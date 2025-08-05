OTS: Gerresheimer AG / Wolf Lehmann übernimmt zum 1. September 2025 ...

Werte in diesem Artikel

Wolf Lehmann übernimmt zum 1. September 2025 CFO-Position bei

Gerresheimer (FOTO)

Düsseldorf (ots) -

- International erfahrener Finanzexperte tritt Nachfolge von Dr. Bernd Metzner

an

Der Aufsichtsrat der Gerresheimer AG hat Wolf Lehmann zum Chief Financial

Officer (CFO) bestellt. Er folgt zum 1. September 2025 auf Dr. Bernd Metzner,

der Gerresheimer zum 31. August 2025 auf eigenen Wunsch verlässt, um sich einer

neuen beruflichen Herausforderung zu stellen. Wolf Lehmann war zuletzt Operating

Partner beim Private-Equity-Unternehmen Triton und verfügt über rund 30 Jahre

internationale Führungserfahrung in den Bereichen Finanzen, Strategie und

Unternehmensentwicklung in verschiedenen Branchen, darunter Transport, Chemie,

Industriedienstleistungen sowie Verpackung und Pharma. Der

Diplom-Wirtschaftsingenieur begann seine Karriere bei General Electric (GE), wo

er zunächst die internationalen Leadership-Programme für Financial Management

(FMP) und Corporate Audit Staff (CAS) absolvierte und anschließend Finanzmanager

im Bereich Propulsion and Specialty Services bei GE Transportation war. Bei GE

Silicones, heute Momentive Performance Materials, übernahm er im Anschluss

erstmal CFO-Verantwortung - zunächst in Deutschland für die Regionen Europa,

Mittlerer Osten, Afrika, Indien (EMEAI), dann in China für die Region

Asien-Pazifik und zuletzt als Global CFO und Vice President Finance in den USA.

Weitere Karrierestationen des erfahrenen CFOs umfassten Wilsonart International

und BEFESA. Bei BEFESA, einem Triton Portfoliounternehmen, begleitete er als

Global Chief Financial Officer den Börsengang und den Aufstieg des Unternehmens

in den MDAX der Frankfurter Wertpapierbörse.

"Mit Wolf Lehmann gewinnt Gerresheimer einen international erfahrenen

Finanzexperten mit umfassender operativer Erfahrung und nachgewiesener

Erfolgsbilanz in verschiedenen Branchen und Regionen", so Dr. Axel Herberg,

Vorsitzender des Aufsichtsrats der Gerresheimer AG. "Er ist bestens

qualifiziert, um das geplante weitere Wachstum der Gerresheimer mit seiner

Finanz-Expertise erfolgreich zu begleiten."

Dr. Bernd Metzner verlässt Gerresheimer auf eigenen Wunsch

Wolf Lehmann folgt auf Dr. Bernd Metzner, der Gerresheimer nach sechs Jahren als

CFO zum 31. August 2025 auf eigenen Wunsch verlässt, um sich einer neuen

beruflichen Herausforderung zu stellen.

"Wir akzeptieren den Wunsch von Dr. Bernd Metzner, seinen Vertrag vorzeitig zu

beenden, um eine neue berufliche Herausforderung anzunehmen. Wir danken ihm für

seinen Einsatz und seine Leistungen in den vergangenen sechs Jahren", so Dr.

Axel Herberg abschließend.

Aufgrund der Wechsel im Vorstand von Dr. Bernd Metzner zu Wolf Lehmann auf der

CFO-Position zum 1. September 2025 und von Dr. Lukas Burkhardt zu Achim Schalk

als Mitglied des Vorstandes zum 1. November 2025 wird Gerresheimer den

ursprünglich für den 15. Oktober 2025 geplanten Kapitalmarkttag auf einen

späteren Zeitpunkt verschieben.

