP)

Cannaflow ist das digitale Rückgrat des Ökosystems und verbindet Apotheken,

Großhändler und Telemedizinanbieter. Die Plattform digitalisiert den kompletten

Bestellprozess von Medizinal-Cannabis und bietet eine integrierte Lösung

inklusive Online-Shop, Rezeptmanagement, Zahlungsabwicklung und Logistik (z. B.

über Uber Direct und DHL). Damit entfallen manuelle Abstimmungen zwischen

Apotheken, Telemedizinanbietern und Versanddienstleistern.

Cannabiosan (Einkaufsgemeinschaft für Apotheken)

Cannabiosan bündelt die Nachfrage von Apotheken, verbessert Einkaufskonditionen

und erleichtert den Zugang insbesondere für kleinere Apotheken und Standorte in

ländlichen Regionen. Ziel ist es, die wohnortnahe Versorgung mit

Medizinal-Cannabis zu stärken.

Dr. Nikolaos Katsaras, Co-Gründer & Geschäftsführer GCS :

"GCS und unsere Technologie-Töchter decken gemeinsam einen Großteil der

Wertschöpfungskette für Medizinal-Cannabis in Deutschland ab - eine

Positionierung, die in dieser Form einzigartig ist. Das Investment ermöglicht es

uns, unseren erfolgreichen Kurs konsequent fortzusetzen und uns unter den

führenden Cannabis-Unternehmen in Deutschland zu etablieren. Der Markt für

Cannabis ist enorm - diese Finanzierung hilft uns, unseren Marktanteil

nachhaltig zu sichern und gezielt auszubauen."

Dogan Küncekli, Co-Gründer & Geschäftsführer GCS :

"Wir sind nicht als First Mover gestartet, doch unser klarer Anspruch ist es,

als Best Mover Maßstäbe zu setzen. Unsere Vision wird dank der Finanzierung

jetzt zur gelebten Mission. Mit einem kompromisslosen Qualitätsanspruch und

einer klaren Strategie wollen wir den Markt nicht nur mitgestalten, sondern

nachhaltig prägen."

Andreas Rührig, Investor bei GCS :

"Mich begeistert, wie insbesondere der technologische Fokus der GCS immer mehr

an Wert gewonnen hat und man Kund:innen über verschiedene Wege, z. B. über

Partnerschaften mit Ärzten und Communities, in das Ökosystem einbinden kann. Die

technische Basis ermöglicht es, allen Parteien in diesem Ökosystem den Zugang zu

medizinischem Cannabis deutlich zu erleichtern und damit auch effektiv den

Schwarzmarkt zu bekämpfen."

Henrik Willen, Co-Gründer & Geschäftsführer von cannaflow und Blütezeit Health :

"Mit cannaflow bauen wir den digitalen Hub der Cannabis-Industrie - eine

Plattform, auf der alle Akteure voneinander profitieren. Mit Blütezeit Health

zeigen wir zugleich, dass rechtskonforme Telemedizin für medizinisches Cannabis

auch mit großartiger Nutzererfahrung möglich ist."

Markt & Regulierung

Seit Inkrafttreten des Medizinal-Cannabis-Gesetzes (MedCanG) im April 2024 - mit

der Entfernung aus dem Betäubungsmittelgesetz, E-Rezept als Standardverfahren

und Wegfall der Anbauquoten - hat sich der Markt in Deutschland neu aufgestellt.

Die neue Rechtslage sorgt für Planungssicherheit und eröffnet attraktive

Perspektiven für Investitionen in Qualität, Versorgungssicherheit und

Patientenzugang.

Über German Cannabis Standard (GCS)

GCS ist ein Berliner Cannabis-Tech-Unternehmen, das Anbau, Verarbeitung und

Distribution von Medizinal-Cannabis neu denkt. Mit einem modularen Ökosystem aus

GMP-konformer Anbauanlage "Made in Germany" und digitalen Plattformen

(Telemedizin, Apotheken-Einkaufsgemeinschaft, B2B-ERP) schafft GCS eine

lückenlose Infrastruktur - von der Produktion bis zur Abgabe in der Apotheke.

