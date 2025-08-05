DAX23.987 -0,2%ESt505.380 -0,3%Top 10 Crypto15,56 -2,1%Dow45.637 +0,2%Nas21.705 +0,5%Bitcoin94.398 -2,0%Euro1,1666 -0,1%Öl68,06 -0,3%Gold3.409 -0,2%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
NVIDIA 918422 Rheinmetall 703000 Commerzbank CBK100 Novo Nordisk A3EU6F RENK RENK73 Lufthansa 823212 Siemens Energy ENER6Y BYD A0M4W9 Deutsche Bank 514000 Tesla A1CX3T DroneShield A2DMAA Palantir A2QA4J Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 BASF BASF11 Volkswagen (VW) vz. 766403
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Vor Inflationsdaten: DAX fällt zum Start unter 24.000-Punkte-Marke -- Abgaben in Japan -- US-Zollfreiheit für Pakete endet -- UniCredit erhöht Beteiligung an Alpha Bank -- Marvell im Fokus
Top News
UniCredit-Aktie kaum bewegt: Beteiligung an griechischer Alpha Bank erhöht UniCredit-Aktie kaum bewegt: Beteiligung an griechischer Alpha Bank erhöht
Schaeffler-Aktie gefragt: Citigroup sieht entstehenden "Champion" Schaeffler-Aktie gefragt: Citigroup sieht entstehenden "Champion"
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Wer­bung
Setzen Sie auf eine sichere Zukunft - mit Gold und Silber von philoro. Investieren Sie heute und schützen Sie Ihr Vermögen vor turbulenten Zeiten.

OTS: Gerresheimer AG / Wolf Lehmann übernimmt zum 1. September 2025 ...

29.08.25 08:01 Uhr
Werte in diesem Artikel
Aktien
Gerresheimer AG
42,84 EUR 0,22 EUR 0,52%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Indizes
MDAX
30.470,8 PKT 112,4 PKT 0,37%
Charts|News|Analysen

Wolf Lehmann übernimmt zum 1. September 2025 CFO-Position bei

Gerresheimer (FOTO)

Düsseldorf (ots) -

Wer­bung

- International erfahrener Finanzexperte tritt Nachfolge von Dr. Bernd Metzner

an

Der Aufsichtsrat der Gerresheimer AG hat Wolf Lehmann zum Chief Financial

Officer (CFO) bestellt. Er folgt zum 1. September 2025 auf Dr. Bernd Metzner,

der Gerresheimer zum 31. August 2025 auf eigenen Wunsch verlässt, um sich einer

neuen beruflichen Herausforderung zu stellen. Wolf Lehmann war zuletzt Operating

Partner beim Private-Equity-Unternehmen Triton und verfügt über rund 30 Jahre

Wer­bung

internationale Führungserfahrung in den Bereichen Finanzen, Strategie und

Unternehmensentwicklung in verschiedenen Branchen, darunter Transport, Chemie,

Industriedienstleistungen sowie Verpackung und Pharma. Der

Diplom-Wirtschaftsingenieur begann seine Karriere bei General Electric (GE), wo

er zunächst die internationalen Leadership-Programme für Financial Management

(FMP) und Corporate Audit Staff (CAS) absolvierte und anschließend Finanzmanager

Wer­bung

im Bereich Propulsion and Specialty Services bei GE Transportation war. Bei GE

Silicones, heute Momentive Performance Materials, übernahm er im Anschluss

erstmal CFO-Verantwortung - zunächst in Deutschland für die Regionen Europa,

Mittlerer Osten, Afrika, Indien (EMEAI), dann in China für die Region

Asien-Pazifik und zuletzt als Global CFO und Vice President Finance in den USA.

Weitere Karrierestationen des erfahrenen CFOs umfassten Wilsonart International

und BEFESA. Bei BEFESA, einem Triton Portfoliounternehmen, begleitete er als

Global Chief Financial Officer den Börsengang und den Aufstieg des Unternehmens

in den MDAX der Frankfurter Wertpapierbörse.

"Mit Wolf Lehmann gewinnt Gerresheimer einen international erfahrenen

Finanzexperten mit umfassender operativer Erfahrung und nachgewiesener

Erfolgsbilanz in verschiedenen Branchen und Regionen", so Dr. Axel Herberg,

Vorsitzender des Aufsichtsrats der Gerresheimer AG. "Er ist bestens

qualifiziert, um das geplante weitere Wachstum der Gerresheimer mit seiner

Finanz-Expertise erfolgreich zu begleiten."

Dr. Bernd Metzner verlässt Gerresheimer auf eigenen Wunsch

Wolf Lehmann folgt auf Dr. Bernd Metzner, der Gerresheimer nach sechs Jahren als

CFO zum 31. August 2025 auf eigenen Wunsch verlässt, um sich einer neuen

beruflichen Herausforderung zu stellen.

"Wir akzeptieren den Wunsch von Dr. Bernd Metzner, seinen Vertrag vorzeitig zu

beenden, um eine neue berufliche Herausforderung anzunehmen. Wir danken ihm für

seinen Einsatz und seine Leistungen in den vergangenen sechs Jahren", so Dr.

Axel Herberg abschließend.

Aufgrund der Wechsel im Vorstand von Dr. Bernd Metzner zu Wolf Lehmann auf der

CFO-Position zum 1. September 2025 und von Dr. Lukas Burkhardt zu Achim Schalk

als Mitglied des Vorstandes zum 1. November 2025 wird Gerresheimer den

ursprünglich für den 15. Oktober 2025 geplanten Kapitalmarkttag auf einen

späteren Zeitpunkt verschieben.

Pressekontakt:

Gerresheimer AG

Jutta Lorberg

Head of Corporate Communication

T +49 211 6181 264

mailto:jutta.lorberg@gerresheimer.com

Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/9072/6106341

OTS: Gerresheimer AG

ISIN: DE000A0LD6E6

Ausgewählte Hebelprodukte auf Gerresheimer

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Gerresheimer

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Nachrichten zu Gerresheimer AG

DatumMeistgelesen
Wer­bung

Analysen zu Gerresheimer AG

DatumRatingAnalyst
14.08.2025Gerresheimer BuyJefferies & Company Inc.
05.08.2025Gerresheimer BuyHauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
04.08.2025Gerresheimer BuyJefferies & Company Inc.
17.07.2025Gerresheimer UnderperformBernstein Research
17.07.2025Gerresheimer BuyJefferies & Company Inc.
DatumRatingAnalyst
14.08.2025Gerresheimer BuyJefferies & Company Inc.
05.08.2025Gerresheimer BuyHauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
04.08.2025Gerresheimer BuyJefferies & Company Inc.
17.07.2025Gerresheimer BuyJefferies & Company Inc.
14.07.2025Gerresheimer BuyUBS AG
DatumRatingAnalyst
11.07.2025Gerresheimer HoldDeutsche Bank AG
10.07.2025Gerresheimer HoldWarburg Research
04.06.2025Gerresheimer HoldJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
03.06.2025Gerresheimer HoldWarburg Research
03.06.2025Gerresheimer HoldDeutsche Bank AG
DatumRatingAnalyst
17.07.2025Gerresheimer UnderperformBernstein Research
03.07.2025Gerresheimer UnderperformBernstein Research
04.06.2025Gerresheimer UnderperformBernstein Research
09.04.2021Gerresheimer VerkaufenIndependent Research GmbH
19.02.2021Gerresheimer VerkaufenIndependent Research GmbH

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Gerresheimer AG nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen