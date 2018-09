OTS: Germany Trade and Invest / "Germany Works." / Germany Trade & Invest ...

Anzeige

DAX leichter -- Bayer gehen Pharma-Kassenschlager aus -- ING legt Verfahren zur Geldwäsche gegen 775 Millionen Euro bei -- Telefonica im Fokus

Dialog-Semiconductor-Aktie bis an 200-Tage-Linie gelaufen. SAFRAN ersetzt in Kürze Imperial Brands im Stoxx 50. Rheinmetall-Aktie wegen Pressebericht zu Wehretat im Blick. Banken-Aktien führen Markt an - Experten sehen Erholungspotenzial. Linde in Kürze im EuroStoxx - Deutsche Bank und E.ON müssen gehen.