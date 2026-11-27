OTS: Germany Trade & Invest / Neuwahlen in Spanien: Wachstumsmarkt vor ...
Neuwahlen in Spanien: Wachstumsmarkt vor entscheidenden Veränderungen?
Madrid/Berlin (ots) - Am 29. November wählt Spanien ein neues Parlament. Die
Neuwahlen finden in einer wirtschaftlich starken Phase statt. Spanien wächst
weiterhin deutlich schneller als der Durchschnitt der Europäischen Union. Für
2026 prognostiziert die EU ein reales Wirtschaftswachstum von 2,6 Prozent, 2027
soll das Bruttoinlandsprodukt um 2,1 Prozent zulegen. Treiber sind vor allem der
private Konsum und die Investitionen.
"Sollte es zu einem Regierungswechsel kommen, sind auch in der
Wirtschaftspolitik neue Schwerpunkte zu erwarten. Die Konservative Partei PP
(Partido Popular) will Rahmenbedingungen für Investitionen verbessern. Dafür
sollen die Bürokratie abgebaut und steuerliche Anreize ausgeweitet werden. Dazu
zählen erleichterte Abschreibungen für Investitionen in Maschinen,
Digitalisierung und Forschung", erklärt Friedrich Henle von Germany Trade &
Invest (GTAI) in Madrid. Impulse könnten auch von angekündigten Investitionen in
Höhe von 300 Milliarden Euro in die Infrastruktur ausgehen. Allerdings: "Die
Haushaltsspielräume sind begrenzt und die Zuständigkeit der Regionen bei Steuern
und Genehmigungsverfahren setzt auch in Zukunft der Zentralregierung Grenzen",
so Henle weiter.
Aus der Perspektive deutscher Unternehmen wird Spanien zu einem immer
wichtigeren Handelspartner. Stiegen die Exporte nach Spanien in 2025 bereits
deutlich um 10 Prozent auf 59 Milliarden, werden sie 2026 laut einer
Hochrechnung von GTAI auf 62 Milliarden anwachsen.
Die in Spanien ansässigen Unternehmen sind mit ihrer aktuellen Situation
zufrieden, so eine Umfrage der Deutschen Handelskammer für Spanien (AHK
Spanien). Auch der Blick in die Zukunft sei positiv: 44 Prozent der befragten
Unternehmen erwarten eine Verbesserung der Lage, im Frühjahr waren es noch 37
Prozent gewesen. Von einer Verschlechterung gehen 4 Prozent aus - 51 erwarten
eine gleichbleibende Lage.
"Unabhängig vom Wahlausgang sind die grundsätzlichen Aussichten gut. Allerdings
könnten sich bei einem Sieg der konservativen Opposition die Rahmenbedingungen
für Wind-, Solar- und Wasserstoffprojekte verändern. Eine dann absehbar
restriktivere Migrationspolitik könnte die Personalsuche im Bau, in der Logistik
und im Tourismus erschweren. Und ein möglicher Zollkonflikt zwischen der EU und
den USA hätte natürlich auch Auswirkungen auf Spanien", erklärt Friedrich Henle
weiter.
Weitere Informationen zur wirtschaftlichen Lage in Spanien finden Sie unter
Wirtschaftsausblick Spanien
(https://www.gtai.de/de/trade/spanien-wirtschaft/wirtschaftsausblick).
Germany Trade & Invest (GTAI) ist die Wirtschaftsförderungsgesellschaft der
Bundesrepublik Deutschland. Die Gesellschaft informiert deutsche Unternehmen
über Auslandsmärkte, wirbt für den Wirtschafts- und Technologiestandort
Deutschland und begleitet ausländische Unternehmen bei der Ansiedlung in
Deutschland.
Pressekontakt:
Andreas Bilfinger
T +49 30200099173
M +49 15117150012
mailto:andreas.bilfinger@gtai.de
http://twitter.com/gtai_de
http://youtube.com/gtai
Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/74441/6398937
OTS: Germany Trade & Invest